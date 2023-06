Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Razr 40 Ultra

Nye Razr nærmer seg perfekt

Underdogen går rett i strupen på de to store.

Motorola Razr Ultra har skjerm som dekker nesten halve utsiden. Den kan også være sitt eget fotostativ. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 19. juni 2023, 18:54 Lagre Lagre artikkel

Det er fem-seks produsenter av foldbare mobiltelefoner i verden, men kun to av dem kriger om din og min gunst for øyeblikket: Samsung og Motorola.

Vi snakker altså om verdens største mobilprodusent og underdogen Motorola, som er aller mest kjent for «mye for penga» på midten og bunn av prisstigen.

Men det er ingenting som lyser «underdog» av nye Razr 40 Ultra. Her går de rett i strupen på Samsungs Galaxy Z Flip 4 og på andre toppmodeller, for den saks skyld.

Prismessig legger den seg på 13.500 kroner, som er i toppsjiktet, men ikke vesentlig dyrere enn telefonene det selges mest av i Norge fra før.

Årets lekreste telefon?

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Motorola Razr 40 Ultra 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB annonse 13490 hos Elkjøp Sjekk nå 13490 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ingen telefon er mer iøynefallende enn Motorola Razr Ultra. Fordeler + Utnytter flippdesignen maksimalt

+ Stor og fullt brukbar ytterskjerm

+ Lynende rask innmat

+ Gode kamera

+ Problemfri programvare

+ Trådløs lading er på plass

+ Rask kabellader følger med

+ Nesten alt av apper kjører på ytterskjermen

+ Flere nyttige tilpasninger av kamera og ytter-/innerskjerm Ting å tenke på — Batteritid er bare grei nok+

— Ikke vanntett

— Synlig "midtstripe" på skjermen

— Usikkerhet rundt skjermholdbarhet er fortsatt et tema

— Blir litt varmere og yter litt svakere enn likt utstyrte vanlige telefoner

— Ingen optisk zoom, og få megapiksler til digital zoom

Flipptelefonenes fordel er at de er små og lekre uten å ofre størrelse på skjermen inni. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Razr-serien har alltid vært en «designtelefon». Den var det da den først kom i 2003, den var det fortsatt da den ble relansert som en av markedets tynneste Android-telefoner i 2011. Og i 2023, som flipptelefon med fargefolka i Pantone med på laget, står design definitivt fortsatt høyt.

Vår testmodell er i «Viva Magenta». Livets knallrosa? Nuvel - den ser knallrosa ut iallfall. Den er metallic i ramme og hengsel, mens halve utsiden er i speilblankt glass og den andre halve er i fuskskinn med samme intense farge.

Denne telefonen blir lagt merke til. Og det er ikke bare på grunn av farge og design.

Under ser du testen av én av ur-Razr-ene. Testen er 17 år gammel, og har ikke oppdaterte bilder og design, men sier noe om reisen til Motorolas designflaggskip frem til i dag.

Inni er skjermen 6,9 tommer. Det du gjør på utsiden åpenbarer seg med på innsiden så fort du åpner telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Moto Razr 40 Ultra Pris: 13.490 kroner Dimensjoner: 7,395 x 17,083 x 0,699 cm /

7,395 x 8,842 x 1,51 cm (lukket) Vekt: 184,5 gram med kunstskinn (blå/svart utgave: 188,5 gram) Byggematerialer: Glass, aluminium, kunstskinn, plast Vannsikring: IP52 (værtett) Ytterskjerm: pOLED, 3,6", 144 Hz, 1066 x 1056 Innerskjerm: pOLED, 6,9", 165 Hz, 2640 x 1080, HDR10+, Skjermglass: Fingerleser: Sidemontert i låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Lagringsplass / RAM: 256 + 8 GB / 512 + 12 GB Hovedkamera: 12 MP, f/1.5, OIS Vidvinkelkamera: 13 MP, f/2.2 Selfiekamera: 32 MP, f/2.2 (Quad Pixel-løsning leverer 8 MP store bilder) Batteristørrelse: 3800 mAh Lader inkludert: Ja, lader inntil 30 W med USB-C PD Trådløs lading: Støttet inntil 5 W Mer +

Futuristisk ytterskjerm

Den store ytre skjermen er flimmerfri og lyssterk. Det imponerer at den strekker seg rundt kameraene og gir inntrykk av at «alt» er skjerm. Selv om den kanskje avsluttes litt tidlig i nærheten av hengselet - der er det rundt en centimeter med ubrukt plass.

