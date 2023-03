Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola ThinkPhone

Motorola Thinkphone er en råtass i forkledning

Baksiden av ThinkPhone er laget i et material som også brukes i skuddsikre vester. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Thinkphone er en underlig telefon om jeg noen gang har sett en. Det har blitt vanlig med gamingtelefoner som etterligner datamaskiner med RGB-lys og massevis av gimmicks i programvaren.

Nye Thinkphone etterligner også en datamaskin, men ikke de artige leketøyene – tvert om, den prøver å være mest mulig som et av de trausteste teknologiproduktene på markedet; en Lenovo ThinkPad.

Så, eh, gøy.

Men traust er ikke dårlig.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Motorola ThinkPhone annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Motorola ThinkPhone tåler mye og leverer på det grunnleggende. Fordeler + Meget solid utførelse

+ Flott skjerm

+ Pen, men diskrét

+ Nyttig hurtigtast

+ Ålreit batteritid (ca. 2 dager)

+ Prikkfri opplevd ytelse

+ Kamera tar gode bilder innendørs og i mørke

+ Hurtiglader er med Ting å tenke på — Så kjedelig at folk legger merke til den likevel?

— Du får enda bedre kamera for omtrent samme pris

— Prosessor fra forrige generasjon flaggskip

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Påfallende anonym

Det er en grunn til at Lenovos datamaskiner dominerer møterom og arbeidsplass verden rundt – ved siden av Apples litt mer hippe og kule aluminiumsklumper.

Blant annet tåler en ThinkPad vanvittig mye. Og går du i møter dagen lang er det fint om telefonen ikke skriker; «Jeg hopper rett fra dress og kaffe til en one-piece, PS5 og Monster når klokken er 16.30».

Det finnes nesten ikke ord for hvor uspektakulær ThinkPhone ser ut. Ordet «sleeper» melder seg i bakhodet. Det har spredt seg fra bilverdenen, der det beskriver noe som ikke er slik det ser ut. Nærmere bestemt en ulv i fåreklær.

Samtidig risikerer ThinkPhone å være «påfallende anonym». Når menneskene rundt møtebordet lurer på hva slags svart, kjedelig murstein du har lagt på bordet har muligens designet blitt litt for kjedelig?

Motorola ThinkPhone Størrelse: 15,87 cm x 7,43 cm x 0,82 cm

Vekt: 189 gram Skjermstørrelse: 6,6 tommer Skjermtype: OLED, 2400 x 1080 piksler, 144 Hz, 1200 nits Materialer: GG Victus, aluminium, Aramidfiber Sertfisieringer: IP68 (støv- og vannsikret), MIL810H (støtsikret) Batteristørrelse: 5000 mAh Lading: 68W kablet lading (USB-C, lader medfølger), 15W trådløs lading (Qi) Kamera: 50 MP, optisk stabilisert, 1/1,5", f/1.8 + 13 MP ultravidvinkel, f/2.2 (2 MP dybdekamera) Selfie: 32 MP, f/2.45 Lagring: 128 GB / 256 GB / 512 GB RAM: 8 GB / 12 GB Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Programvare: Android 13 (ventes oppdatert til og med Android 16), ThinkShield (sikkerhetsfunksjoner) Mer +

Skal tåle masse

ThinkPhone er laget for å passe inn i samme livsstil som en av Lenovos ThinkPads. Designspråket er derfor temmelig likt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På utsiden har ThinkPhone et plastaktig ytre, men det er ikke vanlig plast som dekker telefonen. Baksiden her er laget i aramidfiber – en type materiale som er ekstremt sterkt og holdbart og som blant annet brukes i skuddsikre vester.

En ting jeg setter pris på med overflaten på baksiden av denne telefonen er at den ikke er såpeglatt slik mobiler flest er. ThinkPhone faller ikke ned av alle mulige overflater, slik en Galaxy S eller en iPhone gjerne gjør.

Sammen med Gorilla Glass Victus på forsiden og aluminium rundt telefonen gjør materialene at Motorola ThinkPhone er en av få mobiler på markedet som har en såkalt Mil810H-sertifisering. Det er en sertifisering som går utenom de vanlige IP-tallene for støv- og vanntetthet. I dette tilfellet betyr sertifiseringen at ThinkPhone skal tåle fall til betong fra 1,3 meter.

En vanlig IP68-sertifisering er det også her, som i praksis betyr at telefonen er tett.

