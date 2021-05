Lenovos toppmodell er helt rå på ytelse og underholdning

Men de må bli bedre til å «stjele» Apples pekeplate enn dette.

Lenovo Yoga 9i i «teltmodus», som er en av fire modus hybridmaskiner kan brukes i. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

30 Mai 2021

Lenovos nyeste flaggskip i den superfleksible Yoga-serien er kalt «9i». Her har Lenovo tatt den helt ut, med eksteriørdetaljer i skinn, en virkelig råsterk prosessor, masse minne og lagring, samt en aldri så liten nyvinning som vi kommer tilbake til.

Ettersom Yogaen både er en såkalt hybridmaskin, altså med 360-graders berøringsskjerm, og koster rundt 20.000 kroner, lander den midt i nedslagsfeltet til rivalen fra HP, Spectre x360 . Den testet vi tilbake i mars, og da falt vi pladask for den.

Kan Lenovo ha en tilsvarende vinner på gang her? Det skal vi finne ut, selvsagt mens vi måler den opp mot ledestjernen fra HP der det gir mening.

7.5 Bra Lenovo Yoga 9i 14 annonse Sjekk prisen En kraftpakke med eksklusivt design, men også en uregjerlig pekeplate. Fordeler Virkelig lynrask - mye ytelse for pengene

Kan drive flere spill

360-graders berøringsskjerm og medfølgende penn

Kamera kan blokkeres

Unikt design og høy byggekvalitet

Godt og raskt tastatur

Lang batteritid

Masse minne og greit med lagringsplass

Fingerpålogging

Fremtidsrettede porter

Ekstremt god lyd Ting å tenke på Pekeplaten kan være utfordrende å bruke

16:9-format og noe lav lysstyrke i skjerm

Pennen er ubehagelig å bruke over tid

Tung å holde i brettmodus

Kan bli veldig varm

Dårlig kamera

Ingen ansiktspålogging

Luksuriøs skinnfinish

Akkurat som med mobiltelefoner er ikke bærbare PC-er bare summen av spesifikasjoner og pris. Særlig i de høyere prisklassene har modellen du velger for lengst blitt en «statement» som skal stå i stil med innredningen eller klærne dine.

Som konkurrentene har Lenovo tidligere lekt seg med sprelske fargekombinasjoner (hvem husker den knall oransje Yoga 2?), men nå ser vi at organiske materialer stjeler fokus.

I Yogaens tilfelle manifesterer det seg ved at aluminiumskroppen er nedgradert fra hovedrett til siderett, og at et skinnkledd lokk står for «aha»-opplevelsen.

Lokket er dekket av skinn. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er elegant og oser luksus. Maskinen får dessuten en mye mindre teknisk og hypermoderne fremtoning når lokket er lukket. Det er en styrke at denne kan ligge og slenge på stuebordet uten å minne om en kontordings.

Skinnet er bare limt oppå aluminiumen, men det er virkelig ingen fare for at det løsner selv ved røff bruk. Lenovo viser dessuten til at skinnet har gått gjennom en lang prosess som skal sikre at det opprinnelige utseendet bevares.

Aluminiumskabinettet sikrer ellers at maskinen er slitesterk og solid. Særlig er skjermhengselen viktig, og den skuffer ikke. Den er både så lett på foten at skjermen enkelt vippes opp med en pekefinger, og så solid og «tung» at skjermen ikke flytter på seg når du bruker berøringsmulighetene.

På mange måter minner maskinen oss om HPs skinntrukkede, aluminiumsbaserte Spectre Folio fra 2018, men vi tror dagens Yoga vil tåle tidens tann bedre fordi den er flinkere til å balansere designet mot alle de andre egenskapene.

Ifølge Lenovo skal skinnet holde seg pent og akkurat som da det var nytt i mange år. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ingen fleksibilitet uten kompromiss

En av hovedfordelene med en hybridmaskin er at berøringsfunksjonen i skjermen er mer behagelig å bruke enn på en bærbar der skjermen står i rett vinkel mot deg.

Hybrider, og Windows 10 som operativsystem, har nå kommet så langt at det å slenge seg på sofaen med denne i brettmodus vil føles fristende og lettvint for de fleste. Dedikerte nettbrett, som en iPad, er og blir likevel førstevalget for deg som sitter mindre på kontorstolen enn i godstolen, og er mer aktiv med kreative programmer og tegning enn Office-pakken og e-post.

