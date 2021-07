Et godt Fitbit-alternativ til halve prisen

Huaweis Band 6 er et rimelig og godt aktivitetsarmbånd. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Juli 2021 06:00

For en tid tilbake testet vi Huawei Watch Fit , ett av Huaweis rimeligste alternativer og i praksis selskapets svar på modellen markedsleder Fitbit kaller Charge .

Dagens testmodell er enda et hakk ned på Huawei-stigen, både i størrelse og pris – et lite og nett aktivitetsarmbånd kalt Huawei Band 6.

Skjønt, aktivitetsarmbånd er nærmest litt misvisende her: I likhet med hos Fitbit har skjermene hos Huawei vokst betraktelig de siste par årene. Band 6 har nemlig fått en mer enn dobbelt så stor skjerm som forgjengeren Band 4 Pro. Sistnevnte har vi riktignok ikke testet her på Tek, og etterfølgeren Band 5 tilhørte for øvrig undermerket Honor (så det var teknisk sett ikke en Huawei-klokke).

Sånn sett er kanskje «liten aktivitetsklokke» mer beskrivende for hva det er snakk om her. Skjermen måler 1,47 tommer, er av AMOLED-typen og har en oppløsning på 194 x 368 piksler. Dette gir en pikseltetthet på solide 282 piksler per tomme. Det betyr at du ikke kan skjelne individuelle piksler nærmest uansett hvor nært du holder skjermen til øyet, og skjermen har spreke farger og er godt leselig også i sollys utendørs.

Testutgaven vår kom i fargen «Sakura Pink», som vi vel kanskje hadde kalt rosegull om dette var et Apple-produkt. Band 6 finnes også i fargene «Graphite Black», «Forest Green» og «Amber Sunrise». I praksis er dette snakk om svart, mørk grønn og en sprek oransjefarge.

8 Meget bra Huawei Band 6 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Et solid aktivitetsarmbånd som stort sett huker av alle boksene - og det til en rimelig penge Fordeler Relativt pent design

Akkurat passe stor skjerm. Lettlest og skarp

Habil pulsmåler, god skrittelling, gode søvnalgoritmer

Måler stress og oksygenmetning i blodet

To ukers reell batteritid

Vanntett Ting å tenke på Litt trøbbel med å vise varslinger iblant

Ikke innebygget GPS, bruker mobilens GPS

Appen kunne vært flinkere til å gi råd og vink

Forskjellen fra Watch Fit er utover størrelsen i hovedsak at Band 6 ikke har innebygget GPS, men heller lener seg på mobilens GPS om du vil ha løpeturen på kart i etterkant. Batteritiden er oppgitt til to uker med vanlig bruk, som virker å stemme på en prikk med våre erfaringer.

To uker føles som en evighet om man eksempelvis noen gang har brukt Apple Watch, som knapt varer i to døgn på en lading – uten sammenlikning for øvrig. Selv med hard bruk skal Band 6 holde i ti dager, ifølge Huawei, og det er den samme magnetladeren som følger med her som vi også fikk på Watch Fit.

Den er proprietær, men det er noe vi er ganske vant med i denne kategorien - det er i det hele tatt nesten ingen som lader eksempelvis lader med USB-C, så det går liksom ikke an å være så gretten for at Huawei gjør det samme som alle andre. Ladingen går for øvrig ganske fort unna, og du har fulladet klokke på rundt halvannen time, som må sies å være ganske kjapt gjort når klokka så varer i rundt to uker.

Lading gjøres med denne kabelen, som festes magnetisk til klokka. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Måler puls, søvn, stress og oksygenmetning

Ellers får du alt det mest vesentlige av sensorer og sporing. Band 6 måler pulsen din kontinuerlig, sporer søvn og følger med på oksygenmetning i blodet og om du stresser for mye. Ved unormale verdier vil båndet vibrere for å si fra, men forhåpentligvis er dette noe du slipper å tenke så veldig mye på.

Ellers minner designet veldig om nevnte Watch Fit, med en knapp ved siden av skjermen som gir fra seg et behagelig klikk når du trykker på den. Selve grensesnittet er også det samme, hvor du sveiper til siden for å bytte mellom skjermbildene for puls, stress og aktivitet.

Huawei Health-appen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sveiper du opp kommer du til menyen hvor du kan sette klokka i «ikke forstyrr»-modus eller endre andre innstillinger. Grensesnittet er stort sett intuitivt og veldig greit å bruke, og skjermen er akkurat stor nok til at selv de med store tomler bør kunne bruke dem uten for store problemer. Klokka er ellers responsiv og fin, og virker godt «motorisert» for bruken. Du kan ikke installere noen form for apper, men det forventer vi kanskje heller ikke på en klokke til drøye femhundrelappen.

Holder du fingeren på skjermen kommer muligheten til å bytte urskive-utseende opp, og de syv-åtte standardvariantene byr på et godt utvalg av klokkeskjermer hvor noen har mer fokus på helse og aktivitet og noen er mer minimalistiske og designfokuserte. Kanskje kan man si at enkelte av dem er litt i overkant fargerike, men det er selvfølgelig smak og behag. Du kan også legge inn nye varianter via Huawei-appen, og her ligger et nærmest endeløst antall varianter. Det bør med andre ord være mulig å finne et utseende som fungerer både design- og funksjonsmessig.

