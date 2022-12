Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Nokia X30 5G

Nokia X30 er rimelig og stilig

Knappe 5.000 kroner slipper du unna med om du vil ha en miljøvennlig Nokia X30 med det som skal være et ok kamera. Men er det denne du bør kjøpe for de pengene? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nokia har skrytt mye av sin X30-telefon. Den skal være ekstra miljøsnill sammenliknet med andre mobiler og ha gode egenskaper for sin relativt fornuftige prisklasse.

Du får tak i denne finske talatuten for 5000 kroner og oppover, og førsteinntrykket er ærlig talt ikke så verst. Den har akkurat nok ved seg visuelt til å føles litt særpreget. Det kan være nok det, i en prisklasse der konkurransen begynner å hardne til.

Men samtidig vet vi at Nokias telefoner har vært litt... opp og ned. Noen har vært helt fantastiske, og et hav av mobil for pengene. Andre har slitt med å nå opp.

En enkel bakside på en vanntett telefon. Det er oppsig at skjermen er i nye og solide Gorilla Glass Victus, men baksiden er i plast. Noen liker plast fordi det tåler støt godt, mens andre liker slitestyrken til glass. Generelt oppfattes glass som dyrere og «bedre». Rammen er i aluminium, som er bedre enn for mange telefoner i prisklassen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

7 Bra fjerne Sammenlign Nokia X30 5G 6GB RAM 128GB annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4990 hos Power Sjekk nå 4990 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat Nokias X30 er atter et helt greit mobilvalg rundt 5.000, men den gir ingen bakoversveis. Fordeler + Vanntett telefon (IP67)

+ Lader raskt

+ Nokså pen og stilren design

+ Gode spesifikasjoner på kameraet

+ Grei hastighet på skjermen (90 hertz)

+ Rask fingerleser i skjermen

+ Ansiktsgjenkjenning

+ Påstås å være mer miljøvennlig enn andre telefoner ... Ting å tenke på — Noe lyssvak skjerm

— Treg av og til

— Kameraet leverer variable resultater

— Ingen lader i esken

— Blikkbokslyd i høyttalerne

— ... men påstår ikke alle telefoner å være mer miljøvennlige nå?

Tåler vann og støv

Telefonen jeg har fått tilsendt har en isblå ramme i aluminium og en mørkere gråblå bakside i plast. Hele telefonen er vanntett, med en nokså god IP-sertifisering (IP67), som er meget bra for sin prisklasse. Slikt hører vanligvis hjemme blant telefoner til 8–9 tusinger og opp.

En søt liten kamerahump øverst på baksiden huser de to kameraene du strengt tatt trenger - en ultravidvinkel og et vanlig hovedkamera. Selve innpakningen er i metall og litt «smykkeaktig» med blå mot sølvgrå.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pen design, men litt gammeldags?

Forsiden av telefonen har et hull i midten øverst på skjermen til frontkameraet, og et bare bittelitt bredere svart felt under skjermen enn over skjermen. Fingerleser er bygget inn i skjermen, så det er ingenting sånt hverken på siden eller bak.

Om vi skal felle en dom over designet her, så ser den kanskje litt «gammeldags» ut, men den gjør det på en pen måte. Det er ikke et hav av kameralinser her, og de litt tykke skjermkantene og fargene lyser vel ikke 2022. Men det ville fått flere tomler opp i 2018, og ser fortsatt bra ut til sin fornuftige pris.

Kjekt også at det følger med mobildeksel i esken, men lader må vi klare oss uten.

Midt på treet skjerm

Fargegjengivelsen i AMOLED-skjermen er helt utmerket. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med sine 6,4 tommer er ikke skjermen her spesielt stor eller spesielt liten. Det er en AMOLED-variant som har flott bildekvalitet og som er rask nok - med sine 90 hertz. Det betyr at flimringen vi kjenner fra mer gammeldagse skjermer, eller selv skjermene i dyrere vanlige iPhoner uten Pro-etternavnet, ikke er her.