Det skyldes at nettbrett med iOS eller Android stadig er hakket mer intuitive å navigere på med fingrene. Det sagt er vi direkte imponerte over hvor godt Windows 10 og berøringsskjermen på Yoga 9i klarer å skille mellom tilsiktet og utilsiktet berøring. Det samme gjelder hvor presis navigasjonen i Windows 10 har blitt, være seg med fingre eller penn.

Men ut over navigasjon er rene nettbrett ekstremt mye lettere å holde. Yoga 9i veier 1,44 kilo. Den føles tung i hånden, og trenger at du støtter den opp med en arm eller mot et lår i sofaen. Til sammenligning veier HPs konkurrerende Spectre x360 100 gram mindre, mens iPad Pro 12,9" veier under halvparten. Det merkes!

Skjermen rotert, slik at maskinen havner i nettbrettmodus med berøringstastatur. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Pennen som følger med Yoga 9i bor for øvrig i en praktisk «hule» i maskinen. Slik reduseres sjansen for å miste den, og den får stadig påfyll av strøm. Pennen er presis og veldig kjekk for å ta notater eller tegne litt, men over lengre perioder er den for tynn å holde i.

Bruker du mye tid i tegneprogrammer vil de større, mer ergonomiske pennene til HP eller Apple raskt friste mer. Men ut over Apples penn, som festes magnetisk til siden av nettbrettet, er HPs penn for stor til å få plass i maskinen. Er du et rotehode kan Lenovos løsning være den smarteste.

Pennen bor i maskinen. Det er hendig, men gir dårligere ergonomi. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hopper etter Apple på pekeplaten

Den største nyvinningen hos Yoga 9i er det pekeplaten som står for. Her har Lenovo helt klart hentet inspirasjon fra Force Touch-pekeplatene til Apples Macer, som bruker såkalt haptisk tilbakemelding. Det betyr at pekeplaten «emulerer» følelsen av et fysisk klikk i stedet for at den beveger seg fysisk når du legger trykk på den.

Fordelen er at hele flaten på pekeplaten kan utnyttes, der du på rene mekaniske plater ikke kan klikke ned den øvre delen i det hele tatt. I teorien åpner også haptiske pekeplater for å skille mellom flere nivåer av trykk.

Apple har tidligere bevist at haptisk tilbakemelding fungerer ekstremt godt når teknologien er implementert riktig. Dessverre setter Lenovo et for svakt nedslag når de først hopper etter.

På Yoga 9i må du nemlig bruke kraft, og trykke svært bestemt, for å aktivere den haptiske motoren. Mekanismen er også treg, og gir ikke følelsen av å gå «dypt» nok. Det gir utfordringer når du skal dobbeltklikke på ting. I tillegg bidrar kraften som trengs for å holde funksjonen aktivert til at oppgaver som krever bruk av flere fingre, som å flytte vinduer eller ikoner rundt, blir veldig utfordrende. Stort sett glapp vi ting halvveis mot målet.

Lenovos pekeplate støyer også, og kjenner bare igjen ett nivå av trykk. Dette står i kontrast til Apples knapt hørbare pekeplate som gjenkjenner og utnytter ulike trykknivåer.

Lenovo har dessuten utstyrt hele den nedre delen av basen på maskinen med samme glassmateriale som normalt bare dekker arealet til pekeplaten. De kaller det en «kant-til-kant» håndleddsstøtte i glass, og skriver at det gir en helt ny opplevelse.

Det er vi enige i, men vi bare liker det ikke. Grunnen er todelt. For det første er glassmaterialet svært glatt, og egner seg egentlig ikke til å hvile håndbakene på mens du skriver. For det andre er pekeplaten så integrert i denne håndleddsstøtten at det er vanskelig å merke når fingrene dine glir over fra den aktive delen av pekeplaten til den passive håndleddsstøtten. Vi ønsker oss altså en mye tydeligere visuell og fysisk markering av hvor grensen for selve pekeplaten går enn den som er på plass i dag. Dagens markering kan du nemlig ikke hverken se (under de fleste lysforhold), eller føle uten å virkelig kjenne etter.

Pekeplaten er så sentral for interaksjonen du har med maskinen, så det er veldig synd å se Lenovo bare komme halvveis i mål her. Spesielt ettersom Glass Sense-pekeplaten deres ellers er en fulltreffer når det kommer til presisjon og jevnhet.

