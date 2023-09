Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sennheiser Ambeo Mini

Nye Ambeo Mini er den beste lydplanken i sin klasse

Men Sennheiser tar seg også godt betalt.

Ambeo Mini er Sennheisers nye og kompakte lydplanke. Den er 70 centimeter bred, omtrent som en Sonos Beam. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Sennheisers første Ambeo-lydplanke var et beist, men den har både fysiske dimensjoner og ikke minst en pris som gjør den litt for spesielt interesserte. Vi lot oss imidlertid imponere kraftig.

Siden har vi fått den mindre Ambeo Plus (som gjorde at originalen ble omdøpt til Ambeo Max), og nå er det duket for en enda mindre Ambeo-lydplanke.

Møt Ambeo Mini, som i størrelse ikke er rent ulik Sonos Beam. Planken ble lansert på IFA-messen i Berlin i dag, men vi har allerede hatt den til test en ukes tid.

70 centimeter lydplanke

Ambeo Mini måler 70 centimeter i bredden, er 10 centimeter dyp og 6,5 centimeter høy, som gjør at den bør passe inn under de aller fleste TV-er selv om du har dem stående på en benk. Det er rundt fem centimeter smalere og noen få millimeter lavere enn nevnte Beam.

Sonos Beam (Gen 2) på toppen, Sennheiser Ambeo Mini under. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Tross de kompakte dimensjonene hevder Sennheiser at planken skal være i stand til å levere «virtuell» lyd i inntil 7.1.4-format - til tross for at den ikke har mer enn fire fulltoneelementer og to firetommers subwoofere.

Med andre ord er det en viss andel lydprosesseringsmagi involvert, og Sennheiser sier de har samarbeidet med det anerkjente Fraunhofer-instituttet for å utvikle hvordan høyttalerne skaper illusjonen av at lyden brer seg rundt og over deg.

Sennheiser Ambeo Mini Dimensjoner: 700 mm x 100 mm x 65 mm Elementer: 2 x 4" subwoofere, 4 x 1,6" 40 mm. fulltone. Forsterkerkraft: 250 watt RMS Tilkoblinger: 1 x HDMI 2.1 eARC, 1 x USB-A (5 W) Trådløst: Chromecast, Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect Bluetooth: Ja, 5.0 Dolby Atmos: Ja (virtuell 7.1.4) Pris: 9490 kroner veiledende Mer +

Automatisk romkalibrering

Når du først setter opp lydplanken bør du som vanlig koble til Sennheisers Smart Control-app, som automatisk oppdaterer fastvaren og ikke minst lar deg kjøre det automatiske romkalibreringsprogrammet.

Fire mikrofoner i lydplanken sørger nemlig for å «måle» rommet ditt og tilpasse lyden deretter. Via fjernkontrollen har du i tillegg tilgang til ytterligere lydmoduser - film, musikk, nyheter, sport, nøytral og adaptiv - og du kan aktivere en separat stemmeforsterkingsmodus og en nattmodus.

Denne reduserer de laveste og høyeste tonene for å forstyrre omgivelsene mindre.

8.5 Meget bra fjerne Sennheiser Ambeo Mini 8.5 Meget bra sitat Imponerende liten lydplanke, men prisen gjør også konkurransen særdeles stiv Fordeler + Særdeles skarp og veloppløst dialog

+ Lager et imponerende inntrykk av surroundlyd

+ Balansert og velspillende til musikk

+ Støtter inntil fire subwoofere

+ Såpass lav at den går under de fleste TV-er

+ Egne lydmoduser for de fleste scenarier

+ Bluetooth, Airplay 2, Google Cast og Spotify Connect Ting å tenke på — Litt begrenset bassgjengivelse på egen hånd

— Ingen ekstra innganger, ikke engang ethernet

— Ingen mulighet for bakhøyttalere

— Relativt høy pris

Lys i Ambeo-logoen betyr at Sennheisers lydmiksing er aktiv. Vi ser ingen grunn til å skru den av, nærmest uansett hva du har spillende. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Litt billig er det kanskje at Sennheiser har utstyrt Ambeo Mini med den samme fjernkontrollen som de andre Ambeo-plankene, all den tid den kun har én HDMI-inngang og Source-knappen derfor ikke har noen stor funksjon.

Akkurat som Sonos har nemlig Sennheiser skrellet vekk alt annet enn den ene HDMI-porten: Den har heller ikke ethernet, men til gjengjeld en USB-A-port som foreløpig kun fungerer som strømforsyning for eventuelt tilbehør.

Vi får imidlertid opplyst av Sennheiser at de vurderer å åpne for tilkobling av lydenheter gjennom USB-porten, så der kommer kanskje Source-funksjonen også inn etter hvert.

Du kan ellers koble til inntil fire Ambeo-subwoofere trådløst.

Lite å hente når det gjelder fysiske porter på Ambeo Mini. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God lyd - også surround

Som vanlig er det lyden som står i første rekke for Sennheiser, og det er i det hele tatt ganske imponerende hva den lille høyttaleren klarer å levere. Den leverer først og fremst glassklar dialog, samtidig som den klarer å løfte lydbildet både i høyden og bredden.

