Test Sony WF-1000XM5

Blant markedets beste ørepropper

WF-1000XM5 er en påkostet oppdatering fra Sony.

Årets heftigste ørepropper fra Sony er langt mer musikalske enn sine forgjengere. Men de er også dyrere, og byr på et par mindre nedturer. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sonys støydempende hodetelefoner har vært blant markedets beste i lang tid. Og for ørepluggenes del har de også vært relativt gode på passform gjennom noen år. Nå er femte generasjon av proppene med det forførende navnet «WF-1000X» her. De følger opp en svært god, men kanskje litt kjedelig - og stor - fjorårsmodell.

WF-1000XM5 har blitt vesentlig mindre både i selve proppene og i ladedekselet utenpå. Japanerne har valgt å beholde skumproppene som går i øret, fremfor de typiske gummiproppene ørepropper flest har.

I år er prisen enda litt høyere enn før, og proppene starter på 3500 kroner. Men til den prisen lover Sony enda bedre lyd og enda bedre kvalitet på telefonsamtalene enn i XM4.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sony WF-1000XM5 Wireless In-ear annonse Utvalgte butikker 3490 hos Elkjøp Sjekk nå 3499 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 3490 hos NetOnNet Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Du får knapt mer musikalske propper med bedre støydemping enn Sony WF-1000XM5. Fordeler + Langt mindre enn forrige modell

+ Fuktbestandig (IPX4)

+ Særdeles god musikklyd

+ God batteritid (innt. 8 timer)

+ Mange funksjoner i app

+ Trådløs lading

+ God passform også for mange vanskeligere ører

+ Kombinasjonen av passiv og aktiv støydemping er særdeles god Ting å tenke på — Mindre å ta tak i enn med forrige modell

— Svært kostbare

— Samtalelyden er middels minus

— En hel del unyttig skrot i appen

— Dårlig omgivelsesmodus (og tilhørende automatikk)

En ting som stadig vekk irriterer: det er lett å legge proppene feil ned i etuiet slik at de ikke går riktig på plass. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Batteridekselet har blitt litt mer kompakt, og ørlite grann lettere. Det er fortsatt trådløs lading på plass, slik at du kan nødfylle dem fra mobilen på buss, tog eller fly.

Hele sulamitten er IPX4-sertifisert, og skal altså tåle fukt, men ikke nedsenking i vann, eller støv og sand.

Etuiet har samme type matt plastdesign som i fjorårets utgave, mens proppene har områder med blank plast.

Frankenstein-effekten er langt mindre med årets XM5-propper enn med de tidligere XM4-variantene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Burde passe de fleste

Skumtuppene på WF-1000XM5 utvider seg etter å ha blitt presset sammen inni øret. Sammen med at proppene blir en «brekkstang» mot baksiden av øret når de vris mot klokken, gir det en god forsegling mot øregangen uten at hele proppen må inn. Det tykke skummet gir også bedre passiv demping enn gummipropper flest.

Det er viktig å få med seg at disse tuppene vil se for store ut for de flestes ører, siden de altså ikke skal trykkes helt inn, men ligge litt utenpå. Det er også en teknikk som skal til for å få disse til å sitte best mulig - forsøk gjerne å trykke sammen skummet før du setter proppene på plass.

I år finnes det en ekstra liten tupp i esken, for deg som likevel sliter med å få god forsegling. Men det følger ikke med vanlige gummitupper, slik de fleste andre ørepropper leveres med.

Fire forskjellige proppestørrelser hører til. Selv sliter jeg ofte med å få plass til ørepropper på grunn av trange øreganger, men klarer meg fint med medium-proppen av de som følger med. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ivrig spillestil

WF-1000XM5 har en engasjerende, litt bassig spillestil. Det er vesentlig mer «liv» og «fot» i disse enn jeg syntes det var i XM4. Dermed er også en av mine viktigste ergrelser borte.

Her har jeg flere ganger tatt meg selv i å tenke «oi, hjelp, så bra bra det låter», der «hjelp» er en eufemisme for noe langt mer nordnorsk.

Det er hauger av bassfundament, selv om disse ikke har to drivere, slik en del propper har. De kan bli ganske mørke og bassige, men siden mellomtone og topp alltid er hjertelig til stede blir det alltid en god balanse i lyden. Et temmelig enormt stereoperspektiv gir prikken over i-en.

Propper som er fullt så presise i maling av instrumentene utover som disse kan være er sjeldne. Utgangspunktet for de rimeligste øreproppene er ofte at de knapt gjør det i det hele tatt, men heller nærmest samler lyden på ett punkt «inni hodet». Med WF-1000XM5 hører du at gitaren er halvannen meter til høyre for trommesettet på scenen foran deg.

Trives best med moderne sound

Det er en ganske betydelig slankeprosess som har skjedd siden sist gang. Samtidig som jeg liker det nye designet, er det blitt litt vanskeligere å få proppen riktig på plass uten det store skroget å holde i. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jeg har i testperioden lyttet aller mest til house og pop, men også skjenet innom jazz og rock. Og disse øreproppene takler det meste, men de kommer nok aller mest til live når opptaket er bra og dynamikken i musikken utnytter potensialet i proppene.

Det betyr gjerne at en del gamle klassikere, enten det er rock eller jazz, låter litt uinspirert, mens mer moderne opptak, eller opptak som fokuserte mer på lyden, virkelig spiller liv i XM5. Friskere saker fra Ola Kvernberg eller Jacob Karlzon vinner for eksempel lett over klassisk sviskejazz á la Artie Shaw, enn hvor kult sistnevnte tross alt kan være.

Metallicas «Master of Puppets» høres ut som den spilles av fra nedi et søplespann. Som nok er omtrent slik den gjerne låter fra et anlegg som ikke er «trashy» nok for klassikeren. Smell på Ghost, Gojira eller Zeal & Ardor og få en helt annen opplevelse.