Om vi skal peke på én ulempe med denne skjermen er det at den hverken i praksis eller på papiret er fryktelig lyssterk. Absolutt maks den kan vise er 700 nits, og det er såkalt «peak», altså på små områder i korte perioder under visning av HDR-innhold. De beste skjermene kan vise 800–1200 nits lysstyrke i såkalt «High Brightness Mode» (HBM), som gjerne bare lar seg skru på utendørs. Og de aller beste nærmer seg 2000 nits «peak» i korte blaff.

At det er få lysressurser her betyr ikke at X30 er ubrukelig i solen, men den fremstår likevel mørkere enn mobiler flest i mange sammenhenger. Og ved sterkt lys i omgivelsene blir det vanskelig å se fargene på skjermen.

Lite tøys i menyene

Menyene er som vanlig for Nokia uten en haug ekstra dilldall. Det er ren Android, og verktøyene som følger med Android. Her får du ikke forhåndsinstallerte apper for hotellbestilling og alt mulig rart. Du får heller ikke to-tre apper som forsøker å fylle samme misjon. Det er ryddig og forholdsvis enkelt.

Mesteparten av tiden er det også raskt og fungerer godt. Apper starter fort, sveip følger fingeren lett og det er sjelden du opplever å måtte prøve å trykke på nytt hvis noe ikke reagerer.

Skjermen går opp til 90 hertz, som er en fordel siden du slipper å se på 60-hertz-flimring som kan gjøre mobilen slitsom å bruke sammenliknet med disse nyere vriene. Samtidig merker vi oss at flertallet av konkurrentene virker å ha stabilisert seg på enda raskere 120 hertz nå, og mange tilbyr skjermer med vesentlig mer lys. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er enkelt og greit å finne frem, og på godt og vondt er dette en Android-telefon «lik alle andre». Ikke er det spennende og ikke er det så vanskelig hvis du kan det fra før.

Ett og annet smårykk i ytelsen dukker opp, noe som har vært vanlig for telefoner i prisklassen. Selv om det skal sies at denne er helt ok utstyrt. Det er rett nok den kraftigste av Nokias to X30-modeller vi har testet - den rimeligste modellen har ikke 8 gigabyte RAM som denne, men 6 GB. Det kan påvirke opplevd ytelse noe.

Fin å ringe med

I praktisk bruk er Nokia X30 ganske god. Den lader kjapt - selv om du må ha din egen hurtiglader. Den varer også midt på treet lenge med sitt 4200 mAh batteri - halvannen dag med normalt bruk. Dermed er det ingen krise om du glemmer å lade den kvelden før du legger deg, med mindre du bruker den svært tungt.

Siden det er standard Android her, er det ganske greit å finne frem i ringeappen og meldingsappen er den samme som på de fleste andre Android-telefoner. Telefonen setter selv opp chatfunksjoner for deg, i likhet med andre telefoner.

Skjermen er relativt treffsikker for berøringer, og hverken blant de aller mest eller aller minst presise der ute. Man treffer stort sett det man skal, og responsen kommer fort.

Apper kjører greit nok på telefonen, men ytelsesmessig er den ikke allverden. Det merkes av og til. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden i samtalehøyttaleren er god, og såkalt VoLTE er støttet i de norske nettene - navnet betyr kort fortalt lyd over 4G-nettet, og dermed får du god lydkvalitet på samtalene.

Jeg merker meg dog at den ene eksterne høyttaleren i bunnen av telefonen ikke er særlig god, og gir blikkbokslyd til det du måtte velge å bruke den til - være seg enkel håndfrimodus, podcast eller spill. Å spille musikk gjennom den må du ikke finne på.

Forøvrig er det fint å notere seg at sikkerhetsmessig er telefonen godt og løpende oppdatert, slik Nokia lover.