En av de litt mer «elegante» urskivene til Huawei. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Liten klokke, god pulsmåler

Pulsmåleren fungerer faktisk rimelig godt, og virker å være i stand til å henge fint med når vi drar opp både puls og tempo, og ikke minst får den det med seg når vi går fra å løpe til å gå i perioder. Dataene fra øktene er ellers relativt inngående, med totalt antall skritt, antall skritt i minuttet, gjennomsnittlig skrittlengde, fart og kaloriforbruk.

Det skal nevnes at siden båndet bruker mobilens GPS underveis, er du nødt til å gi Huawei Health-appen kontinuerlig tilgang til lokasjon. Det kan jo potensielt sitte litt langt inne for noen.

Skrittelleren virker på sin side å være relativt nøyaktig, og hadde ingen problemer med å telle skritt på tennisen, slik klokkene fra konkurrenten Amazfit hadde. Også søvnsporingen virker å være god - vi skal ikke si så mye om de konkrete søvnstadiene, men Huawei klarer i det minste å avgjøre når vi sovner og våkner med ganske stor nøyaktighet. Du kan også aktivere såkalt Huawei TruSleep, som gir deg en enda mer detaljert oversikt, på bekostning av noe batteritid.

Klokkereima er av den enkle typen, men den gjør nytten og er elastisk. Det gjør at du lett kan feste klokka ganske stramt når du skal på løpetur, for eksempel. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi savner kanskje litt mer veiledning: Huawei-appen gir oss tilgang til mye data, men den gir oss ingen tips eller guiding til hva vi kan gjøre med dem. Hvis jeg sover urolig en natt - hva kan være grunnen? Her er det et forbedringspotensial, og det gjelder egentlig de fleste parametrene her: Mye data, lite guiding.

Det beste er kanskje oppsummeringen av treningsøktene dine, som gir oversikt over aerobt og anaerobt «treningsstress», et estimert maksimalt oksygenopptak (VO2Max) og sammenlikning med andre av ditt kjønn og alder, og ikke minst en anbefalt restitusjonstid før neste treningsøkt. Etter en middels hard løpetur på rundt en halvtime fikk jeg riktignok anbefalt å restituere i 68 timer, som kanskje hørtes noe i overkant ut.

Det skal sies at å aktivere den mer avanserte TruSleep-søvnsporingen gir en noe mer detaljert tilbakemelding på vanene dine, og når du har brukt funksjonen over mange netter vil du få en mer «personlig» vurdering.

«Ringene» for aktivitet minner til forveksling om løsningen i Apple Watch. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stabil og pålitelig

Det må også nevnes at Huawei-båndet har oppført seg behagelig problemfritt i hele testperioden, som denne gang har vært så lang som et par måneder. Det eneste vi har opplevd er at klokka noen ganger mister evnen til å levere varslinger, men det løser seg vanligvis så fort du skrur bluetooth på telefonen av og på igjen.

Båndet fungerer i all hovedsak like godt med iOS som med Android, men du får et par ekstra funksjoner på Android, som muligheten til å styre musikk og å aktivere kameraet på telefonen fra båndet.

En ting som er verdt å merke seg er at du her ikke får noe valg om å ha skjermen alltid på, slik du fikk på Watch Fit, men det må også sies at funksjonen som vekker skjermen når du løfter på håndleddet stort sett fungerer ypperlig. Iblant blir vi nesten overrasket over at den skjønner hva vi forsøker å oppnå, så algoritmene virker å være skrudd veldig godt her.

Båndet som følger med har maaaange hull, så det bør være mulig for de fleste håndleddsstørrelser å få dette til å passe. Båndet holdes bare på plass med én hempe, men opplevelsen vår er at den gjør en god jobb og at vi veldig sjelden ender opp med et bånd som spretter opp og ned på håndleddet.

Huawei oppgir for øvrig ikke IP-tall, men sier Band 6 er vanntett og skal tåle å bli senket i ikke altfor dypt vann, for eksempel ved svømming i basseng eller i havet.

Stresstallet settes sammen på bakgrunn av puls og aktivitet, blant annet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Totalt sett synes vi Huawei treffer på nærmest alle punkter med Band 6. Båndet gjør stort sett alt vi kan ønske oss av et aktivitetsarmbånd i 2021, og det til en pris som er behagelig lav. Vi synes Huawei treffer blink med skjermstørrelsen her – den er ikke så liten at det blir vanskelig å bruke touchskjermen, men samtidig liten nok til at den oppfattes nett og elegant på håndleddet. Fargeutvalget er dessuten hakket sprekere enn hva man kanskje er vant til fra slike rimelige aktivitetsarmbånd.

Skrittelleren er god, pulsmålingen er mer enn ålreit til denne prisen og søvnmålingen gjør jobben. Du får i tillegg mer eller mindre nyttige vurderinger som stressnivå og oksygenmetning i blodet, og vi liker veldig godt at batteriet holder i to uker før du må lade.

Totalt sett et flott produkt for deg som ikke har behov for innebygget GPS eller mer avanserte treningsfunksjoner. Det du får hos Fitbit til dobbel pris er i praksis en litt penere app, større muligheter til å koble deg opp mot andre i appen og Fitbit Pay.

Storebroren Huawei Watch Fit koster for øvrig ikke mange hundrelappene ekstra. Da får du litt større skjerm og innebygget GPS, men til gjengjeld litt kortere batteritid. Klokkene fra Amazfit kan også være verdt å se på.