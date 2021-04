Sonos Roam er en ultraportabel og meget velspillende høyttaler

Sannsynligvis nøyaktig det mange Sonos-eiere har ventet på.

Nye Sonos Roam er mindre enn en halvlitersboks, men spiller likevel både høyt og ganske fint. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 9 Apr 2021 16:47

Sonos var en gang bare wifi-høyttalere for hjemmebruk, men med Sonos Move signaliserte selskapet at de var interesserte også i å ta en del av markedet for hage- og parkhøyttalere med bluetooth. Problemet med Move var bare at den egentlig ikke var portabel nok til å være med overalt, men mer var en høyttaler du tok med ut i hagen om sommeren.

Møt Sonos Roam - en mye mindre og langt mer portabel Sonos-høyttaler med noen ekstra triks oppi ermet. Med en pris på 1790 kroner er den nok også tilgjengelig for langt flere enn den mer enn dobbelt så dyre Move.

Roam er egentlig overraskende liten. Vi forventet kanskje en høyttaler på størrelse med UE Boom, men Roam er faktisk enda litt mindre enn det. Trekantsylinder-utformingen gjør at den kan brukes både stående og liggende, og små gummiknotter sørger for at den kommer litt opp fra underlaget hvis du velger å ha den liggende.

Sonos Roam oppå Sonos Move. Mens Move veier nesten tre kilo, veier Roam 430 gram. Niklas Plikk, Tek.no

En svart kloss

Designet er likt det vi tidligere har sett fra Sonos, som betyr funksjonelt, men ganske lite spektakulært. Roam fåes kun i hvit og svart, og passer i så måte inn med resten av selskapets høyttalere. Det gjør dem enkle å plassere hjemme, i det minste. Topp og bunn er gummiert, mens selve kabinettet er bygget i aluminium.

Det gir inntrykk av en solid og velbygget høyttaler, og til tross for det er vekten såpass lav som 430 gram - omtrent en syvendedel av hva Move veier. Det er også nesten 200 gram mindre enn nevnte UE Boom 3 og mindre enn en halvlitersboks med drikke. Det er kanskje unødvendig å understreke, men Roam er en særdeles portabel høyttaler. Den er også vann- og støvresistent - IP67 betyr eksempelvis at den kan senkes i opptil én meter vann i 30 minutter.

Veldig greit om styrtregnet kommer mens du sitter i parken en ettermiddag i juli, og det betyr også at du kan ta den med deg i dusjen.

Sånn sett er det nesten litt overraskende at Sonos har klart å beholde en helt vanlig USB-C-port bakpå høyttaleren, i stedet for en eller annen proprietær magnetløsning som ikke krever en åpning. Den støtter også trådløs lading, enten med Sonos’ egen magnetplate eller med hvilken som helst annen Qi-lader. Det må sies at den første testenheten vi fikk tilsendt ikke klarte å lade med kabel i det hele tatt, så vi måtte be Sonos om en ny.

Den fungerer helt som den skal, og lader både trådløst og med kabel. Det må sies at trådløs lading med en standard 5 watt-lader er en ganske seig affære, og du må regne med mange timer for å få fulladet høyttaleren. Med Sonos’ egen trådløse magnetlader skal det ta to timer, og med kabel krever faktisk Sonos en lader med minst 10 watt effekt.

Oppsett med NFC

Oppsettet er også enklere enn noen gang, i alle fall om du har en mobiltelefon med NFC-støtte. Har du et Sonos-system fra før trenger du i praksis bare skru på høyttaleren, åpne Sonos-appen (S2, ikke den gamle S1-appen) og følge instruksjonene på skjermen. Disse vil be deg føre NFC-leseren på telefonen bort til et felt bakpå høyttaleren, og så gjøres resten av oppsettet i praksis automatisk. På en iPhone 12 var dette fort gjort, men det krevde at jeg fjernet dekselet fra telefonen.

Roam har også automatisk såkalt TruePlay, som betyr at den stiller inn lyden etter rommet eller omgivelsene helt selv. Du slipper dermed å vandre rundt i rommet med telefonen som mikrofon, slik du må med Sonos’ stasjonære høyttalere. TruePlay-kalibreringen gjøres på nytt hver gang du løfter opp høyttaleren.

Sonos Roam er en svært kompakt høyttaler. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lydmessig låter det som man forventer fra Sonos, og med det mener jeg at lyden er større og bedre enn størrelsen på høyttaleren skulle tilsi. Du vil naturligvis ikke få noen store hifi-opplevelser av en høyttaler som er mindre enn en ølboks, men Roam gjør fint nytten som en ganske velspillende høyttaler i små rom, på kjøkkenbenken, på balkongen eller i hagen. Den spiller åpent, luftig og med god plass til de ulike elementene.

Et ankepunkt mot UE Boom har hele tiden vært at den ikke går så dypt i bassdelen av registeret, og her er Roam bedre. Den spiller som nevnt overraskende fyldig til størrelsen, og kan også by på en god del bass i lydbildet, samtidig som diskanten er relativt pen og veloppløst.

Roam (til høyre) sammen med Sonos One og en relativt velbrukt førstegenerasjons UE Boom. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Spiller høyt og godt

Versus en annen liten wifi-høyttaler vi testet nylig, nemlig Google Nest Audio, spiller Roam åpnere og mer raffinert gjennom hele registeret, mens Google-høyttaleren nok kanskje er litt mer fyldig i fremtoningen, uten at det nødvendigvis bare er positivt. Vi hadde valgt den luftigere Roam-lyden, og det er ikke verst med tanke på at Roam er halvparten så stor og i tillegg inneholder et batteri av en viss størrelse.

