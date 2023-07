Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test JBL Live Pro 2

En teknologibombe av noen ørepropper

Og da snakker vi ikke bare om skjermen på etuiet.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det var vel bare et tidsspørsmål før noen fant ut at de skulle plassere en skjerm på etuiet til helt trådløse ørepropper. Først ut ble tilsynelatende JBL, som har dyttet inn en skjerm på sine Tour Pro 2.

Skjermen gir i praksis direkte justering av det aller meste du vanligvis finner i øreproppenes app, som equalizer-innstillinger, støydempingsmodus og vanlig avspillingskontroll.

Trenger vi det? Tja. Det spørs veldig på hvor mye du har for vane å fikle med ulike innstillinger – og ikke minst hvor komfortabel du er med kontrollerne du får på selve øreproppene.

Jeg opplever at jeg har brukt skjermen relativt lite i testperioden. Den er kjekk å ha for å sjekke en innstilling eller finjustere støydempingen, men ellers opplever jeg dette mer som «kjekt å ha» enn rent nødvendig.

Det er sjelden det er så veldig mye mer styr å plukke frem mobilen og fikle i appen – selv om etuiet har den fordelen at det aldri sliter med å koble til proppene, noe som jo kan være trøblete i enkelte av produsent-appene. Du kan for øvrig også bruke skjermen på etuiet til å vise varsler fra telefonen, om du ønsker det.

Du kan blant annet bruke etuiet til å bytte mellom støydempings-innstillinger, men dette kan også gjøres direkte på proppene. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Skrape-utsatt?

Et lite minus er kanskje også at skjermen gjør oss enda litt mer skeptisk til bare slenge etuiet i en lomme eller i sekken, siden det jo er enda en flate som lett kan skrapes opp.

Det må sies at vi ikke ser noen tegn på slitasje her i testperioden, som jo kan tyde på at JBL har valgt et ganske slitesterkt materiale.

Selve skjermen måler for øvrig 1,45 tommer, og er mer enn skarp og lyssterk nok til sitt bruk. Har du veldig store fingre kan det nok hende noen av «knappene» blir litt for små for å oppnå maks treffsikkerhet, men stort sett fungerer det fint.

Etuiet er ellers ikke blant de mest kompakte vi har vært borti, men det er i alle fall relativt slankt og sånn sett lommevennlig. Lading gjøres med USB-C, men trådløs lading er også støttet.

+ Utmerket batteritid

+ God samtalekvalitet

+ Grei støydemping

+ Skjermen gir enkel tilgang til mange funksjoner

+ Ekstremt funksjonsrike Ting å tenke på — Støydempingen når ikke opp mot de aller beste

— Noe skarp lyd ut av esken

— Ikke det mest kompakte etuiet

— Relativt høy pris

Sitter godt, komfortable å ha på

Proppene i seg selv er imidlertid ganske kompakte saker, med en liten pinne som peker ned mot munnen – ikke så ulikt Apples AirPods. De er lette og sitter veldig godt på plass i alle fall i mine ører. Passform er selvfølgelig individuelt, men lav vekt og god vektfordeling er to faktorer som i det minste gir gode forutsetninger.

Vær imidlertid oppmerksom på at «tuten» som lyden kommer ut fra ikke er av de aller tynneste, så om det er en viktig faktor for deg kan det kanskje være greit å vurdere noe annet. Det følger for øvrig med tre par silikonpropper i esken, og for meg var det (som vanlig) en av de minste størrelsene som fungerte best.

JBL-appen har også en egen test som skal forsikre deg om at du har propper som gir god forsegling.

Tour Pro 2 har et design som minner om en del andre ørepropper, med en pinne som stikker ned mot munnen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Mye kan justeres på

JBL-appen er i det hele tatt imponerende funksjonsrik, blant annet med en test som skal sørge for at støydempingen er så optimal som mulig ut fra øreganger og passform, i tillegg til en ganske inngående hørselstest som sørger for å optimalisere lydgjengivelsen til akkurat din hørsel.

Ut fra testrapporten høres det ut som om jeg har litt å gå på i alle områder av hørselen, mens grafikken viser at det er diskanten som krever mest justering.

Det stemmer også overens med min erfaring med lyden her. Lyden ut av esken er god, men jeg synes diskanten er litt i overkant spiss og skarp, som gjør at den iblant kan bli litt ukomfortabel å høre på.

JBL-etuiet er en del større enn en del av konkurrentene. Her sammen med AirPods Pro. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Etter hørselstesten og ditto justering balanserer diskanten på en knivsegg, men lander på «riktig» side for mine ører – altså skarp og veldefinert, men ikke så mye at den blir skjærende og slitsom. JBL Tour Pro 2 har ellers en stor og luftig gjengivelse og et svært stereoperspektiv.

