All mobilen du trenger for 6500 kroner

Asus har laget en ekte budsjettbombe.

Det er en fabelaktig flott 120 hertz-skjerm som pryder forsiden av Asus Zenfone 8. Den kan lyse svært sterkt, sånn at sol ikke er noe problem. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 12 Mai 2021 19:30

Asus er mobilprodusenten du kanskje ikke har hørt om. De er størst på PC-er og rotet seg bort i merkverdige mobilkonsepter før de til slutt tok helt ordinære, gode bruksmobiler til Norge. Men de siste årene har de tidvis gjort seg bemerket med ekstremt gode mobiler. ZenFone 5 er en av de beste budsjettmobilene de siste årene, og nye ROG Phone 5 er knallbra for deg som gamer eller vil ha en telefon med litt uvanlige egenskaper.

Nå har taiwanerne sluppet ZenFone 8. En temmelig liten og kompakt sak med absolutt alt av spesifikasjoner på innsiden, og en noenlunde fornuftig pris på 6500 kroner. Vi kan ikke akkurat kalle det en billigmobil, men med spesifikasjonsarket som følger med denne talatuten snakker vi svært mye for pengene.

Forutsatt at den er god å bruke.

Ethvert forsøk på å bevare spenningen er dødfødt - du har antakeligvis klikket på en lenke med superlativer i seg for å komme hit, og overskriften avslører det meste; Asus har truffet blink med ZenFone 8. Skal du ha en god og rask telefon uten å bruke for mye penger bør du virkelig gi denne «ukjente» mobilprodusenten en tanke eller to før du iverksetter handling.

9.5 Imponerende Asus Zenfone 8 Fordeler Svært flott skjerm

Lynende rask respons

Relativt stort batteri

Kurant kamerapakke

Rask lader

Vanntett

Relativt kompakt (Mindre enn vanlig iPhone 12)

Hodetelefonkontakt

Oppdateringer garantert ut levetiden til Android 13 Ting å tenke på Ikke trådløs lading

Vidvinkelkameraet kunne vært kvassere

Ikke fullt så spennende, men ...

En litt dårlig nyhet først. Zenfone 8 fremstår ikke som en kjempemessig spennende telefon. Der andre modeller i serien, og også storebroren til denne, brisker seg med motorisert kamera som flipper ut fra baksiden av mobilen, er dette en mer ordinær sak. Den kommer i litt kjedelige farger - vår testmobil er svart, men den finnes også i en perlemoraktig hvit. Utover det kan du ikke flotte deg med lilla, rosa eller blått, som du kan hos enkelte av konkurrentene.

Baksiden har et vanlig, nokså åpenbart iPhone-inspirert område for de to kameraene sine. Jepp - Asus har faktisk bare to kamera i sin nyeste mobilmodell. De unngår dermed fellen som nesten alle de andre mobilprodusentene har gått i, med å overlesse telefonene sine i unyttige kameramoduler som tar dårlige bilder og binder opp mer av prisen for telefonen i ting du ikke bruker.

I stedet får du en vanlig vidvinkel, og en ultravidvinkel. Sistnevnte har autofokus, noe som ikke er fryktelig vanlig for ultravidvinkler. Men den fine bieffekten av det er at den også kan være makrokamera. Altså får du to linser som gjør det samme som tre ville gjort i andre telefoner.

Spesifikasjoner: Asus Zenfone 8 Pris: 6500 kroner rett etter lansering, 7000 kroner senere Størrelse Dimensjoner: 14,8 x 6,85 x 0,89 centimeter Vekt: 168 gram Skjerm: 5,9 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz (240 hz touch), HDR10+, 1100 Nits peak, Corning Victus glass Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 RAM og lagring: 6/8/16 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera Hovedkamera: 64 MP, f/1.8, 1/1.7", PDAF, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2, AF Frontkamera: 12 MP, f/2.45 Annet Batteristørrelse: 4000 mAh (1–2 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger, støtter ikke trådløs lading Stereohøyttalere Vanntett (IP68)

Telefonen fås i svart eller sølvfarget. Det er pent, men litt kjedelig - andre produsenter leker mer med farger, og også Asus selv er kreative når man ser til telefoner i ROG-serien. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Ekte glass»

Baksiden er forøvrig i glass. Det er Gorilla Glass 3 som dekker den siden, mens det nyere og enda sterkere Victus-glasset pryder forsiden av telefonen.

