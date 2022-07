Test Beste mobilabonnement sommer 2022

Ta halvårssjekken nå: Dette er de beste mobilabonnementene

Etter en periode med heftig konkurranse og stadig mer data for pengene virker mobilmarkedet å ha roet seg noe de siste månedene.

Da vi sist kåret de beste mobilabonnementene var det med en viss sjokkeffekt fra lanseringen av Nicemobil, som ga oss datamengder og priser vi aldri tidligere hadde sett i Norge.

Når det nå har gått noen måneder, hadde vi kanskje forventet at noen av konkurrentene hadde klart å svare på prisene til Nicemobil, men den gang ei. For det meste er det «status quo» - selv om det er noen små lyspunkter å finne.

Fri data med flere begrensninger

Chilimobil har en kampanje hvor du får 15 GB i stedet for 10 for 249 kroner, mens Happybytes har svart på Chilimobils lansering av fri data med redusert hastighet for 349 kr/mnd. Happybytes’ løsning er fri data med full fart inntil de sedvanlige 108 gigabytene, men uten inkludert ringing og SMS.

Her har også Ice kastet seg på, med lanseringen av IceMax med 10 Mbit/sek hastighetsbegrensning til 399 kroner i måneden, og Plussmobil med fri data ved 15 Mbit/sek til 379 kroner.

Telenor har også lansert et nytt abonnement med 15 GB data, men som ellers fungerer som fri data, i og med at du får surfe videre på 3 Mbit/sek etter at du har brukt opp de inkluderte. Abonnementet koster mellom 449 og 549 kroner etter hvilken makshastighet du vil ha på de 15 gigabytene - som vanlig litt for dyrt til å komme med i noen seriøs vurdering om topplasseringene.

Ellers har det kun vært mindre justeringer hos operatørene, deriblant enkelte kjærkomne endringer på pris og mengde data i de ekstra datapakkene du kan kjøpe.

Testkriteriene Når vi skal kåre de beste mobilabonnementene har vi som vanlig delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker. For hver av kategoriene vektlegger vi følgende: Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Dette er det viktigste kriteriet. Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori. Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene. Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker? Mer +

Hvor er Telia og Telenor?

Når du leser nedover, så legger du kanskje merke til at våre to største operatører stort sett er fraværende i vurderingene. Det skyldes rett og slett at de priser seg så høyt at de ikke når opp mot lavprisaktørene.

Her er månedens vinnere:

Lite data (minimum 1 GB)

I den minste kategorien har det i praksis ikke skjedd noe siden sist gang vi kåret de beste mobilabonnementene. Nicemobil er fortsatt prisledende her, delvis takket være at de kun tilbyr eSIM.

Det er per dags dato kun iPhone fra Xs/Xr-generasjonen og nyere, Samsung Galaxy S20 og nyere og enkeltmodeller fra Sony, Oppo og Motorola som har eSIM-støtte, som dermed er et krav for å ha Nicemobil.

Den potensielle hovedinnvendingen mot eSIM har også vært at det ikke fungerer sammen med BankID på mobil, men BankID på mobil er som kjent på vei ut, så den innvendingen er også i ferd med å forsvinne. Nicemobil hevder uansett å ha løst utfordringen med BankID på mobil og eSIM.

De øvrige i billigklassen her er Fjordkraft Mobil og PlussMobil, som begge skal ha 119 kroner. I tillegg har du Gudbrandsdal Energi Mobil og Release på 129 kroner.

Om lite data for deg tilsvarer ingen data, kan du for øvrig også slippe unna med 70 kroner i måneden hos Happybytes. Det kan også være verdt å ta med i vurderingen. Så fort du bruker noe datatrafikk stiger imidlertid regningen betraktelig, da de første megabytene koster uhorvelig mye mer enn de gjør lenger opp på datastigen.

