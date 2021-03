Så godt er kortet AMD mener er perfekt for 1440p-spilling

Tåler det en duell mot Nvidias rival?

Anders Brattensborg Smedsrud 17 Mar 2021 14:00

Utrullingen av nye grafikkort fortsetter med full styrke, til tross for at det nesten ikke er et eneste grafikkort fra fjorårets lanseringer å finne i butikkhyllene. Kombinasjonen av komponentmangel, ekstrem etterspørsel og «mining»-feber der grafikkort nærmest trykker penger har gjort for situasjonen ekstra vanskelig for gamere som vil ha et nytt og raskt grafikkort.

At etterspørselen heller ikke vil være i nærheten av å kunne mettes denne gang er ekstra sårt, ettersom det er mellomklassekortet RX 6700 XT som nå melder sin ankomst.

Kortet er etterfølgeren til RX 5700 XT , som for halvannet år siden ga spillere mye «bang for the buck» og som vi burde kunne forvente vil gjøre det samme denne gangen også.

AMD mener også RX 6700 XT er det ultimate valget for deg med 1440p-skjerm, og dere er det blitt veldig mange av nå. Smart, for 1440p-skjermer er jo kjent for å gi en god balanse mellom hurtig oppdateringshastighet og høy oppløsning, uten å koste skjorta.

Akkurat det samme mellomklassekort som RX 6700 XT tradisjonelt sett har forsøkt å gjøre for «FPS» per krone, altså.

Kombinasjonen 1440p-skjerm og et RX 6700 XT tar dermed sikte på å være årets suksessoppskrift for alle som vi ha en tilnærmet «premium» opplevelse uten å bla opp en premium pris for gildet.

Selv om vi har hatt kortet til test i over en uke, ventet AMD helt til siste øyeblikk før publisering med å fortelle oss hva kortet vil koste. De forteller at den norske anbefalte prisen er 5100 kroner, og garanterer at denne prisen skal være reell for en av tredjepartsmodellene som skal selges i en norsk nettbutikk på lanseringsdagen.

Dette betyr neppe at du kan forvente å finne mange kort til denne prisen, og prisen kan også øke kraftig etter at den første «batchen» med kort er solgt ut. Det er en kjent taktikk å selge et lite antall kort til anbefalt pris ved lansering, før den senere skrus opp eller kortet går ut av salg.

For referanse kostet et RX 5700 XT fra 4400 kroner da det ble lansert sommeren 2019. Prisoppgangen er altså på minst 16 prosent.

Det sagt er det nok markedet, og ikke AMD, som legger aller størst føringer for prisen for tiden.

Prisøkningen betyr uansett at RX 6700 XT må være raskere bare for å gi like mye ytelse for pengene som forgjengeren gjorde. Om ytelsen veier opp for prisøkningen skal vi selvsagt sjekke, sammen med hvordan kortet stiller seg mot erkerivalen RTX 3060 Ti fra Nvidia . Det er også naturlig at vi fokuserer på ytelsen ved 1440p-oppløsning.

Ettersom vi har testet AMDs referansemodell spiller ikke egenskaper som støy og temperatur en særlig stor rolle for de fleste. Med mindre du kommer over det i en ferdigbygget maskin er det nemlig lite sannsynlig at du vil få tak i et her i Norge. Den blir derfor først og fremst en fasit for ytelsen, effektiviteten og strømforbruket vi kan forvente fra tredjepartsmodeller.

Spesifikasjonssammenligning

Modell AMD RX 5700 XT AMD RX 6700 XT Nvidia RTX 3060 Ti AMD RX 6800 Arkitektur RDNA 1 RDNA 2 Ampere RDNA 2 Grafikkprosessor Navi 10 XT Navi 22 XT GA104-200 Navi 21 XT Brikkestørrelse 251 mm² (7 nm) 336 mm² (7 nm) 392 mm² (8 nm) 519 mm² (7 nm) Transistorer 10,3 mrd. 17,2 mrd. 17,4 mrd. 26,8 mrd. Shadingenheter 2560 2560 4864 3840 Tekstur/rasterenheter 160/64 160/64 152/80 240/96 Strålesporingkjerner 0 40 38 (2. gen) 60 «AI»-kjerner 0 0 152 (3. gen) 0 GPU-boost 2000 MHz 2580 MHz 1665 MHz 2105 MHz Minne 8 GB G6 (14 Gb/s) 12 GB G6 (16 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) Minnebåndbredde 448 GB/s (256-bit) 384 GB/s (192-bit) 448 GB/s (256-bit) 512 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 225 W (8+6-pin) 230 W (8+6-pin) 200 W (12-pin) 250 W (8+8-pin) Lansert Juli 2019 Mars 2021 Desember 2020 November 2020 Lanseringspris (fra) 4400,- 5100,- 4700,- 6600,-

Dette er nytt i RX 6700 XT

AMD bruker den samme 7-nanometer fabrikasjonsprosessen som ved forrige generasjon, og får ingen hjelp fra fortsatt krymping av transistorer denne gang. For å likevel kunne levere bedre ytelse har de kombinert først og fremst disse egenskapene:

gjøre grafikkbrikken større for å få plass til flere transistorer.

sørge for at hver transistor utnyttes smartere og tåler høyere klokkefrekvenser.

bygge inn støtte for strålesporing.