Glass er langt fra en selvfølge i denne prisklassen i dag. Selv Samsungs rimeligste variant Galaxy S21 kommer med plastbakside, og den vil de stort sett ha oppunder 10.000 kroner for, med mindre du kjøper gråimportert variant - som er de fleste som ikke koster på krona 9790 kroner.

Det sagt - plast har også sine forkjempere, siden det er et material som ikke knuser like lett.

Fra venstre; Apple iPhone 12 i den nye lilla fargen, Asus Zenfone 8 og OnePlus 9 (ikke Pro-versjonen). Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompakt og vanntett

Ved 7 centimeter går det en magisk grense. Telefoner under den bredden regnes som kompakte og enklere å holde, mens det som er over som regel er de fysisk største flaggskipene. Eksempelvis er iPhone 12 Pro Max 7,8 centimeter bred, og Galaxy S21 Ultra fra Samsung har en livvidde på drygt 7,5 centimeter. Begge ganske enorme telefoner, med en størrelsesforskjell som blir vesentlig større i høyden på grunn av de «lange» aspektene som har etablert seg for nyere telefoner.

Zenfone 8 er 6,85 centimeter bred, og oppleves som voldsomt mye mindre enn største blad iPhone og Galaxy S21. Den er faktisk også en del mindre enn en helt vanlig iPhone 12. Størrelsesmessig minner den kanskje mest om en Xperia 5 II , selv om Asusen er rundt en centimeter kortere siden de to telefonene har annerledes skjermaspekt. Sony kjører 22:9 for tiden, altså svært lange skjermer.

Du kan velge mellom flere ytelsesnivåer for skjermen. Det som gir best ytelse og batteritid er å la telefonen styre det selv, men du kan tvinge skjermen til å kjøre ved 120 hertz hele tiden, om du vil. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Herlig skjerm

Den 5,9 tommer store AMOLED-skjermen har 120 hertz oppdatering, som gjør at alt flyter lekent og lett over den, og du slipper alt inntrykk av hakking eller hopping som er typisk når tregere skjermer oppdaterer seg ved mye action i spill eller video. Scrolling i tekst og menyer ser også eksepsjonelt mykt og pent ut.

Det er ikke en oppsiktsvekkende egenskap - den finnes i mange andre telefoner, inkludert forholdsvis rimelige varianter etter hvert. Men totalopplevelsen med denne skjermen er likevel utenom det vanlige for prisklassen.

Den er nemlig også særdeles lyssterk, og med sine maksimalt 1100 nits er den 2–300 nits kraftigere enn mobilskjermer flest. Den klarer seg dermed finfint i sterkt sollys, akkurat som en heftigere toppmodell gjerne gjør, men mange tilsvarende prisede mobiler ikke gjør like godt.

Støtte for HDR-innhold gjennom tjenester som Netflix og Amazon Prime er også på plass.

Låsetasten på siden av telefonen kan brukes til en rekke ulike ting - hva den skal gjøre bestemmer du selv i menyenene til telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompromissløs ytelse

Det er store forskjeller på opplevd ytelse - også mellom toppmodellene. Noen har et hakk her og der hvor de ikke responderer fullt så raskt som du vil, andre kan oppleves ørlite grann generelt tregere eller upresise i touchresponsen under bruk. Det til tross for at ytelsestestene sier at de er «like».

Asus Zenfone 8 har i utgangspunktet de beste forutsetninger, med det aller kvikkeste utstyret du kan få i en mobiltelefon under skjermen. Men den oppleves også fenomenalt rask og smidig i bruk. Samsung er typisk blant de som har mest ujevn ytelse også på de dyrere telefonene sine, mens enkelte kinesiske aktører som OnePlus og Huawei har vesentlig raskere ytelse - kanskje med sistnevnte som de aller mest kontante jeg har vært borti.

