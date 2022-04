Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Xiaomi 12 og 12 Pro

Xiaomis nye er annerledes Samsung-utfordrere

Xiaomi 12 er også rimeligere enn andre toppmodeller.

Xiaomi 12 og 12 Pro jakter på de dyreste telefonene fra Apple, Samsung og OnePlus. Det gjør den med spesifikasjoner som likner veldig på de mest kjente og heftigste, men med en prislapp som starter vesentlig lavere.

En vanlig Xiaomi 12 får du for fra 8500 kroner, mens «Pro»-modellen ligger rundt 11.000. De to telefonene er svært like. Hovedforskjellene er skjermstørrelse, kameraspesifikasjoner og at Pro-modellen lader en del raskere.

Ellers er designen lik mellom de to talatutene. Så størrelse og pris er hovedsaken her.

Xiaomi 12 Pro 5G Dual SIM 12GB RAM 256GB Xiaomi 12 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB Motorola Edge 30 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 annonse Pris 10 990,- 8 160,- 7 304,- 12 490,- 8 490,- Skjermstørrelse (tommer) 6,73 6,28 6,7 6,8 6,06 Oppløsning (piksler/standard) 3200 x 1440 2400 x 1080 2400 x 1080 (FHD) 3080 x 1440 / QHD 2340 x 1080 / FHD Type AMOLED, LTPO AMOLED OLED Dynamic AMOLED, LTPO2 Dynamic AMOLED, LTPO2 - - - - - Dimensjoner (cm) 16,36 x 7.46 x 0,82 15,27 x 6,99 x 0,82 16,31 x 7,6 x 0,88 16,33 x 7,79 x 0,89 14,6 x 7,06 x 0,76 Vekt (gram) 204 179 196 227 167 Materialer Gorilla Glass 5, Victus, aluminium Gorilla Glass 5, Victus, aluminium Gorilla Glass 3 og 5 / plast Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Vanntetting Bytt Bytt Vannavstøtende film IP68 IP68 - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 1 Snapdragon 8 gen 1 Snapdragon 8 gen 1 Exynos 2200 Exynos 2200 RAM (GB) 8 12 12 8 eller 12 8 eller 12 Lagring (GB) 256 256 256 128 / 256 / 512 / 1000 128 / 256 Batteri (mAh) 4600 4500 4800 5000 3700 Lading (W) 120W, lader medfølger 67W, lader medfølger 68W, lader medfølger 45, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) 50W proprietært, 15W Qi 50W proprietært, 15W Qi 15W 15W 15W - - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS Zoom 50 MP, f/1.9, PDAF, 2X 5 MP, f/2.4, AF tele/macro - 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X Ultravidvinkel 50 MP, f/2.2 13 MP, f/2.4 50 MP, f/2.2, AF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 Annet - - - - -

Lurete diger kameralinse

Baksiden av telefonene preges av et stort øye. Det er et snedig designgrep som gir inntrykk av «større» og bedre kamera enn andre telefoner. I realiteten er det et helt vanlig «flaggskipkamera» med 50 normalt store megapiksler som brukes i disse telefonene. Men stilig er det uansett.

I samme kamerahump er det en zoomlinse og et kamera for ultravidvinkelen. Sammen med LED-blitsen stikker ikke disse seg like mye ut.

Begge telefonene vi har fått til test har en frostet bakside i Gorilla Glass Victus, aluminiumsramme og skjerm som også er dekket av Victus-glass. I motsetning til siste Mix-modell fra Xiaomi har ikke disse telefonene kamera gjemt under skjermen. Vi må altså leve med en ganske stor svart sirkel øverst i skjermen her.

Pro-varianten vi har testet er en mørkegrå utførelse, mens vanlige Xiaomi 12 er lyselilla. Sistnevnte farge er ganske frisk og nokså uvanlig.

Løgner og pølsevev? Nuvel! Det gigantiske øyet på baksiden skjuler et ganske ålreit kamera, men den enorme størrelsen er mest av designhensyn. Sammenliknet med andre toppmodeller er det nokså ordinær størrelse på maskinvaren.

Passelig vs. diger

«Lille» Xiaomi 12 ligger godt i hånden, med avrundet bakside og en svak bøy på skjermen. Det er ikke en aggressiv skjermbøy som sender tastaturet utenfor en Niagara-foss av glass, slik som på enkelte av de mest ekstreme mobilene, men i stedet en forsiktig innsving.

