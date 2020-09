CX 400 er Sennheisers godlyd til en billigere penge

Sennheisers CX 400BT True Wireless har de samme elementene som toppmodellen Momentum 2, men til en tusenlapp mindre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 27 Sept 2020 16:00

Sennheisers Momentum True Wireless 2 inneholder i skrivende stund plasseringen som testvinner i «true wireless»-kategorien her på Tek.no, med fabelaktig lydkvalitet, aktiv støydemping og god batteritid.

Ulempen er at disse koster over 3.000 kroner og dermed er i absolutt øvre sjikt når det gjelder pris. Inn kommer nye Sennheiser CX 400BT True Wireless (heretter kalt CX400), som dropper støydempingen og kutter en tusenlapp av prisen fra Momentum 2, men beholder de samme 7 mm-driverne og bør dermed ha den samme gode lydkvaliteten.

Det er i det hele tatt mye som er likt fra toppmodellen, selv om CX400 har et litt mer firkantet design. Sennheiser er definitivt heller ikke blant de beste til å lage kompakte ørepropper, men CX400 er heller ikke de verste vi har sett (Bose, vi ser på dere). Heldigvis er de ganske nøkternt utformet, så de fremstår noenlunde diskré selv om de stikker et lite stykke ut av øret.

De sitter også godt på plass, og etter en liten tilvenningsperiode er de også komfortable å ha på. I starten gnagde de nemlig litt. Fire ulike størrelser av silikonputer følger for øvrig med, så det bør være mulig for de fleste å finne noe som passer. For undertegnede sitter de akkurat like godt som Momentum-proppene gjorde, og det betyr at de også kan fungere på løpetur (selv om de ikke er svette- eller regnresistente).

8.5 Meget bra Sennheiser CX-400BT True Wireless annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Sennheisers strålende lyd til lavere pris enn Momentum 2 Fordeler Fabelaktig lyd; både AAC- og Aptx-støtte

Kompakt etui

Relativt god batteritid

God samtalekvalitet

Gode kontrollmuligheter Ting å tenke på En del konkurrenter har aktiv støydemping i denne prisklassen

Ingen ambient-modus, ingen autopause

Ikke multipoint bluetooth

Ikke svette- eller regnresistente

Smalere, men høyere etui

Etuiet som følger med er hakket mer kompakt enn Momentum-etuiet, men tøykledningen på sistnevnte føles kanskje hakket mer påkostet. Den halvmatte plasten på CX400-etuiet er for så vidt fin nok, og den er også lite utsatt for fingermerker, som er kjekt. En enkelt diode i bakkant sier noe om batteristatus, og lading gjøres med USB-C, som vel snart er å regne som et krav.

Lyden leveres altså av de samme elementene her som i den mer kostbare Momentum-modellen, og virker også å være mer eller mindre identisk. Det er en hedersbetegnelse for CX400, for det plasserer dem helt i det lydmessige toppsjiktet blant helt trådløse propper. Sennheiser har først og fremst en fabelaktig velbalansert måte å gjengi lyd på – alle deler av registeret får sin tilsiktede plass, og i fabrikkinnstillingen gir det en nøktern og detaljert, men likevel ganske engasjerende lyd som mange kan like. Det er luftig og veloppløst, og det passer til det aller meste av musikk.

Noen vil nok kanskje også synes at Sennheiser-lyden er litt i overkant nøytral, og for dem er det svært enkelt å gjøre justeringer i Sennheisers Smart Control-app. Sennheiser byr attpåtil på to equalizer-muligheter: En hvor du drar et punkt i en kurve og en hvor du justerer nivåene på bass, mellomtone og diskant hver for seg.

CX400 til venstre, Momentum 2 til høyre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fabrikkinnstillingen tåler både mer bass og mer diskant uten at det blir for mye av det gode, og det hadde kanskje ikke vært for mye forlangt at Sennheiser hadde laget et par forhåndsinnstillinger til dem som ikke har lyst til å tukle selv. Her får du kun grunninnstillingen «Neutral», og så får du eventuelt lagre dine egne innstillinger når du finner en du er fornøyd med. Undertegnede liker for eksempel litt ekstra «sparkle» i diskanten, og foretrekker derfor å dra den opp litt.

