En ganske så spesiell elsparkesykkel

Bydue S1 er en tungvekter med noen originale løsninger.

Vegar Jansen 27 Juni 2021 13:00

Det har nesten gått tre år siden vi først og sist kikket på en Bydue-merket sparkesykkel. Dette var en Bydue Model 2.0 , som på den tiden var selskapets største, sterkeste og tyngste modell.

Vårt testobjekt denne gangen er enda litt større, og har fått betegnelsen S1 – hvorav S-en visstnok skal stå for «superior». Bydue selv mener dette er «Norges beste allrounder». Og på papiret har da S1 vitterlig noen punkter som gjør at den skiller seg ut.

Siden Bydue er en annen side av elsparkesykkelutleieren Ryde, mener de å ha lært en del om slitasje over tid. Her skrytes det derfor av en ny og bedre låsemekanisme for rattstammen, doble trommelbremser og en IP-beskyttelse på 67 for sykkelens kjernekomponenter.

Foruten dette har S1 en form for blinklys, og i tillegg kommer en låsefunksjon som krever en NFC-nøkkel for at den skal virke. Mer om dette senere.

Etter å ha hatt den i noen få uker, kan ikke vi i Tek.no nødvendigvis si noe bastant om langtidsholdbarheten til en elektrisk sparkesykkel – eller for den saks skyld en del andre ting vi tester – men for Bydue S1 har både første og andre inntrykk vært meget godt.

8.5 Meget bra Bydue S1 annonse Sjekk prisen En meget solid elsparkesykkel som virkelig smaker av fugl. Fordeler Punkteringsfritt dekk bak

Har en app

Trommelbrems foran og bak

Skikkelige bremsehåndtak

Har en slags blinklys

NFC-brikker «låser opp» sykkelen

Fin styrke også i bakkene

God rekkevidde

Bra med demping på forhjulet Ting å tenke på Kunne gått enda litt fortere på flatmark

Stor og tung

Ingen demping på bakhjulet

La oss begynne med å si et par ord om størrelse og vekt. Selv om vårt testeksemplar med et batteri på 468 wattimer ikke går inn for å være spesielt langtrekkende, er det likevel den tyngste elsparkesykkelen vi har hatt på badevekta. Vi noterte 22,2 kilogram og et ønske om heis i vår neste leilighet.

I hver ende av ståbrettet finner vi et titommers hjul. Bakhjulet huser motoren og er punkteringsfritt. Det betyr få bekymringer, men samtidig dårlig med demping. Det er heller ikke lagt inn noen andre former for fjæring på bakakselen.

På forhjulet har vi på den annen side både luftfylt hjul og dempegaffel, noe som betyr at sparkesykkelens frontparti fint kan rulle opp eller ned en lav fortauskant uten å gjøre noe stort nummer av det. Men husk at bakhjulet gjerne skal samme vei, og da kan det fort bli et lite «spark bak» dersom du glemmer deg.

Men uansett er demping på én aksel bedre enn ingen demping i det hele tatt, og sånn sett er sparkesykkelen noen hakk bedre å dra på langtur med enn for eksempel E-Way E-600Max .

To batteristørrelser

Ikke at du nødvendigvis kommer like langt med Bydue S1 som med en «Max»-modell. Innstegsmodellen, som altså er den vi har testet, har et mindre batteri enn de mest langtrekkende elsparkesyklene vi har prøvd. I tillegg er S1 å få med et større batteri som ifølge Bydue selv legger til ti kilometer på den totale rekkevidden.

Men den utgaven vi har testet har altså batterikapasitet tilsvarende det vi finner i modeller som E-wheels E2S V2 Pro eller E-Way E-500 . Dette er elsparkesykler som både er rimeligere, mindre og lettere enn dagens testobjekt.

