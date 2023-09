Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Athom Homey Pro

Homey Pro: Smarthuben du har ventet på

Homey Pro har en lysende LED-ring som sier litt om statusen ved oppstart. Den kan også programmeres. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Mens «smarte» hjem tidligere var forbeholdt spesielt interesserte og kanskje krevde profesjonelle installatører, har vi over de siste årene fått både flere og rimeligere enheter som fint kan settes opp selv.

Og for oss som liker å kunne plukke smarte dingser fra ymse produsenter, er Homey et populært valg. Vi testet den runde utgaven tilbake i 2020, men mye har skjedd på tre og et halvt år – både når det gjelder Homey som tjeneste og med selve maskinvaren.

I denne testen skal vi se nærmere på den 2023-utgaven av Homey Pro, som nylig har blitt tilgjengelig i vanlige butikker. Fysisk sett ligner produktet veldig på en Homey Bridge, men det er viktig å skille mellom de to versjonene.

For mens Bridge strengt tatt krever at du abonnerer på Homey som en tjeneste, der selve prosesseringen skjer i nettskyen, har Pro maskinvare innabords som kan gjøre jobben lokalt.

Dette gjør Homey Pro til et langt dyrere produkt, men samtidig slipper du en del begrensninger og eventuelle løpende abonnementsutgifter. Dessuten vil du i mange tilfeller heller ikke være avhengig av internett for funksjonalitet og automatiseringer.

+ Kjører rutiner lokalt om mulig

+ Har støtte for Matter

+ Advanced Flow er inkludert i prisen

+ Tredjeparts «fellesskapsapper» støttes

+ Har skriptmuligheter for ekstra avansert bruk Ting å tenke på — Høy pris

— Kablet nettverk er ekstrautstyr

— Automatisk sikkerhetskopiering krever abonnement

Én smarthub for (nesten) alt

Mens mange smarthuber er lagd for å kontrollere produsentens egne dingser, eller i hovedsak benytter seg av en bestemt teknologi eller kommunikasjonsprotokoll, er poenget med Homey at den skal kunne snakke med nesten alle enheter.

For å få til dette har gjengen bak produktet først og fremst stappet inn en del forskjellig trådløs teknologi.

Teknologi Wi-Fi 5 Bluetooth LE 5.0 Zigbee 3.0 Thread Z-Wave Plus RF 433 IR Frekvens 2,4 og 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 868 MHz 433 MHz 430 THz Typisk bruk Hjemme- og jobbnettverk. Direkte kommunikasjon mellom enheter. Batteridrevne sensorer og andre smarte dingser. Mulig trådløs kanal for Matter. Batteridrevne sensorer og andre smarte dingser. Smartplugger og varslingssystemer. Fjernkontroll til TV, vifter, varmepumper osv. Merknader Bruker en del strøm, dårlig egnet for batteridrevne enheter. Lavt strømforbruk, men har begrenset rekkevidde. Strømgjerrig teknologi. Begrenset rekkevidde, men kan lage maskenettverk. Strømgjerrig og kan lage maskenettverk. Bruker IPv6-protokollen. Strømgjerrig teknologi. Fin innendørs rekkevidde og kan lage maskenettverk. Lite smart teknologi, men lavt strømforbruk og god innendørs rekkevidde. Signalet går ikke gjennom vegger. Åpne fullskjerm Mer +

Den oppmerksomme leser vil se at det er visse forskjeller fra tidligere Homey Pro-utgaver. En forandring er at vanlig radiokommunikasjon over 868 MHz (RF 868) ikke lenger er støttet. Samtidig vil kanskje ikke dette være noe stort savn, siden typisk bruk er seriekobling av røykvarslere og lignende.

Viktigere er det at vi har fått på plass Thread i denne utgaven. Thread er en ny nettverksteknologi som gjerne nevnes i samme avsnitt som Matter – den nye smartdingsstandarden som «alle» støtter, men vi har sett svært lite til enn så lenge.

Programvaredelen av Thread for nye Homey Pro er for øvrig heller ikke på plass riktig ennå, men dette skal visstnok komme i løpet av nåværende (tredje) kvartal.

De fleste smartdingsene våre benytter seg uansett av Wi-Fi, Bluetooth eller Zigbee. Sistnevnte benyttes for eksempel med alle smartlys fra Philips Hue – for ikke å nevne Ikea, som har satset på Zigbee i alle sine smarte dingser.

Velg og vrak i apper

I tillegg til maskinvare for kommunikasjon trenger Homey å vite hvordan den skal «snakke» med alskens dingser, samt hvilke muligheter og begrensninger som ligger hos hver enkelte enhet.

Dette løses ved å bruke apper – små programvarepakker som typisk er rettet mot én bestemt produsent. Eksempelvis vil Sonos-appen la Homey kommunisere med Sonos’ høyttalere, mens Ikea-appen tillater styring av både selskapets lyspærer og bruke deres snarveisknapp.

Noen apper gir også Homey utvidet funksjonalitet, som tidtagning eller værmeldingen.