Nicemobil Fjordkraft Mobil PlussMobil GE Mobil Release Nettverk Ice/Telia Telenor Telenor Telenor Telenor Pris 100 kr 119 kr 119 kr 129 kr 129 kr Data inkludert 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Med Datakontroll aktiv vil det sperres for videre databruk, uten Datakontroll vil du surfe videre til 0,99 kr/MB om du ikke kjøper en ny datapakke. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Hastigheten reduseres. Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1, 3 GB 2, 5, 15, 100 GB 1, 3, 5, 10, 15, 35 GB 1, 3, 5, 10, 15, 30 GB Pris datapakke 80, 150, 200 kr 99, 199 kr 99, 199, 249, 599 kr 99, 199, 249, 289, 329, 449 kr 89, 149, 249, 299, 449, 499 kr Data rollover Krysse av Krysse av Ja. Ja - men ikke for ekstra datapakker. Ja - men ikke for ekstra datapakker. Annet Kun eSIM, ikke mulig med fysisk SIM-kort. Kun kortbetaling. Egne datapakker for utlandet. Egne datapakker for utlandet. Aller-nettaviser inkludert i 4 mnd. 10 kr rabatt/mnd for kunder som også har strøm hos GE. -

Vi kårer Nicemobil 1GB til beste mobilabonnement i kategorien Lite Data - selv om det selvfølgelig må gjentas at du altså må ha en nyere iPhone eller Samsung-telefon med eSIM-støtte for å kunne benytte deg av det. 100 kroner for 1 GB er rett og slett såpass mye billigere enn konkurrentene at det er vanskelig å komme unna, og det er heller ikke noe ved Nicemobils prising som får oss til å heise røde flagg.

Det eneste som kan være et større minus er utenlandsprisene, som følger prisene hos morselskapet Ice og som er dyrere enn hos de fleste av konkurrentene (eksempelvis 1,25 kr/MB i USA, mot 18 øre hos GE Mobil).

For noen kan det kanskje også være en faktor at Nicemobil bruker en kombinasjon av Ices eget og Telias nett, mens alle konkurrentene leier seg inn hos Telenor.

Hvis du ikke vil eller ikke kan begi deg ut på et rent eSIM-basert abonnement er nok alternativet fra PlussMobil det beste, i alle fall gitt at du får noen verdi av de inkluderte tjenestene. Litt synd er det at tilgangen til plussinnholdet fra Dagbladet og de øvrige Aller-nettstedene kun gjelder de fire første månedene og ikke så lenge du har abonnementet.

PlussMobil har også hakket mer generøse tilleggspakker enn konkurrentene, med 2 GB for en hundrings og 5 GB for det dobbelte.

Middels data (minimum 5 GB)

Om Nicemobil har senket prisnivået i 1 GB-kategorien, så har de i alle fall senket prisnivået her. 5 GB til 150 kroner er priser vi aldri tidligere før har sett i det norske mobilmarkedet, og et ganske massivt fall fra de 219 kronene vi noterte som rimeligste 5 GB-abonnement da vi gjorde denne kåringen sist i fjor sommer.

Den rimeligste konkurrenten er nå Happybytes, med 8 GB til 198 kroner i måneden - men Nicemobil tilbyr til gjengjeld også 10 GB til 200 kroner - og en vesentlig forskjell på disse to er dessuten at Happybytes ikke tilbyr data rollover, men det gjør Nicemobil. Til gjengjeld kan du få fysisk SIM-kort fra Happybytes.

De øvrige har plassert seg såpass langt bak prismessig at de knapt er verdt å ta med i vurderingen. Eneste alternativ er i praksis PlussMobils 8 GB-abonnement til 229 kroner i måneden - og kanskje, hvis vi legger godsiden til, Vipps-abonnementet med 7 GB til 249 kroner.

Vipps har nemlig et lite trumfkort i ermet versus konkurrentene, og det er det de kaller «evig rollover», altså at du kan legge deg opp datakvote helt opp til 1000 gigabyte, og de vil aldri gå ut på dato. Det gjør at den månedlige datamengden ikke nødvendigvis er direkte sammenliknbar med konkurrentene, siden du i praksis vil kunne kjøpe 50 GB (for 399 kroner) en måned, justere ned til et billigere abonnement og så fordele dataene ut over en så lang periode som du ønsker.