Irriterende kamera

En kompakt og pen kamerahump som skjuler de to viktigste kameraene i en moderne mobil; vidvinkel og ultravidvinkel. Det er nok megapiksler i hovedkameraet til at noe zoom kan gjøres digitalt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet i X30 får en del skryt av Nokia selv. Jeg er mer i tvil. Det har potensial, og det tar innimellom overbevisende bilder. Fargegjengivelse i dunkle omgivelser fremstår som en ganske god egenskap ved hovedkameraet her.

Men kjappe bilder er vanskelige å ta. Telefonen bruker litt vel lang tid på å knipse bildene og er ikke ferdig med en gang du har trykket på knappen. Den kan også tidvis gi særdeles merkelige resultater der den forsøker å legge sammen flere bilder til ett godt opplyst bilde.

Selve kameraappen er enkel og fin å bruke. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og de litt middels ytelsene på denne fronten er ikke kun om senkvelden ute, men også i mellomdunkel innebelysning, der gjerne bilder av venner, familie og kjæledyr tas.

I det hele tatt er det litt skuffende med tanke på at pris ikke er fryktelig lav, og at denne telefonen har vært på markedet såpass lenge at den burde ha fått de oppdateringene og optimaliseringene man kan forvente for slike egenskaper.

Det er for ordens skyld veldig mange telefoner som «lider» av ålreite spesifikasjoner men middels resultater der ute. Problemet oppstår når de må konkurrere med telefoner som får absolutt maks ut av middels spesifikasjoner, slik noen av de beste mellomprisede telefonene i dag gjør.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Konklusjon: Nok et gjesp fra Nokia

Jeg sliter med å finne nok «spesielt» ved Nokia X30.

Den har greie spesifikasjoner på papiret. Den ser nokså bra ut og er vanntett. Og gitt planetens generelle tilstand om dagen er det fint jo grønnere en dings er - innenfor visse rammer.

Men grønt er noen ganger også en unnskyldning for tregt, eller svakere enn ellers, til en høyere pris - og med de produktene er det en fare for at utskifting kan skje tidligere. Da blir det jo fort et spørsmål hvor mye man tjente miljømessig.

Nuvel - det er en større debatt.

Det er kun én ytre høyttaler på X30. Den er i bunnen og den er ikke nyttig selv til enkel bruk, ettersom lydkvaliteten er veldig boksete og dårlig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men selv med et utmerket kamera på papiret, leverer X30 middels ytelse, og den svikter noen ganger i feil situasjoner - innendørs, i vanlig «familiebelysning». Du får ikke trådløs lading, du får ikke den beste skjermen. Du får ikke den raskeste innmaten, og billigste modell - til under 5.000 kroner - er utgaven med bare 6 gigabyte RAM, ikke den med 8 GB som vi har blitt tilsendt. Og vår er allerede ikke den best ytende vi har vært borti til prisen.

Kameraet gjør en grei jobb når det treffer, men det er for mange tilfeller der det bruker for lang tid og leverer uklare bilder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtidig er det ingenting her som er regelrett dårlig, og Nokia har en god historikk på å levere lovede oppdateringer. De holder også menyene sine frie for ting som reklame og ekstra apper du ikke har bedt om.

Nokia har hatt noen skikkelige sluggere til ledende pris. Men akkurat nå må de tåle å spille fjerdefiolin, bak Nothing, Motorola og OnePlus. Selv om dette er en telefon som er helt ok, og som jeg fint kunne «levd med».

+ Lader raskt

+ Nokså pen og stilren design

+ Gode spesifikasjoner på kameraet

+ Grei hastighet på skjermen (90 hertz)

+ Rask fingerleser i skjermen

+ Ansiktsgjenkjenning

+ Påstås å være mer miljøvennlig enn andre telefoner ... Ting å tenke på — Noe lyssvak skjerm

— Treg av og til

— Kameraet leverer variable resultater

— Ingen lader i esken

— Blikkbokslyd i høyttalerne

— ... men påstår ikke alle telefoner å være mer miljøvennlige nå?

Mer om Nokia