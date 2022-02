Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22+ faller mellom stoler

Veldig dyr og ganske stor, uten Ultra-fordelene.

Den mellomste Samsungen i S22-serien er en utmerket telefon, men den skulle gjerne skilt seg mer ut. Du får etter alt å dømme mer for moro og nytte for pengene om du velger den dyrere Ultra-modellen eller mer telefon for pengene om du velger den billigere, vanlige, S22-modellen.

Galaxy S22-serien er ny over det hele, og litt kjedelig over det meste.

Dette er den klassiske «mellom to litt mer spennende generasjoner»-oppgraderingen. Den som pleide å være annenhver iPhone fra Apple. I det ligger at Samsung har gjort alt husarbeidet som skal til for å lansere en ny toppmodellserie. Prosessoren er ny, skjermene er nye og designen er ny.

Men vi skimter fortsatt den umiskjennelige formen av et hjul. Det er ikke oppfunnet på nytt, og en revolusjon har ikke skjedd, samme hvor mye vi gjerne kunne ønsket oss en.

Det betyr at S22-serien tilbyr oss tre formodentlig gode telefoner. Og heller ikke S22+ skuffer. Det er den andre S22-en vi tester, etter S22 Ultra, som var tvers gjennom trivelig dingsboms, med «fet, men litt uspennende» som det vedvarende inntrykket og eneste egentlige nedsig. Men at den ikke skuffer er ikke det samme som at det er tydelig hvorfor du burde kjøpe den. I år havner plussmodellen mellom to stoler – eller to mer åpenbare valg, om du vil.

S22-serien er fotogene telefoner. Men Samsung har valgt å beholde selfiekameraet som et synlig hull i skjermen. Så langt har koreanerne bare kamera skjult under aktive skjermpiksler på innsiden av brettemobilen Galaxy Z Fold 3, for kinesiske konkurrenter er denne typen kamera stadig mer aktuell teknologi.

S22+ føles mye mindre enn Ultra

Årets S22+ har mye til felles med S22 Ultra, men den er litt mindre i alle retninger. Det er den største fordelen med å gå ned en etasje S22; de få millimeterne i hver retning får telefonen til å føles langt mer håndterlig, selv om det ikke er noen voldsom størrelsesforskjell på papiret.

Den føles slett ikke som den gigantiske klædden Ultra-modellen er. Du skal være veldig glad i store mobiltelefoner for å like utformingen på S22 Ultra, litt som du også må være det for å foretrekke iPhone Pro Max-modellene. Jeg går i utgangspunktet ut fra at brukere flest av kjempetelefoner foretrekker dem på grunn av andre årsaker som batteritid, ytelse og kamera, med kompromissvilje på størrelse.

Fra venstre: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus og Galaxy S22 Ultra.

Designmessig er S22+ også veldig annerledes enn Ultra-modellen, siden den deler betydelig mer av formspråket sitt med fjorårets S21-telefoner, mens Ultra skiller seg veldig tydelig ut i årets serie. En tykkere metallramme og helt flat skjerm og bakside gjør at du merker forskjell på S21+ og S22+, men på bilder og på avstand kan de to generasjonene se svært like ut.

Vi tar oss tid til en liten tabell som viser forskjeller og likheter mellom de tre S22-modellene, fjorårets S21 Ultra og en rimelig toppmodell fra OnePlus.

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 annonse Pris 12 990,- 11 490,- 9 490,- 13 190,- 7 838,- Skjermstørrelse (tommer) 6,8 6,5 6,06 6,8 6,55 Oppløsning (piksler/standard) 3080 x 1440 / QHD 2340 x 1080 / FHD 2340 x 1080 / FHD 3080 x 1440 / QHD 2400 x 1080 / FHD Type Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Fluid AMOLED - - - - - Dimensjoner (cm) 16,33 x 7,79 x 0,89 15,74 x 7.58 x 0,76 14,6 x 7,06 x 0,76 16,51 x 7,56 x 0,89 16 x 7,42 x 0,87 Vekt (gram) 227 195 167 227 192 Materialer Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus / aluminium Gorilla glass 5 / aluminium - - - - - Prosessor Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2100 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 eller 12 8 eller 12 8 eller 12 12 eller 16 8 eller 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 / 1000 128 / 256 128 / 256 128 / 256 / 512 128 / 256 Batteri (mAh) 5000 4500 3700 5000 4500 Lading (W) 45, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 45, lader medfølger ikke 65W, lader medfølger Trådløs lading (W) 15 15 15 15 15 - - - - - Hovedkamera 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 108 MP, f/1.8, OIS 48 MP, f/1.8 Zoom 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/4,9, OIS, 10X - Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2, PDAF 50 MP, f/2.2, AF Annet Ekstra 3X zoom-kamera - - Ekstra 3X zoom-kamera 2 MP svart/hvitt-kamera - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt S-penn Ja, innebygget Bytt Bytt Støttet, tilbehør Bytt

Samme gode skjerm

Og det er også en udiskutabel fordel med den kraftige solen av en skjerm som kan vise hele 1750 nits lysstyrke og har svært høy oppløsning. Her deles spesifikasjonene mellom S22+ og S22 Ultra. Du får rett nok ikke pennestøtten her som du får i den heftigere modellen, og størrelsen er litt mindre.

