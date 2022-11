Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test TP-Link Deco XE75

Wifi som bør dekke behovene til de aller fleste

Vi tester TP-Links Deco XE75 - med Wi-Fi 6E.

TP-Link Deco XE75 er TP-Links direkte konkurrent til Googles Nest Wifi Pro i klassen for Wi-Fi 6E. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Splitter ny nettverksteknologi har en tendens til å være ganske dyrt, og det var dermed litt overraskende at Googles nye Nest Wifi Pro kom med støtte for det siste innen wifi-standard - Wi-Fi 6E - til tross for at prisen ikke var mer ublu enn 4700 kroner for en trepakning.

Dagens testprodukt kommer imidlertid fra TP-Link, og er en direkte konkurrent til Nest Wifi Pro. TP-Link varsler også at de har fått til en bedre innpris på settet, så trepakningen vil gå ned fra rundt 6000 kroner i dag til 4490 kroner fremover. Vi mistenker vel at Googles lansering ikke har vært helt uten «skyld» i akkurat det.

TP-Link har uansett tidligere pleid å levere svært god valuta for pengene i mesh-markedet - for eksempel med Deco M4, som har levert finfin ytelse for helt ned mot 1200–1300 kroner for en trepakning.

Taper for Google på design

Designmessig når imidlertid ikke XE75-nodene helt opp mot Googles Nest Wifi Pro. Det sylinderformede designet er for all del et steg opp fra de fleste konvensjonelle rutere, men ikke på langt nær like pent og plasseringsvennlig som Googles små «perler».

XE75 er også hakket større, men på vekten kan det virke som om det er relativt mye luft innvendig - antageligvis for å gi god plass til antennene uten at de må ligge synlige på utsiden.

Boksene kompenserer delvis ved at de har en ekstra ethernet-port - totalt tre per node, i stedet for kun to på Nest Wifi Pro. På hovednoden som du plasserer ved modemet ditt, innebærer det i praksis en dobling av tilgjengelige porter siden den ene alltid vil gå til kabelen fra modemet.

Ellers er de tre boksene i esken identiske, så du kan velge hvilken av boksene du bruker som hovedenhet.

8 Meget bra TP-Link Deco XE75 (3-pack) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5990 hos Elkjøp Sjekk nå sitat Kraftig mesh, men uten raskere ethernet-porter blir det ikke det HELT store. Fordeler + God ytelse på tvers av 2,4, 5 og 6 GHz

+ Tre ethernet-porter per enhet

+ Svært enkelt oppsett og administrasjon

+ Relativt plasseringsvennlig design Ting å tenke på — Ingen mulighet til å sette opp separate 2,4- og 5 GHz-nett

— Ingen mulighet til å smelte inn 6 GHz sammen med de andre frekvensene

— Kun gigabit ethernet, ingen USB

— Foreldrekontroll krever betalt abonnement på HomeShield Pro

Oppsettet er superenkelt - plugg i strøm, koble til modemet med en ethernet-kabel og vent et lite minutt på det blå statuslyset som forteller at systemet er klart.

Når du da starter Deco-appen finner den automatisk Decoens oppsetts-wifi, og det hele er unnagjort på bare et par minutter - og vil du koble til flere noder kan du bare koble dem til strøm, og så blir de automatisk lagt til i mesh-nettverket ditt.

Det må sies at det første du så får servert er TP-Links tilbud om å abonnere på HomeShield Pro-tjenesten deres, og «hopp over»-valget er ganske godt skjult i grått øverst i hjørnet.

Litt underlig er det også at fastvareoppdateringer ikke installeres automatisk i løpet av oppsettsprosessen, men må installeres manuelt i etterkant - og en del av de norske oversettelsene i appen bærer fortsatt litt preg av at de nok er gjort maskinelt.

De tre nodene er identiske, så du kan selv velge hvilken du bruker til å begynne med. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tidlig med 6 GHz

Nøkkelfunksjonen med den nye Wi-Fi 6E-standarden er som kjent at man tar i bruk frekvenser i 6 GHz-båndet - i tillegg til 5 GHz og 2,4 GHz. Hos TP-Link kan du velge om du vil bruke 6 GHz-radioen ut mot enhetene dine eller forbeholde den til såkalt «backhaul»-trafikk mellom meshnodene.