Skjerm en toppmodell verdig-ish

Om vi ønsker oss noe i skjermen er det eventuelt litt mer lys - men stort mer er det ikke å innvende. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen her er en passe+ stor 6,6-tommers OLED-variant. Ytelsen er oppunder, men ikke helt på, det som kan kalles toppklasse.

Maksimal lysstyrke er for eksempel 1200 nits, som bør gi grei synlighet i sommersolen, men fortsatt er vesentlig svakere enn de mest lyssterke telefonskjermene på markedet. Vi kan for eksempel nevne Samsungs 1750 nits i sine Galaxy S23-mobiler. Apples iPhone Pro-modeller lover å klare hele 2000 nits på absolutt maks.

Det er sjelden man har bruk for disse ekstreme lysstyrkene, men jo mer lys jo bedre når sola griller rett på.

For øvrig er skjermen rask og gir fin flyt til innholdet, være seg menyer, video eller spill med sine 144 hertz oppdatering. Dette er fortsatt en egenskap «vanlige» iPhoner ikke gir deg uten at du går opp til Pro-modellene.

Egen Think-knapp

Du kan velge ganske spesifikke funksjoner fra ulike apper til den røde hurtigtasten. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Motorola har gjort en liten innsats for å «Thinke opp» denne telefonen. Blant annet har den en rød knapp øverst til venstre på metallrammen. Den røde knappen skal minne om den røde dotten de fleste Lenovo-brukere kjenner fra tastaturet på ThinkPadden.

Knappen er faktisk uvanlig nyttig, for ikke bare kan den lede deg til taleassistenter og konkrete apper – den kan i stor grad lede deg til funksjoner i apper også. For eksempel har jeg satt opp min app for å lede direkte til en Slack-chat med sjefen.

«Halla, er det ok med en liten studietur til Hawaii?»

Det er støtte for å gå direkte til chatter eller spesifikke funksjoner i mange apper. For eksempel kan jeg sette den opp for å lede meg direkte til sunnhetsoversikten for passordene mine i appen som håndterer sikkerheten min. Dermed kan jeg enkelt sjekke hver dag om noen av passordene mine bør fornyes på grunn av dato eller lekkasjer, for eksempel.

Kjappe å bruke

Det er en mengde ThinkPhone–spesifikke funksjoner her. Deriblant egen passordsafe som skal være ekstra sikker og funksjoner for styring av kommunikasjon i usikre WiFi-nett. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyene her er lynraske og responderer umiddelbart på det aller meste, enten det er menyvalg eller åpning av apper.

I utgangspunktet legger de seg temmelig tett på vanlige Android-menyer, men det er også mulig å tilpasse appikoner og bruksmåter. Noe av dette skjer med litt – vekslende hell. Som for eksempel muligheten til å velge fargetema for appikoner, der noen apper forholder seg til valget, mens andre ikke gjør det.

Det er også en rekke funksjoner og valgmuligheter som du ikke finner i alle andre telefoner her. For eksempel et eget Sikkerhetssenter der du kan velge hvilke apper som skal få gjøre hva på usikrede trådløse nettverk, eller aktivere en sikker mappe for filene dine – for å nevne noe.

I tillegg har telefonen det Motorola kaller Ready For, som kort fortalt er et skrivebordssystem som gjør at du kan koble telefonen direkte til en skjerm og bruke den som en lettvekts-PC. Du er imidlertid fortsatt begrenset til Android-programvare, så funksjonen er mest aktuell for deg som kan gjøre jobben din i nettbasert Office eller med apper rett på telefonen.

Over middels kamera

På baksiden finner vi to helt ok kamera. Én vidvinkel og én ultravidvinkel. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er et kamera med brukbare spesifikasjoner - og resultater - i ThinkPhone. Den leverer greit både i dårlig lys og innendørs. Ultravidvinkelen gir også helt ok resultater, og en positiv ting er at den har autofokus, og dermed fungerer den som en brukbart oppløst makro på veldig nært hold også. Her har Motorola heldigvis holdt seg unna de elendige 2-megapikselkameraene som fungerer som makro i andre telefoner.

Også selfiekameraet gjør en ok jobb her, og alt sammen fungerer bra middels dårlig belysning også. Som jo har en tendens til å være tiden og stedet man gjerne vil ta bilder.

