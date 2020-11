Dette er den lille telefonen du har ventet på

Like god som resten av iPhonene, bare mye, mye mindre.

Se så liten!

Niklas Plikk 11 Nov 2020 15:05

Endelig, endelig, endelig har en mobilprodusent sluppet en mobil man faktisk trygt kan holde i én hånd.

I «gamle dager» gjorde Apple et stort poeng ut av hvordan de var de eneste som fortsatt lagde mobiler i en «passende» størrelse, mens Android-mobilene bare ble større og større. De kalte det sunn fornuft da de slapp iPhone 5 med en relativt liten skjerm i 2012, og beholdt den samme størrelsen året etter med iPhone 5s. Men da de slapp iPhone 6 i 2014 forsvant visst fornuften ut av vinduet, og siden den gang har nesten alle mobiler bare blitt større og større. Både for Apple og alle Android-konkurrentene, kanskje med unntak av Sonys Compact-mobiler .

Frem til nå.

Apple iPhone 12 Mini er en fysisk mindre versjon av iPhone 12, men uten andre kompromisser. Like godt kamera, like kraftig maskinvare, samme lekre design og samme gode skjerm. Og det er nok akkurat dét mange har ventet i årevis på.

Mindre enn dette blir det ikke



La oss ta det aller viktigste først: Hvor liten er egentlig Apples nye mini-mobil?

Som navnet tilsier er iPhone 12 Mini naturligvis den minste av årets iPhoner, og følgelig også mindre enn alle iPhoner med heldekkende skjerm. Den er til og med mindre enn alle mobiler sluppet etter 2014, hvis man ser bort ifra den første iPhone SE, som hadde samme størrelse som iPhone 5s.

Med andre er ord er den hakket smalere og lavere enn iPhone 6 og dens likemenn. De flate kantene på 12 Mini gjør at den oppleves som litt større i hånden enn man kanskje forventer av en såpass liten mobil, men i praksis kan vi endelig si at dette er en énhåndsmobil for de aller, aller fleste. Og det er det nok mange som har savnet.

Mine hender passer vanligvis herrehansker størrelse small eller medium, og med et godt grep om mobilen kan jeg likevel nå alle deler av skjermen med tommelen min, bortsett fra det øverste hjørnet lengst vekk. Det er nesten rart å gå tilbake til å holde mobilen på denne måten igjen, slik man gjorde med de bitte små iPhonene i gamle dager, fremfor å balansere den litt uforsiktig på fingertuppene. Men at det er rart betyr ikke at det er negativt, heller et motsatte, og etter en uke med testing tar jeg meg selv i å gå rundt og bare holde i mobilen, fordi den er så liten og nett.

Her fikk vi låne en litt større hånd for å plassere iPhone 12 Mini i, for å tydeliggjøre hvor liten den faktisk er.

Finere design enn Proen

Designet er ellers helt likt med storebroren iPhone 12, med en flat aluminiumsramme rundt, i vårt tilfelle farget i matt svart, og med en blank svart glassflate bak. iPhone 12 og 12 Mini kommer i en rekke lekre farger i år, med både de vanlige hvite og svarte kombinasjonene, men også rødt (som nesten ser litt mer oransje ut), blått og lysegrønt. Vi synes faktisk de ser litt finere ut enn Pro-modellene i år, hvor de blanke sidene samler langt flere fingeravtrykk enn de vanlige modellene gjør med matte sider.

Den matte siden på iPhone 12 Mini får mindre fingeravtrykksmerker enn den blanke overflaten på iPhone 12 Pro.

Skjermen har samme utforming som vi har blitt vant med siden iPhone X, med en ganske tynn skjermramme rundt hele fremsiden, kun avbrutt av den relativt store «busslommen» på toppen, hvor frontkamera og en rekke sensorer ligger gjemt. Siden skjermen er litt ekstra liten, men busslommen er den samme, mister man prosentvis litt mer skjermareal. Personlig har denne utskjæringen aldri irritert meg, men det gjør jo at man mister litt skjermplass som i teorien kunne blitt brukt til noe mer nyttig. Samtidig er Apples ansiktsgjenkjenning både rask og nøyaktig. I disse koronatider er det en fin detalj at kameraet gjenkjenner om du har på deg ansiktsmaske, og umiddelbart ber deg skrive inn låskoden din, fremfor å gjentatte ganger forsøke å skanne ansiktet som den vet er tildekket.

