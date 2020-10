iPhone 12 er trygg og dyr

Men det er én viktig mangel her.

Blått er hott, ifølge Apple. iPhone 12 kommer i en knallvariant av fargen, mens iPhone 12 Pro kommer i en mer marineblå utførelse som grenser mot sjøgrønn. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

20 Okt 2020

iPhone 11 var den mest prisgunstige toppmodellaktige iPhonen på lang tid. Den hadde alt du trengte, men kostet rundt 8.000 kroner. Årets iPhone 12 koster 2.000 kroner mer, men så har det også skjedd litt siden i fjor.

I år er noen av de viktigste nyhetene svært synlige. Designen har nemlig blitt ny. Eller gammel, om du vil. Metallrammen rundt telefonen har gått fra å være avrundet og myk i uttrykket, til å ha en relativt spiss kant mot forside og bakside på telefonen, mens selve hjørnene fortsatt er avrundet.

I praksis er det en variant over iPhone 4–5-æraens design fra Apple. Men vi har selvfølgelig ikke gått tilbake i tid på det øvrige, så skjermen inni har den sedvanlige busslommen i en 6,1 tommer stor skjerm. Design er alltid en smakssak, men personlig synes jeg kombinasjonen av «iPhone X»-designen og den langt eldre rammedesignen er ganske lekker - og folk virker stort sett positive til designendringen.

Vårt testede eksemplar er i en ny knallblå farge som også hever inntrykket.

iPhone 12 tar seg rett og slett uforskammet godt ut, og den finnes i to andre spennende farger også; pastellgrønn og knallrød. For deg som bærer fargene dine på klærne og heller vil ha en mer nedtonet telefon finnes selvsagt også svart og hvitt.

Men farger er heldigvis ikke det eneste nye her.

8 Meget bra Apple iPhone 12 128GB

Ekstremt lyssterk OLED-skjerm

Fremtidssikker ytelse

USB C-kabel følger endelig med

MagSafe-systemet er en liten revolusjon

Knallgod lyd i høyttalerne

Som alle iPhoner vil den oppdateres leeeenge (5 år+)

Prikkfri programvare med få bugs Ting å tenke på Ingen rask skjerm til denne prisen?

Ikke lader i esken

Langt dyrere enn i fjor

Til dels svært kostbart tilbehør

Skjermen: oppsig og nedsig

Apple gjør som Apple pleier. Dermed ble den nye «Super Retina XDR»-skjermen i iPhone 12 omtalt i rosende ordelag. Og det har de strengt tatt all mulig rett til å gjøre. God skjerm har alltid vært et varemerke for iPhonene - det var ett av trekkplastrene i den aller første iPhonen også. Og med lysreserver på hele 1.200 nits skal solen være temmelig sterk før skjermen ikke kan konkurrere.

HDR-innhold på Youtube eller Netflix tar seg også fordømt bra ut. Som alltid er True Tone-tilpasningen med, som får hvitt til å se hvitt ut på skjermen under alle lysforhold.

Hei! Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men Apple forlot en diger elefant i skjermavdelingen da de slukket lyset og forlot under lanseringen. I 2020 har så godt som alle topptelefoner fått raske skjermer på 90 eller 120 hertz. Om du ikke har prøvd en slik skjerm ennå låter det kanskje nerdete og snobbete ut, men faktum er at forskjellen mellom 60 og 90/120 hertz er en som de fleste vil kunne se ganske tydelig. Og har du først lagt merke den blir det vanskelig å ikke irritere seg litt.

Telefonen i seg selv er lynende rask - raskere enn alt annet som tilsvarer, faktisk. Men ikonene beveger seg likevel jevnere når du flytter dem rundt på en OnePlus Nord til under halve prisen av iPhone 12.

Men ikonene og menyskrolling er ikke det mest kritiske her. Det viktigste er at en raskere skjerm er mye mer komfortabel for øynene over lang tids bruk, og det ser penere ut når videosnutter panorerer. Skal du bruke mobilen din lenge til lesing, video eller spill anstrenger du rett og slett øynene mindre om skjermen er raskere.

I en telefon til 10.000 kroner i 2020 er det en tabbe å ikke ha med rask skjerm. Men Apple er i hvert fall ikke alene om å ha gjort den .

iPhone 12 til venstre, iPhone 12 Pro til høyre. Skal du være sikker på om du ser på en iPhone 12 eller Pro-versjonen bør du nesten se på de to telefonene bakfra, der antall kamera og sensorer tydelig skiller dem, i tillegg til fargene hvis du vet hvilke som er i Apples fargekart. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En iPhone er en iPhone

I vanlig bruk merker jeg ikke så fryktelig stor forskjell fra fjorårets iPhoner. iOS 14 er nytt, men har du antakeligvis på iPhonen du kanskje har fra før uansett. Kreftene under skjermen er nye og bedre i iPhone 12, men der har Apples telefoner lenge vært relativt overmotoriserte.