For mer mainstream sjangrer som alle former for EDM, dance og hiphop og så videre, vil WF-1000XM5 som regel være midt i blinken uansett hva du foretrekker av låtvalg.

Samtaler er fortsatt kryptonitt

Du kan besvare samtaler ved å nikke. Det fungerer etter vår erfaring bra. Men lydkvaliteten i bråkete omgivelser er så som så. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sony skryter atter en gang av å være gode på samtalelyd, og vi begynner vel å bli vant til det nå; disse øreproppene er (likevel) ikke allverdens på akkurat det.

I stille omgivelser gir de helt ok lyd, men det skal ikke mye støy til for å vippe dem av pinnen. Støydempingsalgoritmen kaster seg inn og forsøker å kverke bråket rundt, men i prosessen ofres også stemmen din, og det blir veldig vanskelig for personen i andre enden å høre deg.

Vi har opplevd betraktelig bedre samtalekvalitet i utfordrende forhold fra langt billigere propper enn Sonys nye toppmodeller.

Personlig er jeg heller ingen fan av måten proppene slipper gjennom omgivelseslyd til meg idet samtalen starter. Det er heldigvis mulig å skru av.

Det heter seg at det er stemmer som skal slippe gjennom, men i praksis slipper mye av omgivelsesbråket også gjennom. Og det forsterkes tidvis ganske så høyt sammen med samtalen du forsøker å føre. Jeg foretrekker heller å ikke høre min egen stemme i samtalen enn å høre alt bybråket rundt meg som del av samtalen.

Solid støydemping

Skumgummituppene demper i seg selv bedre enn det meste av tynne gummipropper som ørepropper flest leveres med. Det er omtrent tyst som graven selv når aktiv støydemping står av i WF-1000XM5.

Med aktiv støydemping skrudd på forsvinner litt av det gjenstående duret og bruset fra omgivelsene. Samtidig er det overraskende lite som blir borte - forskjellen er ikke så dramatisk som i hodetelefoner, der det kan være natt og dag i forskjell.

Der den aktive forskjellen gir større effekt er på stemmer, skrik og annen typisk kontor- og utelivsstøy. I sum er det virkelig imponerende hvor stille det kan bli med et par WF-1000XM5 i ørene. Det er mulig Apples AirPods Pro er hakket kvassere på aktiv demping enn Sonys propper, men totalen med aktiv og passiv demping er minst like god hos Sony.

Opptur og nedtur i appen

Funksjonen som tester om proppene er tette er svært hendig. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sony kaster det meste mot veggen på appfronten. Noen ting er Headphones Connect god på, mens andre ting er direkte irriterende.

For eksempel er det en ganske oversiktlig app, med fin layout. Det er mange nyttige funksjoner her, så som mulighet til å velge om lydkvalitet eller stabil tilkobling skal prioriteres. I testperioden har jeg prøvd funksjonen som lar deg nikke eller riste på hodet for å besvare samtaler - den fungerer veldig godt det lille jeg har prøvd den.

Jeg mottar imidlertid ikke samtaler ofte nok til å være helt sikker på om den virker godt nok hvis du er i mye bevegelse, eksempelvis på treningstur i skogen.

Hva i alle dager tenkte egentlig Sony da de brukte penger på dette her? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hvorfor Sony har folk som drømmer opp «awards» du kan få for å trykke på ulike knapper i appen er et mysterium. Jeg tror meningen er at man skal lære å bruke den, men løsningen er bare irriterende. Noen ting er for små til å «gamifye».

Jeg synes også equalizeren er så som så, der flere av forvalgene virker å mest trenge lyden opp i et lyst eller mørkt hjørne, fremfor å legge et naturlig fokus på en del av lydbildet. Autofunksjonens konstante trang til å sette proppene til omgivelsesmodus er så irriterende at den var det første jeg skrudde av. Ikke alle stemmer rundt meg snakker til meg - og det forstår ikke programvaren til Sony.

Konklusjon

Jeg har blitt usedvanlig glad i lyden av Sonys WF-1000XM5 i testperioden. De har også super passiv støydemping, med skumtupper som demper mer enn tilsvarende gummitupper. Den aktive støydempingen er prikken over i-en og tar både stemmer og bråk.

Men prisen har økt fra sist gang, og noen lovnader holdes ikke fullt ut.

Samtaler er fortsatt ikke det Sony-propper liker best. Det er også plenty å ta tak i på appstyring og logikk. En overivrig omgivelsesmodus som helst vil overstyre støydempemodusen så ofte som mulig er irriterende.

At proppene har blitt mindre rent fysisk, og også glattere utenpå, gir utilsiktede bivirkninger for ergonomien. Det er litt mer knotete å sette disse proppene godt inn i øret enn forgjengerne, som var større og litt ru.

Fra venstre: Sony WF-1000XM4, Sony WF-1000XM5 og OnePlus Buds Pro2. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Totalen for WF-1000XM5 er altså litt blanda drops.

Lyden har udiskutabelt blitt bedre, og mindre størrelse har alltid sine kjekke sider. Men en fra-salgsstart-pris som har økt med borti 25 prosent (fra 2800 til 3500 kroner) gjør det vanskelig å være storentusiast for propper som tross alt er et knepp eller to bedre enn i fjor og fortsatt blant markedets beste.

I skrivende stund kan du handle deg en Sony WF-1000XM4 fra 2200 kroner. Og du får to av OnePlus’ sine Buds Pro 2 for omtrent samme pris. Og jeg får dype rynker i pannen av å prøve å verdisette de relativt små kvalitetsforskjellene mellom disse tre modellene.

Publisert 15. august 2023, 18:38