Skjermen er mer høyoppløst enn i den billigste S22-modellen, men på en solskinnsdag er det neppe synlige piksler som vil plage deg mest, og du skal se ganske hardt etter dem for å se dem ellers også. Så med mindre du har for vane å se på telefonen fra veldig få centimeters avstand er det lysstyrken i skjermen som er den viktigste skjermfordelen med S22+ over billigste variant.

For øvrig kan det kraftige skjermlyset være en fordel når du knipser bilder av deg selv, siden skjermen brukes som selfieblits. Men du risikerer også å bli blendet, og for egen del ble det vanskeligste med å ta slike bilder å holde øynene åpen under fotograferingen – et problem jeg sjelden har når skjermblits brukes.

Du får færre og litt dårligere kamera enn i S22 Ultra, men de gjør fortsatt en helt kompetent jobb.

Kamera: færre øyne på baksiden

Kameramessig er S22+ klart mindre kompetent når det blir mørkt enn sin storebror med flere øyne.

Av en eller annen grunn virker det nesten som om den digitale bildeforbedringen leder til mer støy i noen sammenhenger her. Jeg har blitt vant til støyfjerning som griper såpass hardt inn at bildet blir litt uskarpt, men det er en stund siden jeg har sett den gripe inn på måten den for eksempel gjør i bildet av den kantete kraftstasjonen i galleriet under. Her er rett og slett fargene urene – en «fyfy»-ting algoritmene generelt har blitt ganske gode til å unngå i dyre telefoner de siste to-tre årene. I vesentlig billigere telefoner er kameraene gjerne så svake at det er vanskelig å unngå urenheter og støy helt, men rundt 10.000-kronersmerket har det altså stort sett vært andre tegn som har avslørt at det er for mørkt de siste årene.

S22+ klarer seg likevel ganske greit i mørket, og det er på ingen måte håpløse bilder jeg får ut av telefonen. De fleste blir også bra – og det gjelder egentlig i alle situasjoner. Det er sjelden jeg kommer hjem med telefonen og finner bilder som ikke kan brukes. Det er etter min mening en vesentlig viktigere egenskap enn akkurat hvilken fargetone telefonen velger, eller om nattmodusen «lyver på seg» mer lys i bildene enn den egentlig har, og slike ting.

Under er to eksempler forskjellen på en S22+ og en iPhone 13 Pro Max i nattmodus i mørket. iPhonens kombinasjon av optikk og sensorstørrelse tar motivet litt nærmere, men fargene er også renere og det er mindre støy i bildet.

Åpne fullskjerm Samsung Galaxy S22+ iPhone 13 Pro Max

Åpne fullskjerm Galaxy S22+ iPhone 13 Pro Max

10x-zoom-kameraet fra S22 Ultra har blitt borte, og det gir faktisk en ganske stor mengde fleksibilitet til en telefon som de siste tre Ultra-modellene fra Samsung. Det betyr at du på svært lang avstand kan få brukbare bilder inntil 20x zoom, ved å kombinere digitalt bildebehandlet og optisk forstørret innhold. Med S22+ vil den sjeldne fuglen, den fete bilen eller hva det måtte være du forsøker å fotografere fort bli altfor liten til å kjenne igjen på bildene.

Det er naturligvis et «sjeldent brukstilfelle», men like fullt, ett man setter pris på å ha når man trenger det.

Telefonen har, som Apples iPhoner, veldig lyst til å ta selfier med svært lang eksponeringstid når det blir mørkt. Relativt irriterende siden du, og helst alt rundt deg, skal stå i ro når det knipses. Du kan bruke skjermblits i stedet, men da blir det utfordrende å holde øynene åpne. Som utgangspunkt er bildeforbedring og ansiktsutjevning, eller «beauty mode», skrudd på. Du kan skru av lange eksponeringstider og skjermblits, men da blir det fort svært mye støy i bildene når det er mørkt. I dagslys gjør telefonen en grei innsats på fronten.

Noe støy på kveldstid er heller ikke så underlig. Dette kameraet har færre piksler å rutte med på en mindre brikke enn selfiekameraet i S22 Ultra, som også laget en del støy fra «skumring og inn».

Færre piksler på mindre bildebrikker er i grunnen et vanlig refreng når vi sammenligner S22 og S22+ med storebror S22 Ultra.