Skjermen fungerer fint til det meste av apper. Noen få er ikke tilpasset å kunne kjøre på ustandard oppløsninger og får elementer som rett og slett ikke får plass, men de fleste vanlige jeg har prøvd, som Spotify og Messenger, kjører uten problemer på ytterskjermen.

En milepæl for flippmobiler

Du kan gjøre nesten hva som helst på utsiden av en Razr Ultra. Du kan også game på den - selv om arealet blir litt smått. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er den første moderne flipptelefonen der jeg får gjort det meste av det nødvendige uten å åpne telefonen. For de større «Fold»-mobilene er dette blitt gjengs, men for denne mer kompakte familien telefoner har ganske små ytterskjermer med begrenset funksjon vært normen.

Det stopper her, og dermed er Razr Ultra en milepæl for sin formfaktor.

I likhet med foldemobilene får jeg likevel lyst til å åpne telefonen når større mengder arbeid eller bruk skal skje.

Egne widgeter for ytterskjermen

Noen apper og funksjoner har også egne widgeter med rask tilgang på de vanligste funksjonene tilpasset den ytre skjermen. Her har vi i hovedsak kun sett Motorolas egne i perioden, men Spotify har sitt eget kort for låseskjermen med litt annerledes grafikk sammenliknet med den som vises på andre telefoner.

«Kortene» fungerer prima til funksjonene de dekker i dag, og virker å være kjekke oppgraderinger for de bittelitt knotete opplevelsene noen ting kan gi på den lille ytterskjermen. Men samtidig er det uklart hvor stor utbredelsen av slike vil bli - Motorola er ikke en gigant fullt på størrelse med Apple og Samsung, og utviklernes hengivenhet blir litt deretter.

De to hersens tingene

Joda, bulken er her fortsatt. Men i daglig bruk tenker jeg lite over den. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppå alt det visuelle snackset som er Razr Ultra skal det nødvendigvis være en god brukstelefon før den er verdt pengene.

Skavanken flest er skeptisk til med foldemobiler finner du her også; det er en liten dump midt på bretteskjermen inni telefonen. Den er ikke voldsomt plagsom, men du ser den i riktige (gale?) lysforhold.

Her er det også plast ytterst på skjermen, så selv om det er glass bygget inn i bretteskjermen må du være forsiktig med det aller ytterste laget.

En stor ulempe mot Samsung

Fra venstre: Samsung Galaxy Z Flip 4, Motorola Razr Ultra og Motorola Razr (2022). Samsungen er vanntett, men Razr Ultra er den eneste som nærmer seg en vanlig telefon i bruk også når den er klappet sammen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Om ikke det ytterste laget på bretteskjermen var et spørsmålstegn så har vi også ett til; Razr Ultra er ikke vanntett.

Det er faktisk en forholdsvis viktig faktor for Samsungs Galaxy Z Flip 4. Jo tettere for inntrengning av både væske og bøss en telefon som dette er, jo bedre. Skulle noe trenge inn kan det fort by på problemer med kort vei til viktige komponenter og kanten av mobilskjermen.

Som i alle mobiltelefoner fra Motorola er dog innmaten satt inn med fuktavvisende belegg. Det er bedre enn ingenting.

Utmerket liten kameramobil

Flere funksjoner er tilpasset flippformfaktoren, deriblant kameraet som deler seg mellom forhåndsvisning og funksjonskontroller. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Muligheten til å bruke telefonen som sitt eget stativ er en kjempefordel for disse mobilene.

Det samme er anledningen til å bruke ytterskjermen som søker. I praksis gjør det «selfiekameraet» overflødig til alt annet enn videosamtaler. Og selv der vil mange apper fint kunne gjøre jobben med både hovedkamera og ytterskjerm på Razr.

Også når du bruker innerskjermen som søker kan den du fotograferer automagisk se seg selv på utsiden av telefonen. Dermed er begge sider av kameraet innforstått med resultatet og kan eventuelt legge ned veto mot den kunstneriske friheten.

Ytelsen til kameraet er tipp topp, og det er raskt og gir noenlunde skarpe bilder selv av mennesker og dyr i bevegelse i innendørs, dunkel belysning.

