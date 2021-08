En skikkelig bra brettemobil

Samsung Galaxy Z Flip 3 er mobilfremtiden - og den er her nå.

Galaxy Z Flip 3 er tredje generasjon brettemobil fra Samsung. På tre generasjoner har de fått formfaktoren til å gå fra katastrofal til helt utmerket. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 15 Aug 2021 19:50

Hva er vitsen med det? Hvorfor skal man ha en telefon som kan brettes sammen slik som Galaxy Z Fold- og Z Flip-seriene?

«Hva er vitsen» er muligens ett av de viktigste spørsmålene man bør stille seg selv som dingseentusiast. Hvis ikke risikerer man jo å ende opp med hele Wish.com på kjøkkenbenken.

Galaxy Z Flip 3 viser helt tydelig hvordan brettemobilene kan bidra; telefonen tar bare halve størrelsen i lomma, men er likevel en fullblods toppmodell når du bretter den ut. Ikke koster den idiotisk mye penger heller - selv om vi må medgi at den heller ikke er billig.

Og Samsung gjør dessuten et kjempehopp fremover.

Kort fortalt; det er nå brettemobilene begynner å bli skikkelig gode. Det er fortsatt noen forskjeller på en brettemobil og en tradisjonell mobil, der den tradisjonelle kanskje har overtaket - men unskyldningen «til ny teknologi å være» for å forklare alle mulige ulemper kan pensjoneres - omsider. Det er etter to-tre år med brettbare mobiler på markedet, og mange flere år med dem som rykter og spekulasjoner.

Utbrettet er Galaxy Z Flip 3 på størrelse med en helt vanlig telefon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

9 Imponerende Samsung Galaxy Z Flip 3 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Endelig er brettemobilene gode nok for alle. Fordeler Tar bitteliten plass i lommen

Første vanntette brettemobil

Skjermbøyen blir mindre og mindre synlig

Flere smarte brettefunksjoner

Lynrask i bruk

Du kan legge på "entusiastisk" til selgere (klappp!!)

Masse funksjonalitet i ytterskjermen

Solid og gjennomarbeidet produkt

Skjermforsikring inkludert

Endelig er prisen riktig Ting å tenke på Skulle gjerne sett enda flere funksjoner i ytterskjerm

Støvtetthet hadde vært kjekt

Plast oppå bretteskjerm slites raskt

Det finnes bedre mobilkamera - men de koster også mer

Blir nokså stor med noen deksler

Batteritiden kunne vært bedre (omtrent 1 dag)

Skjermbøyen er fortsatt synlig

Endelig tett

Z Flip 3 er vanntett, eller strengt tatt vannavvisende, men med den høyeste sertifiseringsgraden man kan få i mobiler flest, altså IPX8. På spørsmål om hvordan de har fått til det med et produkt du kan brette sammen på denne måten, får vi til svar fra Samsung at det fortsatt er til dels åpent inn bak skjermen, men at all elektronikken i og rundt bretten nå er dekket og tettet for vanninntrengning.

Dermed kommer vannet seg kanskje inn i enkelte kroker, men det skal ikke komme seg videre inn til steder som kan ødelegge telefonen. Hverken Z Flip eller Z Fold 2 hadde vanntetting som del av sine verktøykasser, og hadde nok ikke hatt noe positivt å melde om en tung norsk sommerskur.

Det er forøvrig ingen synlige tegn på denne tettingen utover pakninger i SIM-kortluken.

Det er noe eget ved en telefon du bare kan klappe sammen. Enten du vil sette endelig strek for det du holdt på med, eller bare legge på med litt ekstra iver når «Microsoft support» ringer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy Z Flip 3 Pris: Fra 11500 kroner Størrelse Dimensjoner: 8,64 x 7,22 x 1,71 cm - lengde går fra 8,64 cm til 16,6 cm ved utbretting Vekt: 183 gram Skjermer: 6,7 tommer, 2640 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz 1,9 tommer, 260 x 512 piksler, OLED Maskinvare Prosessor: Qualcomm Snapdragon 888 RAM og lagring: 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera bak Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, PDAF, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Selfiekamera Inni: 10 MP, f/2.4 Annet Batteristørrelse: 3300 mAh Lading: Støtte for trådløs lading og vennelading, hverken kablet eller trådløs lader medfølger 5G-støtte er på plass Stereohøyttalere Vanntett