Vi må naturligvis også nevne Happybytes’ «1 om dagen»-abonnement, som tilbyr 1 GB om dagen til 248 kroner i måneden. Om du har et veldig jevnt forbruk og klarer å utnytte prismodellen her, så vil du kunne få veldig mye data for pengene.

Nicemobil Happybytes PlussMobil Vipps Nettverk Ice/Telia Telenor Telenor Telenor Pris 150/200 kr 198 kr 229 kr 249 kr Data inkludert 5/10 GB 8 GB 8 GB 7 GB Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Hastigheten reduseres. Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1 GB (kun automatisk påfylling) 2, 5, 15, 100 GB - Pris datapakke 80, 150, 200 kr 49 kr (maks fire ganger per måned) 99, 199, 249, 599 kr - Data rollover Krysse av Bytt Krysse av Ja, evig og inntil 1000 GB. Annet Kun eSIM, ikke mulig med fysisk SIM-kort. Kun kortbetaling. - Egne datapakker for utlandet. Aller-nettaviser inkludert i 4 mnd. Ingen mulighet for datapakker, du kan i stedet justere abonnementet opp og ned etter behov.

Samtidig: Tidligere var avstanden ned til 5 GB for Happybytes-abonnementet bare 30 kroner - nå er det en hundrings. Det vurderer vi til å være for mye for å stjele seieren fra Nicemobil - igjen gitt at du har en mobil som støtter eSIM.

De beste alternativene kommer fra Happybytes - enten 8 GB til 198 kroner eller 1 GB om dagen til 248 kroner i måneden. Det gjelder også om du har for vane å reise utenfor EU i det store og hele (i alle fall så lenge du ikke har for vane å skaffe deg et lokalt SIM-kort når du er der), takket være de til dels fryktelig stive utenlandsprisene Nicemobil og Ice opererer med.

Vi kårer Nicemobil 5 GB til beste mobilabonnement i kategorien Middels data, med 10 GB fra samme selskap hakk i hæl.

Mye data (minimum 10 GB)

Mens Nicemobil er klart og tydelig billigst i de rimeligste kategoriene, er det ikke like klokkeklart når vi beveger oss litt lenger opp på data- og prisskalaen.

Her heter nemlig trumfkortet Happybytes 1 om dagen, og tilbyr 1 gigabyte data hver eneste dag for 248 kroner i måneden - i tillegg til fri ringing og SMS. Med andre ord: Har du et veldig jevnt forbruk kan du skvise ut så mye som 31 GB enkelte måneder, og om du går «tom» en dag koster det heller ikke mer enn 19 kroner å legge til en gigabyte til. Her er det imidlertid viktig å merke seg at denne gigabyten kun gjelder samme dag, og vil ikke rulle over til neste dag eller neste måned. Rollover er i det hele tatt et konsept Happybytes opererer uten.

Introduksjonen av Nicemobil 15 GB gjør det kanskje ikke like lett å velge Happybytes som det har vært en del tidligere kåringer, men vi synes fortsatt du får mest for pengene derfra. Ikke minst skyldes det også Happybytes’ rimelige utenlandspriser, som vi har omtalt en god del ganger allerede.

Et tredje alternativ ville vært Chilimobils 10 GB-abonnement (15 nå, i en kampanjeperiode) til 249 kroner, men det spørs hvor mange kunder som burde velge dette - enten må du ha en såpass ujevn databruk at 1 GB om dagen er veldig upraktisk, eller så må du ha en telefon som ikke støtter eSIM.

Dermed: 1 GB om dagen for 248 kroner i måneden er vanskelig å komme unna. Nicemobil har kanskje økt forventningene til hvor mye data man kan få for 250 kroner under konvensjonelle datakvoteregler, men valutaen for pengene er fortsatt bedre hos Happybytes.

