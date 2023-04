Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Asus ROG Phone 7

Klin gæren gamingtelefon

Tenk å ha vært flue på veggen da ROG Phone 7 Ultimate ble utviklet.

ROG Phone-mobilene har stort sett alltid vært meget gode telefoner, men med inspirasjon fra gamingverdenen. I år har de blitt enda mer kokko, men faktisk også enda mer gamingspesialiserte. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21. april 2023, 16:00 Lagre Lagre artikkel

Det er like underlig hver gang en «gamingtelefon» kommer inn til test. Og nå har det skjedd igjen. Nye Asus ROG Phone 7 er her, og vi må atter klø oss i hodet om ikke en Samsung- eller Apple-telefon til 12–15 tusinger kunne «gjort nytten».

Og selvfølgelig kunne de det. Den vanligste gamingtelefonen på planeten heter nok iPhone.

Asus har så langt vært ekstremt flinke på å gjøre små tilpasninger som gamere elsker - samtidig som de er nyttige også for deg og meg. Bedre telefoner, rett og slett.

Så da spør vi oss; er ROG Phone 7 Ultimate også en bedre telefon?

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Phone 7 Ultimate annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 15499 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En steindyr telefon som imponerer både for gamere og andre. Fordeler + Praktisk med "Air Triggers"

+ Skjerm bak for dekor og anropsinformasjon

+ Ålreit hovedkamera

+ Toppet med alt av spesifikasjoner

+ Enormt batteri som gir timevis med gaming (og veldig lang standby)

+ Rask lader

+ Aero Active-kjøler med sub (!) og direktekjøling av prosessor

+ Hauger av tilpasninger for ulike spill

+ Kan brukes med helt ordinære Android-menyer

+ Praktisk plassering av fysiske tilkoblinger

+ Meget bra skjerm

+ Vannavstøtende (IP54) Ting å tenke på — Svært høy pris

— Flere "spesifikasjoner" enn folk flest trenger

— Et design som ikke er for alle

— Ingen trådløs lading

— Ikke vanntett

Ulik alle andre enn forrige ROG Phone

Timevis ble tilbrakt i Genshin Impact-verdenen for å finne ut av om ROG Phone 7 Ultimate er noe tess. Den hadde antakelig hatt godt av mer krevende titler enn som så. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vanlig skiller ROG Phone 7 seg kraftig fra så godt som alle andre telefoner på designen. Samtidig må jeg si at det er langt mindre enn ventet som skiller den fra forrige generasjon.

For her later Asus i stor grad til å ha gjenbrukt estetikken fra i fjor. Vi snakker om en bakside med datagrafikkinspirasjoner, tekst og geometriske former. Den vesle kamerahumpen i midten øverst er utformet som en typisk form du kan finne i noen av de mer sci-fi-ete spillene på Steam.

Bitteliten skjerm bak

En skjerm på baksiden kan varsle om hvem som ringer, eller bare vise morsom grafikk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Visuelt rundes baksiden av med en bitteliten OLED-skjerm der det noen ganger flyr romskip som skyter på hverandre forbi. Skjermen kan også brukes til varslinger, og er faktisk ganske nyttig til akkurat det.

Du ikke bare hører at det ringer, men ser det - og får med deg hvem.

Samtidig er skjermen liten nok til å ikke stjele absolutt all oppmerksomheten hvis mobilen ligger med forsiden ned mot bordet. Det beste fra begge verdener, og et eksempel på at «gamergimmicker» kan være nyttige for alle.

Ellers kan du velge visuell stil for den lille bakomskjermen i Asus sine Armory Crate-menyer.

Trygge rammer (å holde i)

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På forsiden er også telefonen litt annerledes enn mobiler flest, med ganske store rammer over og under skjermen. Her bor ting som frontkamera og kraftige stereohøyttalere så du slipper å game - eller se TikTok-snutter - med hodetelefoner. Spesielt til forsinkelsesfølsom lyd som gaming er det fint å slippe trådløse hodetelefoner.