Asus rivaliserer Huawei i den opplevde ytelsen, og den gjør det med Google Play innabords og en rekke skreddersydde funksjoner fra produsenten selv. Det flytter seg så fort på skjermen og under fingrene mine at det er en fryd å bruke denne telefonen. Og det er uvant at det er så bra som dette i en telefon til 6500 kroner. Vi snakker om det absolutte startpunktet for ting som kan kalles toppmodeller, og strengt tatt kun et lite knivkast unna de mellomprisede mobilene rundt fire-fem tusinger.

En ting er å få den opplevde ytelsen fra denne telefonen i denne prisklassen. Vi får veldig ålreit ytelse i et par enda billigere modeller - kanskje spesielt verdt å nevne er OnePlus Nord og OnePlus 8T . Men å få den aller beste maskinvaren også, attpåtil i en vanntett innpakning med god stereolyd og hodetelefonkontakt?

Måten du kan sette roaming-innstillinger for én tur av gangen er bare ett av mange eksempler på smarte løsninger i Asus-menyene som du ikke finner så mange andre plasser. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Massevis av funksjoner

Asus har en egen evne til å kaste funksjoner inn i Android-telefonene sine uten at det oppleves som rotete eller påtrengende. En gjengs Samsung vil gjerne bruke den første uka på å varsle deg om alt den kan gjøre - ofte til irriterende tider på døgnet. Det er ytterst sjelden at Zenfone 8 varsler om noe som helst på vegne av seg selv.

Men når den varsler er det kjekt at den har et varslingslys i bunnen av telefonen som kan blinke når noe skjer. Enkelte telefoner med disse små LED-lysene lar deg stille på farger og egenskaper ved det. Zenfone 8 er nokså sparsom i så måte, men lar deg skru av og på funksjonen, og velge om den skal lyse ved lading eller forvarslinger. Så noe kan du velge i.

Når vi etter hvert kan tyte ut i verden igjen, er det veldig kjekt med en roaming-innstilling som du kan skru på for én tur av gangen. Dermed slipper du at innstillingen står på ved et uhell på din neste destinasjon der gigabytene ikke er inkludert.

Du kan også stille detaljert på hva låsetasten skal gjøre hvis du trykker på den to ganger. Standard er som du kanskje forventer taleassistenten og av/på, men du står fritt til å bytte bort hva som skjer både når du holder den inne og når du dobbeltrykker på den. Du kan for eksempel starte kameraet ved et dobbeltrykk og musikktjenesten din om du holder den inne.

Batterivedlikehold gjøres enkelt i disse menyene, og det er også fint å kunne drøye telefonens varighet litt lenger ved å sette den i timet ultrastrømsparemodus. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Få mest mulig ut av batteriet

For telefonens varighet er det kjekt at den holder styr på batterihelsen og lar deg stille inn saktere lading enn det maksimale, slik at du ikke sliter unødvendig på batteriet ved å lade kjempefort når du ikke trenger det. Du kan sette maksgrense for hvor fullt batteriet skal være ved avslutting av ladingen, og du kan sette timer for når ladingen skal foregå.

For å strekke batteritiden kan du også be telefonen automatisk gå i ultrastrømsparing, der alt av smartfunksjoner deaktiveres mens telefonen fortsatt strengt tatt er på, og kan motta samtaler og meldinger.

Batteritiden lander forøvrig på en plass mellom én og to dager avhengig av bruk. Batteriet er på 4000 mAh, som er mye for en så kompakt telefon, men ikke lenger så mye mot større telefoner med 5000 og av og til opp i 6000 mAh. Siden skjermen ikke er det eneste store strømsluket i en telefon kan en stresset prosessor også bruke opp strømmen fort, og dermed kan Zenfone 8 under noen typer belastning bruke strøm like fort som større telefoner med større batterier.

