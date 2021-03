Et dyrt, dansk smykke av en høyttaler

Bang & Olufsen Beosound Level er en lekker, eikekledt wifi- og bluetooth-høyttaler med batteri. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 7 Mar 2021 06:00

Bang & Olufsen fortsetter sin trend med å lansere kostbare designperler av noen høyttalere. Vi var som kjent begeistret for alt unntatt prisen på Beosound Balance , og nå er danskene klare med det som er dagens testprodukt, nemlig Beosound Level.

Dette er en flat planke av en høyttaler som kan fungere både stående, liggende og hengende på veggen. Og til forskjell fra Beosound Balance har Level innebygd batteri, slik at du kan flytte den rundt i huset og eventuelt ta den med utendørs etter behov. Vi vil nok kanskje tro det er mest aktuelt å bruke den i hjemmet og eventuelt på terrassen eller i hagen.

Undertegnede hadde i alle fall vært litt tilbakeholden med å ta den med i parken, rett og slett av frykt for å påføre den hakk og skraper.

Høyttaleren kan brukes både liggende, stående og hengende på veggen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Eik og gull

Bang & Olufsen sendte oss naturligvis den mest kostbare av de to variantene de selger, nemlig den med eikefront og forgylte detaljer. Den koster voldsomme 15.590 kroner, mens du slipper unna med (selvfølgelig ikke helt neglisjerbare) 13.290 kroner for den sorte og grå varianten.

Prisen er unektelig stiv, men i likhet med Beosound Balance er også Level en høyttaler som fungerer som et designelement og vil passe utmerket inn i moderne skandinavisk interiør. Undertegnede synes i alle fall eikevarianten er lekker, selv om det kanskje er litt skuffende at baksiden er i plast.

Innrammingen i «gull» er i det minste aluminium, og totalt sett er kvalitetsfølelsen høy. Plasten er nok også valgt for å holde vekten på et akseptabelt nivå for å bære høyttaleren med seg rundt, så sånn sett er det også et noenlunde forståelig valg. Om du skulle ha lyst til å ta den med ut er det også betryggende at Level har IP54-sertifisering, som betyr at den er motstandsdyktig både mot vannsprut og støv.

8 Meget bra Bang & Olufsen Beosound Level annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Stor, luftig og fyldig lyd

Lekker design, spesielt i eikevarianten

Lynkjapp i bruk

Smart magnetlader, kan også lade med USB-C

Både Airplay 2, Chromecast og Spotify Connect

Ganske god batteritid på moderat volum

Google Assistant Ting å tenke på Ikke imponerende batteri fra cirka 50 prosent volum og opp

Svært høy prisklasse

Litt kluss med Chromecast-avspilling

Kjekk er også den magnetiske ladeklossen som følger med, som er svært enkel å feste på baksiden når høyttaleren skal lade eller stå på samme sted en periode. Du kan også bare plugge i USB-C-kabelen. Vil du henge høyttaleren på veggen er du i praksis avhengig av Bang & Olufsens eget veggfeste, som naturligvis er tilleggsutstyr til en drøy tusenlapp.

Lading kan gjøres med den medfølgende magnetklossen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Touchkontrollere med nærhetssensor

På topp er høyttaleren dekket av en lang touchstripe hvor du finner det meste du kan ønske deg av funksjoner. Her er volum, spill/pause og mulighet for å hoppe frem eller tilbake, og høyttaleren har nærhetssensor som gjør at touchpanelet lyser opp når du nærmer deg. Stilig.

Du får også fire hurtigknapper som kan settes opp til å utføre ulike kommandoer etter eget ønske - enten det er Google Assistant-kommandoer, å starte spillelister i Spotify eller å starte radiokanaler. Dette kan være litt utfordrende å skjønne seg på, men Bang & Olufsen-appen har heldigvis en ganske utfyllende bruksanvisning til alle funksjonene.

Høyttaleren føles også påkostet i hvor raskt den reagerer og hvor lite ventetid det er på ulike funksjoner. Spotify Connect kan jo iblant være en litt seig opplevelse for eksempel på Sonos-høyttalere, men her reagerer høyttaleren på en brøkdel av et sekund - hver gang. Det samme gjelder når du kaller på Google-assistenten - såfremt den hører deg lyser statusdiodene i front opp umiddelbart, og høyttaleren utfører også kommandoer lynkjapt.