Det er velbalansert, fyldig og i det hele tatt ganske flott å høre på. Apples AirPods Pro fremstår kanskje hakket mer raffinert og veloppløst i diskantgjengivelsen, mens JBL har noe høyere morofaktor, med mer fylde og bass.

Smak og behag, men begge er veldig gode.

Det er nærmest ikke den ting du ikke kan justere på i JBLs Headphones-app. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ikke topp støydemping

Der Apple har et forsprang er på den aktive støydempingen. Her er rett og slett ikke JBL i samme liga. Tour Pro 2 leverer helt ålreit støydemping, men når vi sammenligner direkte blir det tydelig at Apple-proppene er noen hakk over.

AirPods Pro fjerner de øverste frekvensene i typisk flystøy (som låter som en type «hvining») betydelig bedre, og også de lavere frekvensene blir bedre dempet her.

AirPods Pro gir rett og slett en større følelse av å ha sin egen lille lydboble, mens Tour Pro 2 ikke helt klarer å gi samme illusjon. Hadde proppene kostet halvparten hadde dette vært godt innenfor, men til nesten 3000 kroner blir forskjellen litt for tydelig. Også Bose og OnePlus er foran på støydemping.

Omgivelsesmodusen er også helt ålreit, men ikke mer. Den låter ganske fint og naturlig, men har en tendens til å overdrive litt på enkelte lyder. Dagligvarebutikken der jeg pleier å handle har eksempelvis en litt bråkete drikkekjøler like ved kassa, og den blir betydelig mer prominent gjennom JBL-proppene enn den er i virkeligheten.

Proppene settes inn i etuiet på denne måten. Hullene er ikke symmetriske, så iblant må du prøve deg litt frem. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Likevel er dette godt nok til at du ikke nødvendigvis trenger å ta av deg proppene for å føre en samtale eller høre en beskjed – og det er lett å aktivere både omgivelsesmodusen og den samtalefokuserte TalkThru-modusen gjennom henholdsvis ett og to tapp på den venstre proppen.

Sist har også proppene en funksjon for å forsterke lyd fra omgivelsene om du har behov for det, justerbar i fem nivåer. Gjennom appen kan du for øvrig få proppene til å spille en høyfrekvent tone om du har mistet en eller begge, men det er litt underlig at du ikke kan gjøre det samme med etuiet, slik du kan på AirPods Pro.

JBL-etuiet har nemlig ingen innebygd høyttaler. Samtidig gjør også det at hvileforbruket av batteri er mindre, som også er bra. Det kan være litt irriterende på AirPods Pro.

USB-C til lading, i tillegg til muligheten for trådløs lading. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Inntil ti timer batteri

Ellers er multipoint støttet, og de har både en slags romlydsfunksjon og muligheten til å bytte til en egen lydmodus som skal senke forsinkelsen og bedre «lip sync» når du ser video eller spiller. Det er i det hele tatt veldig lite disse JBL-ene ikke kan.

Batteritiden er også meget god – inntil ti timer per lading uten støydemping, åtte timer med musikk og støydemping og seks timer om du aktiverer funksjonen som justerer støydempingen etter omgivelsene. I tillegg får du tre ekstra oppladinger i etuiet, som kan gi totalt 40 timer batteri. Det er meget solid.

Samtalekvaliteten er også god, takket være totalt seks mikrofoner. JBL-proppene tillater litt mer omgivelsesstøy enn enkelte av konkurrentene, men det resulterer også i at de bevarer stemmen din bedre. Noe følsomme for vind er de, men dette er likevel blant det bedre vi har hørt fra ørepropper.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Konklusjon

Med Tour Pro 2 virker det som om JBL har dyttet inn alt de har kunnet tenke seg av funksjoner i én og samme ørepropp. Ikke alt er like nyttig, men dette er likevel en imponerende pakke med teknologi.

Skjermen på etuiet er således mer bonus enn en nødvendighet, men den er kjekk å ha for å endre innstillinger raskt – og kanskje spesielt om du ikke er så god venn med touchkontrollene på selve proppene.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Lyden er god (spesielt etter hørselstesten) og Tour Pro 2 tilbyr helt ålreit støydemping – men her taper de klart for både Apples AirPods Pro og Boses QuietComfort Earbuds II, for å nevne noen.

Tour Pro 2 tar imidlertid igjen både på samtalekvalitet og batteritid. Prisen er imidlertid stiv, spesielt med tanke på at JBLs også meget gode Live Pro 2 koster halvparten.

Spesielt støydempingen burde vært bedre for å forsvare nesten 3000 kroner. Men et godt sett, det er dette utvilsomt.

+ Utmerket batteritid

+ God samtalekvalitet

+ Grei støydemping

+ Skjermen gir enkel tilgang til mange funksjoner

+ Ekstremt funksjonsrike Ting å tenke på — Støydempingen når ikke opp mot de aller beste

— Noe skarp lyd ut av esken

— Ikke det mest kompakte etuiet

— Relativt høy pris

Publisert 13. juli 2023, 17:20