Dog skal sies at det finnes trådløse hodetelefoner med lav forsinkelse - Asus har til og med lansert egne som kan selges som pakke med disse nye telefonene. Og hvis du likevel ikke vil ha trådløse hodetelefoner, kan du dessuten bruke hodetelefonkontakten i bunnen av ROG Phone 7 Ultimate.

Gamertilpasset lading

Designen er - temmelig uvanlig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Også denne utgaven av ROG-mobilene støtter tilbehør montert over baksiden - til det har de en ekstra USB-kontakt på ene langsiden av telefonen, i tillegg til den i bånn. Men begge kontaktene er også tilpasset vanlig gaming uten spesielle tilbehør.

For det første kan sidekontakten være nyttig hvis du trenger å lade når du spiller langt og lenge, siden kabelen er mindre i veien for grepet ditt. I tillegg er bunnkontakten montert i ene hjørnet av telefonen. Igjen kan det gi muligheten til å holde telefonen på en bedre måte enn dersom kontakten bare kunne stikke ut fra midten av bunnen.

Det er også en hodetelefonkontakt i bunnen av telefonen. Også den plassert i et hjørne av telefonen. Det tillater litt tilpassing av hvilken vei du holder telefonen for å prioritere ulikt.

Samtidig; dersom du skal bruke de såkalte «Air Trigger»-ene som er på ene langsiden av telefonen vil du neppe ønske å ha noe som helst fysisk tilkoblet i bunnen av den.

Aero Active: Verdens sprøeste idé har blitt «ekte»

Så fort Aero Active er satt på telefonen kommer det en mekanisk lyd fra hele konstruksjonen - det er mobilen som åpner luken for luftstrøm inn til det aller helligste. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er mer eller mindre tredje generasjon av Aero Active-kjøleren, som i første omgang bare var en «dum vifte» som kunne kjøle hendene dine bakpå ROG-telefonene. I forrige generasjon ble kjølingen termoelektrisk med et såkalt peltierelement. Det er samme teknologi som brukes i små bærbare kjøleskap.

Nå har Asus gått enda mer bananas.

Nytt i år er at den kalde luftstrømmen ikke bare kjøler baksiden av telefonen. Men så fort ROG Phone 7 Ultimate kobles til Aero Active-tilbehøret åpner det seg en port på baksiden mekanisk, slik at den kalde luften slipper inn i selve telefonen og direkte ned på kjølesystemet.

I tillegg til dette er det bygget inn en ekstra høyttaler som fungerer som «subwoofer». Enormt mye dypbass får du ikke fra høyttaleren, men du får definitivt fyldigere lyd. Gaminginnlevelsen blir bedre med Aero Active enn uten. Spesielt over lange omganger.

Det er også et sett fysiske skulderknapper bakpå som gjennom innstillinger i Armory Crate-appen kan tilpasses de ulike spillene dine. Dette fungerer som en forlengelse av «Air Triggers», som er de trykkfølsomme «skulderknappene» telefonen har i den ene langsiden av rammen.

Ulempene med Aero Active

Aero Active-kjøleren bygger temmelig mye tykkelse og vekt. Den krever også mye strøm. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ulempene ved Aero Active er vekt og strømforbruk. Avhengig av hvor store hender du har og måten du liker å holde telefonen på kan selve ergonomien og grepet være problematisk også.

Hele pakka er ganske tung. Og det skal ikke mange grammene til før du kjenner det på håndleddene over tid. Og dessuten har en tynn telefon ikke mange steder å gripe godt fast, så med en tung kjølevifte hengende på baksiden blir det litt slitsomt å holde pakken.

Det skal sies at det er par naturlige grep der Aero Active selv bidrar nesten som et håndtak til telefonen, men avhengig av hvordan du sitter eller ligger kan det hende du mest ønsker å bare holde i selve telefonen - og da bidrar Aero Active negativt.