God skjerm

«Busslommen» på toppen av skjermen er like stor på Minien som på de andre iPhonene, og tar dermed opp prosentvis mer plass.

Til tross at iPhone 12 Mini er fysisk mindre enn iPhone 6 , 7 og 8 , har den likevel enn langt større skjerm. Den måler 5,4 tommer fra hjørne til hjørne, sammenlignet med 4,7 tommer, og kan skryte av en oppløsning på solide 2340 x 1080 piksler. Det gir en pikseltetthet på 476 piksler per tomme, som er på nivå med de andre modellene i år.

Den er lyssterk, skarp og gjengir farger på en utrolig måte – slik Apples iPhone-skjermer pleier å gjøre. Som vi nevnte i testen av iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max synes vi det er synd at Apple fortsatt ikke har gjort skjermene raskere, slik de har gjort med iPad Pro-skjermen. Selv mange midrange-Android-mobiler tilbyr nå skjermer med 90 og 120 hz oppfriskningsrate på skjermene sine, og selv om det kan høres veldig teknisk ut har det stor påvirkning på opplevelsen av skjermen. Ting glir rett og slett raskere over skjermen når bildet oppdateres raskere, og selv med iPhonenes ekstreme ytelse, oppleves den til tider mer «hakkete» enn flere Android-mobiler. I kjent Apple-stil holder de nok dette til lanseringen i 2021.

Skjermen strekker seg godt ut i kantene.

Liten formfaktor = Lite batteri

Fordelen med en liten mobil er naturligvis at den er enklere å traktere med én hånd, og den passer i så godt som alle bukselommer der ute. Men det har også en stor nedside: Det er ikke plass til et stort batteri.

I en liten formfaktor med de samme spesifikasjonene som iPhone 12, er det noe som har måttet gå tapt. Og det er batteriet. Mens iPhone 12 sies å ha et batteri på rundt 2.800 mAh, har Minien bare 2.200 mAh å rutte med. Det merkes.

Etter en dag med mye bruk vil den rett og slett være døden nær. Der vi opplevde at iPhone 12 (og de andre iPhonene i år) kan vare fra halvannen dag til to dager i bruk, vil iPhone 12 mini måtte lades hver dag, og kanskje også oftere hvis du bruker den hardt. Når vi tester mobiler bruker vi dem gjerne over gjennomsnittlig mye, så vi har ofte måttet lade Minien før dagen er omme, noe som rett og slett var ganske uvant.

Dette kan selvfølgelig bedres med å bruke mobilen litt mindre, og skru på batterisparingsmodusen litt oftere enn man kanskje er vant til. Surt, men nødvendig, i en såpass liten mobil.

iPhone 12 Pro til venstre, iPhone 12 Mini til høyre.

Litt tregere Magsafe-lading

Siden iPhone 12 Mini må lades oftere enn mobiler flest, er det ekstra kjekt at den også har støtte for Apples «nye» oppfinnelse – MagSafe. For akkurat som på resten av iPhonene i år er det en skjult magnetring på innsiden av mobilen, som gjør at du kan feste både tilbehør og den nye Qi-laderen fra Apple på enkelt vis.

Av en eller annen grunn lader imidlertid iPhone 12 Mini tregere enn de andre iPhonene via MagSafe-laderen. De andre støtter lading på inntil 15 Watt, mens Mini-varianten bare klarer 12W. Siden batteriet er mindre er imidlertid ladetiden den samme.

Lommeboktilbehøret fungerer greit, men vi tipper tredjepartsprodusenter vil kunne lage noe bedre og billigere. Men vi liker at kortholderen går helt ut i kantene på iPhone 12 Mini.