Ultravidvinkelkameraet er det eneste kameraet som har like stor brikke og like mange megapiksler i de to billigere som i den dyreste modellen. Men der mister du også autofokuset som gjør kameraet nyttig til for eksempel makrofoto. Ellers har også hovedkamera og selfiekamera lavere oppløsning og mindre bildebrikker, mens 3x zoom-kameraet har mindre bildebrikke i S22+, men ellers samme oppløsning på 10 megapiksler. Og den voldsomme 10x-zoom-løsningen er altså borte i sin helhet.

Zoom fungerer for øvrig helt ok med S22+, men her føles det betydelig mer som en ettertanke, slik zoom fremstår i mobiler flest som har det. I motsetning til i S22 Ultra der kraftig zoom er en langt mer fremtredende del av «verktøykassa» når du åpner fotoappen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kurant toppmodellytelse også her

Kraftig stereolyd er som alltid på plass for Samsung-mobiler, og kan bidra til bedre opplevelser når du bare kikker på snapmeldinger eller TikTok-videoer på farten. Ytelsesmessig i veksling mellom ulike apper og spill er det ikke mulig å merke forskjell på S22+ og S22 Ultra. De har samme prosessor og samme mengde RAM, og med unntak for eventuelle forskjeller i interne kjøleløsninger skal de altså yte likt.

I selve ytelsestestene legger S22+ seg som regel ørlite grann under Ultra-modellen – typisk rundt 4–5 prosent lavere. Det som er verdt å notere seg er at vår testmodell mister en del futt etter gjentatte tester. Da snakker vi fort 10–15 prosent ytelse ned fra den høyeste målingen. Telefonen yter fortsatt helt i toppen av det Android-modeller er i stand til, men den klarer tilsynelatende ikke å kjøre helt bånn pinne så lenge av gangen, og avstanden i målt ytelse til Apples iPhoner blir også noe større under press.

På grunnleggende saker som mobilbruk og batteritid gjør den også en svært kompetent tjeneste. Det er ti prosent mindre batteri i S22+ enn i Ultra-modellen, men batteritiden oppleves i grunnen ikke som veldig mye svakere. En mindre skjerm og færre komponenter bidrar kanskje noe, ved siden av at batteritiden rett og slett oppleves som «romslig» og tenderende mot to dager uansett.

Lyssterk skjerm i lyssterke omgivelser er en av fordelene med S22+.

Samsung har for øvrig gjort en forholdsvis god jobb med Android 12 og OneUI 4.0-menyene sine. Det er veldig lite stopp og heng under bruk her, slik det har vært i tidligere generasjoner. Det er imponerende, for den litt luggete ytelsen har ofte vært en av de irriterende tingene som mange av selv Samsungs mest påkostede telefoner har slitt med. I hvert fall ved bruk litt utover et kort møte på lanseringsdagen. Her merker jeg lite til denne type problemer, selv om jeg har opplevd bugs i OneUI 4.0 på andre telefoner det har blitt rullet ut til.

S22+ er en lekker telefon som deler mye av sitt utseende med fjorårets modeller.

Dyr, digg og litt anonym

Det er vanskelig å bli for kritisk til S22+. Den gjør tross alt det meste riktig. Det er ingenting ved denne telefonen som ikke er helt utmerket å bruke. Den føles som en toppmodell på alle nivåer.

Min hovedkritikk mot S22+ at jeg ikke vet hvorfor jeg skulle valgt den.

Prismessig begynner den 2.000 kroner over en helt vanlig S22 og 2.000 kroner under S22 Ultra. Siden vi er godt over 10.000 kroner for både +-modellen og Ultraen snakker vi om relativt lite penger fordelt på telefonens levetid hvis du vil ha de ekstra funksjonene Ultra byr på. Og både pennen og det ekstra kameraet kan tilføre svært mye ekstra nytte. Spesielt hvis du kaster deg «all in» og begynner å notere aktivt når anledningene byr seg. Å zoome langt inn på ting er en vane man fort legger seg til hvis man ser spennende ting på horisonten.

Du kan si at 2.000 kroner likevel er mye penger. Ja vel – da er det vanskelig å se hvorfor du ikke heller skal vippe ned og få nesten samme telefon som 22+ billigere. Med forbehold om at vi foreløpig ikke har testet aller billigste S22-modell fremstår likhetene mellom S22+ og vanlig S22 som langt mer omfattende enn de opp til toppmodellen. Om ikke noe oppfører seg uventet snakker vi i all hovedsak om en mindre lyssterk skjerm og med litt mindre størrelse, og et ditto mindre batteri.

Det føles som det aller mest naturlige i S22-serien vil være å vurdere billigste eller dyreste kandidat, mens S22+ skiller seg litt for lite ut. Er det likevel akkurat denne modellen som pirrer mest? Bruk gjerne 500 kroner ekstra på å sikre at du har plass nok, siden det er relativt rimelig å doble lagringsplassen til 256 gigabyte på denne telefonen.