For batteritidas del er det et enormt batteri på hele 6.000 mAh i ROG Phone 7 Ultimate. Til vanlig holder det i bøtter og spann, og jeg kan game i timevis før jeg har brukt 20 prosent. Og derfra holder strømmen til resten av dagen.

Men jeg kan formelig se prosentene synke når jeg surrer rundt i Genshin Impact med Aero Active på. Vifta suser og lufta er iskald. Det blinker i RGB-belysningen mens subwooferen tar de tyngste takene.

Selvfølgelig eter det strøm.

Dette kan kompenseres ved å koble strøm i bunn av Aero Active. Der er det dessuten også (enda) en fysisk hodetelefonkontakt.

Det er fire fysiske knapper på Aero Active, og i tillegg er det et lite utvippbart stativ til filmtitting. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Air Triggers

Som tidligere er det berørings- og trykkfølsomme «Air Triggers» i rammen på telefonen. Det betyr at det som ser ut som en vanlig aluminiumsramme rundt mobilen har et forholdsvis stort område i nærheten av hvert hjørne som merker om du tar på det eller ikke - og hvis du tar på det, merker det også hvor hardt eller om du sveiper.

Dette er telefonens «virtuelle» skulderknapper.

Og de fungerer utmerket til sin jobb. I spill med litt overlesset menysystem kan skulderknappene ta litt av jobben så du får mindre skjermtrykking å passe på.

Det er spesielt fint at Air Triggersene fremstår så følsomme og med et ganske stort spenn fra lite til mye trykk. De gjør en god jobb i å gjenskape de lange trigger-vandringene fra en konsollkontroller uten å faktisk ha bevegelige deler.

Min eneste innvending til Air Triggers er at samspillet mellom Armory Crate-menyene, som setter opp alt, og «Game Genie» kunne vært litt bedre. Samme hvor mye du setter opp Air Triggers i Armory Crate, må du påkalle Game Genie for å skru på funksjonen for spillet. Det gjøres enten fra nedtrekksmenyen mens du spiller, eller ved å sveipe diagonalt inn på skjermen fra topphjørnene.

Les også ZenFone 9 er en fantastisk telefon 28. juli 2022

Ok kamera

Det er i realiteten mest hovedkameraet som er hurra her, mens ultravidvinkelen og makrokameraet bare er helt ok. Legg merke til den ene Air Triggeren som er markert i hjørnet av telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er tre kamera på baksiden. Ett vanlig kamera som har «toppmodellspesifikasjoner», ett noenlunde ordinært ultravidvinkelkamera - og ett av disse relativt svake makrokameraene med veldig lav oppløsning.

Det er rett nok fem megapikslers oppløsning på akkurat dette - men det står fortsatt i en telefon med prislapp på hele 15.000 kroner. Disse lavoppløste ekstrakameraene stammer som konsept primært fra billige 2–3000-kronersmobiler, der de er mest aktuelle som pynt på baksiden.

Og pynt er makrokameraet også her. For sammenliknet med hovedkameraet kommer ikke makrokameraet særlig godt ut. Alt blir mørkere og mindre detaljert, selv om det tross alt er i fokus.

Men hovedkameraet gjør en tidvis svært god jobb, og ultravidvinkelen er det tross alt ingenting spesielt å klage på.

Det jeg savner på denne telefonen er en eller annen form for god zoomløsning, være seg periskopzoom eller i det minste 2–3x vanlig optisk zoom. Zoom her skjer ved digital forstørrelse fra de vanlige 50-megapikselsbildene fra hovedkameraet, og det blir greit nok - men ikke alltid fantastisk.

Kort fortalt får du et hovedkamera som lever noenlunde opp til prisen, med gode bilder i alle slags forhold. Og du får to ekstrakamera som er skuldertrekk. At en ROG Phone skulle fokusere så veldig på kamera ville vært uventet - men den stive prisen er likevel verdt å påpeke en ekstra gang.

