Test Jabra Elite 10

Jabras nye har Dolby Atmos og maks komfort

Nye Elite 10 er det beste de har levert - på flere områder.

Elite 10 er Jabras nye flaggskip, med forbedringer på de aller fleste områder. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Jabras Elite-serie har blitt stadig bedre med årene, og nå lanseres to nye modeller helt på toppen av rangstigen: Elite 8 Active og dagens testprodukt, Elite 10.

Elite 10 har følgende høydepunkter:

Støtte for Dolby Atmos med hodesporing

10 millimeters elementer

Jabras beste støydemping så langt, med automatisk justering

Seks mikrofoner for samtaler

Seks timers batteri (27 timer med etuiet)

Trådløs lading

Bluetooth multipoint

IP57-sertifisering

Ikke helt in-ear

Elite 10 skiller seg fra de fleste andre Jabra-produktene ved at de har det Jabra kaller et semi-åpent design. Det betyr at de har ovale øreputer i stedet for de vanlige runde, og ikke går helt inn i øregangen. Om du synes det er vondt eller ubehagelig med «vanlige» in-ear-propper kan det dermed hende disse passer bedre for deg.

Jabra kaller det «ComfortFit» og sier endringen er gjort nettopp med tanke på komforten. Jeg er av typen som ikke har noen problemer med vanlige kanalpropper, uansett om det er med skum- eller gummitupper, så for meg er ikke det nye Jabra-designet en udelt positiv ting.

Legg merke til designet på gummituppene til Elite 10. Hvorvidt du liker dette er antageligvis litt individuelt. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Selv om de sitter godt, føles det som om de sitter løsere enn de bør gjøre fordi du ikke får den samme forseglingen og forankringen i øregangen - og jeg tar meg i å justere på dem oftere enn jeg har vært vant til å gjøre med tidligere Jabra-propper.

Når det er sagt, så er jeg enig med Jabra i at komforten er høy - de gnager ikke nærmest uansett hvor lenge man har dem på seg, og det teller også positivt for komforten at de ikke har vinger eller andre festeanordninger som kan irritere øret.

+ God aktiv støydemping

+ Høy komfort - kun delvis forsegling mot øregangen

+ God batteritid

+ Veldig brukervennlige kontroller

+ Fin app

+ Multipoint og IP57

+ God samtalekvalitet Ting å tenke på — Andre gjør både lyd og støydemping hårfint bedre

— Større enn tidligere Jabra-propper

— Relativt høy pris

— Designet med semi-forsegling er ikke for alle

Føles dyre

Øreproppene føles også særdeles «premium» bare når du tar på dem. Jabra har valgt et utrolig mykt og behagelig silikonbelegg utvendig som først og fremst er der for å sørge for friksjon mot øret, men som jeg også legger merke til hver eneste gang jeg tar proppene ut av etuiet. Et spørsmål vil nok riktignok være hvor pent dette belegget vil se ut etter et år eller to, dog.

Etuiet er ørlite større enn for eksempel etuiet til AirPods Pro, og er med det langt fra blant de aller mest kompakte. Samtidig er det relativt tynt, så det glir lett inn og ut av en lomme, for eksempel. Vi liker også Jabras matte belegg, som er særdeles motstandsdyktig mot både fingermerker, skitt og riper.

Etuiet til Elite 10 (høyre) sammen med Samsung Galaxy Buds Pro 2 og Apple AirPods Pro. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Store høyttalere, fin lyd

Lyden gjør også et solid steg i riktig retning når Jabra går over til større elementer i Elite 10. Tidligere Jabra-propper har stort sett hatt knøttsmå 6-millimeters høyttalere i hver propp, mens de nå altså har satt inn elementer på 10 millimeter. Resultatet er utmerket.

Jabra fortsetter med sin ganske nøytrale og ufargede tilnærming til lyd, og Elite 10 er som et pent, hvitt lerret du lett kan sette ditt eget preg på om du vil. Selv ut av eska er det imidlertid ganske fint - luftig, veloppløst og ganske detaljert.

Noen vil nok oppfatte dem som hårfint ivrige i diskanten (jeg er blant dem), og noen vil nok også savne litt mer «oomph» i bassen (også meg), men begge deler er en ganske smal sak å justere på i Jabra-appen.

Jabra-appen har som vanlig mange muligheter. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Helt like gjennomraffinert som for eksempel Sennheisers Momentum-propper er de fortsatt ikke, og Sonys siste 1000XM5-propper er nok også hakket hvassere, men dette er likevel solide greier.

Litt underlig er det kanskje at ikke Jabra tilbyr hørselstesten vi har hatt godt resultat med på tidligere Jabra-produkter, men det er heller ikke verre enn å prøve seg frem til man er fornøyd.

Atmos med hodesporing

Som nevnt i starten har Elite 10 også støtte for Dolby Atmos med hodesporing, som jo i bunn og grunn er det samme som Apple har med sin «spatial audio» i AirPods Pro og etter hvert også i de vanlige AirPods.

Hodesporing betyr at du du kan få lyden til å «flytte seg» i ørene etter hvert som du snur hodet bort fra skjermen foran deg - og gi illusjonen av lyden «kommer fra» skjermen - som nok absolutt er mest nyttig når du ser film.