Touchpanelet på toppen lyser opp når du kommer i nærheten. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mikrofonen fungerer dessuten godt, og er stort sett i stand til å høre deg imponerende godt selv om du spiller høyt og snakker ganske lavt. Bang & Olufsen kan heller ikke lastes for at Google velger å bryte inn med spørsmål om å rangere interaksjonen med assistenten. Det er smått irriterende. Du kan for øvrig velge å fysisk deaktivere mikrofonen ved hjelp av en knott oppå høyttaleren, skulle du ønske det.

Ellers støtter Beosound Level som nevnt Spotify Connect, og den har både Airplay 2 og Chromecast, så du bør være godt forsynt hva gjelder strømmeplattformer. Det gjør også at du kan sette Level opp i et slags multiromssystem med høyttalere fra andre merker, og det er dessuten mulig å pare to Level i et stereooppsett, skulle du ønske det. Vi har imidlertid bare hatt tilgang til én.

Høyttaleren kommer med automatisk romkorrigering, og den vil dessuten tilpasse lyden etter om du har plassert den stående, liggende eller hengende på veggen. Om du bærer den med deg rundt vil lyden iblant stoppe litt fordi posisjonskorrigeringen trer inn.

Lysdiodene i front forteller at Google-assistenten lytter, blant annet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stor, konsertaktig B&O-lyd

Lyden fra Beosound Level er i likhet med Beosound Balance svært god til multiromshøyttaler å være. Den byr først og fremst på et veldig stort og luftig lydbilde, slik vi også kjenner fra Bang & Olufsens hodetelefoner. Det er rett og slett imponerende hvor stor den lille høyttalerplanken klarer å fremstå. Den spiller også enormt høyt.

Halvt volum er nok til å spille høyt i min cirka 25 kvadratmeter store stue, og du skal ikke mange hakkene opp derfra før volumet nærmest er øredøvende. Maks volum er nok forbeholdt utendørsbruk, og høyttaleren begynner også å sprekke opp litt i bassområdet et stykke før vi kommer dit, så det er ingen tvil om at den trives best omtrent rundt midten der.

Beosound Level har totalt fem høyttalerelementer. To firetommers woofere, en totommers fulltonehøyttaler og to 0,8-tommers diskantelementer. Lyden er velbalansert og flott, men det merkes at Level er mindre og ikke har den dedikerte subwoofer-sokkelen som Balance hadde. Bassen er nemlig hakket mer løssluppen her - ikke like kontant og fast i fisken - uten at det betyr at det ikke låter flott. Den flotte og svært veloppløste diskanten får du fortsatt - i alle fall etter at romkorreksjonen har fått lov til å gjøre sitt.

Level plukker i likhet med Balance ut detaljer i musikken som vi ikke er vant til å høre fra typiske multiromshøyttalere. Hvis du bor slik til at det er praktisk for deg heller å ha én eller to ordentlig gode høyttalere som du kan flytte rundt etter behov, så er dette kanskje et brukbart alternativ til å ha flere mindre multiromshøyttalere uten batteri. Jeg har i alle fall droppet å bruke Sonos-høyttalerne hjemme i testperioden og heller flyttet Level med meg rundt.

Bang & Olufsen-appen inneholder selskapets sedvanlige grafiske equalizer, hvor du flytter et punkt rundt i en matrise for å endre på lyden. Appen har også en standard pluss- og minus-skyvebryter for bass og diskant, skulle du heller ville bruke den. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Legger du den flatt får du kanskje hakket mer bass enn om du har den stående, på bekostning av litt klarhet i diskanten, men den låter finfint på begge måter. Til vanlig, fokusert lytting foretrekker jeg nok den lyden fra høyttaleren stående, mens lyden spres bedre når du legger den ned.