Bydue selv reklamerer med 40 kilometers rekkevidde for testmodellen, og dette viste seg å stemme godt med vår egen måling. Da vi til slutt slapp opp for drakrefter i oppoverbakkene kunne vi stadig kjøre i godt tempo på flatmark, men vi hadde null streker igjen på displayet og GPS-en fortalte at vi hadde tilbakelagt 39 kilometer.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde Bydue S1 34 sekunder Ja 39 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Ja 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Nei Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Nei 15 km E-Way E-500 35 sekunder Nei 25 km E-Way E-600Max 32 sekunder Ja 53 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Ja 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Ja 40 km Nitrox Joy V2 49 sekunder Nei 23 / 37 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Ja 56 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Nei 40 km

Med en motor på nominelle 500 watt er dette heller ingen sparkesykkel som sparer på kreftene. Den blir ikke nevneverdig svett i bakkene og holder gjerne topphastigheten opp vanlige stigninger, men uendelig med krefter har den jo ikke. Likevel klarte Bydue S1 også å forsere den ekstra bratte gangstien på oversiden av den lokale Brattbakken – ikke dårlig.

Hvis vi skal klage på noe, og det liker vi jo å gjøre, må det være at denne modellen gjerne kunne hatt en større topphastighet. Vi opplevde å henge litt etter andre elsparkesykler, og ifølge vår GPS er toppfarten på litt over 19 km/t. Vi hadde vel helst sett en litt mer modig innstilling fra Bydues side – selvsagt uten å bryte loven. Vi vil tro at dette kan kunne fikses med en fastvareoppdatering.

Bydue S1 har et klart og tydelig display, bjelle, blinklys og to skikkelige bremsehåndtak. Vegar Jansen / Tek.no

Ellers har sparkesykkelen en relativt rolig fremtoning. Akselerasjonen er behersket og ikke så brå som på visse andre modeller vi har testet den siste tiden – men så kan den heller ikke justeres i kjøretøyets app.

Denne appen, som ganske enkelt heter Bydue, er heller ikke spesielt avansert. Den kan brukes som et ekstra speedometer, vise total kjørelengde, endre kjøremodus og slå av og på frontlyset – samt oppdatere sparkesykkelens fastvare. Men dette med kjøremodus og lys kan også fikses med et par trykk på av/på-knappen.

I tillegg kan appen slå av og på NFC-låsen. Sparkesykkelen kommer nemlig med to små NFC-kort, eller nøkler om du vil. Her er poenget at du kjapt må holde denne nøkkelen over displayet etter oppstart – først da får du «låst opp» sykkelen og kan kjøre.

Skulle du bare slå på sykkelen og prøve å komme i gang uten å sveipe over med NFC-kortet først, får du null respons fra motoren og kun pipelyder fra displayet.

Vi liker egentlig dette med nøkler, spesielt på store og tunge modeller som Bydue S1. Det vil selvsagt ikke kunne stoppe en kjeltring med en god plan, men det vil forhindre at en tufs med dårlig impulskontroll hopper på doningen og durer av gårde mens du er innom bakeren for en berlinerbolle.

Denne sparkesykkelen har den mest snodige hektemekanismen vi har sett, der en krok på styret festes i et «øye» som vippes opp fra selve ståbrettet. Snedig så lenge du ikke glemmer å vippe det ned etterpå og tråkker det i stykker. Vegar Jansen / Tek.no

Men skulle du ikke ønske dette med låsing, kan denne egenskapen altså slås av i nevnte app.

Ellers skulle vi gjerne sett slikt som mulighet til å stille litt på akselerasjonen eller en form for cruisekontroll – ikke at vi har for vane å bruke dette, men dette er vanlig på en del modeller og valgfrihet er alltid kjekt.

Vedrørende kjøremodi har Bydue S1 en eco-modus du sannsynligvis aldri kommer til å bruke da den begrenser topphastigheten, samt den vanlige D-modusen som du alltid vil benytte. Det finnes også en S-modus, men den er visstnok kun tilgjengelig for folk som velger å bestille elsparkesykkelen uten hastighetsbegrensning - som altså gjør den ulovlig å bruke i Norge.