Du kan bruke kameraet inni eller utenpå for å ta selfier. I motsetning til Z Fold 3 har ikke Z Flip 3 selfiekamera gjemt under skjermen - i stedet har det et vanlig kikkhull. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konseptet er likt, designen er ny

Det grunnleggende konseptet med Galaxy Z Flip 3 er likt som forgjengeren; en 6,7-tommers OLED-skjerm på innsiden som brettes sammen når du ikke trenger den. Du står igjen med en nesten kvadratisk telefon med litt ekstra tykkelse, men med halve arealfotavtrykket i lomma.

Selv om konseptet er likt så langt, er designen endret litt på. Det er kommet til flere nye farger, og fremfor at glasset og metallrammen rundt nærmest gikk i ett på forgjengeren, har de fleste av årets varianter fått en to-tonedesign der glasset har en farge, mens metallrammen har en annen. Testmobilen vår har fargen «cream», eller fløte, og sammen med meierihvitfargen gir en sølvfarget ramme kontrast. På den ene halvdelen brytes fargene også opp av et koksgrått glassfelt der ytterskjermen skjuler seg.

I størrelse er ikke ytterskjermen så langt unna det du opplever på knappetelefonene som fortsatt er i salg. Den er altså liten, men fullt brukbar, i motsetning til på forrige generasjon Z Flip.

Med mørke bakgrunner og mye lys rundt ser man lett skjermbøyen, men så fort det lyses opp på skjermen forsvinner som regel refleksene rundt bøyen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God ytterskjerm, men

Ytterskjermen er endelig stor nok til at du kan lese flere meldinger om gangen på den, uten å vente på irriterende sideskrolling. Den har også blitt stor nok til å være super søker når du setter telefonen fra deg for å ta selfier med hovedkameraet. Det har kommet til en rekke funksjoner og små appsnutter som du kan bruke på ytterskjermen også.

Nå er Musikk sin egen «widget» her, med musikkontroller og informasjonen du vil ha på ett sted. Vær, alarm og nedtelling er også utpreget nyttige apper - for ikke å si 60 prosent av det jeg personlig bruker en smartklokke til - så de er åpenbart kjekke å ha på utsiden.

Men der Motorolas Razr 5G kunne lar enkelte apper forsøksvis kjøre på utsiden får du ikke noen egen styring over hvilke apper du kan legge på ytterskjermen til Galaxy Z Flip 3. Her er det sju alternativ attåt varslingsskjermen som tilsvarer nedtrekksmenyen i vanlig Android.

Ytterskjermen er stor nok til å vise flere varsler og meldinger samtidig. Det er svært praktisk. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er kun disse tingene som lar seg kjøre «ytterst»:

Musikk

Vær

Dagens tidsplan

Neste alarm

Samsung Health

Lydopptaker

Nedtelling

Du får naturligvis alle varslinger fra alle apper, så som meldingstjenesten du foretrekker. Men i motsetning til hos Motorola kan du altså ikke hente opp selve meldingstjenesten for å svare rett på ytterskjermen. En ulempe, selv om det rett skal være rett var upraktisk kompakte forhold til å gjøre det samme på Motorolaen.

Men hvis du først kan ta bilder med ytterskjermen som søker, hadde det for eksempel vært fint å kunne hente frem et bildegalleri på den også?

Ytterskjermen på Z Flip 3 er altså mye bedre enn i forgjengeren, men når den først er så god kunne vi tenkt oss å se den bedre utnyttet til flere funksjoner. Det er også litt skuffende å finne en egen meny for ytterskjerminnstillinger - som ikke også gir lett tilgang på lysstyrkejustering; blir det for mørkt må man stille det på selve ytterskjermen under bruk. Ikke akkurat den store «ulempen», men det vitner om at kanskje ikke alt som heter Fold eller Flip er helt ferdigtenkt ennå.