For mange vil de ekstra fordelene en ROG Phone bringer med seg tape i prioriteringen mot bedre og mer allsidige kamera på baksiden.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Topp ytelse og batteritid

Det enorme batteriet i ROG Phone 7 Ultimate varer iallfall to gode dager per lading hvis du ikke spiller i timevis. Men selv da holder det også ganske så godt. Her har du plass til å spille et krevende spill et par-tre timer og likevel slippe laderløst gjennom dagen.

Ytelsesmessig er det den kraftigste prosessoren du kan få i noen Android-mobil som er på plass i denne telefonen. Det er en bøtte RAM (16 GB) og masse lagringsplass (512 GB).

Det er meget gode nerdetall, men også tall så godt som alle konkurrentenes toppmodeller på papiret kan konkurrere med. Så vi nevner det bare fordi alt annet enn topp ytelse ville vært svært uventet for en telefon som denne.

Under ser du tallene som bekrefter at dette er en rask telefon. Men til tross for sci-fi-aktige «fartsstriper» på baksiden er den ikke nevneverdig raskere enn andre flaggskip. Den har dog bedre kjøling enn mange telefoner, så den holder seg kald ganske lenge under belastning.

God som vanlig telefon

Selv på en kokende soldag funker skjermen bra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du kan ellers velge mellom Asus’ eget ROG-design på menyene, for deg som liker det «gameraktig». Det fungerer helt fint, men det blir kanskje litt mye for en del vanlige mobilbrukere.

Innledningsvis får du muligheten til å velge om du heller vil ha en vanlig Android-opplevelse, eller eventuelt en menyopplevelse som er en tilpasset mellomting mellom ytterpunktene.

Den 6,8 tommer store AMOLED-skjermen kan strekke seg i lysstyrke opp til 1500 nits hvis det er skikkelig mye sol ute. Det kryper opp mot det beste på markedet, men er fortsatt noe under Samsungs lovede 1750 nits for S23-serien, eller Apples lovede 2000 nits for iPhone 14 Pro-telefonene.

Også som en helt «vanlig telefon» gjør ROG Phone 7 Ultimate jobben, og den leverer god talekvalitet og en skjerm der fingrene dine treffer tastaturet riktig så godt som hver gang. Presisjon og rask respons er fint å ha uansett hvordan man bruker telefonen.

Konklusjon: Gamingtelefon med fordeler for alle

Du kan velge om du vil ha ROG-menyene eller en mer ordinær Android-meny. Begge deler fungerer omtrent like bra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvorfor finnes egentlig gamingtelefoner? Kanskje er det for at resten av verden har en ting eller to å lære fra gamere som skal bruke dingsene sine i time etter time.

ROG Phone 7 Ultimate har definitive fordeler over din gjengse Galaxy S eller iPhone. Som den enorme batteritiden og ergonomien ved lading under bruk. Hauger av innstillinger i menyene - og den voldsomme mengden funksjoner når du først drar i gang et spill blir prikken over i-en.

Og vel så viktig er at den ikke egentlig gjør det dårlig på noen måte heller.

Om jeg skulle trekke for noe handler det om allsidighet i kameraavdelingen. Et zoomkamera og kanskje et hakket bedre hovedkamera hadde vært kjekt å ha. Men det som er her er godt nok, og hovedkameraet kan konkurrere med alt unntatt de aller beste toppmodellene.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Priser seg litt ut for folk flest

Prismessig blir imidlertid ROG Phone 7 Ultimate litt heftig for folk flest. Og hvis du ønsker deg en telefon som «bare» er tipp topp på det meste, men uten inkludert «kjøleskap» til å hekte bakpå, og uten de aller mest ekstreme spesifikasjonene kan lillebror ROG Phone 7 være aktuell.

For øvrig er det verdt å nevne at Asus lager meget gode telefoner i ZenFone-serien, og det begynner snart å bli tid for en ny modell.

Ellers er naturligvis også det aller beste fra Samsung og det aller beste fra Apple solide alternativ til ROG Phone 7 Ultimate. Som nevnt innledningsvis; gamingtelefonen flest eier heter antakelig bare «iPhone».

21. april 2023, 16:00