Apple sendte oss også det nye lommebok-tilbehøret til årets iPhoner, som festes på baksiden av mobilen med magnetringen. Vi kan ikke si at vi ble hverken imponerte eller direkte avskrekket av produktet. Det sitter løsere enn vi hadde trodd, som gjør at vi kan vri rundt på det uten problemer, men godt nok til at det ikke faller av når vi putter mobilen i lommen. Siden 12 Mini er såpass liten går lommeboktilbehøret helt ut i kantene på mobilen, som faktisk gjorde mobilen litt ekstra behagelig å holde i. Kredittkortene i holderen sitter dog nesten for godt fast, og vi klarer ikke å få dem ut uten å ta lommeboken av mobilen, og deretter skli dem opp via det lille hullet på baksiden.

Vi hadde nok ventet på tredjepartstilbehør før vi hadde kastet pengene våre på Apple for denne.

Like fantastisk kamera som 12-eren

To kameraer på baksiden - vidvinkel og hovedkamera.

Ved siden av nytt design er det på kamerafronten de største oppgraderingene har kommet i årets 12-modeller. Selve brikken i hovedkameraet er den samme i iPhone 12 Mini som i forrige generasjons iPhone 11, og i den vanlige Pro-modellen, men glasset er nytt og mer lyssterkt. Det betyr at når kamerabrikken er samme størrelse og oppløsning, får den likevel mer lys å jobbe med. Telefonen tar 12 megapiksler store bilder og har såkalt dual pixel-fokus. Den må klare seg uten bildesensor som flytter seg inni telefonen, som iPhone 12 Pro Max får, og den har heller ikke lidar-sensoren for raskere autofokus slik iPhone 12 Pro har.

På vidvinkelkameraet har det ikke skjedd noe som helst fysisk. Det er fortsatt det samme 12-megapikselkameraet med 120 graders synsfelt i alle iPhone 12-modellene som i iPhone 11.

Der det likevel har skjedd en del er med nattmodusen, som bare blir bedre og bedre hos Apple. Selskapet har lyttet til noen av de irriterte røstene som påpekte at første generasjon skikkelig nattmodus hos dem kun virket på hovedkameraet. Nå funker nattmodusen også på vidvinkelkameraet. En sjeldenhet er at det til og med virker på selfiekameraet.

Alt i alt fungerer det særdeles bra og gir noen virkelig flotte bilder.

På dagtid har det vært lite å utsette på bildene fra Apples iPhoner gjennom mange år, og sånn er det med 12-ern også. Det er lite overoppskarping, komprimeringsstøy eller andre tegn til urent trav her. Telefonen er treffsikker på både fokus og eksponeringer.

Se også flere bilder tatt med nøyaktig samme kamera i vår iPhone 12-test , hvor vi også fokuserte mer på bilder tatt i mørke omgivelser.

Vil du vite mer om ytelsen (den er ekstrem), 5G-dekningen (den funker!) og andre funksjoner, les testen vår av iPhone 12 . Det er som sagt nøyaktig den samme mobilen som iPhone 12 Mini, bare større.

Konklusjon

Av årets fire nye iPhoner er nok iPhone 12 mobilen som vil være best for de fleste, mens iPhone 12 Pro Max byr på mest nytt, med et ekstremt kamera og knallgod batteritid.

Likevel er det den lille iPhone 12 Mini jeg synes er årets mest spennende iPhone. Endelig har de laget en liten mobil (nesten) uten kompromisser, som byr på ekstrem ytelse, knallbra kamera og en fin skjerm attpåtil. Mens resten av bransjen stort sett lager større og større mobiler, har Apple gått motsatt vei og laget verdens minste og letteste 5G-mobil. Det tror jeg det er flere enn bare meg som vil sette pris på.

Du kan holde den trygt i hånden uten å være redd for å miste den, den passer i selv de minste bukselommer og har ytelse og maskinvare til å vare i mange år fremover.

Den aller største ulempen er batteriet. Du kommer deg fint gjennom en dag med vanlig bruk, men tar du mange bilder, filmer litt, ser litt videoklipp og surfer en stund, vil batteriet trolig være tomt før dagen er omme, eller i hvert fall nesten. Men så lenge du er klar over denne begrensningen kan vi trygt anbefale iPhone 12 mini. Det er rett og slett en svært fornøyelig liten mobil.