Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test TRAX Smart Air Pump SA100

Denne dingsen kan berge dagen

Rimelig og lettvint for sikkerhets skyld.

En batteridrevet kompressor med automatisk styring er gull verdt i bilen. Og på tur. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Trax Smart Air Pump er en dings i en stadig økende kategori; enkle og små kompressorer som tar jobben for deg når dekktrykket skal sikres eller gummibåten blåses opp.

Vi har fra før latt oss imponere av Xiaomis variant av slaget, så spørsmålet er - hva kan Trax-pumpen gjøre bedre?

Prismessig er de i omtrent samme båt - begge pumpene koster mellom 600 og 800 kroner. Vi starter med en liten svipptur innom hva slike pumper har som formål.

9 Imponerende TRAX Smart Air Pump SA100 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Denne hendige kompressoren fra Trax kan berge dagen. Fordeler + Kan brukes til flere ulike ting

+ Praktisk formfaktor

+ Batteri som holder tilstrekkelig

+ Lykt

+ USB-C-kontakt

+ Slange er gjemt bort inni maskinen Ting å tenke på — Bruker en del tid på å pumpe

— Bråker litt

— Løse deler kan lett bli borte

Vi planlegger å samle flere av disse produktene etter hvert. Foreløpig kan du ta en titt på vår test av Xiaomis smartpumpe. Den finner du her:

Pumper for småjobber og uhell

Har du en nyere bil i dag finner du ganske ofte en kompressor i bagasjerommet. Så disse små batteridrevne pumpenes formål er litt annerledes - og litt mer «fritidspreget».

Disse batteripumpene liker småjobbene best. De måler trykket i et dekk, eller en annen ting, og justerer det. De kan også blåse opp småting som baller og gummibåter og madrasser.

I nøden, for eksempel ved en punktering, kan du fylle ett helt dekk så du kommer deg videre - men skal du fylle fire nesten tomme dekk bør du til en bensinstasjon eller frem med bilens kablede kompressor.

Til venstre har du Xiaomis vesle smartkompressor. Den er lavere, men mer av en «chonk» enn Trax-pumpen er. Spesielt den faste slangen gjør den lite plasseringsvennlig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Velg et måltrykk og vent

Trax og andre slike pumper er smarte i så måte at du kan sette et måltrykk som pumpen så jobber for å nå. Dermed kan du velge riktig antall bar for dekkene dine eller psi for en fotball, eller hva du måtte ønske. Du kan forlate pumpen, og når den er ferdig med jobben slutter den å pumpe.

Det er dessuten ganske enkelt å sjekke trykket på dekket presist ved å koble til. Husk at du i de fleste tilfeller kan lese av hva slags trykk dekkene dine egentlig skal ha i dørkarmen på førersiden av bilen. Å ha dekk med trykk som avviker for mye fra anbefalt kan bety skeivslitasje og langt høyere kostnad i bytting av dekk som kunne vart lenger.

Pumpen tar mindre plass fordi den ikke har fast slange. Men en ulempe er at ved veldig lang tids bruk kan slangen bli varm. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fort gjort å sjekke trykk

At du umiddelbart får opplyst fra Trax-skjermen hva slags trykk hvert dekk har, og at den kan jobbe seg opp til riktig trykk på egen hånd gjør den utmerket til en kjapp «runde» nå i dekkskiftesesongen.

Mens den jobber kan du gjøre klar bilen for kulda ved å tømme den for parasoller og strandraker, og fylle bagasjerommet med isskraper, børster og dekklister.

Skulle du mot formodning ha for mye trykk i dekkene dine kan du enkelt slippe ut trykk ved hjelp av en knapp øverst på Trax-pumpen uten å måtte koble den fra.

Oppå Trax-pumpen er USB-C-kontakten og et LED-lys til bruk når det er mørkt. Den rød sirkelen er der slangen skrus på plass under bruk. Ellers «parkeres» den oppe til høyre i bildet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tydeligere ladestatus og USB-C

En kontrast mellom Trax-pumpen og Xiaomien vi har vært innom før er det langt mer omfattende displayet. Her får du se skikkelig både måltrykk og starttrykk. En litt tydeligere batteriindikator hører til, men den viser fortsatt batteristatus i farger - grønt, gult og rødt, selv om den ser ut som en tradisjonell batteriviser med streker. Uansett er den mer synlig enn kun et enkelt statuslys.

