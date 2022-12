Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Bowers & Wilkins PX8

Luksuslyd i lekker innpakning

Bowers & Wilkins PX8 gir AirPods Max knallhard konkurranse.

PX8 er Bowers & Wilkins’ nye flaggskip, med påkostede materialer og fenomenal lyd. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Prisnivået på en del trådløse hodetelefoner ser ut til å ha justert seg ganske betydelig oppover de siste par årene, antageligvis godt hjulpet av at Apple valgte solide 6990 kroner som lanseringspris på sine AirPods Max i 2020.

Sony justerte opp fra 3990 på forrige generasjon til 4990 kroner da de lanserte sine WH-1000XM5 tidligere i år, og Bowers & Wilkins har også tatt i godt når de har satt prisen på sitt nye flaggskip - og dagens testprodukt - PX8.

6990 kroner er prisen, og om ikke det skulle være nok får du også en «007 Edition» i samarbeid med James Bond-filmserien. Den koster 8290 kroner.

PX8 minner umiddelbart ganske mye om forgjenger og lillebror PX7 i design, men Bowers & Wilkins har blant annet løftet lydgjengivelsen med nye 40 mm-drivere og karbonfibermembraner innvendig.

Bowers & Wilkins har tilsynelatende også lyttet til tilbakemeldingene om at PX7 ikke var spesielt behagelige å bruke med briller, og det er en av forbedringene som fremheves spesielt med PX8, sammen med oppgradert finish over det hele, blant annet med støpt aluminiumsbøyle, en «diamantskåret» avrunding på hver øreklokke og nappaskinn på alle kontaktflater.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Bowers & Wilkins PX8 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Fabelaktig lyd, god støydemping og flotte materialer i B&Ws flaggskip Fordeler + Detaljert, men samtidig svært engasjerende, lyd

+ Påkostede materialer og høy byggekvalitet

+ God støydemping, samtalekvalitet og batteritid

+ Kan brukes med både minijack og USB-C

+ Komfortable å ha på, også med briller

+ God isolasjon: Lekker lite lyd

+ Fint reiseetui følger med

+ Støtter Aptx Adaptive og AAC; equalizer i appen Ting å tenke på — Bæresensoren er litt lunefull

— Følsomme for vind både på støydemping og samtaler

— Litt tyngre enn de letteste konkurrentene

— Relativt stor forskjell på lyden med og uten støydemping

— Høy pris

Påkostede materialvalg

Det er liten tvil om at dette er luksuriøse hodetelefoner, og helt der oppe med Bang & Olufsens modeller i premiumfølelse. Er du hakket mer dekadent i stilen kan det nok hende du vil foretrekke modellen i beige, hvit og stål fremfor vår sorte og grå testmodell - som også er pen, men kanskje ikke like lekker.

På et rent personlig plan må jeg også si at jeg savner den blå varianten med gulldetaljer som både førstegenerasjons PX og PX7 kom i, selv om jeg naturligvis vet at folk flest velger så nøytralt og intetsigende som mulig.

«Understated luxury» er et begrep som passer godt på PX8 - i alle fall i den grå og sorte varianten vi testet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Komforten er ikke gjort så veldig mye med fra PX7 (vi testet riktignok aldri S2-varianten) om du ikke bruker briller, men vi må si oss enige med B&W at disse i betydelig større grad er mulige å bruke med briller uten at det gnager nevneverdig.

Det er likevel ikke til å komme unna at disse langt fra er blant de letteste hodetelefonene på markedet, og det har litt å si for komforten. Vektnålen stopper på 320 gram, som er 70 gram tyngre enn for eksempel Sony WH-1000XM5 og nesten 80 gram tyngre enn Boses QuietComfort 45.

Samtidig er nok ikke denne sammenlikningen så veldig rettferdig, all den tid begge disse i hovedsak er bygget i plast og ikke har på langt nær den samme byggekvaliteten. Apples AirPods Max veier på sin side 385 gram, Bang & Olufsens HX 323 gram.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

PX8 er stort sett behagelige å ha på, men vekten får litt å si for den langvarige komforten, og de klemmer også ganske godt rundt ørene, så noen vil nok kunne oppleve at det blir litt fast og klamt der inne.

