Test Xiaomi 13T og Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T er en ny budsjettfavoritt

Xiaomi har laget to nye modeller, hvorav en av dem er mye for pengene.

Daniel Rosenquist Publisert i går 04:00

Xiaomis nye 13T-serie består av to nesten identiske telefoner. Den ene er et glimrende kjøp som gir deg mye for pengene, og den andre en mer vanlig modell som møter sterk konkurranse. Det høres kanskje rart ut, men det handler hovedsakelig om hva den kinesiske produsenten har klart å få plass til og til hvilken pris.

Det er ikke helt lett å beskrive hva Xiamoi vil med sin T-modellserie som de har lansert i et par år. Delvis er det en nedskalert versjon av toppmodellen som kom tidligere i år, og som imponerte vår anmelder. Men det er liksom ikke en billigserie heller. Delvis er det en halvårlig oppdatering av produktserien, men den beskrivelsen treffer heller ikke klokkerent, ettersom dette ikke er rene toppmodeller, og jobber noe mer i mellomsjiktene.

Men forvirring om hvorfor Xiamoi har laget disse modellene til side, så vet vi i alle godt hva det er de presenterer med 13T og 13T Pro. Og det er altså en skikkelig budsjettfavoritt og en midt-i-bunken-telefon som drukner litt i havet av modeller, til tross for at de er nesten helt like. La oss se på hvorfor.

+ Glimrende skjerm

+ Svært godt Leica-kamera

+ Vanntett

+ Rask fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning

+ Hurtiglader følger med Ting å tenke på — Plastbaksiden er svært glatt og tiltrekker skitt

— Kinesiske produsenter er ikke uten kontrovers

— Forhåndslastet med mye unødvendig rot

Like telefoner – ulik pris

+ Latterlig rask lader følger med

+ Vanntett

+ God stereolyd

+ Godt Leica-kamera

+ Rask fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning

+ Gnistrende ytelse i test Ting å tenke på — Dyrere enn 13T som er nesten like god på det meste

— Kinesiske produsenter er ikke uten kontrovers

— Forhåndslastet med mye unødvendig rot

Det er ved første øyekast vanskelig å skille de to T-modellene fra hverandre. De har den samme størrelsen, samme skjermen, og samme buede avrundingen bak, som for øvrig er et enkelt men viktig designgrep for å gjøre telefonene gode å holde. Det er når du snur telefonen rundt at du finner den mest åpenbare forskjellen. Pro-modellen er kledd i en matt jukseskinn, mens grunnmodellen har fått såpeglatt glassaktig plast. Baksiden i plast elsker også alt av fingeravtrykk og fett, og er pen og elegant i nøyaktig fire sekunder etter at du har tatt den ut av boksen. Forbered deg på å vaske av denne baksiden ofte.

Baksiden (og innsiden) er det eneste som skiller de to modellene fra hverandre.

På baksiden av begge modellene ser du også kamerasystemet som preger designet, og som (heldigvis) også preger hverdagen med telefonen. Den ganske markante svarte firkanten skjuler nemlig tre linser, alle laget i samarbeid med den legendariske kameraprodusenten Leica. Kameraet leverer meget bra, og det kommer vi tilbake til, men det viktigste å nevne er at det er det samme gode kamerasystemet i begge disse modellene.

På innsiden er det overraskende få forskjeller når du sammenligner prisene på disse modellene. For der Pro-modellen legger seg tett oppunder 10.000 kroner og konkurrerer med en rekke veldige gode modeller, har Xiaomi klart å presse prisen på grunnmodellen flere tusenlapper ned, uten å holde spesielt mye igjen på motorkraft.

13T Pro skiller seg ut med sitt matte jukseskinn på baksiden.

13T Pro har riktignok en noe sterkere innmat, men begge telefonene leverer godt i våre ytelselstester. Og det er lillebror 13T som måler seg telefoner i helt andre vektklasser i denne boksringen. I ytelse måler «billig»-modellen omtrent på nivå med Snapdragons beste prosessorer fra i fjor, for å sette det i kontekst.

Der Pro-modellen utmerker seg er på ren grafikkytelse, trolig én av resultatene av at den har dobbelt så mye arbeidsminne. Pro har også en raskere lese- og skrivehastighet fra harddisken. Begge modellene kommer med hurtiglader i esken, og der grunnmodellen lader ekstremt raskt, kan Pro-modellen skilte med det vi ikke kan karakterisere som annet enn latterlig raskt med 120W.

Utover det er det nesten ikke mulig å merke forskjell, spesielt ikke i hverdagslig bruk, selv ikke i krevende spill eller mange samtidige prosesser.

Tysk kvalitetskamera

Den tyske kameraprodusenten Leica er kjent for både kvalitet og høye prisklasser. Det var mange som hevet litt på øyenbrynene da de begynte å lage mobilkameraer i 2016 og puttet dem inn i Huawei-telefoner. Men samarbeidet har vist seg fruktbart for oss forbrukere, og 13T-modellene nyter også svært godt av Leica-kvalitet.

Kamerasystemet preger telefonens bakside, og Leica-logoen er ofte samsvarende med kvalitet.

Trekamerasystemet består først og fremst av to linser som har 50 megapiksler å jobbe med; et hovedkamera og en telelinse som begge er lyssterke og som elsker å gå jobben. Lurt inn ved siden av de to beste linsene ligger også et vidvinkel-kamera på 12 megapiksler. I det lille hullet i skjermen er også et selfiekamera på 20 megapiksler.