Solid og smarte løsninger

Bydue S1 kommer i sort utførelse, og vi må innrømme at designen er noen hakk over Bydue Model 2.0 fra noen år tilbake. Selve ståbrettet er bredt og virker trygt. Ladeporten sitter plassert lavt på ramma, men høyere enn ståbrettet og er sikret mot skitt og fuktighet med et lokk.

Sparkesykkelen er ellers reglementert utstyrt med både lys og bjelle. Reflekser har den også.

Med lys på hver side av bakhjulet, kan de også brukes som retningsanvisere. Men vil noen legge merke til det? Vegar Jansen / Tek.no

En artig detalj er dette med blinklys. Ettersom S1 er utstyrt med baklys på begge sider av bakhjulet, er det lagt opp til at man kan signalisere til bakenforliggende trafikanter ved å blinke med ett av disse lysene. Idéen er i og for seg ikke dum. Men det blinker kun rødt, og vi er usikre på om slikt som bilførere i det hele tatt vil være oppmerksomme på de lave baklysene til en elsparkesykkel.

Generelt må vi si at sykkelen uansett virker godt skrudd sammen. Her er det ingenting som har slark eller skrangler unødvendig. Låsemekanismen for rattstammen virker solid, men vi har som nevnt hatt begrenset tid med sparkesykkelen.

De to trommelbremsene tar jevnt og fungerer godt, og begge virker i tandem med motorbremsen som også regenerer litt strøm. Det tar selvsagt litt tid å drille inn hva som er forbrems og bakbrems, men det er som forventet. Forbremsen tar naturlig nok bedre, men ofte vil du helst bruke bakbremsen – spesielt når det er vått og glatt.

Konklusjon

Ja, du kan bære med deg Bydue S1, men det er noe du helst ikke vil gjøre. Vegar Jansen / Tek.no

Bydue S1 er en stor elsparkesykkel. Med sine 22 kilogram er dette også den tyngste modellen vi har testet, og selv om den kan klappes sammen og bæres, er ikke dette noe du ønsker å hale med deg opp altfor mange trappetrinn.

Hvorvidt en elsparkesykkel på over tjue kilo i det hele tatt kan klassifiseres som en «allrounder» er også en diskusjon, men med en rekkevidde på nesten førti kilometer konkurrerer Bydue S1 med både lettere og rimelige modeller i den kategorien – vi kan nevne E-wheels E2S V2 Pro og Xiaomi M365 Pro som eksempler.

Samtidig hører dagens testobjekt til i en prisklasse der vi finner like kraftige elsparkesykler som kan gå enda lenger. Ta en kikk på E-Way E-600Max eller KickScooter Max G30 fra Ninebot.

Men for en tusenlapp ekstra kan også Bydue S1 utstyres med et større batteri.

Sett bort fra akkurat dette med elsparkesykkelens størrelse og vekt, må vi si at dette er en modell som smaker av fugl. Den virker tvers gjennom solid og godt satt sammen, NFC-låsing er en smart detalj som gir litt ekstra sikkerhet, og motorens styrke har vi ikke noe å si på. I tillegg har Bydue S1 to gode bremser, så fra oss er det det er to tomler opp enten den skal opp eller ned en bakke.

Ved siden av dette med vekta har vi i hovedsak to ting å klage på. Det ene er at toppfarten på flatmark gjerne kunne vært et par kilometer i timen høyere. Det andre er at selv om forparten av sparkesykkelen har god demping, er den bakre delen stadig ganske stiv.

Ikke at dette normalt sett byr på problemer, da dempingen på forhjulet gjør en god jobb med mange av ujevnhetene, men det er altså stadig rom for forbedring.

Totalt sitter vi uansett igjen med et meget godt inntrykk av Bydue S1. Dette er uten tvil en av de bedre elektriske sparkesyklene vi har testet. Så har den også både pondusen og prislappen som sier noe om kvalitetene.

Det store spørsmålet blir kanskje i hvilken grad du bryr deg om elsparkesykkelen er portabel eller ikke.