Selv i noe så lite lydmessig utfordrende som «Venner for livet» hever Ambeo Mini opplevelsen flere hakk versus de fleste andre kompakte lydplanker vi har testet. Den løfter publikumslatteren opp og rundt deg i lydbildet, samtidig som dialogen holdes krystallklar.

Stemmeforsterkingsmodusen kan også løfte dialogen ytterligere, men i mine ører blir den fort litt mye av det gode.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Også når vi skrur opp kompleksiteten med storfilmen «Dune» er det overraskende hvor godt den lille Ambeoen klarer seg. Om du vil ha mest mulig surroundeffekt ville jeg gått inn og justert opp 3D-virtualiseringen til «Boost», som virkelig brer ut lyden og også gir en viss illusjon av at lyden strekker seg over og til dels også bak meg.

I en mer optimal stue for å få lyden til å sprette rundt fra veggene ville nok effekten også vært enda sterkere, og på IFA-messen i Berlin fikk vi også demonstrert hvor god denne effekten kan være i et mer optimalt rom og med subwoofer tilkoblet: Rett og slett imponerende.

Da vi testet Sonos Beam kritiserte vi den for ikke å være i stand til å levere noen stor Atmos-effekt. Her er Ambeo Mini en del bedre, og Sennheiser har vært i stand til å bringe virtualiserings-egenskapene fra den store Ambeo-planken imponerende godt ned til denne lille saken.

Ambeo Mini er nok i hovedsak ment brukt sammen med en mindre TV, men den gjør en utmerket jobb med å skape illusjonen av en større høyttaler også sammen med større skjermer. Her med en 75-tommer. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det kan nok argumenteres med at det kan bli litt mye på en gang innimellom - når planken skal gi inntrykk av 12 kanaler samtidig og det skjer mye på skjermen, så kan separasjonen mellom de ulike delene av lydbildet grumses til noe - men det er stort sett for pirk å regne.

Det er naturlig nok også noe begrenset hvor mye og hvor dyp bass de to små subwooferne klarer å lage - uten at det egentlig er veldig merkbart annet enn i de største og mest episke filmscenene.

Touchknapper lar deg styre lydplanken direkte, og den lille lysstripa forteller blant annet om volumnivå. (Ignorer at kablene på bildet er hvite, kablene som følger med Ambeo Mini er sorte). Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Balansert til musikk

Ambeo Mini er ikke overraskende også en rimelig god musikkhøyttaler. Den spiller nøytralt, balansert og veloppløst, men noen vil nok også her savne litt mer bass og varme.

Sonos Beam har en varmere og mer avrundet fremtoning, men også en mindre fast og presis bass, og ikke minst langt fra den samme skarpheten og oppløsningen som Ambeoen leverer. Jeg ser imidlertid ikke bort fra at noen kan foretrekke Sonos-lyden på musikk, selv om den «objektivt sett» nok er flere steg ned.

Ellers er det meste som vi kjenner fra Sennheiser. Ambeo Mini støtter både Airplay 2, Spotify Connect og Google Cast, og den har bluetooth om du skulle ha behov for det. Stemmestyring med Amazon Alexa er støttet, og du kan «styre» lyd hit med Google Assistant om du har andre enheter med den.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det følger som nevnt med en solid fjernkontroll (om enn med litt underlig vektfordeling, hvor nærmest all vekta ligger i front), og det er i tillegg touchknapper på selve planken som kan brukes til å justere volum og bytte til bluetooth-avspilling. En liten LED-stripe forteller om status, enten det er volum eller at planken holder på med oppdatering.

Til denne prisen kunne kanskje Sennheiser ha kosta på seg et veggfeste i eska, men det må du altså kjøpe ekstra.

Konklusjon: Fabelaktig, men dyr

Sennheiser Ambeo Mini er den beste lydplanken i sin størrelsesklasse, med imponerende lydkvalitet og ikke minst gode evner til å skape virtuell surroundlyd.

Samtidig er det ikke til å komme unna at prisen på 9490 kroner også bringer den nærmere for eksempel en Sonos Arc (9990,-) enn en Sonos Beam (5490,-), og også nesten opp på nivå med Samsungs fulle Q995-pakke, hvor du får både subwoofer, bakhøyttalere og lydplanke i samme pakke til drøye 10.000 kroner i skrivende stund.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Dermed blir nok den minste Ambeoen for deg som ikke har plass til disse større lydplankene, men likevel vil ha det ypperste du kan få i kompaktklassen. Hadde den kostet et par-tre tusenlapper mindre ville vi nok gitt den en uforbeholden anbefaling, men akkurat der den ligger er det både enda bedre og større alternativer til omtrent samme pris og ikke minst litt for langt ned til Sonos Beam i prisklassen under.

Likevel: Det blir utvilsomt en god karakter, og så håper vi den kommer litt ned i pris i tiden fremover.

(Lydplanken er i salg fra og med 1. september)

Publisert 31. august 2023, 09:00