Foruten størrelsen er altså Pro likt utformet, men med størrelse på linje med en iPhone Pro Max eller en Galaxy S22 Ultra er den litt uhåndterlig samme hvor mye kurvene foran og bak jobber for å gjøre den ergonomisk. Sammenliknet med årets «klossedesign» fra Apple ligger den likevel vesentlig bedre i hånden enn iPhone 13 Pro Max.

Fra venstre: Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12, Apple iPhone 13 Pro Max og Xiaomi 12 Pro.

Flotte skjermer

Det er AMOLED-skjermer som pryder begge de to telefonene. Den minste har en 6,28-tommers skjerm, mens storebror har skjerm på 6,73 tommer. Den ene har en skjerm basert på den nyere LTPO-typen, mens den minste har «vanlig» tradisjonell AMOLED. Begge er omtrent like lyssterke, mens Pro-modellen har vesentlig høyere oppløsning. Ikke at det merkes i det daglige - i overkant av full-HD er mer enn tilstrekkelig.

Begge skjermene støtter HDR-innhold, sånn at film og serier på Youtube og Netflix blir ekstra engasjerende. Der hjelper i og for seg stereolyden fra høyttalerne til, selv om topphøyttaleren låter litt fislete.

Pulsmåler i skjermen er noe jeg ikke har sett i telefoner før, selv om det nok er teknisk mulig for mange telefoner med optiske fingerlesere bygget inn.

Veldig annerledes menyer

Der kinesiske konkurrenter som OnePlus og Motorola har gått i retning av et mer «Google-aktig» uttrykk, men renere Android-menyer, holder Xiaomi seg fortsatt på trygg avstand fra de rene Pixel-menyene. Her er det MIUI-menyene som rår, med helt annerledes nedtrekks- og innstillingsmenyer. Utgangspunktet for menysystemet er også at du ikke har appskuff, men det lar telefonen deg heldigvis velge ved oppstart - et grep som har vært vanlig for kinesiske telefoner i flere år.

Kort fortalt handler MIUI om tre ting; annerledeshet og menyer som er tydelig ulike fra Googles, traktorlasset valgmuligheter som kinesiske mobilprodusenter er glade i å tilby og en hastighet tilsvarende olja lyn.

Det siste er en egenskap der gigantiske Samsung har slitt i alle år - selv om du svært sjelden må vente på telefonen får du ikke en fullstendig stoppfri menyopplevelse, selv ikke på de aller dyreste modellene.

Lyssterke skjermer og godt med lyd i de eksterne høyttalerne gjør at Xiaomi 12-mobilene egner seg godt for endeløs TikTok-skrolling.

Noen uvanlige egenskaper

Blant Xiaomi 12s uvanlige egenskaper kan for eksempel nevnes at den har fingerleser i skjerm. I seg selv ikke uvanlig, men at du kan få selve skjermen på telefonen til å måle pulsen din er høyst uvanlig. Det nærmeste jeg kommer på av egenskaper er Samsung som har hatt muligheten til å bruke kombinasjonen av mobilkamera og LED-blits til det samme. Teknikken er forøvrig lik, bare at Xiaomi har vurdert skjermlysstyrken som sterk nok til å gjennomlyse fingeren, og den optiske fingersensoren som i praksis er et kamera som godt nok til å oppfatte resultatet.

For fjernkontrolltorturister som undertegnede er det også alltid en glede å ha en telefon med infrarødt øye i lomma, slik Xiaomi 12 fortsatt har. Hvis jeg ikke finner fjernstyringa til TV-en eller stereoen er det fort gjort å fiske mobilen opp og eventuelt laste ned en app for riktige fjernkontrollinnstillinger hvis ikke den innebygde har det som skal til. Det forutsetter naturlig nok utstyr fra noenlunde kjente merker, men funker som regel utmerket.

Du kan gjøre skjermen mindre følsom langt kantene. Det er en svært smart funksjon.

Motvirker skjermbøyen

En flott ekstra tanke for deg som misliker kurvede skjermer er at du kan stille på telefonens løsning for berøringsavvisning. Dermed kan du la den være følsom langs kantene, og risikere trykk ved uhell når du håndterer den, eller la den være mindre følsom og bare respondere på tydelige trykk langs kantene - slik at den ikke gjør ting på egen hånd ved håndtering.