Hvis du ignorerer at telefonen av en eller annen grunn vil bruke nattmodus på katta, legger du muligens merke til plasten rundt selfiekameraet. Dette er en skjermbeskytter som ikke skal tas av på brettbare telefoner - den kan imidlertid byttes på verksted når den blir utslitt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fortsatt plast over skjermen

På en måte er «den største ulempen» med brettemobiler her fortsatt. Skjermen du bretter ut og sammen igjen.

Samsung sier den er av glass, og strengt tatt er den det - men med plast utenpå er det lett å henfalle til svisker om lenker og svakeste ledd. Plasten utenpå Galaxy Z Flip-skjermen er dens svakeste ledd, og selv om den skal tåle mer nå - er det ganske enkelt å få riper i den, slik at den etter hvert må byttes.

Når den tid eventuelt kommer må byttet skje på verksted.

På den positive siden er det forsikring inkludert i mobilkjøpet, sånn at én skjermfiks er inkludert, minus egenandel på noen hundrelapper. Men hvis skjermen må byttes på grunn av slitasje og blast og grått utseende er nok neppe det noe forsikringen tar seg av.

Dermed står ett av spørsmålstegnene rundt slitestyrke seg fortsatt - selv om en del Folder og Fliper av de eksisterende variantene nå har rukket å bli et par år gamle uten opprørsstemning rundt varighet og kvalitet for de enhetene.

Endelig er brettemobilene tette. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Glem» skjermsøkket

De som legger merke til skjermsøkket på en Fold eller Flip er de som ikke bruker en Fold eller Flip, har jeg hørt Samsung-folk si. Og det har de nok til dels rett i. Litt som at de som bruker veldig mye tid og energi på å mene ting om Apple-telefoners «busslomme» øverst på skjermen kanskje ikke er fruktmobilens største fans heller.

Det lille søkket på midten av skjermen når telefonen er brettet ut er på sett og vis det første - og det siste - du ser på en Z Flip. Du ser det med en gang telefonen kommer opp av esken, for det er aldri mer synlig eller tydeligere enn med lite eller ikke noe lys i skjermen, omgitt av sterke lys rundt. Da kommer refleksene til syne og bulken på midten av telefonen ser betydelig ut.

I riktig lys og riktig vinkel kan man se skjermbretten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med en gang det kommer normalt brukslys i skjermen og den kanskje ikke vippes opp og ned foran en sterk lyskilde «forsvinner» søkket. Ute av syne - ute av sinn. Slik er det altså nesten.

Men bare nesten. Om solen viser seg og vil hilse på mens du bruker telefonen blir søkket fort synlig igjen. Den har ganske sterke lysressurser i skjermen for å jobbe mot solskinnsdager, men like fullt.

Personlig sluttet jeg raskt å legge merke til folden både i forrige generasjon og i denne nye generasjonen bøyemobiler.

I dekselutvalget for serien finnes en del raffe og mer fargerike deksler som trekker litt veksler på resirkulerte nittitallstrender, eller du kan velge noe mer tilpass på et møterom, så som svart karbonfiber. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Viktigste svake punkt; batteritiden

Det ene punktet der Samsung ikke har gjort sjumilssteg med Z Flip 3 er på batteritiden. Det er fortsatt samme batteristørrelse på 3300 mAh som gjelder. Men med betydelig raskere og mer lyssterk skjerm enn forrige gang, kvassere prosessor og en større ytterskjerm er det mer å bruke den samme strømmen på.

Dermed kan ganske mange prosent strøm forsvinne i løpet av ganske kort tids bruk.

Min erfaring er at dette for det aller meste er en mobil som må lades hver kveld. Den har trådløs vennelading slik at du kunne delt strømmen du har igjen til andre trådløst, men fra denne mobilen er det nok i hovedsak ørepluggene dine du eventuelt bør la det dryppe litt strøm på. Ellers går du fort tom selv også.