Videre er det viktig å få med seg at det finnes to typer apper: offisielle apper og «fellesskapsapper». De store, populære produsentene har som regel offisielle apper, som vil si at gjengen bak Homey har satt et «godkjent»-stempel på den og derfor går god for kvaliteten.

I esken med Homey Pro får vi også en halvannen meter lang USB-C-kabel og en 10-watts strømforsyning. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For mindre produsenter eller produkter som går ut i et begrenset marked – pluss mange småfunksjoner – kan det være entusiaster og andre brukere som har snekret sammen en app. Mange slike apper fungerer helt som de skal, men noen kan også ha sine problemer.

En av de store forskjellene mellom Homey Pro og den rimeligere Homey Bridge er at Pro-brukere fritt kan installere begge typer, mens den skybaserte Bridge er stengt ute fra å kunne bruke de uoffisielle fellesskapsappene.

Videre er Bridge såpass «dum» at den ikke kan kommunisere direkte med andre enheter på det lokale nettverket. Så rene Wi-Fi-dingser uten nettskytilhørighet – som for eksempel Chromecast – fungerer kun med Homey Pro selv om den har en offisiell app.

Mye nytt

Som nevnt har Homey – altså hele systemet – utviklet seg kraftig siden vi testet det første gang. Programvaren har vokst i takt med tiden og fungerer med det meste av nyere smartdingser. I tillegg har vi blant annet fått bedre kontroll på enheter, snarveier som gir rask tilgang til styring av lys og lyd – samt oversikt over strømforbruk og aktivitet rundt i huset.

Akkurat dette med strømforbruket kan være litt omstendelig å sette opp, spesielt om du selv skal legge inn slikt som hvor mye strøm hver lyspære bruker ved både maksimalt og minimalt strømtrekk. For store hus vil det nok være langt enklere å nøye seg med en Tibber Pulse, Eva Måleravleser eller lignende.

Med tiden har det med Homey også blitt enklere å stykke opp en stor kåk i forskjellige soner i tillegg til rom, og med Pro-utgaven er også innsikter (logging av ymse data fra boligen) en del av pakken uten Premium-abonnement.

2023-versjonen kommer også med «advanced flow» inkludert i prisen. En flow er hva som på godt norsk kan kalles programmerbar automatisering, og selv om standard flows ofte er gode nok, byr den avanserte utgaven på bedre oversikt og ytterligere kommandoer som gir flere muligheter.

Advanced Flow gir ytterligere muligheter når vi snekrer automasjoner, og webappen gjør sitt beste for å forklare oss hvordan det hele fungerer.

For eiere av eldre Homey Pro-maskinvare er advanced flow tilgjengelig som et valgfritt engangskjøp.

Foruten dette har den nye Proen også kraftigere maskinvare innabords, noe som kan bety både raskere respons og bedre trådløs rekkevidde. Men om det vil lønne seg for akkurat deg å bytte fra en eldre Homey Pro til årets utgave kan vi ikke svare på.

I forhold til 2019-versjonen av Homey Pro har Athom i hvert fall doblet størrelsen på RAM og lagring til henholdsvis 2 GB og 8 GB, mens prosessoren nå har fire kjerner og skal være opptil 3,5 ganger så kjapp.

Så dersom du begynner å få huset fylt opp av alskens smartdingser og opplever trøbbel med ytelsen kan en oppgradering være noe å vurdere. Men vi har ikke gjort noen målinger for å se om det faktisk er forskjeller i ytelse og/eller rekkevidde.

Matter/Thread vil selvfølgelig kunne være et annet incentiv for bytte når dette blir mer utbredt.

En annen detalj er at Homey Pro også kan kobles til et kablet nettverk om ønskelig, men dette krever ekstrautstyr i form av en USB-C til Ethernet-adapter. (Homeys egen koster drøyt 300 kroner.)

Enkelt eller komplisert

Som nevnt i vår test av Homey Bridge starter et oppsett med å sette opp hjemmet med aktuelle rom og/eller etasjer, for deretter å legge til de smarte enhetene du ønsker å ha i systemet.

Disse enhetene kan da legges til rom eller soner for å gjøre det enklere for deg selv. Det kan være smart dersom du begynner å få en del smartdingser i huset.

Fra appen er det mulig å manuelt kunne kontrollere – som i sin enkleste form gjerne betyr å skru av eller på – hver enkelte enhet. Fordelen med Homey er at du for eksempel slipper å gå inn i Ikeas app for å styre Ikeas dingser, og for deretter å måtte bytte app for å sjekke temperaturen ute eller slå på en Wi-Fi-lyspære.

Men den virkelige styrken i systemet ligger i automatiseringsmulighetene – altså de nevnte flows. Målet med disse er å få bestemte hendelser eller «triggere» til å utløse andre hendelser. Dette kan være noe så enkelt som at lyset i gangen slår seg på automatisk når man kommer hjem, men det kan også være noe langt mer komplisert.

En flow som dette stopper eventuell musikk på høyttaleren, setter stemningslys «TV» med Philips Hue, slår på TV-en med IR og forsterkeren som er koblet til en smart strømplugg via RF 433.