Sistnevnte vil i teorien kunne gi bedre hastigheter og lavere forsinkelse når du beveger deg ut i dekningsområdet til satellittene, men siden 6 GHz i teorien skal ha kortere dekning enn 5 GHz, kan det også hende at du må plassere satellittene nærmere hovednoden for å få utnyttet 6 GHz som backhaul.

Tre ethernet-porter per node, men ingen av dem er dessverre raskere enn gigabit-hastighet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Deco-appen lar deg for øvrig ikke sette opp 2,4 og 5 GHz som separate nettverk med hvert sitt navn. Du kan velge å deaktivere den ene eller den andre, men om du vil ha begge i drift må du kjøre dem under samme navn og stole på at ruteren fordeler enhetene dine slik de bør.

6 GHz må på sin side settes opp som et eget nett om du velger å ha det tilgjengelig ut mot klienter. Det burde vært mulig å velge, men TP-Link har i alle fall hakket flere valgmuligheter enn Google.

Luftehull i bunn - sammen med oppsettsinfo om du skulle måtte sette opp nettverket «manuelt». Vanligvis håndterer appen alt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny Deco-app

I disse dager kommer også TP-Link med en ny Deco-app som vi har fått tilgang til i testperioden. Den er definitivt et steg opp visuelt, og har også visse funksjonelle endringer - som et mye bedre kart over hvordan enhetene i nettverket er tilkoblet og enklere tilgang til foreldrestyring. Her kommer vi imidlertid inn på noe vi har kritisert TP-Link for før, og det er at de har valgt å legge en del av mulighetene for foreldrestyring bak abonnementstjenesten HomeShield Pro.

Det du får gjøre uten abonnement er å sette opp profiler for hvert av barna, manuelt blokkere tilgangen til internett for en hel profil og velge hvilke typer nettsteder som skal være blokkert. Men du får ikke sette opp skreddersydde tidsplaner, for eksempel hvis barna får være litt lengre oppe i helgen eller vil at det skal være internettfri rundt middagstiden. Det føles litt gnient, kanskje spesielt all den tid Google og andre lar deg gjøre disse tingene uten å betale ekstra.

Ellers får du mulighet til å sette opp en svært grunnleggende «QoS»-innstilling (Quality of Service) hvor du kan velge hvilke enheter som skal ha prioritet om det er høy trafikk i nettet. Det burde i stedet vært mulig å velge hvilke typer trafikk som skal få prioritet.

Den nye Deco-appen er i hovedsak en visuell oppgradering, men byr også på noen flere funksjoner og hakket bedre brukervennlighet. Fortsatt finnes det noen tvilsomme norske oversettelser, dog. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Slik var ytelsen

Testleiligheten ser slik ut, og måler omtrent 110 kvadratmeter. I tillegg til punktene på bildet tester vi ute i oppgangen, både én, to og eventuelt tre etasjer opp om signalet skulle rekke dit. De turkise punktene er plasseringen av meshnodene, med hovednoden i stua.

Har du lest Nest Wifi Pro-testen vår har du allerede sett deler ytelsestallene for Deco XE75, og vi kopierer rett og slett inn beskrivelsen av hvordan vi tester.

«Ytelsen har vi som vanlig testet hjemme hos undertegnede, i en leilighet på rundt 110 kvadratmeter med en ganske tykk murvegg gående tvers gjennom som vanligvis gjør det utfordrende med wifi-signaler, spesielt på badet. Vi har som sedvanlig målt ytelsen med en MacBook Pro 14-maskin og programmet Tamosoft Throughput Test - mot en server-PC som står tilkoblet hovednoden med kabel».

Denne gang har vi imidlertid også testet 6E-ytelsen. Samsung var hyggelige nok til å låne oss en Galaxy Book2 Pro 360-laptop med Wi-Fi 6E-støtte, så vi fikk både testet XE75 og ikke minst retestet Google Nest Wifi Pro med den. Siden vi har med en helt ny nettverksteknologi å gjøre, så la oss først se på hva 6E og 6 GHz egentlig innebærer av dekning.