Alt fra mengder av innstillinger for strømforbruk og batterilading til sjekk av kvaliteten på nettilkoblingen er også tilgjengelig. Som alltid vil enkelte ting fremstå litt gimmick-aktig, men det overveldende fokuset er på faktiske nyttige ting. Dette er en telefon som stiger radig i kurs om du går litt i dybden på menyene, for det bor nyttige ting der.

Varslingsinnstillingene minner en del om Apples.

Lynrask lading, men...

Batteritiden oppleves som noenlunde lik mellom de to telefonene, og de klarer seg halvannet døgn i vanlig bruk. Begge støtter Xiaomis lynraske 50-watts trådløse lading, men da må du ha en av produsentens egne ladere attåt. Har du ikke det er det vanlig 15-watts «hurtig» Qi-lading som gjelder. Som på de fleste telefoner med trådløs ladestøtte er det mulig å «reverslade» trådløst her, slik at du kan legge øreproppene dine eller andre telefoner bakpå Xiaomi 12-en din og lade dem trådløst.

Toppmodellen, 12 Pro, har en kraftigere 120-watts lader som fyller batteriet på under 20 minutter, mens den vanlige «bare» har 67 watt effekt til rådighet og bruker rett under 40 minutter på det samme. Uansett bruker du rundt 20 minutter på å fylle tanken på minstemann halvfull, som typisk er tilstrekkelig til å klare seg resten av dagen. Høyere ladehastighet kan være kjekt å ha, men sliter også på batteriet og er dermed kanskje ikke noe jeg hadde styrt mobilkjøpet etter så lenge den passerer «tilstrekkelig rask». Det gjør den for begge disse modellene.

Xoami 11T Pro hadde en fuktsertifisering på IP53, som betyr litt ekstra toleranse for sprut og regn, men for Xiaomi 12 og 12 Pro er det ingen slik merking. Begge de to telefonene har gummipakning rundt SIM-skuffen, som antyder en viss beskyttelse. Men hva de faktisk bør tåle er altså ikke oppgitt.

Kameraet tar supre bilder, og på 12 Pro henger også «sekundærkameraene» med i svingene.

Kamera: Godt nok

Hovedkameraet på baksiden er stjernen i Xiaomi 12-showet. Begge telefonene knipser med inntil 50 megapiksler og gjør en meget brukbar jobb i mørket takket være god langeksponering. For den vanlige 12-ern er brikken litt mindre, mens Pro-modellen nærmer seg tommestørrelse - som seg hør og bør for flaggskipene for tiden. Resultatene er likevel jevnt over ganske like fra hovedkamereane.

På dagtid gjør det i likhet med nesten alle mobilkamera en brukbar jobb i de fleste forhold.

Testbilder fra Xiaomi 12 Pro:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Xiaomi 12 Pro har 50 megapikslers oppløsning på alle tre kameraene bak. Det innebærer at den litt puslete zoomfaktoren på «bare» 2x ikke er så gæren som den kan virke, gitt at megapikselantallet er det dobbelte av hovedkameraet. I brukbart lys kan du altså komme inntil dobbelt så nærme. En vanlig sak for disse telekameraene på mobiler er at oppløsningen synker så drastisk at for mange telefoner kunne man nesten like gjerne gjort et utsnitt fra hovedsensoren heller enn å bytte kamera.

Også ultravidvinkelen er høyoppløst i Xiaomi 12 Pro, og alle tre kameraene gjør en god jobb på dagtid, og en brukbar jobb når det mørkner litt også - gitt at glasset foran begge beholder nokså god lysfølsomhet.

For Xiaomi 12 er historien mer slik vi er vant til den. Både glass og oppløsning er litt «sekundavare» på zoom og ultravidvinkel sammenliknet med det påkostede hovedkameraet. Men det er altså aldeles ikke unikt for Xiaomi.

Testbilder fra Xiaomi 12:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Plenty med ytelse

Det er all grunn til å være skeptisk til ytelsestester for tiden. Så godt som alle mobilprodusenter styrer ytelsen aktivt, basert på ulike behov - for eksempel faktiske behov for bildeflyt opp mot vesentlige behov for kjøling og batteritid.

Av og til går mobilprodusenter i fellene de selv legger, ved å behandle ytelsestester ulikt fra spill og andre apper som kjører på telefonen. Slik at resultatene i praksis «lyver».

For tiden er det viktigste du kan lese ut av ytelsestestene at toppmodeller flest er «raske nok».