Jeg setter også stor pris på at den kan lades med vanlig USB-C, for Micro USB-produkter begynner det å bli et stykke mellom nå og tilkoblingsmulighetene i bil er tross alt litt begrenset sammenliknet med inne. I hvert fall om du også skal lade en eller to mobiler og en smartklokke av og til.

Underveis i testperioden kjørte undertegnede på en skru, og bruk av Trax ble en dagligdags hendelse en ukes tid. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Praktisk uten fast slange

En annen forbedring med Trax sammenliknet med mange slike pumpeløsninger er at luftslangen er integrert i selve pumpa. Du trenger med andre ord ikke å ha en svær tut stikkende ut av den, slik for eksempel Xiaomi eller Bosch har på sine produkter. Akkurat det er ganske praktisk - men det innebærer også at du må trekke slangen ut og skru den fast i pumpen når den brukes.

For det første kan slangesokkelen bli varm under bruk, sånn at det blir tid for høytlestning av nordnorske gloser idet slangen skal av - det er behørig advart mot dette på slangesokkelen. Men hvem leser vel slikt i mørket omgitt av fem minusgrader?

For det andre kan de samme fem minusgradene gjøre det ekstra fiklete å koble til og fra slangen, der du med en konkurrent kun hadde leddet til og fra dekkventilen å tenke på.

Konklusjon: Kan berge både dagen og uka

Smartpumpen fra Trax har ventet på test siden slutten av august - teknoverden har lansert nesten sammenhengende siden den gang. Dermed har jeg også hatt tid til å kjøre på en skru og ha behov for nettopp en dings av denne typen.

Ved siden av de rent praktiske forbedringene i utforming og teknologi, har jeg og et inntrykk av at Trax jobber litt fortere enn Xiaomi-pumpen. Men likevel; begge er «trege» løsninger sammenliknet med bensinstasjonen eller en god verkstedkompressor med trykktank.

Den er like fullt mer enn kjapp nok til å henge med på en liten lekkasje, slik at jeg kom meg enkelt og greit rundt de dagene jeg kjørte rundt med hull i dekket. Alternativet var at jeg kjørte direkte til verksted og fikk reparert dekket. I stedet fikk jeg tid til å vente på en allerede planlagt dekkskifttime. Praktisk!

Denne typen produkter kan rett og slett berge både dagen og uka, spesielt om det er hektisk fra før. De er ikke laget for å fylle alle fire dekkene dine fra 0, men for sporadisk påfyll og uhell er de helt prima.

Verden går fremover også for smarte dekkpumper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lett nok til å bli med på tur

Trax er liten nok til å være med deg både på sykkeltur og til å bli med for å fylle SUP-en din de dagene det er hett nok på sommeren.

Den har altså både praktiske fordeler og nyere teknologi enn Xiaomien vi har testet før. Samtidig er Xiaomien tidvis billigere å kjøpe, og finnes i salg flere steder.

Siden tiden har gått siden første test jekker vi ned karakteren på Xiaomi-pumpen litt, og lar Trax få ta ledelsen på denne fronten. Målet er å svinge innom flere tilsvarende produkter over tid - vi er klar over at de finnes.

Rettet 18.27, 8. nov 2022: I opprinnelig test opplyste vi at Trax viser batteristatus ved batteristreker og ikke fargekoder. I realiteten bruker den farger på et enkelt statisk batteriikon. Teksten er oppdatert for å reflektere det.

9 Imponerende TRAX Smart Air Pump SA100 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Denne hendige kompressoren fra Trax kan berge dagen. Fordeler + Kan brukes til flere ulike ting

+ Praktisk formfaktor

+ Batteri som holder tilstrekkelig

+ Lykt

+ USB-C-kontakt

+ Slange er gjemt bort inni maskinen Ting å tenke på — Bruker en del tid på å pumpe

— Bråker litt

— Løse deler kan lett bli borte

Mer om BilElbilDings