Dette har imidlertid også en positiv bivirkning, og det er at hodetelefonene lekker veldig lite lyd. Selv ved relativt høyt lyttevolum plages ikke sidemannen på kontoret nevneverdig av lydlekkasjer, så disse kan du være relativt sikker på at du kan bruke i kontorlandskapet.

Her får du både volumknapper og en multifunksjonsknapp i midten. Den er heldigvis ruglet, så du har litt lettere med å finne frem til den med fingeren. På den andre øreklokken sitter for øvrig en knapp til, og den kan du velge mellom om skal bytte mellom støydempingsmoduser eller aktivere taleassistenten. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

God støydemping

Støydempingen skal ifølge produsenten være den samme teknologien som ble brukt i PX7 S2, og er absolutt habil også i PX8. Vi skrøt av støydempingen allerede i PX7, og ved direkte sammenlikning holder PX8 nesten følge med modeller som WH-1000XM5, QC45 og AirPods Max.

Det er ikke langt opp, men alle de tre har et lite knepp mer kraft å by på når det blir veldig støyete rundt deg - som for eksempel når vi setter på flystøyen på anlegget hjemme i stua.

PX8 er også litt stivere og mindre fleksible i hvordan øreklokkene klemmer rundt øret, så det er litt lettere for at det oppstår små lekkasjer inn her om du beveger på kjeven, tygger eller liknende. Det går ut over støydempingen.

Vindfiltreringen er på sin side ganske god. Vind gjør at støydempingen suser noe, men om det ikke blåser kuling i kastene er det ikke mer enn at støydempingen kan forbli aktiv.

Dermed: Absolutt godkjent for Bowers & Wilkins.

Bowers & Wilkins-appen er blitt oppgradert, og er enkel å bruke. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gnistrende lyd

Det er imidlertid på lydsiden at PX8 skinner aller mest, slik det også bør være når prislappen er såpass høy som den er. Vi har tidligere kritisert B&W litt for at hodetelefonene deres er litt ulne og i overkant bassglade i fremtoningen, men med PX8 må vi bare bøye oss og gi etter for rockefoten. Disse er nemlig intenst vanskelige å sitte stille til.

Det må sies at lyden ut av eska bærer litt av det samme preget som tidligere B&W-modeller har gjort, med litt i overkant mye og brummende bass og litt vel forsiktig diskantgjengivelse. Heldigvis kommer B&W-appen med en lettfattelig equalizer som gjør det mulig å gjøre justeringer, og med litt nedtonet bass og litt mer fremtredende diskant blir det riktig bra. Riktig, riktig bra.

PX8 er en deilig kombinasjon av varme og engasjement kombinert med en deilig detaljrikdom som fort kan gjøre at du oppdager nye elementer ved favorittlåtene dine.

Det gjelder nok spesielt om du kobler til med kabel (både USB-C til minijack og USB-C til USB-C følger med), men også bluetooth-lyden er detaljert, varm og særdeles engasjerende - om enn uten den ekstra lille definisjonen som fraværet av blåtannskomprimering gir.

Både USB-C- og minijack-kabel følger med i esken. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det må sies at Spotifys Extreme-kvalitet (320 kbit/sek) knapt låter forskjellig selv om vi lytter med bluetooth, via hodetelefonenes innebygde DAC med USB-C eller via en dedikert hodetelefonforsterker via minijack.

En liten innvendig er kanskje at luftigheten og størrelsen på lydbildet ikke er helt på nivå med Bang & Olufsens beste, men Bowers & Wilkins kompenserer med å skru morofaktoren opp enda et par hakk.

AirPods Max har på sin side en litt mer «fysisk» bassgjengivelse enn PX8, men til gjengjeld en enda mer avrundet diskant - og komforten har som tidligere nevnt vært en utfordring med de svært tunge AirPods Max, selv om de åpenbart også har sine kvaliteter.

Det må også sies at PX8 har ganske stor forskjell på lyden med og uten støydempingselektronikken aktiv, med en flatere og mindre fyldig gjengivelse om du skrur av både støydemping og omgivelsesmodus. Om du har for vane å bruke hodetelefonene uten støydempingen aktiv kan nok fabrikkinnstillingene være mer egnet. De er også best på høyt volum, og kan låte litt i overkant avrundet ellers.