Versus Sonos One får du også mye av det samme med Roam, men naturlig nok i litt mindre skala. One låter enda litt større og åpnere og går enda dypere i bassen, men selve lydsignaturen er i hovedsak veldig lik. Roam låter som en Sonos-høyttaler, og det er egentlig imponerende hva Sonos klarer å skvise ut av en såpass liten høyttaler rent lydmessig.

Gummilokket på toppen er en liten støvmagnet. Her finner du spill/pause-knapp, volumknapper og en knapp som deaktiverer mikrofonen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den spiller også imponerende høyt ut fra størrelsen. Roam kan naturlig nok ikke holde følge med større høyttalere som UE Megaboom eller liknende på volum, men den spiller høyt nok til at den fint kan servere lyd til en del kvadratmeter med hage eller park. Inne skal du ha et ganske stort rom før maks volum ikke er nok, selv om lyden fort blir noe spiss og skarp om du skrur helt opp.

Batteritiden er oppgitt til inntil 10 timer, men det er selvfølgelig sterkt avhengig av volum. Med wifi-avspilling hjemme skal du ikke veldig langt over 50 prosent volum før de ti timene er ganske usannsynlige. Her er nok åtte eller ni timer mer riktig. På fullt volum snakker vi ikke mer enn drøyt tre timer - halvannen times avspilling på full guffe kostet knappe 50 prosent av batterikapasiteten. Det er omtrent på nivå med våre erfaringer med andre bluetooth-høyttalere på denne størrelsen når de kjøres på maks.

Bakpå finner du en USB-C-port og av/på-knapp som også brukes til å sette høyttaleren i paringsmodus eller aktivere bluetooth. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Smarte ekstrafunksjoner

Av triksene i ermet vi snakket om i starten av testen mener vi for øvrig følgende:

Om du spiller musikk på Roam via wifi og holder inne spill/pause-knappen på høyttaleren, vil alle de andre Sonos-/Symfonisk-høyttalerne i systemet ditt avgi en høyfrekvent tone som er hørbar for Roam, men ikke for mennesker. Så vil Roam avgjøre hvilken av høyttalerne som er nærmest og overføre det du hørte på til den. Denne funksjonen har vi riktignok ikke fått til å fungere, og Sonos sier det er et problem de kjenner til og som vil være rettet i en programvareoppdatering før lanseringen 20. april.

Roam fungerer også som en slags bluetooth-mottaker for resten av Sonos-anlegget ditt, i og med at du kan bruke den med bluetooth og «utvide» lyden derfra til de andre høyttalerne dine. Det fungerer utmerket. Roam kan også være tilkoblet både wifi og bluetooth samtidig, noe som er en nyvinning versus Sonos Move, for eksempel. Bluetooth-paring aktiveres for øvrig ved å holde inne knappen bakpå høyttaleren til du hører to pling-lyder, hvorpå du skal slippe og dioden i front går over til blått lys. Det tok oss litt tid før vi skjønte akkurat det.

Sonos-appen fungerer slik den har fungert tidligere, men Roam skiller seg litt ut med automatisk TruePlay-kalibrering. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Disse funksjonene er uansett funksjoner som bidrar til å skille Roam fra den jevne bluetooth-høyttaler. Teknologimessig er det ellers som vi kjenner fra andre nyere Sonos-høyttalere, i alle fall utover bluetooth-støtten. Du får Spotify Connect, du får Airplay 2 og muligheten til å spille nettradio fra TuneIn via Sonos-appen. Du kan også bruke Google-assistenten til å spille innhold.

Den hadde vi et svare strev med å få satt opp, men det fungerte etter sikkert ti forsøk. Assistenten fungerer godt, selv om den norske varianten fortsatt er noe begrenset sammenliknet med assistenten på engelsk. Mikrofonen i Roam virker å være rimelig god, men den sliter litt med å oppfatte Hei Google-kommandoen når du har innhold som spiller, i alle fall om du ikke befinner deg helt inntil.

Til sist må det også nevnes at Roam støtter wifi både på 2,4 og 5 GHz, noe ingen Sonos-høyttalere tidligere har gjort. Det er et fremskritt vi setter pris på, selv om det ikke nødvendigvis trenger å bety så veldig mye i praksis for så veldig mange.

Du kan naturligvis også bruke høyttaleren liggende. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Sonos gjør veldig mye rett med Sonos Roam. Den er svært kompakt og portabel, og i så måte en helt annen høyttaler enn hva storebror Sonos Move er. Mens Move nærmest fyller hele ryggsekken, får du plass til Roam i drikkeflaskelomma på samme sekk.

Sonos Roam. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den spiller både høyt og ikke minst flott for størrelsen - Sonos har vist tidligere at de gode på å produsere solid lyd fra kompakte høyttalere, og Roam er ikke noe unntak. Lyden er velbalansert, luftig og har også antydning til dypbass, og vil fungere utmerket på et lite til middels stort rom innendørs og som piknikhøyttaler eller treningskompanjong i parken.

At høyttaleren kan kobles til både med wifi og bluetooth er kjekt, og funksjoner som kjapp overlevering til større Sonos-høyttalere i hjemmet og deling av bluetooth-lyd er bonus. Samtidig er det litt kluss i programvaren foreløpig - den ene høyttaleren ville i en periode ikke lade, oppsett av Google-assistenten var et lite mareritt og den nevnte «Sound Swap»-funksjonen fungerer ikke overhodet foreløpig. Derfor holder vi igjen en halv karakter inntil videre.

Likevel: Sonos Roam er sannsynligvis akkurat det mange Sonos-eiere har ventet på - En svært portabel og ganske velspillende høyttaler til en ikke altfor ublu penge (selv om du naturligvis også får høyttalere som den gode JBL Charge 4 til halve prisen). Vi spår rett og slett at dette kommer til å bli en storselger.

PS: Høyttaleren kommer altså i salg 20. april.