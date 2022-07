Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Vi testet dingsen som skal gi Nintendo Switch bedre grafikk

Fungerer «grafikkort» for konsoller?

Marseille mClassic.

Anders Brattensborg Smedsrud

Mange vet at datamaskiner kan oppgraderes med grafikkort som gir spill bedre grafikk og høyere oppløsning. Økt realisme.

Slik er det ikke for konsolleiere. De må vente på en ny generasjon konsoll og bare håpe at det kommer en «remaster»-utgave av favorittspillene sine før de kan få oppleve den samme visuelle forbedringen.

Kjedelig at det skal være sånn, må noen ha tenkt. Ellers ville vi neppe sett Marseilles «mClassic» i butikken i dag.

Det er navnet på «vidunderpinnen» som beskriver seg selv som «et grafikkort for konsoller», og som frister med bedre grafikk og høyere oppløsning for konsollene du eier i dag.

Instruksene er enkle: plugg en mClassic inn mellom konsollen og skjermen din, gi den strøm, slå på bildebehandlingen med en bryter på siden og få bedre grafikk og høyere oppløsning med en gang.

mClassic kan hente strøm rett fra Switch eller en vanlig USB-lader. En bryter på siden slår av eller på bildebehandlingen.

Særlig markedsføres mClassic som en genial dings for Nintendos Switch-konsoll. Den er som kjent ikke like kraftig som konkurrentene Playstation 5 og Xbox Series X, og støtter blant annet ikke 4K-oppløsning.

Mange spill kjører i lav oppløsning som 720p eller i 1080p (Full HD), og flere av titlene dens har ikke særlig god kantutjevning, noe som gir dem et veldig røft utseende med «hakkete kanter». Dette blir spesielt synlig på moderne 4K-TV-er som gjerne måler både 50 og 60 tommer, eller på PC-skjermer der du sitter veldig tett på.

Til like over tusenlappen tenkte vi at det ikke kunne skade å teste den. Ville mClassic klare å jekke opp kvaliteten på Switch-spillene våre?

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde

Vi koblet opp mClassic til både en 4K-TV og en PC-skjerm med 1440p-oppløsning, som altså ligger en plass mellom Full HD og 4K.

Med høye forventninger var TV-en først ut.

Men mClassic falt raskt i anseelse da vi så resultatet. Jo, vi kunne vel se en forandring. Bildet var da blitt bitte litt mer. Uskarpt?

Der hadde vi nok kantutjevningen, kom vi på, og mumlet noe om at dette kanskje ikke var noe å hoppe i taket for. For visst var noen av de kantete linjene jevnet ut, men bildet ble også kunstig «smørjete». Og 4K var det så visst ikke. Vi visste ikke om vi likte totalpakka.

Vi måtte ty til den lille instruksjonsblekka der vi kunne lese:

«Bruk en HDMI-kabel som støtter 4K-oppløsnig og 60 bilder i sekundet.» Det vil si en såkalt «kategori 3»-kabel, «4K Premium»-kabel, eller bare en med en overføringskapasitet på minst 18 Gb/s. (De kan kalles alt dette!).

Vi hadde brukt en gammel «High Speed HDMI»-kabel med støtte for «bare» 4K ved 30 bilder i sekundet. Ikke gjør den samme feilen som oss.

Bra med riktig kabel

En tur til butikken senere og med rett kabel på plass ble nemlig resultatet noe annet. Nå så vi at denne dingsen ikke bare endret bildet, men faktisk forbedret det. Det samme gjorde den da vi koblet til PC-skjermen vår, hvor vi syntes endringen var lettere å få øye på. Trolig fordi vi satt mye nærmere skjermen.

Var det en «natt og dag»-forskjell?

Lang ifra.

Men en forbedring.

Kantene ble jevnere og oppløsningen høyere. Vi gikk fra 1080p til 1440p i oppløsning på begge skjermene.

Du kan se selv i sammenligningsgalleriet vårt like under. Her har vi fotografert PC-skjermen med mClassics bildebehandling skrudd av og på. Vi har beskåret bildene og zoomet inn på deler av dem så det blir lettere å se forskjell på en liten skjerm.

Vi anbefaler at du åpner galleriet i fullskjerm!

Her kan du se etter rette streker og kanter, og hvordan disse jevnes ut med bildebehandlingen påslått.

Her kan du se etter rette streker og kanter, og hvordan disse jevnes ut med bildebehandlingen påslått.

Se for eksempel på lyktestolpen i bildeeksempel #1, eller parasollen i bilde #3. Se også hvordan blomstene på den rosa veggen i bildeeksempel #2, eller blomsterteksturen på den lilla veggen i bilde #3, forbedres. Disse detaljene, som i utgangspunktet så flate og udefinerte ut, får en klarere avgrensning og en form for 3D-effekt når oppskaleringen til mClassic løfter oppløsningen fra 1080p til 1440p.