Uansett om du gjør justeringer eller ei: Dette er kvalitetslyd fra Sennheiser – kanskje ikke like engasjerende som 1More eller like skarpe som Sony, men mer velbalanserte og tro til kildematerialet enn de fleste. Både AAC og Aptx er for øvrig støttet.

Støydemping får du altså ikke her, men isolasjonen mot utvendig lyd er likevel god, i alle fall gitt at du finner et par gummiputer som passer dine ører. Den aktive støydempingen på Momentum-proppene er heller ikke på nivå med for eksempel Apples og Sonys støydemping, det skal sies.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Justerbare kontrollmuligheter er kjekt

Batteritiden er oppgitt til 6,5 timer i selve proppene og ytterligere to ladinger i etuiet, totalt rundt 20 timer. Det er en fullading mindre enn på Momentum-proppene, men likevel godt innenfor det vi anser som akseptabelt – selv om de altså ikke har aktiv støydemping. Sennheiser har ellers videreført kontrollsystemet fra Momentum 2, med et touchpanel på hver av øreproppene og kommandoer som du kan konfigurere selv i appen.

Med andre ord: Hvis du ikke er fornøyd med standardløsningen, er det en smal sak å endre hva enkel-/dobbel-/trippeltapp eller å holde fingeren på panelene gjør. Undertegnede foretrekker for eksempel spill/pause på høyre øreplugg fremfor på den venstre, så jeg byttet plass på det og taleassistenten. Slik valgfrihet liker vi, og panelene er dessuten responsive nok til at det fungerer slik det skal.

CX400 til venstre, Momentum 2 til høyre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers er det tynt med ekstrafunksjoner her. Du får eksempelvis ikke autopause-funksjonen Momentum-proppene har, og du får heller ikke mulighet til å koble til flere enheter samtidig, såkalt multipoint bluetooth. En oppdateringen som dukket opp like før testen ble ferdigskrevet la imidlertid en funksjon hvor appen (som kan koble til proppene via Bluetooth LE uavhengig av om de er koblet til en annen enhet) lar deg bytte kjapt mellom lagrede enheter. Langt fra like bra som multipoint, men i alle fall et lite plaster på såret.

Det må også nevnes at vi har merket litt rusk i tilkoblingen mellom ørepluggene her, men ikke mer enn at det er innenfor akseptable grenser.

Samtalekvaliteten var god på Momentum TW2, og den er god også her. Sennheiser-proppene er i stand til å skille stemmen vår godt fra omgivelsene, og de går heller ikke i fellen hvor de forsøker å dempe vekk så mye av omgivelsesstøyen at motparten ender opp med hverken å høre det ene eller det andre. Selv i både vind og ganske støyete omgivelser er vi derfor i stand til å gjøre oss forstått, noe som absolutt ikke er en garanti med disse helt trådløse proppene.

CX 400 er ikke de mest kompakte av ørepropper, men de sitter likevel godt på plass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Med CX 400BT True Wireless gjør Sennheiser den gode lyden fra sine Momentum-propper tilgjengelig til en lavere pris. Du får ellers stabil tilkobling, rimelig god batteritid og – i alle fall for undertegnede – god passform, men går glipp av den aktive støydempingen og enkelte andre småfunksjoner fra storebroren.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Er godlyd nok til å forsvare en pris på over 2.000 kroner? Tja – valutaen for pengene er vel omtrent den samme som med Momentum 2, men konkurransen er også hard. Sonys WF-1000XM3 gir også lyd i toppklasse, og disse er nå tilgjengelig for godt under to tusen – MED aktiv støydemping.

Også Apples Airpods Pro har falt noen hundrelapper i det siste – kanskje ikke med helt like god lyd, men med god støydemping og mye god funksjonalitet. Jabras Elite 75t ligger også i samme sjikt, med enda bedre passform og nesten like god lyd.

Om du liker Sennheiser-lyden og ikke vil bruke over 3.000 kroner på Momentum, så er imidlertid mye av det vi likte med dem tilgjengelig også her, til to tredjedeler av prisen. Hadde de kostet enda noen hundrelapper mindre hadde vi vært enda litt mer begeistrede.