Batteriprosenten kan noen ganger seile avsted svært fort med en Z Flip 3 - den hadde hatt godt av 500–1000 mAh til, slik mange ordinære toppmodeller har. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For toppmodeller flest gjelder som regel batteristørrelser på mellom 4000 og 5000 mAh, og selv om det er fåtallet som holder en aktiv bruker med strøm fullt ut i to dager, vil de fleste av dagens toppmodeller være rimelig trygge mot lade(r)jakt før kvelden kommer. Det er altså ikke denne, og det er synd.

Det sagt - den kan klare seg nokså lenge i hvilemodus på få prosent. Det er aktive skjermer og strømkrevende applikasjoner som spill og kamera som virkelig trekker strøm.

Forøvrig er det verdt å nevne at mobiler flest stiller ned maks lysstyrke i skjermen ved svakt batteri, og mange deaktiverer muligheten for blits. Men i Galaxy Z Flip 3 ble skjermen i den automatiske strømsparemodusen under 5 prosent batteri så mørk at den knapt kunne leses utendørs.

Du kan fint ta selfier med ytterkameraet og bruke den eksterne skjermen som søker. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tar finfine bilder

Galaxy Z Flip 3 tar for det meste godkjente bilder, samtidig som den ikke flytter «lista» for hva vi forventer fra toppmodeller. Rent fysisk har den svakere kameramaskinvare enn vi finner i begge de to siste Galaxy S-generasjonene fra Samsung. Du får et vidvinkelkamera på 12 megapiksler og et hovedkamera på den samme oppløsningen. Du får også forholdsvis lyssterk optikk. Det du dessverre ikke får er spesielt stor bildebrikke eller fryktelig store enkeltpiksler.

Like fullt virker det litt som om denne telefonen hjelpes godt av Snapdragon-brikken på innsiden, for i greit med lys tar den svært raske bilder som stort sett ikke har problemer med å fryse brå hendelser med mye bevegelse.

At mobilen kan være sitt eget stativ, med selvutløser og relativt raske kamera, gjør den til et svært morsomt leketøy. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er også mulig å få greie resultater ut av nattmodusen på telefonen - som du også kan hjelpe godt ved å bare sette telefonen fra deg og aktivere tidtakeren. Siden den kan brettes på midten er den sitt eget stativ og kan fint settes på et gelender eller på en annen overflate for å ta selfien eller landskapsbildet.

Selfiekameraet på innsiden gjør også en ok jobb, men det føles litt overflødig når du uansett kan bruke de kvassere hovedkameraene sammen med skjermen på utsiden av telefonen. Helt overflødig er det dog ikke - det er naturligvis ganske nyttig til ting som bruker kamera og hovedskjermen samtidig, så som til Teams og Zoom.

Yter prikkfritt

Samsungs tunge menysystemer kan være nok til å tvinge selv de sterkeste mobilprosessorer til knes. Men programvaren virker å leke aller best med Qualcomms Snapdragon-brikker - og den tendensen vedvarer med nye Galaxy Z Flip 3. Her går alt i et lynende tempo, og du rekker aldri å irritere deg over at telefonen stopper opp.

Både den lynraske skjermen og de korte lastetidene bidrar til inntrykket av dette som en svært sprek telefon i alle typer bruk. Hverken langvarig spilling eller flere ytelsestester på rad gjorde telefonen påfallende varm. Ytelsen synker litt etter de første ytelsestestene, men virker deretter å holde seg nokså jevn.

Innerskjermen er treffsikker og fin å taste på, og selv med litt iherdig trykking i spill og slikt har den ikke noe problem med å stå imot strabasene. Strengt tatt er det svært, svært tynt glass på innsiden av denne skjermen som ikke bør utsettes for for hard medfart, men den har tålt til dels intens tommelkonsentrasjon i min bruk.