Den nye åpningsanimasjonen når du låser opp og ned telefonen ser imidlertid utmerket ut på den fine OLED-skjermen, der den gradvis lyser opp. En LCD-skjerm blir tross alt ikke 100% svart samme hvor god den er, så den vil lyse ørlite grann opp før animasjonen gjøres. Med OLED ser det ut som litt og litt av skjermen våkner.

Ellers har iOS 14 fungert utmerket i testperioden, med widgets og appbiblioteket i full vigør.

En ladeanimasjon som minner om den Apple bruker i Watch har kommet til når iPhone lader fra MagSafe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ny trådløslading

Laderne er tatt ut av esken i denne omgangen. Du får med en USB-C til Lightning-kabel, men har du ikke en rask USB C-lader er du like langt. Du kan få en slik for 229 kroner rett fra Apple, men det er MagSafe-laderen de virkelig vil at du skal bruke - om vi skal tro pompen rundt denne delen av lanseringen for en ukes tid siden. Skal du ha en magnetisk ladeplate til å feste bakpå iPhone 12 må du ut med 479 kroner. Ladeplugg og -plate vil totalt koste 708 kroner.

Apple har aldri vært gavmilde på ladeutstyr, og dette føles på den ene siden litt som et landeveisrøveri - i og med at de har tatt ut laderne av eskene sine. Men på den annen side; dette er en fantastisk god løsning å bruke, og man kan bare ane hvor godt systemet vil bli brukt fremover.

MagSafe er en trådløslader som sitter fast mens du bruker den. Du kan helt fint spille eller snakke i telefonen mens den lader. Den sitter så godt fast at det ikke er noe problem å løfte telefonen etter kabelen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bare det enkle faktum at dette er en trådløslader som ikke krever at mobilen din ligger permanent på bordet gjør det til en bitteliten «revolusjon». Den er ikke raskest, men den gir mindre nedetid mens ladingen pågår.

Apple gjorde også et poeng av at vi foreløpig bare har sett deres egne løsninger. Og det er et godt poeng - noe av det viktigste jeg ser for meg vi vil få til denne løsningen er runde batteribanker til å feste magnetisk på baksiden av iPhone, med svært tynne ytterkanter, slik at de omtrent går i ett med telefonen. Det er noe annet enn å gå rundt med kabler opp og ned av ryggsekker og håndvesker mens du lader. Risikoen for at politiets bombegruppe møter opp for å desarmere deg vil synke betraktelig med en MagSafe-powerbank.

Spøk til side; ytelsen er helt tilstrekkelig, selv om den ikke er raskest i verden.

Magnetene kan dessuten brukes til ting som kortholdere og liknende. For ikke å snakke om at magnetiske bilholdere kan suge seg fast rett i telefonen, og ikke lenger trenger spesialutviklede deksler.

Apple har en tendens til å få tilsynelatende små endringer til å bli store. MagSafe mistenker jeg for å være en av de der anonyme revolusjonene, og jeg blir ikke overrasket om liknende løsninger dukker opp hos konkurrentene med tid og stunder.

iPhone 12 Pro har tre kamera, mens iPhone 12 «bare» har to. Zoom-kameraet er ekstra på Pro-versjonen, mens begge har vanlig vidvinkel og ultravidvinkel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet blir bedre

Ved siden av designen er det på kamerafronten de største oppgraderingene har kommet. Selve brikken i hovedkameraet er den samme i iPhone 12 som i forrige generasjon, og i den vanlige Pro-modellen, men glasset er nytt og mer lyssterkt. Det betyr at når kamerabrikken er samme størrelse og oppløsning, får den likevel mer lys å jobbe med. Telefonen tar 12 megapiksler store bilder og har såkalt dual pixel-fokus. Den må klare seg uten bildesensor som flytter seg inni telefonen, som iPhone 12 Pro Max får, og den har heller ikke lidar-sensoren for raskere autofokus slik iPhone 12 Pro har.

På vidvinkelkameraet har det ikke skjedd noe som helst fysisk. Det er fortsatt det samme 12-megapikselkameraet med 120 graders synsfelt i alle iPhone 12-modellene som i iPhone 11.