Og kort fortalt er det imponerende, igjen, hva Leicas objektiver og Xiamois programvare klarer å produsere. Den gode nyheten er også at det er lett å ta gode bilder med disse telefonene. Brukergrensesnittet er enkelt, og det er to moduser du vil oppleve å jobbe deg gjennom hovedsakelig, Leica Authentic og Leica Vibrant. Den autentiske prøver å gjenskape farger så naturtro og enkelt som mulig, mens «Vibrant» eller «levende» leker litt mer med spreke farger. Om du vil åpner du enkelt avanserte innstillinger, men i all hovedsak er det bare å åpne kameraappen og knipse gode bilder.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Når programvaren har gjort sitt sitter du som utgangspunkt igjen med 12.5 megapiksler store bilder med imponerende skarphet og detaljnivå. Vi har funnet den autentiske bildemodusen best, med mest naturlige farger men også med mest kontrast og dybde i bildene.

Her er et knippe tilfeldige bilder fra kamerarullene på de to modellene, helt ubehandlet fra vår side.

13T Pro kan også filme i 8K, mens grunnmodellen «bare» kan filme i 4K. Videokvaliteten matcher den gode billedkvaliteten over hele linjen, også i bevegelse. Den optiske bildestabilisatoren gjør en god jobb med å holde filmen stødig om du beveger deg mens du filmer.

More is more

Xiaomi har igjen tatt i bruk en svært god skjerm, en lyssterk og veldig rask AMOLED på 6,7 tommer som justerer oppdateringsfrekvensen mellom 1 og 144Hz etter behov. Begge modellene har en rask og god fingeravtrykksleser gjemt i skjermen, og kan i tillegg låse opp med ansiktsgjenkjenning. Ellers er designet rent, med ladeporten i bunnen, og telefonenes eneste knapper samlet på høyre side. Her har du en åpne/lukke-knapp og volumknapper. Telefonene har stereohøyttalere som leverer det du kan forvente av en god telefon i dag. Xiaomi har gleden av å kaste HDR10+, Dolby Atmos og alle andre fancy begreper etter disse modellene for å understreke at de ikke sparer på noe.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Fulladet batteri på 19 minutter!

Begge telefonene kommer med hurtiglader, og grunnmodellen kommer med en lader på meget raske 67W. Det er imponerende og nesten en gimmick i seg selv, men det blir satt i skyggen av Pro-modellen som kommer med lader på 120W! Vi snakker fulladet batteri på maks 19 minutter.

Her er Xiaomis nåværende oppstilling enkelt sammenlignet.

Xiaomi og andre kinesiske produsenter er ikke blottet for kontrovers de siste årene, med alt fra såkalt utestengelse fra USA og nyheter om at tidligere modeller drev med sensurering av telefonsamtaler, også i Europa.

Denne telefonen kommer som vanlig med full tilgang til Google Play-store og er ikke offer for restriksjoner, så du må nesten selv vurdere hva du føler om en produsent med denne historien. Når det gjelder apper kommer telefonen med et stort trailerlass av bloatware og unødvendig søppel ferdig installert.

Utover det kommer telefonen med en elegant, moderne og relativt ren Android, men pakket inn i Xiaomis MIUI. Det betyr både ting som det svært anvendelige kontrollsenteret, og et hav av temaer, bakgrunnsbilder og mer eller mindre vellykede skrifttyper du kan «pynte» opp systemet ditt med.

Konklusjon: Ett godt kjøp – ett OK

Selv om telefonene er så godt som identiske, skiller det mye i vår anbefaling av dem. Årsaken er at 13T pro til nærmere 10.000 kroner konkurrerer i en vektklasse der du må forvente mange av de egenskapene denne telefonen har. Her vil du også finne mange av de samme gode egenskapene hos både Google, Samsung og til en viss grad Apple omtrent rundt samme pris. Det er en god telefon også i denne prisklassen, men 13T Pro er noe mer ordinær.

Det skal sies at 13T Pro har levert et av de beste resultatene i de standardiserte ytelsestestene vi utsetter alle modeller for, i den grafikktunge AnTuTu-testen.

13T derimot. Å få dette glimrende kameraet pakket inn i en kraftig, vanntett, telefon med lyssterk AMOLED-skjerm med høy oppdateringsfrekvens, hurtiglading og både fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning til under 7.000 kroner i skrivende stund, er noe vil lett kan anbefale, og vi snakker en god budsjettelefon som holder lite tilbake på telefoner mange tusen kroner dyrere.

De eneste grunnene til å gå for Pro-modellene må være om du spiller svært krevende spill, og drar nytte av den ekstra grafikkytelsen. Alternativt om du MÅ ha 120 watts hurtiglading. Eller elsker jukseskinn mer enn noe annet.

+ Glimrende skjerm

+ Svært godt Leica-kamera

+ Vanntett

+ Rask fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning

+ Hurtiglader følger med Ting å tenke på — Plastbaksiden er svært glatt og tiltrekker skitt

— Kinesiske produsenter er ikke uten kontrovers

— Forhåndslastet med mye unødvendig rot

+ Latterlig rask lader følger med

+ Vanntett

+ God stereolyd

+ Godt Leica-kamera

+ Rask fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning

+ Gnistrende ytelse i test Ting å tenke på — Dyrere enn 13T som er nesten like god på det meste

— Kinesiske produsenter er ikke uten kontrovers

— Forhåndslastet med mye unødvendig rot