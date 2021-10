Test Deeper Smart Sonar Chirp+

En genial liten kule som hjelper deg å finne fisken

Men det koster å være kar.

Vi tester portabelt ekkolodd med GPS.

Noe av det spennende med å fiske, er å utforske nye vann og steder. Er du for eksempel på tur, kan det være mange vann som ser fristende ut. Likevel er det kjedelig å bruke flere timer på å finne ut at vannet du trodde skulle være midt i blinken, viste seg å være det stikk motsatte.

Nå har vi fått inn Deeper Smart Sonar Chirp+, en kule som er på størrelse med en tennisball og som fort kan bli din beste venn når du skal ut og fiske. Den har nemlig innebygget ekkolodd og GPS, og kan blant annet festes til fiskesnøret ditt, slik at du kan kaste den ut fra land og sjekke forholdene i vannet der du er.

Men det koster å være kar. Du må punge ut over 3.500 kroner for et eksemplar.

Deeper Chirp+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Knallgodt, portabelt ekkolodd. " Fordeler Krysse av Enkel å sette opp

Krysse av Lader raskt

Krysse av God batteritid

Krysse av GPS

Krysse av Gir deg all info på mobilskjermen i sanntid

Krysse av Kan lagre sesjoner som du kan se på senere

Krysse av Appen gir også nyttig informasjon som huggtabell og værmelding

Krysse av Kan hektes på kano eller robåt med en festearm som selges separat. Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Kan være vanskelig å oppnå kommunikasjon med mobilen om du legger den fra deg for lavt.

Deeper Smart Sonar Chirp+ er på størrelse med en tennisball

Liten og kompakt

Deeper Smart Sonar Chirp+ er den nyeste av en rekke tilsvarende produkter fra Deeper, men også den mest avanserte. Rent fysisk er den på størrelse med en tennisball, og veier om lag 90 gram. Det betyr at du vil få problemer med å kaste denne ut med en lett spinnerstang, som ofte ikke er i nærheten av å takle så mye kastevekt.

I vår test endte vi opp med å bruke ti fots haspelstang, med en kastevekt mellom 20–60 gram. Og selv om kulen jo oppleves som tung for denne stangen også, gikk det likevel greit å få kastet den av gårde - med litt forsiktighet.

Det er merket på ballen hvor mye du må skru til før den er regnet som vanntett. Merk også at de ulike festene til snøret. Her med festet skrudd i posisjonen du skal bruke når du kaster fra land.

Utvendig så er det ikke mye du trenger å vite om denne enheten, annet enn at du har tre ulike hull med skrugjenger. Her må du velge riktig etter du skal kaste fra land, stå på en høyde eller bruke den etter for eksempel en kajakk. Du kan nemlig få kjøpt en egen festearm til Chirp+ slik at du kan måle mens du padler eller ror. Til motorisert båt med litt hastighet, vil ikke denne løsningen fungere spesielt godt.

Skallet er laget i ABS-plast, og viser seg å tåle en støyt. Vi mistet den nemlig, høyst ufrivillig, ut av hånden før den var festet til snøret så den deiset i bakken. Men det ble ikke engang en liten skrape i den.

PS: Kulen lager et ganske heftig plask når den lander i vannet. Så stille og rolig er det ikke når du bruker den.

Ballen skrus fra hverandre, og inne i den sitter ladekontakten.

Rask å lade

Når du skal lade Deeper Smart Sonar Chirp+ så må du skru den fra hverandre. Den er nemlig delt på midten, og du må ta litt i for å få skrudd de to delene fra hverandre. På utsiden er det for ordens skyld merket opp slik at du ser hvor lang du må skru den på igjen før den anses som vanntett.

Du lader kulen med en mobillader, og det følger med en micro-USB-kabel i esken. Det tar om lag 75 minutter å lade den helt opp om den har tømt seg helt.

Med batteriet helt toppet opp så kan du kaste og måle mye før du trenger å lade den igjen. Produsenten oppgir rundt 4,5 timer med GPS-en aktivert, og det stemmer ganske godt overens med våre erfaringer.

Mens du lader så har du en diode som forteller deg om den fortsatt trenger mer tid, eller om den er ferdig. Da går den fra blinkende gult til grønt.

Deeper gir deg flere tilleggsvalg.

Flere apper

Deeper Smart Sonar Chirp+ gjør det aller meste for deg når du har satt den opp. Men før du kommer i gang, må du laste ned en app. Du kan velge mellom «Deeper» og «Fish Deeper».

Sistnevnte fungerer etter vår mening best når du skal måle og sjekke etter fisk, mens den andre er bedre totalt sett om du tar i bruk de andre funksjonene i tillegg til måling.

For i Deeper har du i tillegg en del ekstrafunksjoner som kan være nyttige. Blant annet har du en huggtabell, hvor du kan sjekke hvordan det står til med bitelysten i området du befinner deg. Disse kalkuleres ut ifra blant annet månefasene.

Samtidig så kan du sjekke værvarslet. Det kan jo alltid være kjekt om du for eksempel skal vurdere hvorvidt det gir seg å blåse utover dagen, eller om regnjakken bør pakkes med.

Deeper Smart Sonar Chirp+ er enkel å koble til mobilen. Og vips, så er du i gang.