For Xiaomi 12-telefonene har vi testet med begge telefonene i ytelsesmodus. Det er verdt å dvele litt ved at Xiaomi 12 får generelt noe lavere skår i testene, og blir vesentlig fortere varm enn 12 Pro. Det kan ha med mindre overflate å kaste ut varmen på enn i den større modellen. Det er et viktig aspekt for deg som skal spille i lange økter av gangen.

Utover det er det vanskelig å si at du bør være veldig opptatt av akkurat disse resultatene, med mindre differansene blir veldig store. Måter telefonene håndterer å bli testet på «gjemmer» de faktiske resultatene, og bare måten kjølingen i telefonene virker på kan forårsake relativt store variasjoner bare innad på samme telefonmodell fra gang til gang.

Vi tar likevel med ytelsestestene nettopp fordi at de høye tallene i seg selv sier noe om «fremtidssikring» - det er vesentlige mengder ytelse å ta av her. Det er det viktigste.

Xiaomi 12 er den mest prisgunstige av de to nye telefonene, og den som er enklest å anbefale som god valuta for pengene.

Konkurrenten du bør kjøpe?

Xiaomi har kommet lang vei på få år, og har gått fra å være et entusiastmerke til å bli en mobilprodusent alle kan vurdere. Telefonene byr på masse funksjoner og meget god brukervennlighet. Ytelse og byggekvalitet er det også toppklasse over.

Med Xiaomi 12 og 12 Pro er historiene litt ulike. Xiaomi 12 fremstår som en prisgunstig konkurrent til «inngangstoppmodellene», altså de rimeligste bladene av de dyreste seriene, slik som Galaxy S22 fra Samsung. Den er i klasse med Motorolas Edge 30 Pro, og bør absolutt vurderes.

Kjapp lading og meget godt hovedkamera er blant fordelene. Prisen på 8500 kroner er gunstig, men du mister vanntettheten fra Samsung og du får heller ingen beroligende ord om «vannavstøtende» slik du får fra Motorola.

Xiaomi 12 Pro er stor, og for mange uhåndterlig. Den har mest, men koster deretter.

Xiaomi 12 Pro har større skjerm, og grenser mot uhåndterlig der iPhone 13 Pro Max og Galaxy S22 Ultra er. Den har nyere skjermteknologi, raskere lading og bedre «sekundærkamera» i form av tele og ultravidvinkel.

Men da koster telefonen 11.000 kroner på et blunk. Økning fra 8 til 12 gigabyte RAM er en bonus når du først betaler 2500 kroner ekstra.

Ulempen med Xiaomi 12 Pro er at den prismessig har et langt større utvalg konkurrenter enn Xiaomi 12 har. Sistnevnte er «prisgunstig», mens Pro koster «det en toppmodell koster». Ingen av dem er en dårlig deal, men i hurrafaktor per krone stiller den vanlige modellen sterkere enn Pro-modellen.

8.5 Meget bra Xiaomi 12 Pro 5G Dual SIM 12GB RAM 256GB annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " En komplett, men kostbar toppmodell med knall kamera og fine funksjoner. " Fordeler Krysse av Lynrask lading (120W)

Krysse av Støtte for rask trådløs lading (50W)

Krysse av Flott hovedkamera

Krysse av Gode tele- og ultravidvinkelkamera

Krysse av Lynraske menyer

Krysse av Flere funksjoner vi sjelden ser

Krysse av IR-fjernkontroll

Krysse av "Fremtidssikker" lagringsplass og RAM (256/12 GB) Ting å tenke på Bytt Ikke vanntett

Bytt Koster mye

Bytt Lyd i stereohøyttalere kunne vært bedre

8.5 Meget bra Xiaomi 12 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Xiaomi 12 er en prisgunstig toppmodell med fokus på det viktigste. " Fordeler Krysse av Svært rask lading (67W)

Krysse av Støtte for rask trådløs lading (50W)

Krysse av Flott hovedkamera

Krysse av Lynraske menyer

Krysse av Flere funksjoner vi sjelden ser

Krysse av IR-fjernkontroll

Krysse av Greit med lagringsplass og RAM (256/8 GB)

Krysse av Relativt prisgunstig for ytelsen Ting å tenke på Bytt Ikke vanntett

Bytt Lyd i stereohøyttalere kunne vært bedre

Bytt Zoom og ultravidvinkel er bare sånn passe

