Enkelt og greit: Galaxy S21 Ultra er utmerket

Årets første Samsung-flaggskip trenger ingen forbehold.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21 Jan 2021 17:00

Fjoråret var et frustrerende år. Jeg tenker ikke på virus, menneskerettsovergrep i ettpartistater eller valgkluss i topartistater. 2020 var frustrerende fordi man som mobilentusiast ikke fikk «full pakke» noe sted. Med Huawei ute av dansen, og med litt middels spesifikasjoner og programvare på omtrent alle andre heftige mobiltelefoner måtte du velge.

Det beste kameraet? Hos OnePlus fikk du i hvert fall det mest stabile kameraet, hos Samsung fikk du kameraet med de beste høydepunktene og hos Apple fikk du et fantastisk kamera, men noen rask skjerm var ikke å se noen plass. Sånn var det egentlig på flere områder.

Galaxy S21 Ultra gjør endelig noe med akkurat det. Den er solid over hele fjøla, og har det mest komplette og ett av de mest stabilt gode mobilkameraene jeg har vært ute for, i tillegg til at den ikke svikter på noen tydelige områder.

Oppdatert design hører også til - og her blir det veldig subjektivt; årets kamerahump på S21-serien er etter min mening den best løste kamerahumpen på flere år. Det er ikke en tilfeldig, stor tut, på baksiden. Den sitter naturlig fast i metallrammen på telefonen og ser ut som den hører hjemme der.

Du skjønner hvor det bærer, sant? Hvis du ikke alt har løpt til forhåndssalget for en altfor dyr flaggskiptelefon kan du lese videre mens du vurderer lommeboktorturen.

Fra venstre: Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy S21 Ultra nærmer seg taket for hvor gode tradisjonelle mobiler kan bli. Fordeler Rask og god

Meget god stereolyd

Markedets beste mobilskjerm?

Best på mobilzoom

Kamerahump integrert i rammen

Lader raskt

Grei batteritid

Raskere kamerafokus enn i S20

Få bugs Ting å tenke på Ikke minnekortplass

Jevn zoom under filming er så som så

Må fortsatt jobbe litt for fokus for ting langt unna

Ingen lader i esken

Setter strek over irritasjoner

Noe av det viktigste Galaxy S21 Ultra gjør er å skyte ned problemene fra fjorårets Galaxy S20 Ultra.

Forgjengeren hadde heftige spesifikasjoner, men oppførte seg ikke helt som det flaggskipet den var. Iallfall ikke innledningsvis. Samsung fikset mye av programvarekrøllet den hadde, men den ble aldri «helt bra» - eller så bra som en telefon med nypris rundt 14 tusenlapper burde være. Både kameraytelse og generell ytelse og batteritid hadde fysiske hindringer i maskinvaren. Enda mer forvirrende ble S20-serien av at de amerikanske versjonene hadde annen innmat, og fungerte vesentlig bedre - derfor ble det et stort sprik i testene.

For S21 Ultra er en ny generasjon programvare og en ny generasjon prosessorer er på plass, og brukeropplevelsen denne gang oppleves som «frisk og rask», der den litt hakkete opplevelsen med S20 fikk det til å føles som om noe ikke helt stemte fra første øyeblikk i fjor.

Der batteritiden var rundt 3,5–4,5 timer på S20-telefonene, oppleves S21 som rundt en times tid bedre. Det er fortsatt langt fra de beste, men det har gått fra brukbart til greit nok. Jeg hadde gjerne sett enda en time bruk, kanskje til og med to, før jeg ble virkelig fornøyd. Det finnes det konkurrenter som fint greier.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 256GB Pris 14490 NOK Serie Samsung Galaxy S21 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 3 (Gen 1) Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 515 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Antall farger 16 777 216 Farger Skjermoppløsning 1440x3200 piksler Skjermstørrelse 6.8 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Sølv, Blå, Brun Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 75.6 mm Dybde 8.9 mm Høyde 165.1 mm Produktvekt 227 g Funksjoner ANT+, Stylus pennstøtte (Active Digitizer), Innebygde stereohøyttalere, eSIM, Høreapparatkompatibel Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop, Barometer Innebygget trådløs lading Ja Trådløs standard QI, PMA Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Samsung Adaptive Fast Charge Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Hybridholder til SIM Nei Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Ja IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP68 Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 40 megapiksler Antall bakkameraer 4 stk Effektivt antall piksler 108 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Elektronisk bildestabilisering, Optisk zoom Maksimal blenderåpning 1.8 Sensorformat 1/1,33" Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) 24 fps Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 960 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1280x720 (HD 720) piksler Maks oppløsning 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 4G: Hastighet (ned/opp) Cat.20/18: 2000/200 Mbit/s 5G (NR) Ja Frekvensområde (5G) FR1 (Sub-6 GHz), FR2 (mmWave) Bluetooth Ja Bluetooth-profil A2DP Bluetooth-versjon 5.1 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 256 GB Minnekortleser Nei Materiale (deksel/chassis) Glass, Aluminium RAM-minne 12GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 11 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype ARM Mali-G78 MP14 Prosessorhastighet 2.9 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Samsung Exynos 2100 Batterikapasitet 5000 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2021