Fra venstre: iPhone Xs, iPhone 11 Pro, iPhone 12 og iPhone 12 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Der det likevel har skjedd en del er med nattmodusen, som bare blir bedre og bedre hos Apple. Selskapet har lyttet til noen av de irriterte røstene som påpekte at første generasjon skikkelig nattmodus hos dem kun virket på hovedkameraet. Nå funker nattmodusen også på vidvinkelkameraet. En sjeldenhet er at det til og med virker på selfiekameraet.

Alt i alt fungerer det særdeles bra og gir noen virkelig flotte bilder.

På dagtid har det vært lite å utsette på bildene fra Apples iPhoner gjennom mange år, og sånn er det med 12-ern også. Det er lite overoppskarping, komprimeringsstøy eller andre tegn til urent trav her. Telefonen er treffsikker på både fokus og eksponeringer.

Jeg må si at jeg ikke har savnet lidar-fokuset gjennom min knappe uke med iPhone 12. Kanskje viser det seg å være viktigere enn vi tror når testen av 12 Pro kommer. Det virker opplagt at det kan tilføre nytte spesielt i mørke eller kontrastvanskelige situasjoner, men jeg har stort sett vært heldig med ytelsen fra denne telefonen.

Apple har alltid vært bransjens beste på mobilvideo, og det ser ut til at ambisjonene er å fortsette å være det. I denne omgangen er nattmodus, HDR og Dolby Vision inkludert. I 4K, selvsagt. Og Apple ser ut til å holde det de lover - videoopptak i mørket blir overraskende gode. Men igjen; var det best mulig video du var på jakt etter har det strengt tatt vært iPhoner du har sett etter i flere år allerede.

Apples nattmodus har blitt meget god på kort tid. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk i lyset fra en varmelampe. Jeg har sett mobiler bli svært forvirret av infravarmere, men iPhone klarer seg greit. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sommern har dævva. RIP :( Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mjølkespann. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone 8, iPhone 11 Pro Max og iPhone 12 Pro fikk ta det samme portrettbildet i mørket. Kan du gjette plasseringen til de ulike modellene? Forskjellene i lysfølsomhet fra gammel til ny er faktisk så store som de ser ut. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk tester telefoner i mørk garasje. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hello, Jens Niklas! Nattmodus funker faktisk fint på folk også nå. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sonic the Copperhog? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis’n bugger mer nå blir det hest og kjerre snart. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hest på avstand. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hest i vidvinkel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hest med 2,5x digital zoom. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nattmodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samme bilde tatt med iPhone 11 Pro Max. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mer nattmodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alle kameraene på iPhone støtter nattmodus nå - inkludert ultravidvinkelen. Resultatene fra ultravidvinkelen blir imidlertid ikke allverden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På selfiekameraet gjør imidlertid nattmodusen en ålreit jobb. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selfie på samme sted med iPhone 11 Pro Max. Den gjør en ganske god jobb, men med noe færre detaljer enn 12-ern med nattmodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Innzoomet nattmodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I noen fall forvirres den smarte nattmodusen litt - dette bildet ble litt tåkete på midten på grunn av mange lys, men skarpere rundt kantene. Linsen var ren, så her er det noe algoritmemuffens på gang. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone 11 Pro Max - det kan virke som om iPhone 11-serien i noen tilfeller gjorde en hakket bedre jobb enn 12-serien. Med mye lys midt i et ellers mørkt bilde ble resultatet mer naturlig i denne situasjonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nattmodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompromissløs ytelse

Mobilprosessorene fra Apple har i flere år vært ledende i ytelse, og er det fortsatt. Her går det virkelig unna, og selv fjorårets heftige tall gruses. Apple konkurrerer nå i praksis bare med seg selv på mobilprosessorytelse. Det er temmelig imponerende.

Imponasjen skyldes ikke at det er behov for all ytelsen i dag, men det sier noe om hvor fremtidssikre disse telefonene er. En iPhone 12 vil kunne kjøre både vanlige apper og heftigere spill i lang tid fremover. Og det passer jo godt med Apples sedvane med å oppdatere telefonene sine i minst fem år fra slipp.

Vi har tross alt med noen av dingseverdenens lengstvarende produkter å gjøre, selv om Apple titt og ofte får pes for at batteriene ikke varer hele levetiden til produktene og for å lage dingser som er knotete å reparere. At mangfoldige generasjoner gamle iPhoner og MacBooker florerer på steder som Finn.no sier likevel sitt om hvor lenge disse produktene gjerne varer. Da er heftig ytelse en god bonus å ta med seg. Du merker den ikke i dag, men om tre år er du kanskje veldig takknemlig for den.