Bilde #4 viser en kamp i Fire Emblem: Tree Houses. Det er et spill som ikke ser ut til å ha kantutjevning fra utviklerens side, men etter at mClassic har behandlet bildet blir det merkbart roligere fordi de røffe kantene reduseres. Enkelte detaljer blir også klarere fordi oppløsningen økes.

Det er vanskelig å vise endringer så godt ved å fotografere skjermen. De blir også litt tydeligere i bevegelse, når man faktisk spiller. Men, i praksis blir altså bildet både mer høyoppløst og merkbart roligere med mClassic koblet inn. Dette gjaldt for alle de tre spillene vi testet, som var Mario Odyssey, Fire Emblem og Toad's Treasure Hunt.

mClassic oppskalerer 1080p-signalet til 1440p-oppløsning på PC-skjermen (og TV-en).

Oppskalerer ikke til 4K

mClassic hevder at den ikke introduserer noen forsinkelse eller inputlag med bildebehandlingen sin, og det har vi heller ikke merket noe til.

Når man leser om mClassic, være seg fra produsenten eller markedsføring fra butikker som selger den, får man imidlertid inntrykk av at grafikken blir oppskalert til 4K. Det var i alle fall det vi forestilte oss.

Men, i praksis bråstopper mClassics oppskaleringsmagi ved 1440p/60Hz for alt Full HD-innhold. Selv om instruksjonsboken viser til ett eneste eksempel der den skal klare å oppskalere et Full HD-signal til 4K om signalet er begrenset til 30 Hz, klarte vi ikke aktivere dette uansett spill eller innstillinger på 4K-TV-en eller Switchen vår.

Det er skuffende, selv om oppskalering til «det nest beste», altså 1440p/60Hz for 4K-TV-er og PC-skjermer jo er en grei forbedring også.

Av andre ting så har vi opplevd litt ustabilitet ved et par anledninger. Som artefakter (støy i bildet), lydutkobling og ulyder, og at mClassic ikke har klart å gi oss annet enn 480p-signal for PC-skjermen vi testet på.

Artefaktene og lydproblemene løste vi ved å enten dytte litt i kablene som gikk inn i mClassic-enheten, eller slå av og på bildeprosesseringen. For å få mClassic til å gi oss riktig oppløsning måtte vi ved en anledning ta strømmen på den, så var vi tilbake til at den oppskalerte Full HD-signalet til 1440p-oppløsning gjen.

Det er også verdt å merke seg at mClassic hevder den kan forbedre oppløsning og grafikk til retrokonsoller som Super Nintendo, PS2, GameCube og lignende. Husk bare på at ingen av disse konsollene har en HDMI-tilkobling, og at du i så fall trenger aktive adaptere i tillegg. Vi har kun testet på Nintendo Switch.

Konklusjon

Med rett HDMI-kabel på plass syntes vi faktisk mClassic gjorde en grei jobb. Det hjalp nok likevel veldig at vi allerede hadde fått forventningene våre jekket ned flere hakk etter å først ha brukt en for gammel HDMI-kabel som ikke støttet oppskaleringen til 1440p-oppløsning, men kun kantutjevning.

Selv om oppløsningen beviselig blir bedre, og ujevne kanter mykere og jevnere, er nok ikke dette en løsning alle vil bli like blåst av banen av.

Men dette er en av få mulige løsninger for å få et par knepp bedre bildekvalitet fra konsollen din. Så, om du bryr deg om det og har en stor 4K-TV på minst 65 tommer, eller en PC-skjerm du sitter veldig nær, kan mClassic være verdt å teste selv.

Har du en mindre TV som du også sitter et stykke unna, vil du ikke se forbedringene i det hele tatt og pengene vil være mye bedre brukt på flere spill. Det samme gjelder selvsagt om du ikke allerede irriterer deg over den lavoppløste grafikken på Switch.

PS: Det er for øvrig verdt å merke seg at mClassic ikke kan forbedre bildet til kraftige konsoller som Playstation 5 eller Xbox Series SX. Disse konsollene støtter allerede 4K-oppløsning og er kraftige nok til at spillene deres har god kantutjevning.

Marseille mClassic
" Ingen revolusjon, men forbedrer bildekvaliteten et par knepp. " Fordeler Krysse av 1440p-oppskalering gir et mer detaljert bilde

Krysse av Kantutjevning gjør bildet roligere

Krysse av Superenkel å bruke

Krysse av Gir ingen ekstra forsinkelse

Krysse av Kan hente strøm rett fra Switch Ting å tenke på Bytt Oppskalerer ikke til 4K

Bytt Vi opplevde noen småfeil

Bytt Koster det samme som to nye spill

Bytt Du trenger en stor skjerm for å se forskjell