Slikt kan settes opp i settes opp via appen, men det blir noen hakk mer oversiktlig når vi bruker webgrensesnittet, og det er dessuten der vi får muligheter til å bruke den avanserte varianten.

I webgrensesnittet har Pro-brukere også mulighet til å sette opp Homey til å gjøre helt spesielle ting ved å programmere selv via HomeyScript. Dette gjør at små programsnutter kan kjøres lokalt. I så fall er det en fordel med en viss erfaring eller interesse for programmering. Men ta det med ro, de fleste vil klare seg helt fint med å bruke flows.

En trigger trenger for øvrig ikke å være basert på input fra en smart dings, det kan også være bestemte tidspunkter (alarmer) eller noe så enkelt som været.

Regn? Sol? Torden? Dine smarte dingser kan reagere automatisk etter hva meteorologene spår med Yr-appen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Dette setter for øvrig fokuset på en av fordelene med Homey Pro fremfor Homey Bridge. En av de mest populære appene her i landet er nemlig værvarsel fra Yr, som da tillater automatiseringer basert på meldt vær. Problemet er at denne appen ikke er offisiell og derfor ikke fungerer med Bridge-utgaven av Homey.

Under vår test av denne nevnte vi blant annet også manglende offisiell støtte for et par smarte varmeovner og en robotstøvsuger, som da virker med Homey Pro. Men Elko Smart har faktisk blitt godkjent i mellomtiden, og det er jo noe.

Friheten som ligger i Homey til å blande enheter fra forskjellige produsenter har også noen ulemper. Den viktigste er nok at det er mer jobb å sette opp systemet.

Hos Ikea er det for eksempel ikke noe spørsmål om hvordan en dimmebryter skal fungere sammen med en lyspære, så du bare knytter dem sammen i appen. Vips virker ting akkurat slik Ikea ønsker det.

Med Homey må du selv sette opp nøyaktig hvordan en enhet skal reagere på et trykk på en bryter. Det gir selvsagt mer frihet, men det blir altså en større oppgave å konfigurere systemet.

En annen ulempe er at enheter som kun er knyttet til Homey som regel ikke vil kunne oppdateres med ny fastvare – slikt kan som regel kun gjøres med produsentens egen hub.

Ved å plugge Homey Pro rett i en datamaskin kan vi blant annet ta backup manuelt.

Siden det å sette opp et komplett Homey-system med drøssevis av forskjellige apper, enheter og flows tar tid, er det også en meget god idé ha en sikkerhetskopi eller to av oppsettet.

Dette kan gjøres automatisk til sky med en abonnementstjeneste til ti kroner måneden, men det er også mulig å ta backup manuelt. Sistnevnte løsning er nokså knotete og krever at Homey Pro kobles direkte til en PC eller Mac via USB. På Windows måtte vi også laste ned drivere.

Homey Pro koblet rett til datamaskinen gir også et par andre muligheter, inkludert en full reset.

Konklusjon

Athom Homey Pro er en spesielt allsidig smarthub. Den kan kommunisere via de fleste trådløse teknologier – inkludert Thread i denne 2023-utgaven – og støtter en mengde forskjellige enheter fra drøssevis av produsenter.

Hvis vi kun skulle hatt en eneste hjemmesentral i huset, hadde valget falt på nettopp Homey Pro. Men den fungerer også fint i tandem med visse andre smarthuber, som Philips Hue Bridge, og spesielt liker vi å kombinere Homey med Google Home for stemmestyring.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Pro har fått en langt høyere prislapp enn «lillebror» Homey Bridge, men så snakker vi også om et produkt som ikke har noen store begrensninger. Her får vi lokal prosessering, tilgang på skripting og avanserte sekvenser, «fellesskapsapper» som gir bredere dingsestøtte og mer funksjonalitet, direkte styring av enheter via Wi-Fi, støtte for Matter og Thread – samt ingen løpende abonnementsutgifter. I hvert fall så lenge du orker å ta backup manuelt.

Men klart, fem tusen kroner for en smarthub kan smerte, spesielt om du ikke har det helt store behovet for noe spesielt avansert og komplisert.

Når vi likevel anbefaler nye Homey Pro ser vi hovedsak på den som har en litt over gjennomsnittlig interesse av smarthjem og ønsker seg en løsning som gir god kontroll på nærmest alle dingser – uten at det nødvendigvis må bli for mye knot og komplikasjoner.

Med apper for nesten alle smarte dingser, gode verktøy for automatiseringer og et hjemmeområde med en fyldig kunnskapsbase, mener i hvert fall vi at Homey kan være en fin løsning for både nybegynnere og viderekomne.

+ Kjører rutiner lokalt om mulig

+ Har støtte for Matter

+ Advanced Flow er inkludert i prisen

+ Tredjeparts «fellesskapsapper» støttes

+ Har skriptmuligheter for ekstra avansert bruk Ting å tenke på — Høy pris

— Kablet nettverk er ekstrautstyr

— Automatisk sikkerhetskopiering krever abonnement

Publisert 3. september 2023, 12:00