Ingen flere shadingenheter har kommet til siden sist. En økning her har tradisjonelt kunnet oversettes ganske direkte til høyere ytelse og er blant annet det som gjør konkurrentens nye RTX 30-serie-kort så raske. Denne gang har imidlertid de ekstra transistorene på grafikkbrikken blant annet gått til å huse 40 nye strålesporingkjerner.

Disse aktiveres bare i spill som støtter teknologien, så for mer tradisjonelle «rasterbaserte» spill (som ikke bruker strålesporing) blir det resten av forbedringene i den såkalte «RDNA 2»-arkitekturen som skal sikre ytelsesøkning.

Denne oppdaterte arkitekturen lover blant annet høyere klokkefrekvenser og en såkalt «infinity cache» som både øker effektiviteten og hastigheten på minnet kraftig. I tillegg vil spill få høyere ytelse takket være Variable Rate Shading. Kort fortalt går VRS ut på å bare bruke ressursene til krevende shading (som kan være fargelegging, skyggelegging av flater og objekter) der det er mest hensiktsmessig og merkbart for deg som spiller. Du kan lese mer om VRS i vårt dypdykk for Nvidias Turing-arkitektur fra 2018.

Mye mer minne

I tillegg er mengden minne økt fra 8 GB til 12 GB, noe AMD mener bidrar til å gjøre kortet mer fremtidssikkert for bruk ved 1440p-oppløsningen. Konkurrenten RTX 3060 Ti fra Nvidia kommer «kun» med 8 GB minne.

Minnemengde er helt klart en faktor for å kunne aktivere de mest høyoppløste teksturene når du spiller. På det meste var 8,9 GB av minnet på RX 6700 XT allokert under testløpet vårt, som inkluderte fem spill i inntil 4K oppløsning.

Det er likevel greit å være klar over at spill har en tendens til å holde mer informasjon i minnet enn de til enhver tid trenger for å vise pen grafikk eller opprettholde en høy FPS, og at moderne spill ofte kan «strømme» teksturer lynraskt inn og ut av verdenen ved behov. Det er dermed ikke slik at mer minne automatisk alltid betyr en bedre opplevelse. Mer minne er aldri en direkte ulempe for spillopplevelsen, men om alt annet er likt må det nødvendigvis veies opp mot den ekstra kostnaden det påfører deg og hvor sannsynlig det er at du fremdeles har kortet når det ekstra minnet blir helt nødvendig for den gode spillopplevelsen. Generelt går utviklingen i teknologiverdenen så raskt at undertegnede oftest heller mot å kjøpe for dagens behov, fremfor fremtidens tiltenkte.

Vi finner bare en stor mangel hos AMDs nye kort. Det har, som resten av RX 6000-serien, ingen dedikerte «AI»-kjerner. Dette er slike som Nvidia har utstyrt sine RTX 30-kort med for å støtte sin DLSS-teknikk for intelligent oppskalering av grafikk. AMD jobber med en løsning som skal oppnå noe av det samme, men for dagens kort må dette skje uten dedikert maskinvare på plass og dermed på bekostning av noe annet under bruk. Noen lansering er også langt fra spikret.

31 prosent raskere på 4K

Det er ytelsen som er viktigst. Og her ser vi at RX 6700 XT i snitt er inntil 31 prosent raskere enn forgjengeren RX 5700 XT.

Problemet er at dette kun gjelder for 4K, en oppløsning kortet generelt er for svakt til å anbefales for.

I 1440p, som er den oppløsningen du mest sannsynlig vil spille med RX 6700 XT i, er kortet i snitt 22,5 prosent raskere enn forgjengeren RX 5700 XT. Det er litt lavere enn vi håpet på.

Omtrent 22,5 prosent høyere ytelse i 1440p er for all del ytelse verdt å ta med seg, men prisøkningen gjør sitt til at ytelse for pengene ikke øker veldig mye fra forrige generasjons RX 5700 XT.