Vi klarte til slutt å ta et bilde der du ser markeringene for hvor pekeplaten starter og slutter. Men ser du markeringene for fingersensoren? Hint: under en av piltastene. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om det varierer litt fra årsmodell til årsmodell og mellom familier, har Lenovo generelt hatt blant bransjens bedre tastaturer. Denne Yogaen kjennetegnes ved svært raske og kontante taster som er lette på foten. Tastaturet er altså svært effektivt å skrive på, men noen vil nok ønske seg bedre demping, litt mer vandring og et par knepp lavere støynivå. Særlig mellomromstasten høres godt.

Ingen nyvinninger for skjermen

Det første du legger merke til når det kommer til skjermen er at den tennes før du har åpnet lokket. Du kan ofte lure på om maskinen overhodet har vært i dvalemodus. Men det har den, det er bare den nye «Evo»-teknologien til Intel som sørger for at maskinen er klar til bruk på et øyeblikks varsel.

Og når skjermen er tent, er det et kontrastfylt, livlig og skarpt bilde som venter deg. Mange vil, med rette, la seg imponere. Vi som tester mange gode maskiner vet imidlertid at en aldri så liten skjermrevolusjon er på gang i bransjen nå, og Lenovo er ikke med på den i år.

For panelet til Yoga 9i er ikke lyssterkt nok til at du kan jobbe på maskinen utendørs. Det har ikke spesielt høy oppløsning. Og det fastholder ikke minst på det «gammeldagse» 16:9-formatet, som er laget for filmvisning og underholdning. Ikke for produktivitet eller oversikt.

Lenovos konkurrenter byr på sin side på lyssterke AMOLED-skjermer, imponerende presise OLED-paneler og det overlegne 3:2-formatet.

Innledningsvis nevnte vi HPs hybrid, Spectre x360, og når det kommer til skjermen dens er den overlegen på alle punkter: Oppløsning, lysstyrke, teknologi og format.

Maskinen, og skjermen, våkner så raskt fra dvale at det er lett å mistenke at den aldri har sovet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Raskt tastatur

Få bærbarprodusenter leverer brukervennlig og god programvare, men Lenovos «Vantage»-program gjør det i det minste superenkelt å holde maskinen oppdatert med siste oppdateringer etter hvert som disse melder seg. Oppdatering av selve programmet skjer automatisk, og nye driveroppdateringer eller fastvareoppdateringer krever sjelden mer enn ett klikk. Kudos!

Skuffende kamera

Enten du vurderer en Yoga for privat bruk eller for arbeid, vil du trolig være mer avhengig av at kameraet og lyden som leveres overbeviser nå enn før corona.

Vi gjentar oss selv til det kjedsommelige her, men at det er mulig å lage en bærbar maskin med et kamera som bare tar opp i HD-oppløsning (altså 720p) i 2021, «post-corona», er knapt til å fatte. Lenovos kamera er ikke blant de verste på markedet, men det sier vel så mye om markedet som om kameraet på Yoga 9i.

Til sammenligning kan mange smarttelefoner ta opp i 4K-oppløsning med dobbelt så høy bildeflyt som disse lekekameraene bærbare PC-er fremdeles er utstyrt med.

Den lave oppløsningen gir ikke overraskende lite detaljer i bildet, og dynamikken er ganske svak. Du vil dermed oppleve at noe i bildet er enten for lyst eller for mørkt. I det minste har kameraet en litt ekstra lyssterk bildesensor, og fargene er greie nok.

Ingen andre maskiner står heller ut med noe overlegent alternativ, så vi kan ikke trekke altfor mye for dette.

Se testbilde tatt med kameraet her .

Knallsterk lydopplevelse

Totalt sett er lydpakken noe av det absolutt beste vi har stiftet bekjentskap med på bærbare maskiner. Lyden som strømmer ut av maskinens Dolby Atmos-sertifiserte «lydplanke», med to dedikerte basselementer og to diskantelementer, er høy. Den er også så god at den valser over mange dedikerte blåtannhøyttalere. Lydplanken er for øvrig roterbar, slik at lyden følger deg uansett om du har maskinen i brettmodus eller vanlig «bærbar»-modus.

To mikrofoner jobber sammen for å plukke opp stemmen din under videosamtale, og disse gjør en god jobb for at andre skal høre deg klart og tydelig.