Forrige Neste Kameraet gjør en god jobb i mørket, om enn med litt støy i bildet. Katt. Åpne fullskjerm

Det er likevel et par ting å henge seg opp i her. Jeg synes det er mer støy enn jeg er vant til i bildene. Selv om de blir relativt skarpe og fine er det ikke like glatt og pent resultat som fra andre telefoner i prisklassen. Den andre tingen som ergrer meg litt er den litt uferdige følelsen Motorolas kameraapp noen ganger gir. Et par ganger har jeg vært litt for rask til å bevege kameraet mens det har samlet data - og da spytter appen ut noe som er i nærheten av hvit støy med åpenbare digitale feilskjær i bildet.

Nattmodusen i fleste konkurrerende telefoner ville bare enten laget et uklart bilde, eller «kastet» dataene med mest bevegelse i til fordel for de der telefonen var i ro.

Ingenting av dette fremstår som dealbreakers for en ellers utmerket telefon, snarere små skjønnhetsfeil.

Super på de viktigste sakene

Hvis det er én ting som har utmerket seg i testperioden er det at ThinkPhone «alltid» har strøm. Den er ladet mange ganger, men overraskende ofte har den fortsatt 20–30 prosent igjen, gjerne morgenen etter en dag med en grei bit bruk. Det reflekterer nok både det store batteriet på 5.000 mAh, og at Motorola henter godt med brukstid ut av det.

Telefonen lader også raskt med medfølgende lader, og det er støtte for raskeste standard trådløslading – altså 15 watt. Det finnes raskere trådløslading enn det, men ikke som er innenfor den vanlige Qi-standarden du finner i trådløsladere og biler flest.

Jeg noterer meg helt ok stereolyd i de utvendige høyttalerne, selv om den er litt spiss og ikke fantastisk til musikk. Til videosnutter, podkaster og håndfri er lyden imidlertid utmerket.

Fingerleseren bor i skjermen og leser riktig nesten hver enda gang, uten noen leseproblemer som virker systematiske eller gjentagende. En fornuftig rask ansiktsgjenkjenning er også på plass.

Det samme er støtte for viktige lydteknologier i mobilnettet så som WiFi-tale og 4G-tale.

Det er i det hele tatt veldig lite å plukke på med ThinkPhone som mobil.

Under ser du ytelsesmålingene, som viser at ThinkPhone ligger så vidt bak de beste, men et godt stykke over midrangere og budsjettmobiler.

Solid, fornuftig utstyrt og med grei pris

ThinkPhone er en sånn telefon som begeistrer over tid. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det skal godt gjøres å bli hylende begeistret over en ThinkPhone når du ser den i butikken.

Men det skal også godt gjøres å ikke bli glad i den hvis du bruker den. Den solide følelsen i hånden som du vet faktisk støttes av påfallende kraftige materialer til mobil å være – iallfall på baksiden.

At telefonen gjør så innmari mye riktig hjelper. Den har «alt» – du kan bruke den som laptop direkte mot skjerm. Du kan lade den trådløst. Den har et kamera som er greit på oppsiden av middels, selv om det ikke er helt i liga med S23-ene og iPhone 14-ene i verden.

Motorola ThinkPhone yter konsekvent, føles god i hånden og klarer å vekke den litt udefinerbare følelsen av å holde et arbeidsverktøy. Litt på samme måte som datamaskinene fra samme selskap.

Og prismessig er den heldigvis ikke like absurd dyr som noen av datamaskinene den deler navn med. For her starter trivselen på 10.800 riksdaler. Det er ikke billig, men i disse dager er det i nedre ende av prislistene for toppmodeller.

Det eneste jeg i noen grad savner her fra dyrere telefoner er litt ekstra prestanda på kamerafronten. I år kan du for eksempel få kombinasjonen utmerket ytelse og kvassere kamera i Samsungs Galaxy S23-serie for en dryg tusing til.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Motorola ThinkPhone annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Motorola ThinkPhone tåler mye og leverer på det grunnleggende. Fordeler + Meget solid utførelse

+ Flott skjerm

+ Pen, men diskrét

+ Nyttig hurtigtast

+ Ålreit batteritid (ca. 2 dager)

+ Prikkfri opplevd ytelse

+ Kamera tar gode bilder innendørs og i mørke

+ Hurtiglader er med Ting å tenke på — Så kjedelig at folk legger merke til den likevel?

— Du får enda bedre kamera for omtrent samme pris

— Prosessor fra forrige generasjon flaggskip

Mer om MotorolaMobiltesterThinkPadLenovo