Erkerivalen RTX 3060 Ti fra Nvidia, som spiller i samme prisklasse, er i snitt 5 prosent raskere enn RX 6700 XT i våre målinger ved 1440p-oppløsning. Dette er i praksis ganske dødt løp fordi det er sannsynlig at deler av forskjellene kan tilskrives spillene vi tester i. Test av ytelse i fem helt andre spill kunne altså like gjerne gitt AMD en knapp ledelse.

Alt annet likt mener vi ytelsen i tradisjonelle rasterbaserte spill, som vi har målt her, er så lik at den ikke bør avgjøre hvilket kort du går for alene.

Heldigvis vil vi en rekke andre egenskaper hjelpe deg med å ta et godt valg.

Store forskjeller på strålesporing

Vi skrev at ytelse i vanlige «rasterbaserte» spill, som det er flest av i dag, ikke burde avgjøre hvilket av RX 6700 XT eller RTX 3060 Ti du satser på alene. Vi tror imidlertid ytelsen i titler som støtter strålesporing og AI-oppskalert grafikk vil gi deg et bedre grunnlag for å bestemme deg, for her er forskjellene store.

Strålesporing vet du sikkert nå at gir 3D-verdener langt høyere realisme, med blant annet refleksjoner, skygger og lys som regnes ut i sanntid. Teknikken utnyttes i stadig flere spill, og vil utvilsomt spille en stor rolle fremover. Derfor er det veldig bra at AMD har introdusert støtte for strålesporing i RX 6700 XT.

Det som ikke er like bra er at AMDs strålesporing er mindre effektiv enn Nvidias implementering, og i realiteten kun er brukbar ved Full HD-oppløsning.

I vårt testspill, Control, nådde aldri RX 6700 XT den magiske 60 FPS-grensen med strålesporing aktivert. Og ved 1440p lå bildeflyten rundt 30 FPS-merket, som etter vår mening gjør spillet uspillbart ettersom det ofte kan duppe under dette.

Nvidias RTX 3060 Ti leverer på sin side nesten 40 prosent høyere bildeflyt med strålesporing aktivert. Med noen grafikkjusteringer vil det nok kunne gjøre jobben i inntil 1440p-oppløsning for deg også.

Men ikke minst for RTX 3060 Ti har dette kortet et ekstra våpen i arsenalet sitt: støtte for DLSS. Denne AI-oppskaleringen av bildet, kombinert med strålesporing, gjør kortet i stand til å levere et Control som både ser svært realistisk ut og har god bildeflyt.

Med RTX 3060 Ti målte vi omtrent 80 FPS ved 1440p-oppløsning med strålesporing og DLSS aktivert. Det er over det dobbelte av hva RX 6700 XT klarer.

RTX 3060 Ti tillater dessuten at du kun aktiverer DLSS for å oppnå fullt spillbar bildeflyt på hele 70 FPS i 4K-oppløsning. At en produsent lar deg drive flere tunge spill i 4K-oppløsning med et mellomklassekort er egentlig over forventning, men betyr jo uansett at vi blir skuffet når AMD ikke kan matche opplevelsen med sitt konkurrerende kort.

SAM: Skal yte bedre i ren AMD-rigg Om du parer grafikkortene i RX 6000-serien med en prosessor fra Ryzen 5000-serien, eller enkelte prosessorer fra Ryzen 3000-serien, og et støttet hovedkort, skal det være mulig å låse opp enda flere FPS. AMD har nemlig fått komponentene til å samarbeide mer effektivt gjennom en teknologi de kaller AMD «Smart Access Memory» (SAM). SAM gir prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen. Ifølge AMD kan forbedret tilgang på videominne løfte spillytelsen med alt null til over 10 prosent i enkelte spill. Også Nvidia er i ferd med å lansere en tilsvarende teknologi for sine grafikkort, som også skal fungere på Intel-baserte bygg. Vi har testet med SAM avslått.

I testen av storebroren, RX 6800 XT, skrev vi at kjølingen og støynivået var bra. AMD har lagt det samme designet til grunn for RX 6700 XT, men gått ned på tykkelsen og kuttet fra tre vifter ned til to. Det er et underlig valg, ettersom kjølingen begynte å bli et problem allerede på RX 6800 som hadde tre vifter, og RX 6700 XT trekker ikke mindre strøm enn dette. Viftene som står igjen må dermed jobbe hardere og vi opplevde støyen både som sjenerende og til tider plagsom. AMD hevder selv RX 6700 XT skal støye 4 desibel mindre enn RX 5700 XT, men dette klarte vi ikke å finne noen sannhet i.

Temperaturen er ikke direkte problematisk for kortet eller ytelsen, men en indikasjon på at RX 6700 XT trenger gode tredjepartsmodeller å velge blant med bedre kjøling. I denne omgang er det derfor helt greit at AMDs referansemodell ikke blir særlig satset på i Norge, for denne modellen er i grunn ikke så mye å trakte etter.