Elite 10 er litt større enn en del tidligere Jabra-produkter - som har litt å si for passformen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Til musikk vet jeg ikke helt om jeg synes Atmos er noen særlig oppgradering fra «vanlig» stereolyd - det er bare annerledes. Det kan nok kanskje argumenteres med at lyden vokser litt i omfang og at lydbildet blir større og mer omsluttende, og det kan være bra.

Men ofte betyr det at bassen vokser i lydbildet, på bekostning av diskanten, og det avhenger veldig av innspillingen. Det er greit å være klar over at Spotify uansett ikke har støtte for Atmos. I testen har vi derfor brukt Apple Music.

Til video vil jeg nok heller ikke hevde at Atmos-støtten produserer noen voldsom surroundeffekt, men også her brer lydbildet litt mer utover - som jo er bra.

Lading gjøres med USB-C - eller trådløst. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God støydemping

Støydempingen skal altså være den heftigste Jabra noen gang har levert, og de hevder selv den skal være dobbelt så effektiv som den typen støydemping som sitter i lillebror Elite 4.

Det kan godt hende at stemmer, og Elite demper den lavfrekvente susingen fra flystøy godt - men slipper gjennom litt mer av de mer høyfrekvente tonene. Det gjelder kanskje spesielt når vi sammenlikner med andre - for anledningen Samsungs Galaxy Buds Pro 2 og Apples AirPods Pro.

Førstnevnte demper både de høyfrekvente og de aller laveste tonene bedre, men slipper kanskje gjennom litt mer av det som ligger mellom. Også AirPods Pro slipper gjennom ørlite mer av de høyeste tonene enn Samsung, men demper samlet sett noe mer enn både dem og Jabra. Alt i alt absolutt habil demping fra Jabra, men de klarer ikke helt å tukte de aller beste på markedet. Dette er likevel det nærmeste Jabra har vært - og kanskje hadde de vært helt der oppe med full forsegling mot øret.

Jeg må også si at jeg synes Jabras fysiske knapper utvendig er blant de absolutt mest brukervennlige måtene å kontrollere ørepropper på. Standardoppsettet er intuitivt, og det er praktisk å kunne bytte mellom støydempingsmoduser med et trykk på den venstre proppen.

Volumkontroll får du også, da ved å holde inne knappen på venstre (ned) og høyre (opp) propp. Eneste innvending er at du risikerer å komme borti knappene når du skal justere på passformen.

Fire utvendige og to innvendige mikrofoner skal sørge både for god støydemping og ikke minst god samtalekvalitet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Samtalekvaliteten skal som nevnt i starten sørges for av totalt seks mikrofoner - to utvendige og en innvendig på hver propp - og her synes vi Jabra leverer. Det er åpenbart ganske mye støydemping innebygd, men det skjer stort sett uten at det går nevneverdig ut over stemmen til den som snakker. Omgivelsene forsvinner liksom gradvis, og tilbake står stemmen din - om enn litt mindre klar enn før.

Såkalt «sidetone» - som slipper gjennom omgivelsene for å unngå at du roper i telefonen - er på som standard, men du kan både justere mengden og ikke minst skru det helt av i Jabra-appen. Forbilledlig.

Ellers kan vi bare gjenta at de støtter multipoint, er godt vannsikrede med IP57 og har oppgitt seks timers batteritid. Vi har ikke lagt merke til noe nevneverdig avvik fra dette i testperioden.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Konklusjon

Jabra ser ut til å ha spadd frem alt de har klart av teknologi og plassert det i nye Elite 10. Økningen til 10-millimeters høyttalerelementer er udelt positiv for lyden, men gjør også at selve øreproppene er noe større enn før - og det gjør i alle fall for undertegnede at de ikke sitter like godt på plass som tidligere Jabra-propper.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Støydempingen er Jabras beste så langt, lyden er god (om enn litt flat ut av esken) og samtalekvaliteten er god. Dolby Atmos-støtten ser vi kanskje helt den voldsomme nytten av foreløpig, men dette vil forhåpentligvis bli mer nyttig på sikt.

Elite 10 huker ellers av i de aller fleste bokser man kan ønske seg hva gjelder trådløse ørepropper. De har multipoint-støtte, relativt god batteritid med tre ekstra ladinger i etuiet, god samtalekvalitet og høy komfort.

Samtidig er det ikke til å komme unna at Jabra konkurrerer i et helt annet enn segment enn før, all den tid prisen nå er skrudd helt opp til 3000 kroner. Og til den prisen får du både (litt) bedre lyd og (litt) bedre støydemping hos andre.

Jeg ville i alle fall prøvd dem først.

+ God aktiv støydemping

+ Høy komfort - kun delvis forsegling mot øregangen

+ God batteritid

+ Veldig brukervennlige kontroller

+ Fin app

+ Multipoint og IP57

+ God samtalekvalitet Ting å tenke på — Andre gjør både lyd og støydemping hårfint bedre

— Større enn tidligere Jabra-propper

— Relativt høy pris

— Designet med semi-forsegling er ikke for alle