En ulempe for noen er fraværet av zoom-kamera. Det er dessuten verdt å merke seg at med kamera på henholdsvis 12 og 13 megapiksler kan du ikke zoome allverdens digitalt heller.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / VG Finn Jarle Kvalheim / VG

Godt på alt det dagligdagse

Skjermen inni er på hele 6,9 tommer, og den er meget lyssterk. Enda mer så enn ytterskjermen som allerede er mer enn god nok til utebruk - 1400 nits mot 1100 nits.

Den er også rask nok til gaming og behagelig lesing eller videotitting over tid, med sine 165 hertz.

Skjermen er responsiv og rask i responsen på berøringer også. Enten du bare taster milelange meldinger til kolleger som allerede er svette i ørene, eller du gamer, er dette en fin mobil og skjerm å jobbe med. Og den bretten er minimalt til bryderi i det daglige - jeg glemmer at den er der.

Gode sikkerhetsfunksjoner

Fingerleseren på utsiden er rask og presis, men som regel åpner telefonen seg med ansiktsgjenkjenning uansett. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Verdt å nevne er også den raske fingersensoren som tar seg av opplåsinga hvis ikke ansiktslåsen gjør det.

Ansiktslåsen er forøvrig høyst trivelig ved at den både virker i inner- og ytterkameraene. Dermed vil telefonen stort sett alltid låse opp så lenge den ser deg.

Når den først er låst opp er det greit å nevne at lydvolumet fra de to stereohøyttalerne er kjempehøyt - på linje med Samsungs Galaxy S-serie og Apples nyere iPhoner. Så å titte på TikTok eller YouTube, eller bare snakke i telefon på høyttaler, går som en lek.

Ikke enormt batteri, men ...

Når den er utbrettet er den syltynn. Det gir ikke plass til et enormt batteri, men det er heller ikke så lite som i de tidligste utgavene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteritid har vært et svakt punkt for flipptelefoner siden formfaktoren kom. Foldemobiler er enklere å forholde seg til, siden de uansett tar mye større plass og rommer større batterier bak de store skjermene.

For Razr Ultra er det et 3800 mAh stort batteri som skjuler seg på innsiden. Det er kun bittelitt større enn det du finner i Galaxy Z Flip 4 (3700 mAh). I praksis får du en dryg dags bruk ut av Razr - omtrent som fra nærmeste konkurrent.

Kanskje er det litt mer rom på slutten av kvelden, men det er i så fall hårfint til Motos fordel, og ingen utklassing. Lader fort gjør den uansett med medfølgende lader, om du ikke saktelader den trådløst over natta.

Topp ytelse

Pantone-varianten i Viva Magenta er, mildt sagt, iøynefallende. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ytelsen er tipp topp, om enn noe bak konkurrenter som er fysisk større og har bedre muligheter for kjøling. Det kan også virke som om den synker noe raskere ettersom telefonen blir varm.

Men det sagt er det en av verdens kraftigste mobilprosessorer som sitter i Razr Ultra, så du skal bruke den svært hardt før ytelsen synker nok til at det er et problem - selv i ganske heftige spill.

I menyer og øvrig programvare oppfører telefonen seg som en toppmodell på alle måter.

Konklusjon: Kanskje du bør velge Razr i år?

Razr Ultra byr på stor skjerm når du trenger det, og liten telefon når det er nødvendig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nordmenn har i mange år valgt enkelt blant de dyreste mobilene. Det blir gjerne Apple og Samsung nord om 10.000 kroner.

Med Razr Ultra viser Motorola med både design, kvalitet og lekenhet at du kanskje bør vurdere å bruke mobilbudsjettet ditt til å gå en alternativ retning i 2023.

Her er både kamera og brukervennlighet på tvers av to skjermer så bra at ulempene med flipptelefon har krympet mye.

Og hvis du husker fordums tider der designmobilen fikk møterommet eller folka rundt cafébordet til å spørre «oi, hva slags mobil er det der?» - så er det foreløpig ingen annen mobil som skaper den reaksjonen like effektivt i 2023 som Razr Ultra.

Razr Ultra er rett og slett unik.

Men vi er antakelig kun uker unna Samsungs oppdaterte brettemobiler. Så det blir spennende å se hva de kan fiske opp av teknologihatten. I mellomtiden bør alle som vil ha en av markedets mest iøynefallende telefoner ta seg en tur til butikken og se nærmere på Razr Ultra.

19. juni 2023, 18:54