Happybytes Nicemobil Chilimobil Happybytes Nettverk Telenor Ice/Telia Telia Telenor Pris 248 kr 200/250 kr 249/299 kr 298 kr Data inkludert 1 GB om dagen 10/15 GB 10 (15)/20 GB 30 GB Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek - eller du kan aktivere autopåfylling. Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek - eller du kan aktivere autopåfylling. Alternativer for datapakke 1 GB (kun gyldig ut samme dag) 1, 3, 5 GB 1, 3, 5 GB 1 GB (kun gyldig ut samme dag) Pris datapakke 19 kr 80, 150, 200 kr 98, 179, 239 kr 19 kr Data rollover Bytt Krysse av Krysse av Bytt Annet Ingen data- eller tvilling-SIM. Kun eSIM, ikke mulig med fysisk SIM-kort. Kun kortbetaling. Ingen data- eller tvilling-SIM foreløpig. - Ingen data- eller tvilling-SIM

Vi kårer Happybytes 1 om dagen til beste mobilabonnement i kategorien Mye data - selvfølgelig med forbehold om at du har et litt bevisst forhold til egen databruk og vet at du kan leve med dagsbegrensningen - og uten ekstra tvilling- eller data-SIM.

Vil du ha en vanlig datakvote er også Nicemobils 15 GB-løsning gunstig - i alle fall om vi ser bort fra utenlandsprisene. Går du opp en femtilapp får du også Happybytes’ «vanlige» 30 GB-abonnement til 298 kroner i måneden. Også her er det imidlertid verdt å være klar over at du ikke får ekstra-SIM eller data rollover.

Trenger du muligheten for flere SIM-kort må du over til Chilimobil, Release eller PlussMobil. Her er det billigste alternativet Chilimobils 10 (15) GB til 249 kroner, eventuelt 20 GB til 299.

Superbruker (minimum 30 GB)

Superbrukerkategorien har etter hvert blitt en kamp mellom abonnementene som gjerne kalles enten «fri» eller «ubegrenset» data, litt etter hvilken operatør du spør. Her har etter hvert de aller fleste kastet seg på, så alternativene er mange. De to prisledende operatørene er likevel helt tydelig Happybytes og Chilimobil, som begge tilbyr fri data til enten 350 eller 400 kroner i måneden.

Billigst fri data får du enten med hastighetsbegrensning på 10 Mbit/sek (Chilimobil) eller uten inkludert SMS/ringing (Happybytes), til henholdsvis 348 og 349 kroner i måneden. Her vurderer vi nok at Chilimobils tilbud er bedre enn Happybytes’ tilbud, da 10 Mbit/sek fortsatt er en hastighet som absolutt er brukbar til det meste du bruker mobilen og eventuelt laptopen til, med unntak av store nedlastinger og eventuelt 4K-strømming.

Vil du ha «full fart» tilbyr de begge fri data til 398 kroner i måneden. Som hos alle andre operatører strupes hastigheten imidlertid til 3 Mbit/sek etter at du har brukt opp «kvota» på henholdsvis 100 GB hos Chilimobil og 108 GB hos Happybytes. En viktig forskjell er imidlertid at Chilimobil tilbyr muligheten for ett ekstra SIM-kort (enten datakort eller tvilling) på sitt Fri Data Max, mens Happybytes ikke gjør det.