Lydplanken med Dolby Atmos strekker seg langs hele lengden av maskinen og vet hvilken modus du bruker den i. Slik sørger den for at lydbølgene alltid rettes mot deg. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mangler ansiktspålogging

På moderne maskiner kommer kameraet oftest med ekstra sensorer som gjør det mulig å logge inn ved hjelp av ansiktet. Dessverre har Lenovo droppet ansiktspålogging for Yoga 9i, til fordel for fingerpålogging. Det er omtrent like sikkert, men ikke like intuitivt og smidig. Trolig skyldes valget at du fysisk kan blokkere kameraet med et deksel, men vi skulle gjerne sett at ansiktspålogging var tilgjengelig når kameraet ikke var blokkert. HP har denne muligheten på sin Spectre x360, så hvorfor ikke her?

Deksel av Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Deksel på Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Rå ytelse

Selv om Yoga 9i ligger i samme prisklasse som Asus ZenBook UX393 og HP Spectre x360, har den en kraftigere Intel i7-prosessor med høyere klokkefrekvenser. Våre tester bekrefter at Lenovo har bygget maskinen slik at den klarer å nyte godt av denne ekstra kraften også over tid, som ellers merkes best i programmer der alle prosessorkjernene drar lasset, som videoredigering, modellering og lignende.

«Ingen» takler konkurransen fra Apples M1-baserte MacBooker hverken på prosessor- eller spillytelse. Men når det kommer til spillytelsen skilter i det minste Yoga 9i med noe av det desidert ypperste du finner i et så kompakt format på Windows-plattformen. Det skyldes kraftig oppgradert Intel «Iris Xe»-grafikk, som gjør den i stand til å oppnå jevn bildeflyt og høye grafikkinnstillinger i spill som Fortnite, Minecraft, LoL og CS.

For typisk nettsurfing, videostrømming, chat og kontorbruk merker du ingen forskjell på noen av Windows-maskinene vi lister opp i grafene våre.

Vi opplever at Yoga 9i støyer noe mer enn konkurrentene under tung last, og at den blir relativt varm. Det er prisen du betaler for den høye ytelsen. Skal du ha høyere ytelse uten slike ankepunkter må du melde overgang til Apples MacBooker.

På Windows-plattformen støyer HPs Spectre x360 mindre, men yter også merkbart svakere i tunge programmer og i spill. For flere kan imidlertid avstanden ned til Asus ZenBook på batteritid gjøre at det er Spectre x360 som blir det fremste alternativet til Yoga 9i dersom ytelsen ikke er det aller viktigste.

Og for de fleste bør den heller ikke være det.

Konklusjon

Lenovos toppmodell i Yoga-serien er blant årets stiligste nyheter. Skinndetaljene gir maskinen «sjel», og byggekvaliteten er svært høy.

For deg som jakter knallsterk ytelse i en kompakt og fleksibel formfaktor, leverer Lenovo så til de grader. Du som er mye på farten kan dessuten være trygg på at batteritiden er blant den beste på markedet.

Yoga 9i gjør som du sikkert forstår mye rett. Likevel har den en del åpenbare kompromiss, og sett opp mot nevnte rival fra HP enkelte «mangler».

Kompromisset skyldes formfaktoren i seg selv. Hybridmaskiner gir mange muligheter, men vær obs på at de blir tunge å holde lenge av gangen. Pennen som følger med gjør susen, men er veldig slank for å på plass inne i maskinen. Praktisk, men utfordrende med tanke på ergonomi.

Skjermen er god, men vi må måle den opp mot konkurrenten, som leverer bedre på alle punkter. HP gir deg OLED-teknologi, som med sitt uendelige sortnivå, høye kontrast og sprudlende farger er et imponerende skue. I tillegg er oppløsningen signifikant bedre, skjermen har høyere lysstyrke og et 3:2-forhold. Og dette forventer vi fra toppmodeller i 2021.

Det mest kritiske for Yoga 9i er imidlertid pekeplaten. Det er prisverdig at Lenovo forsøkte noe «nytt» her, men de lykkes ikke helt. Og på et så sentralt punkt holder ikke det.

Oppsummert blir derfor Yoga 9i et mindre balansert valg enn HPs Spectre x360. Om du setter ytelse og batteritid svært høyt, og er villig til å krangle med pekeplaten fra tid til annen eller bruker ekstern mus, vil den imidlertid absolutt kunne være verdt et forsøk. Særlig om du skal bruke den til underholdning. Lydopplevelsen Yoga 9i leverer er jo helt konge.

Vi gleder oss likevel mest til den neste utgaven, der vi håper Lenovo har fått polert bort mer av «rusket» vi påpeker.