Denne inneholder naturligvis mange faner og mange tall, men vi valgte dette formatet for å tydeliggjøre opplastingshastighetene også. Noen kjappe ting du kan notere deg:

Toppfartmessig er det litt å hente ved å gå over fra 5 til 6 GHz - selv om forskjellene i praksis er små fordi flaskehalsen alltid vil være at ethernet-portene til XE75 ikke klarer mer enn maks én gigabit.

Strømledningen kan fort være litt i korteste laget om du vil plassere ruteren høyt og fritt, slik det gjerne anbefales. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om vi kun holder oss i én etasje, er ikke dekningsforskjellene mellom 5 GHz og 6 GHz særlig store. Men etasjeskillere (i betong her) liker 6 GHz-signalet ikke, og da ryker dekningen fort. (Se 4.etasje-fanen)

Opplastingshastighetene lider mer enn nedlastingshastighetene når dekningen på 6 GHz blir tynn. Én ting du heller ikke kan se i grafen er at klienten vår ble så forvirra av 6 GHz-dekningen på badet da vi la til en ekstra node at den ga opp og kobla til på 5 GHz i stedet.

Med to noder klarer 2,4 GHz-signalet klarer seg faktisk helt opp i femte etasje, altså to etasjer over leiligheten vi tester i.

Ellers gjentar vi denne grafen fra sist - som altså ikke inkluderer 6 GHz. Her er også testvinneren fra sist vi testet rimelige enkeltrutere, TP-Link AX72, tatt med.

På 6 GHz-ytelse er det for øvrig fullstendig rått parti mellom Google og TP-Link, i fordel TP-Link. Googles ruter har en brøkdel av båndbredden allerede på soverom to, og på badet makter den ikke levere noe signal i det hele tatt - i tillegg til at vi ikke lyktes med å få brukt 6 GHz-signalet fra satelittnoden i det hele tatt, kun fra hovednoden i stua.

Nest Wifi Pro tvinger deg som kjent til å legge alle båndene under ett og samme nettverksnavn, så du har i praksis ingen kontroll over hvilket bånd du ender opp med å bruke.

Se bare her:

Konklusjon

Wi-Fi 6E og 6 GHz fremstår foreløpig som mer gunstig i teorien enn det kanskje er i praksis. Hastighetene er ikke markant bedre enn hva du får med 5 GHz, og uten ethernet-porter som klarer mer enn gigabit-hastigheter blir det kanskje ekstra tydelig.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når det er sagt, så føler vi TP-Link XE75 er et betydelig bedre alternativ enn den relativt likt prisede konkurrenten fra Google. 6 GHz-ytelsen er først og fremst markant bedre, og TP-Linken har også mindre hang til å dra oss ned på det treigere 2,4 GHz-båndet når vi kommer lenger ut i dekningsområdet.

Oppsettet er enkelt, administrasjonen stort sett rimelig enkel - og kanskje spesielt med den nye Deco-appen som er på vei ut i disse dager. Ikke minst gir TP-Link deg litt mer kontroll over nettverket ditt enn hva Google gjør - selv om det er irriterende at ordentlig foreldrekontroll skjules bak et abonnement på HomeShield Pro.

TP-Link har hatt for vane å levere mye mesh for pengene, og det gjør de også her. Trebåndsmesh har vanligvis kostet en del, og 6 GHz kan sånn sett være en solid oppgradering, i alle fall gitt at du har anledning til å plassere satellittene der de har 6 GHz-kontakt med hovednoden. Det er også litt vanskelig å peke på hva vi heller ville valgt av mesh enn akkurat dette på nåværende tidspunkt.

Det fremste alternativet er kanskje Netgears knallsterke RBK852, hvor du muligens kan klare deg med to enheter der du for andre mesh-nettverk trenger tre. Det koster 5000 kroner for to i skrivende stund. Da får du ikke Wi-Fi 6E, men lynraskt og stabilt Wi-Fi 6, fire ethernetporter per enhet (pluss en til modemet) og ikke minst 2,5 Gbit-tilkobling og muligheten til å slå sammen flere ethernet-porter til én.