Utbrettet er den på størrelse med en vanlig mobil. Til venstre iPhone 12 i vanlig utgave - til høyre OnePlus 9 - den også i vanlig utgave. I midten Galaxy Z Flip 3. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som en telefon

I noen få apper kan man merke at det litt uvanlig brede formatet på innerskjermen skaper kluss. 22:9-formatet i Z Flip 3 er ikke unikt bredt for foldetelefoner, men det er fortsatt ikke et spesielt utbredt skjermformat, og det betyr at det ofte vil dukke opp svarte striper rundt innhold - noen ganger rundt apper, men oftere rundt filmsnutter og bilder.

Du kan velge å la appene forsøke å «breie» seg utover skjermen ved å aktivere en egen «fullskjerm»-bryter per app, og for det meste går det helt greit, etter min erfaring.

Den blir tykkere enn både iPhonen og OnePlusen sammenbrettet, men tar vi med kamerahumpene er det ikke snakk om innmari mye, og i mine lommer kommer det veldig godt med at telefonen tar opp halve arealet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med filminnhold blir resultatene litt opp og ned - for svært gammelt 4:3-innhold forsvinner svært mye ut utenfor skjermen om du prøver å få brukt hele bredden på Z Flip 3-skjermen. Samtidig lages mye nyere innhold i 21:9 og deromkring, slik at materialet passer perfekt på mobilen. Her er det forøvrig også stereohøyttalere til filmtitting, selv om det er svakere stereolyd her enn du opplever fra en Galaxy Note eller en Galaxy S av nyere dato.

Til ringing og SMS forøvrig gjør telefonen en utmerket jobb, med masse volum og fin lydkvalitet.

Ytelsesmålingene:

Vår testmobil er i fargen «cream», men den finnes også i svart, lilla og grønn - for å nevne noen av variantene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Brettemobilen alle bør vurdere

Galaxy Z Flip 3 tåler uvær. Den tåler kamerasammenlikning med de fleste toppmodeller. Den tåler prissammenlikning med relativt rimelige toppmodeller. Ytelsen er det ingenting å si på, og designmessig har den i motsetning til sin forgjenger svært få store ulemper. Den kanskje viktigste ulempen i form av den ubrukelige ytterskjermen i forrige utgave er byttet vekk i en mye større og bedre skjerm.

På Samsungs huggestabbe til neste gang står forventninger om bedre batteritid. Dessuten må vel målet til syvende og sist være «ekte» glass ytterst på foldeskjermen, slik at skjermbeskytteren i plast ikke lenger må ligge ytterst og samle riper. Rett nok blir det ikke så lett riper i en foldeskjerm som er lukket - og det er den jo mesteparten av tiden - men noe ripebestandig ytterst hadde likevel virket tryggere.

Samsung sier selv at de har nedprioritert masse ekstra funksjoner og «bundling» av tilbehør for å få prisen så hyggelig som mulig på Z Flip 3. Men de har fortsatt et innbytteprogram som kan gi avslag på kjøp av telefonen, og alle telefonene kommer med skjermforsikring inkludert - men du må aktivere den innen 30 dager etter kjøpet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det du får her er et lite stykke mobilfremtid som er så godt som ferdigkokt allerede nå. De største ulempene er slipt vekk og vi slipper å si «bra til å være brettemobil». Ikke er den dyr eller sprø nok til å være telefonen du kjøpte «bare fordi den var spennende» eller for å vise deg frem heller. Her kan du tvert om flotte deg med den største utgaven av Z Flip 3 og doble lagringsplassen fra 128 til 256 gigabyte for bare en 500-lapp ekstra - til den prisen anbefaler vi i grunnen at du gjør nettopp det, siden mer lagringsplass for mange gjerne betyr telefon som varer lenger og krever mindre opprydding underveis.

Galaxy Z Flip 3 er god nok til trygt å kunne vurderes som din neste mobil, enkelt og greit. Det kjempestore regnestykket med brettemobilenes fordeler og ulemper sammenliknet med «uslåelige» tradisjonelle mobiler er i ferd med å krympe til det irrelevante, og handler nå altså mest om hvorvidt du klarer deg med én litt knapp dags batteritid.

Og det er en sabla bra innhenting av et selskap som gikk fullstendig på trynet da de lanserte aller første Galaxy Fold.