Låter den fire ganger så godt som en Sonos Move (som også har både wifi og batteri, til omtrent en fjerdedel av prisen)? Åpenbart ikke. Men denne låter større og mer raffinert, og er faktisk en høyttaler vi ville vært veldig fornøyde med å ha stående fremme. Det siste kan vi ikke si om Sonosen - eller noen av Sonosene, for den del - ei heller så veldig mange andre av de typiske multiromshøyttalerne, som vanligvis er en eller annen variant av en tøykledt kloss. Sånn sett ville vi vel definitivt kjøpt eikevarianten om vi først skulle bladd opp for denne.

Du kan lade med USB-C-kabelen også. Under panelet finnes for øvrig også en minijack- og en ethernet-port. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt batteritrøbbel

Batteritiden er oppgitt til 16 timer på «typisk lyttevolum», men Bang & Olufsens definisjon av det er nok mer på bakgrunnsnivå enn hva i alle fall undertegnede liker når det er tid for musikklytting. Allerede på halvt volum og med avspilling via wifi er batteritiden nede i omtrent fire timer, selv om du tilsynelatende kan legge til minst et par timer bare ved å gå ned et lite hakk på volumskalaen.

Som nevnt er 50 prosent volum mer enn nok for innendørsspilling, mens det nok kan hende batteriet vil tømmes irriterende raskt om du spiller enda høyere ute. Bang & Olufsen-appen byr for øvrig på et batterianslag basert på nåværende volum, så du kan sjekke der om du er vil ha en indikasjon på hvor lenge den vil holde.

Vi hadde også en underlig opplevelse hvor batteriet tilsynelatende ble helt tømt, og selv etter å ha plugget i laderen fremsto høyttaleren rett og slett som fullstendig død. Vi forsøkte både å plugge i magnetladeren og å plugge laderen rett i USB-C-porten, men uten noen respons. Den lille lysdioden glødet forsiktig, som for å angi at den ladet, men verken å trykke på eller holde inne strømknappen hadde noen effekt. Lyspanelet på toppen var dødt og appen rapporterte om at høyttaleren ikke var tilkoblet nett.

Vi lot den så stå tilkoblet laderen over natten, som resulterte i grønn diode, men like død høyttaler. Så: Et desperat forsøk på å holde inne på-knappen i det som virket som en evighet var tydeligvis det som skulle til, for da våknet plutselig høyttaleren til liv igjen. Jeg vil anslå at jeg holdt den inne i minst 15–20 sekunder. Bang & Olufsen sier at de aldri har hørt om dette, og at det ikke er slik den er ment å fungere. Vi får tro dem på det.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Bang & Olufsen gir oss akkurat det vi har begynt å bli vant til fra den kanten: dyre, svært vellåtende og ikke minst lekkert designede høyttalere. Akkurat som Beosound Balance er Beosound Level et smykke av en høyttaler, men her er litt av lydkvaliteten byttet ut med et batteri innvendig, slik at du kan flytte med deg høyttaleren rundt i boligen eller ta den med ut.

Det sagt, så låter også Beosound Level flott. Den automatiske romkorrigeringen fungerer ypperlig, og de store, luftige lydbildene vi kjenner fra Bang & Olufsens hodetelefoner får du også her. Level leverer masse bass ut fra størrelsen på høyttaleren, og den spiller mer enn høyt nok til å fungere godt både innendørs og utendørs. Den mest begrensende faktoren for sistnevnte er nok batteriet, som ikke holder til mange timene om du spiller mer enn middels høyt. På mer moderat volum er den riktignok betydelig mer utholdende.

Så hvem er den for, da? Tja. Om formålet var å ha en innehøyttaler som også fungerte ute, så ville i alle fall jeg ha valgt en som jeg kunne være litt mindre bekymret for å ta med ut. Om jeg ville ha en påkostet og veldesignet wifi-høyttaler hjemme hadde jeg nok heller valgt Beosound Balance. Level er nok mest for dem som kanskje har et stort hus hvor det er praktisk å flytte høyttaleren rundt, eventuelt med terrasse og hage. Prislappen er selvfølgelig ublu, men den har også kvaliteter som ikke så mange andre batterihøyttalere har.

Folk flest hadde nok likevel vært bedre tjent med ett av alternativene under.