Prosessortunge oppgaver vil gi deg en «uventet» kortere batteritid enn mindre intensive oppgaver som bare bruker skjermen - som naturlig nok bruker mindre strøm enn den hadde gjort hvis den var større.

God målt ytelse også

Som forventet er også den målte ytelsen knall. Den dikteres i stor grad av prosessorvalg, og her har Asus plukket fra aller øverste hylle. Hvordan telefonen kjøler prosessoren er viktig for ytelsen over tid, men med mange ytelsestester på rad og en del spilling over tid har jeg ikke merket tydelige ytelsesfall som burde påvirke brukeropplevelsen.

Denne yter rett og slett som en toppmodell - fordi den er en toppmodell. Det er bare prisen som er uvanlig lav til denne ytelsen å være.

Merk at én av 3D Mark-testene våre er i ferd med å gå ut. Sling Shot Extreme virker ikke lenger på de kraftigste telefonene, og vil ofte enten krasje eller gi et resultat som enten er på viddene eller bare null. Vi har den fortsatt i tabellene fordi historikken er grei å beholde, og fordi enklere utstyrte telefoner ofte passer fint å måle med den. Zenfone 8 nektet å kjøre den, men kom seg fint, og meget raskt, gjennom de andre ytelsestestene vi kjørte.

Kameramodulen på baksiden av Asusen er temmelig lik den Apple har i sin iPhone 12. Konstellasjonen vidvinkel og ultravidvinkel er samme «utvalg» som Apple har gjort, og trekantplasseringen med blits mellom de to øynene likner også veldig på det du finner i iPhone. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

To helt fine kamera

De to kameraene på baksiden av telefonen er det minst oppsiktsvekkende ved den. Jeg liker at Asus ikke har brukt penger på makrokamera, og heller valgt en løsning med autofokus på ultravidvinkelen. Det gir helt greie makrobilder som uansett ikke står tilbake for de temmelig ubrukelige man får fra «dedikerte makrokamera» i andre telefoner.

Hovedkameraet er som alltid det som gjør best figur. Det har en fin nattmodus som gir skarpe og greit støyreduserte bilder ved lange eksponeringer i mørket. I dagslys gir det fint eksponerte bilder med greit med detaljer. Det kan fotografere med helt opp i 64 megapikslers oppløsning, men som vanlig for disse høyoppløste kameraene er bildene i de fleste modusene nedskalert til mindre størrelser. I dette tilfellet blir bildene 16 megapiksler - en fjerdedel av den opprinnelige størrelsen.

Ultravidvinkelen tar helt greie bilder som blir godt brukbare til bildetjenester som Instagram og andre steder. Den er ikke voldsomt god, men heller ikke så dårlig at den ikke gjør nytte. Det skulle i og for seg bare mangle - telefonene med virkelig bra ultravidvinkel er ikke mange, og de koster som regel en hel del mer. Denne modusen er mest praktisk til de bildene der man ikke får avstanden man trenger til motivet, eller vil trykke inn så mye som mulig i bildet. Til denne utvidede fleksibiliteten duger linsen helt greit.

Frontkameraet tar fine bilder i dagslys, men belemres fort med en del støy når mørket faller på. Men det skal ikke veldig mye hjelpelys fra skjermen til før bildene blir helt brukbare. Godkjent og litt til for selvportrettene, altså. Den dommen gjelder i grunnen hele kameraoppsettet, selv om det altså heller ikke er helt «wow».

Telefonen er sertifisert vanntett. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Smått og stort

De forholdsvis kraftige stereohøyttalerne er prima til en titt på Youtube og litt spilling nå og da. For spillerne er den forsinkelsesfrie lyden gjennom hodetelefonkontakten fin å ha, og uansett kan det hende du har kablede hodetelefoner fra før som du vil bruke. Lyden i kontakten er uansett av det ålreite slaget.

Fingerleseren er av det lynkjappe og noenlunde presise slaget. Siden jeg som regel har kunnet trykke raskt på skjermen og slippe igjen, uten at den har gitt feilmelding antok jeg en stund at det er snakk om Samsungs ultrasoniske fingerleser kjent fra Galaxy S-serien.