Chili Fri Data Standard/Max Happybytes Fri Data/Fri Data+ Ice Max Onecall Full Data PlussMobil Fri data Basis/Fri data Talkmore Ubegrenset Telenor Next Normal/Rask/Maksimal Telia X Normal/Rask/Max Datapakke Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd. Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 108 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd. Pris abonnement 349/398 kr/mnd 348/398 kr/mnd 399/499 kr/mnd (349/449 ved årsavtale) 479 kr/mnd 379/479 kr/mnd 499/549/649 kr/mnd 549/599/699 kr/mnd 499/549/699 kr/mnd Nettverk Telia Telenor Ice/Telia Telia Telenor Telenor Telenor Telia Hastighet 10/200 Mbit/sek Ubegrenset (300 Mbit/sek på 4G, inntil 1000 Mbit på 5G) 10/25 Mbit/sek 20 Mbit/sek 15 Mbit/sek/1000 Mbit/sek 15/150/1000 Mbit/sek 15/150/1000 Mbit/sek 20/200/1000 Mbit/sek Data USA 0,20 kr/MB 0,09 kr/MB 1,25 kr/MB (1 GB for 129, 3 GB for 349) 5,00 kr/MB (1 GB for 99 kr) 1,99 kr/MB. 400 MB/49,-/1 GB/99,-/3 GB/249,-/5 GB/399,- 9,99 kr/MB (1 GB for 99) 2,06 kr/MB, men 100 MB for 49,-. 2 GB for 299,- 5 GB for 499,- 1,99,-/MB, men 100 MB for 39,-. 1 GB for 169,-, 4 GB for 399,- Data Thailand 0,20 kr/MB 0,09 kr/MB 1,25 kr/MB (1 GB for 129, 3 GB for 349) 5,00 kr/MB (1 GB for 99 kr) 1,99 kr/MB. 400 MB/49,-/1 GB/99,-/3 GB/249,-/5 GB/399,- 9,99 kr/MB (1 GB for 99) 2,06 kr/MB, men 100 MB for 49,-. 2 GB for 299,-. 5 GB for 499,- 1,99,-/MB, men 100 MB for 39,-. 1 GB for 169,-, 4 GB for 399,- Ekstra SIM? Ja. Tvilling-/Data-SIM 99 kr etablering + 59 kr/mnd. (Ikke mulig på Fri Data Standard) Ikke tillatt Ikke tillatt Kun tvilling, til 29 kr/mnd. Må stå i enhet som kan motta samtaler. Tvilling/data-SIM 99 kr etablering + 29 kr/mnd Ja. 99 kr etablering + 29 kr/mnd Ja. Tvilling/data-SIM 99 kr/mnd 89 kr/mnd Annet Maks 33 GB i EU/EØS, deretter 31,10 kr/GB. Maks 24 GB i EU/EØS, deretter 42,30 kr/GB. Fri Data inkluderer ikke samtaler/SMS Maks 33 GB i EU/EØS, deretter 31 kr/GB 43 GB i EU/EØS, deretter 20 kr/GB 24 GB i EU/EØS, deretter 2 GB/99. Aller-nettaviser inkludert i 4 mnd. Samme vilkår for ubegrenset data gjelder i EU/EØS som i Norge. Samme vilkår for ubegrenset data gjelder i EU/EØS som i Norge. Sverige, Danmark, Finland og Baltikum har samme datavilkår som i Norge. I resten av EU gjelder 50 GB (65 GB for Max), deretter 20 kr/GB.

Det skal sies at Chilimobil tar seg rimelig godt betalt med 99 kroner i oppstart og 59 kroner i måneden, men det føles kanskje ikke så stivt om du kan plassere ekstra-SIM-en i en ruter og ha ubegrenset data ved 3 Mbit/sek. Chilimobil begrenser også hastigheten til maks 200 Mbit/sek for de første 100 GB, men det er nok mer en begrensning av teoretisk interesse.

Ice tilbyr også fri data for så lite som 399 kroner i måneden, men av mulighetene hos Ice er kanskje tjenesten Data Frihet den mest spennende. Den koster 99 kroner i måneden på toppen av prisen på abonnementet (minimum 8 GB til 249 kroner i måneden) og gir deg inntil 1000 GB med inntil 10 Mbit/sek.

«Ulempen» er at disse dataene kun gjelder i Ices eget nett Ice+, som riktignok har 94 prosent befolkningsdekning. Utenfor Ice+ bruker du av dataene som ellers er inkludert i abonnementet ditt, men Ice med Data Frihet er likevel absolutt et spennende alternativ til tradisjonell fri data. Data Frihet kan også brukes med flere SIM-kort, men Data Frihet-dataene kan kun brukes på hoved-SIM.

Vi kårer Chilimobil Fri Data Max til beste abonnement i kategorien Superbruker, i hovedsak takket være muligheten for ekstra SIM-kort på abonnementet. Har du ikke bruk for ekstra SIM eller klarer deg med 10 Mbit/sek hastighet, er det naturligvis ingenting i veien med å heller velge Fri Data Standard og spare en femtilapp - alternativt droppe samtaler og SMS og velge Happybytes. En outsider er også Ice med Data Frihet.