Lett å komme i gang

For å bruke systemet må du ha en telefon som minst har iOS 11 eller Android 5.0. Med andre ord fungerer det aller meste av nyere mobiler.

For å opprette kommunikasjon med Deeper Smart Sonar Chirp+ så er det enkleste å legge denne i vannet. På undersiden av ballen er det nemlig to små punkter som registrerer at ballen er i vannet, og dermed slår den på. Vi fikk også slått denne på ved å fukte fingeren og holde over disse to punktene, men det enkleste er altså å legge den i vann.

Dermed er det bare å gå inn i appen og søke opp ballen. Det hele er raskt unnagjort.

Appen gir deg informasjon om forholdene i vannet til høyre i skjermen, og tegner samtidig opp et dybdekart på den venstre.

God presisjon

Deeper Smart Sonar Chirp+ kan brukes inntil 100 meter fra deg, og kan lese av en dybde på opp mot 100 meter.

Takket være CHIRP-løsningen (Compressed High Intensity Radar Pulse), så får du en meget nøyaktig avlesning av bunnen, og den skiller godt mellom hva som er gress og andre ting i vannet, samtidig som du kan justere hvilke størrelser fisk den skal vise deg. Jakter du på storgjedda, vil du ikke nødvendigvis vite om det er små abbor under båten.

Vi sammenlignet presisjonen med et par vanlige ekkolodd i båter, og her kunne vi knapt se forskjell i presisjonen på dybde mellom disse og Deeper Smart Sonar Chirp+. Den er med andre ord presis nok for de aller fleste.

Ekkolodd-ballen flyter godt. Så skulle du være uheldig at lina ryker, så kan du alltids svømme ut og hente den.

Det som også er et pluss i boken, er at du i tillegg har GPS. Det betyr at du kan få tegnet opp et kart med dybder der du står og kaster. Helt genialt, etter vår mening.

Du kaster nemlig bare ut kulen og sveiver inn, og ettersom hvor bredt du velger at kulen skal skanne under seg, får du tegnet opp bunnforholdene på kartet forløpende på mobilen samtidig som du får varsler om hvor det er fisk.

Skulle du for eksempel oppdage et område hvor det står mye fisk, kan du gå inn i ettertid og spole deg frem og tilbake i målingene, så vil kulen flytte seg på kartet, slik at du også etterpå kan se nøyaktig hvor fisken sto.

Du kan med andre ord først starte med å kaste flere runder for å skanne vannet, for så i ro og mak se på resultatene. Disse målingene kan du i tillegg arkivere i appen. På den måten vil du etter hvert få et kartotek med målinger av vannene du har sjekket.

Det lønner seg å ha telefonen litt plassert over vannflaten. Da er du helt sikker på at kommunikasjonen fungerer best mulig.

Ha telefonen høyt

Når du legger kulen i vannet, så bruker telefonen kort tid på å opprette kontakt. Når du da hever kulen fra vannet står det i appen at den er ute av vannet. Så er det bare å kaste ut.

Men vær obs på at selv om kulen skal kunne kommunisere med telefonen din opptil 100 meter fra hverandre, må du likevel passe på at telefonen er så høyt som mulig fra vannet.

Vi prøvde nemlig ved et tjern, og når vi kastet langt ut, og telefonen lå på en forhøyning i torven, så var ikke kontakten mellom kulen og telefonen helt optimal. Dette blir langt bedre når du holder telefonen i samme høyde som du holder stangen, eventuelt legger den fra deg på en stein eller noe som hever den et stykke opp fra vannoverflaten.

Når du har kastet ut så tar det bare et lite blunk før kulen er i gang med å lese av vannet, men det tar et sekund eller to til før GPS-en har god kontakt. Sveiver du for raskt, slik at kulen kommer under vann, opplevde vi at GPS-signalene ble brutt.

Men følger du de to rådene, altså holde mobilen et stykke over vannflaten og ikke sveive for fort, vil du neppe ha kommunikasjonsproblemer.

Konklusjon

Etter å ha brukt Deeper Smart Sonar Chirp+ på en del fisketurer, må vi si at det skal sitte hardt inne å dra på turer igjen uten. Selv om den er ganske dyr, er også den stive prisen omtrent det neste negative vi har å si om denne enheten.

Mange vil nok si at det er litt «juks» å bruke utstyr som dette til å finne fisk, og at halve moroa med å fiske er å prøve seg frem «uvitende» om hva som skjuler seg under overflaten.

Men har du en Deeper Smart Sonar Chirp+, så er dette i alle fall en meget enkel måte å finne ut av om plassen du har valgt deg vil gi muligheter for fisk – og samtidig kan du forvisse deg om at det er dypt nok, og at bunnen er slik du ønsker deg. Den er nemlig meget presis, du kan for eksempel enkelt se om det er mye gress eller selve bunnen du setter deg fast i.

Deeper Smart Sonar Chirp+ er veldig enkel å bruke, og du får altså alt den oppdager enkelt og ryddig servert på telefonen din - i sanntid. Samtidig så gir Deeper-appen deg mulighet til å sjekke ting som huggtabell og været.

Alt i alt så gjør den jobben den er satt til på en meget imponerende måte, og vi har ingen betenkeligheter med å anbefale deg denne.