Men det går ikke an å skru av lyset som fingerleseren lager når den scanner fingeren din. Dette lyset er vanligvis en sladrehank for det som er en optisk sensor - i praksis et kamera - som tar bilde av fingeravtrykket ditt, i motsetning til ultrasoniske varianter som bruker lyd og dermed funker i stummende mørke. Uansett er den rask og god, og i motsetning til mange telefoner er den plassert relativt høyt opp på skjermen, så du kan låse opp mens du holder tommelen mer naturlig over skjermen

For tiden er det ekstra kjekt med en god fingerleser, siden ansiktsmasker gjerne hindrer opplåsning med trynefaktor. Men i de tilfellene man ikke har ansiktsmasker på er det kjekt at ansiktslåsen er rask og effektiv, og som regel eliminerer behovet for å bruke fingrene, med mindre det blir veldig mørkt.

Fingerleseren er godt opp på skjermen og er rask og god. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Garantert oppdatert i to-tre år

En liten slenger helt på tampen; vi spurte Asus hvor lenge de garanterer oppdateringer for Zenfone 8. Svaret er at den minst skal holdes oppdatert gjennom to store Android-oppdateringer. Den leveres med Android 11, og får versjon 12 til høsten eller vinteren, før den formodentlig får Android 13 til høst eller vinter til neste år. Hver Android-versjon kommer med typisk med ett års vedlikeholdsoppdateringer og sikkerhet. Noe av dette er flyttet inn i Google Play og kan potensielt vare enda lenger for de rene Android-tjenestene i telefonen.

Kort fortalt snakker vi minimum mellom 2,5 og tre års varighet for oppdateringene her. Det er ikke fantastisk mot for eksempel Apple, som typisk holder iPhoner oppdatert i 5–6 år fra lansering, men det er respektabelt, og mange mobilprodusenter gir ingen lovnader for hvor lenge de støtter produktene sine.

En av de flotte tingene med den kraftige maskinvaren her er at den uansett definitivt vil henge med i en god del år fremover, så fremst programvaren holdes noenlunde ved like, så den biten er i hvert fall «fremtidssikker».

Asus byr på en solid pakke. Bittelitt irriterende er det med frontkamera i skjermen, i stedet for at det flipper rundt. Men gitt prisen får du så mye mobil her at det er veldig vanskelig å klage. Et flipkamera er også potensielt et svakt punkt i mobilen over tid. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets budsjettflaggskip?

Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for «sweet spoten» når det gjelder dingser og utstyr. Du vet, det punktet der du får maksimalt igjen per krone. Der du får absolutt alt du trenger, og gjerne litt til, men før du begynner å betale absurde mengder penger for hver ørlille forbedring du kan få.

Asus Zenfone 8 treffer så det synger i dette perspektivet. Startprisen på 6500 kroner er ikke vanvittig billig, men den er heller ikke dyr. Verdt å få med er at den stiger til 7000 etter de første par ukene i salg. Uansett får du en så komplett pakke som nærmest ingen annen telefon i samme prisklasse kan gi deg.

Du får årets heftigste maskinvare, du får en vanntett telefon med glass foran og bak. Du får en fantastisk skjerm, rask lader i esken og en brukeropplevelse som til og med overgår enkelte dobbelt så dyre telefoner. Hodetelefonkontakt er på plass, og det samme er stereohøyttalere. Kamerapakke som står til godkjent og litt til er viktig for totalopplevelsen, og den kompakte størrelsen gjør at både små og store hender kan nyte denne telefonen i fulle drag. Prikken over i-en er at Asus garanterer for oppdateringer en grei stund fremover.

Denne Asusen mangler egentlig bare trådløs lading for å være en helt komplett toppmodell. Den sniker seg inn som årets beste mobilkompromiss, mellom OnePlus Nord og OnePlus 9. Og hvis du helst ser at telefonen din ikke er så fysisk stor er den definitivt et bedre valg enn dem begge. Unntaket er om du trenger trådløs lading eller foretrekker en større skjerm og har lanker til å holde den.