5G, batteritid og annen nips

Med 5G-symbolet øverst går det lynende raskt å tanke ned selv de største appene eller seriene fra Netflix. Bare husk på datakvoten. Det er både en morsom og en litt kjedelig oppgradering. Den er forventet, og det er først og fremst i fremtiden vi får bruk for den. Akkurat i dag er den mest til hjelp når du vil la Spotify ete opp datakvoten din i rekordtempo ved å laste ned omtrent 3000 låter rett etter å ha synkronisert alt det andre på den nye iPhonen via WiFi. Knurr.

Litt motsatt av «fremtidssikkerheten» resten av telefonen preges av er det verdt å merke seg at såkalt «millimeter wave»-5G kun er støttet på amerikanske iPhoner. De vi får kjøpe her støtter kun 5G på de mer tradisjonelle frekvensene, såkalt sub6 (GHz). Per dags dato er det ikke kommersielle millimeter wave-installasjoner i Norge, foruten ett av Telenors testnett. Men i fremtiden kan det fort bli det, og med ferdig 5G-standard burde det ikke være noe i veien for å inkludere det også i europeiske iPhoner.

I bunnen finner du en kraftig høyttaler og en Lightning-kontakt for lading. Med fokuset på MagSafe mistenker jeg at Lightning-kontakten forsvinner helt før Apple eventuelt velger å standardisere også telefonene på USB C. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteritiden i iPhone 12 oppleves som helt innenfor. De fleste burde få rundt halvannen dags bruk ut av en iPhone 12, mens de mer ekstreme må finne mer strøm på slutten av dagen.

Som alltid er lydkvaliteten under samtale relativt prima. Det samme må sies om ringelyden og lyden under avspilling av videoer. Dette er blant de få telefonene på markedet som faktisk har et slags minimum av «bass» under lydavspillingen. Det er selvfølgelig ikke noe som kjennes i ryggmargen, men det er nok til at det føles som mer enn diskant. Solid lyd fra både topp og bunn av telefonen står i kontrast til de mange telefonene som bruker samtalehøyttaleren som veik hjelpehøyttaler for å skape stereoeffekten.

Det er et skår i gleden at iPhone 12 ikke har 120-hertz skjerm, når man hører den flotte lyden rett fra telefonen og ser de ekstremt lyssterke delene av skjermbildet som HDR-skjermen tross alt kan diske opp med. Nesten alt er på plass her.

Når prislappen er 10.000 kroner er «nesten» et veldig irriterende ord.

Det er på det jevne med iPhone 12. Du vet hva du får, og nesten alle vil bli fornøyd. Noen av oss irriterer oss over at skjermen ikke har 120-hertz, men det kommer nok ikke den jevne iPhone-kjøper til å gjøre. Det er trygt, det er litt dyrt og det er akkurat som det pleier. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Det aller gøyeste med iPhone 12 er designet. Det kjipeste ved det er at vi kan ikke egentlig basere et terningkast på at undertegnede synes den er fin. Den vurderingen må få være opp til hver enkelt.

Men byggekvaliteten føles i hvert fall uovertruffen, som alltid. Og iPhone er kjedelig på alle de riktige stedene; den er rask og god, den har fått mer futt akkurat som hver generasjon tidligere. Den får iOS-en alle de andre iPhonene er oppgradert til allerede.

Den er spennende på noen områder. Kameraet, der både selfier og vidvinkelbilder har fått nattmodus, og der spesielt hovedkameraet fremstår som en ålreit oppgradering fra iPhone 11-modellene. Den nye MagSafe-ladeløsningen med magnetene i ryggen vil gi oss nye måter å både lade og å feste tilbehør på telefonen på - en bitteliten revolusjon, mistenker jeg.

Et par negative områder iPhone 12 overrasker er fraværet av 120-hertz skjerm, og den relativt dramatisk økte prisen sammenliknet med i fjor. Med bedre skjermteknologi, oppløsning og lysstyrke er det meste på plass - men jeg hadde gjerne byttet en del oppløsning mot raskere skjermoppdatering. Man blir veldig fort vant til å bruke skjermer på 90 hertz eller raskere - det er rett og slett mer behagelig. Fortsatt får vi ingen USB C-lading, men jeg begynner å mistenke at Lightning-kontakten forsvinner helt før den erstattes av noe annet, med MagSafe som løsningen som blir stående.

Vi står igjen med en iPhone i Apples «naturposisjon» - den innfrir, enkelt og greit. Den overoppfyller ikke forventningene på det tekniske, men hvis du liker designen, som undertegnede, er den i hvert fall veldig annerledes i det ytre enn forrige generasjon. Ellers har den fått det meste som er obligatorisk for en toppmodell i 2020, med bare én vesentlig mangel.

iPhone 12 er trygg og god, men dyr og ved første øyekast litt kjedelig.