Når vi ser på effektiviteten er denne for all del god, og kraftig forbedret over forgjengeren RX 5700 XT. Dette lover også godt for tredjepartsmodeller av kortet.

Konklusjon: AMD RX 6700 XT

Som ventet leverer AMDs RX 6700 XT høyere ytelse enn forgjengeren. Ytelsen, effektiviteten og strømforbruket er også stort sett i samme gate som for det rivaliserende RTX 3060 Ti fra Nvidia.

Ytelsen gjør rett og slett RX 6700 XT i stand til å drive de fleste moderne spill med svært komfortabel bildeflyt i inntil 1440p-oppløsning. Akkurat som AMD hevdet.

Vi merker oss imidlertid at ytelsesøkningen, på mellom 20 til 30 prosent avhengig av oppløsning, kommer med en pris som selv i det mest optimistiske scenarioet spiser opp over halvparten av den økte ytelsen per krone. Her kommer altså mye av den økte ytelsen fordi du betaler mye mer enn sist. Det er kjedelig, spesielt i mellomklassen vi befinner oss i.

Basert på bakgrunnssamtaler og etterspørselen etter grafikkort generelt forstår vi at RX 6700 XT-kortene du får velge mellom i butikkene stort sett blir dyrere enn AMDs anbefalte utsalgspris på 5100 kroner gir uttrykk for. Ikke ulikt situasjonen for Nvidia, altså.

Konkurrentens RTX 3060 Ti er for tiden langt dyrere. Der begynner prisene på 6500 kroner, men strekker seg mye høyere for de fleste modeller. Vi tror imidlertid RX 6700 XT vil se samme skjebne med stor prisøkning raskt etter lansering. Om det mot formodning ikke skulle bli slik, styrker det RX 6700 XTs kandidatur som det beste 1440p-grafikkortet voldsomt, og til 5100 kroner er det et allright kjøp, markedssituasjonen tatt i betraktning.

Det som likevel gagner Nvidia RTX 3060 Ti er at dette yter så mye bedre i den stadig voksende bunken titler som støtter strålesporing. Dessuten gruser det RX 6700 XT i titler der oppskaleringsteknikken DLSS støttes, og hvor AMD ikke har noe å konkurrere med enda. Det er veldig synd, for listen over titler med støtte for DLSS vokser også raskt, og gir Nvidia-eiere vesentlige fordeler.

AMDs RX 6700 XT kommer med 4 GB mer minne enn konkurrenten og kan slik sett være mer fremtidsrettet enn rivalen. Men, vi tør påstå at gruppen som vil ha behov for den ekstra mengden minne før kortet kasseres til fordel for et nyere av helt andre årsaker er relativt liten. Den gruppen kan imidlertid inkludere deg som liker å «modde» åpen verden-spill med mer detaljerte teksturer, spiller over flere skjermer eller sysler med simulatorspill. For deg kan 8 GB bli for lite på høyere oppløsninger som 1440p og RX 6700 XT kan være et fint valg.

Majoriteten av spillere tror vi likevel vil sette mer pris på å oppleve strålesporing med høyere bildeflyt, eller å spille med 4K-oppløsning i DLSS-titler i dag fremfor å være garantert å aldri gå tom for minne og kanskje tape litt ytelse en eller annen gang der ute i fremtiden.

Karakter kommer etter hvert, når vi ser det faktiske prisnivået kortene i RX 6700 XT-serien legger seg på.

Støtter strålesporing

Energieffektivt

Mye minne Ting å tenke på Mindre effektiv strålesporing enn Nvidia

Ingen DLSS-konkurrent klar

Ytelsesøkning spises opp av prisøkning

Referanseutgaven støyer

Ytelsesmålinger

TEK-testbenken 2020 Prosessor: AMD Ryzen 9 3900X

Hovedkort: MSI MEG X570 Godlike

Minne: 16 GB G.Skill Trident Z 3600 MHz

Lagring: Windows kjører fra en M.2 PCIe-SSD. Spill laster fra en SATA-SSD

Grafikkdriver: Nvidia GeForce 452.06/AMD Adrenalin 20.8.3 (for grafikkort lansert før 2020) Testspill:

Forza Horizon 4, DX12 (2018)

Shadow of the Tomb Raider, DX12 (2018)

Far Cry New Dawn, DX12 (2019)

Red Dead Redemption 2, Vulkan (2019)

Control, DX12 (2019) I spill uten innebygget måleverktøy benytter vi CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og 1% Min-FPS (i programmet kalt «1% quantile»).