PX8 støtter for øvrig både AAC og Aptx Adaptive på kodekfronten, så du bør være relativt godt forsynt der. Aptx-støtte er jo noe mange av Bowers & Wilkins’ konkurrenter har droppet, så det er godt å se at det fortsatt er på plass her.

Adaptive-varianten kombinerer mulighet for å justere bitraten (inntil 420 kbit/sek) opp og ned i ganske små steg for å unngå utfall av lyden, og har i tillegg lavere forsinkelse enn både AAC og tidligere Aptx-versjoner utenom Aptx Low Latency, som nå er faset ut.

Et fint hardplastetui - med eget avlukke til kablene - følger også med. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Alt det andre

Batteritiden er oppgitt til 30 timer på en lading, og ut fra vår bruk virker det å stemme relativt godt - selvfølgelig avhengig av volum. 50–70 prosent av volumet fra en iPhone 13 er stort sett passe lyttevolum på PX8.

Multipoint er for øvrig støttet og ser ut til å å fungere godt, og samtalekvaliteten er også mer enn godkjent. I stille omgivelser er det klart og fint i andre enden, og vi gjør oss også greit forstått i til dels veldig bråkete omgivelser. Hodetelefonene er gode til å merke om jeg snakker eller ei, og demper stort sett alt av omgivelser når de avgjør at det ikke snakkes i min ende.

Samtidig har de en tendens til å blande inn litt for mye av omgivelsene når jeg faktisk snakker, men resultatet er likevel slik at det er mulig å føre en samtale. Vind er også en liten utfordring for PX8, men de klarer seg likevel bedre enn mange andre hodetelefoner vi har testet.

PX8 til høyre, sammen med Apples AirPods Max. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hodetelefonene har en sensor som merker om du har hodetelefonene på deg, og som pauser innholdet om du tar dem av. Denne har vi opplevd som litt lunefull - musikken blir iblant satt på pause selv om vi ikke har tatt hodetelefonene av, og noen ganger fortsetter lyden å spille når vi faktisk tar dem av.

Du kan justere sensitiviteten opp i tre nivåer, men våre to problemer skulle tilsi at vi både skulle justere dem opp og ned samtidig. Det går som kjent ikke, så vi ender opp med å skru funksjonen av.

Konklusjon

Noen ganger føler man seg ekstra privilegert som får lov til å «leve med» produkter i et par uker, og Bowers & Wilkins PX8 er definitivt et sånt type produkt. Det skyldes først og fremst lydkvaliteten, som er toppsjiktet av hva vi har hørt fra trådløse hodetelefoner.

Selv med bluetooth-teknologiens begrensinger klarer PX8 å levere veloppløst, fyldig og ikke minst særdeles engasjerende lyd. Skulle du ville koble til med kabel er også den innebygde DAC-en riktig habil, så noen egen hodetelefonforsterker er strengt tatt ikke noe stort savn.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers skilter de med god støydemping, fin samtalekvalitet, god batteritid og ikke minst påkostede og eksklusive materialer, slik de selvfølgelig også bør til 7000 kroner.

Til den prisen får du naturligvis utmerkede alternativer også fra andre merker, men det er lydkvaliteten som bør være hovedargumentet for å velge B&W. De har jevnt over en litt mer «krisp» og veloppløst gjengivelse enn Apples AirPods Max, og legger også rimeligere modeller som Sony WH-1000XM5 og Sennheiser Momentum 4 bak seg.

Et annet high-end-alternativ er Bang & Olufsens H95, som stiller omtrent på samme nivå både når det gjelder lyd, støydemping og materialbruk, men har enda noen timers batteritid. De koster imidlertid ytterligere 2000 kroner, og lillebror Beoplay HX er sånn sett et langt bedre kjøp.

Samtidig koster det gjerne flesk å skvise ut de siste 10–15 prosentene med ytelse - og det gjør du definitivt med PX8.

Gode alternativer til Bowers & Wilkins PX8