Flott design

Spesielt for Galaxy S21-serien, om kanskje i noe mindre grad for Ultra-modellen, er at kamerahumpen på baksiden fremstår som bedre integrert med helhetsdesignen enn i noen annen telefon. Forhøyningen glir sømløst over i rammen rundt hele telefonen, og er ikke «bare» en klump midt på baksiden av telefonen.

For Ultras del sviktes den ørlite grann av den rene størrelsen på kamerahumpen. Det skal noe til å «skjule» fire kamera, lasersensor og LED-blits, så her ser kamerahumpen vesentlig større og mer påfallende ut enn i Galaxy S21 og S21+.

Men det som slår positivt ut for S21 Ultra er at den rett og slett føles litt mindre klumpete og stor enn S20 Ultra gjorde. I virkeligheten er de to telefonene nesten akkurat like store - så her handler det om en smule synsbedrag på grunn av den endrede rammen og kamerahumpen.

Forfra er S21 Ultra identisk med forgjengeren. Et kamerahull øverst på skjermen, og så vidt buede langsider på skjermen. Ekstremt smale rammer hører til, men i de rammene er det likevel plass til en liten høyttalerspalte øverst som fungerer som samtalehøyttaler eller stereopartner til høyttaleren i bunn av telefonen.

S21 Ultra kommer i de superkonservative fargene sølv og svart i vanlige butikker, men du kan velge å bestille den i brunt eller grønt direkte fra Samsung.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fravær av tilbehør, men ...

Oppi esken er det kun en telefon og en kabel. Samsung har gjort akkurat det de mobbet Apple for å gjøre i iPhone 12-serien; de har fjernet laderen og ørepluggene.

Det er første gang i Samsungs lange Galaxy S-historie ikke får lader med i esken. Selv om man kan mistenke at giganter som Samsung og Apple gjør det bare fordi det er billigere - er nok endringen musikk i ørene for EU, som lenge har argumentert for standardisering av ladere slik at man ikke lenger trenger å ha stadig nye ladere med i alle mobilpakninger .

Har du likevel bruk for en lader kan du kjøpe en hurtiglader for forholdsvis rimelige 250 kroner attåt.

Trenger du øreplugger kan du kjøpe de nye Galaxy Buds Pro-pluggene med aktiv støydemping for 99 kroner attåt hvis du bestiller på forhåndssalget som fortsatt varer en ukes tid fra publisering av testen. Siden Samsung startet å selge helt trådløse øreplugger har de konstant vært blant de beste i bransjen innenfor sine segment, så her er konklusjonen enkel. Hvis du skal være tidligkjøper av S21 Ultra bør du også sørge for å røske med deg øreproppene. De er helt definitivt verdt mer enn de 99 kronene du betaler for dem - og har du propper fra før, er utsalgsprisen på rundt 2500 kroner, så du kan helt sikkert få mer igjen enn hundrelappen du betaler hvis du selger dem til naboen.

Meget bra kamera

Kameraet i S21 Ultra har forholdsvis store forbedringer over det hele. På kamerafronten er brikkestørrelse, oppløsning og optikk den samme for hovedkameraet, men fareggjengivelse og mørkeegenskaper skal ha blitt gjort bedre av Samsung. Og det ser ut til at de har sine ord i behold - iallfall der kameraet fortsatt har forbedringspotensial. Tar du bilder midt på lyse dagen er det ikke veldig mye å utsette på noen telefoner til over 10.000 kroner. Det skulle bare mangle at de takler slike forhold.

Men er du på fotosafari etter mørkets frembrudd jobber kameraet bedre og riktigere enn før. Det velger automatisk en eksponering som er lang nok, og deretter tar programvaren over i to steg. Ser du på bildene etterpå er det første du får se forholdsvis dårlig - antakeligvis ett av enkeltbildene som er knipset under eksponeringen. Deretter endres bildet to ganger mens du har det fremme på skjermen. Det legges til detaljer og støy fjernes i én operasjon, før hvitbalanse og eksponering flikkes på i en til. Det minner om måten Googles HDR+-funksjon jobber hvis du har fotografert med ren Android. Resultatene blir gode, som du kan se i karusellen under, men strølys er som alltid et problem for de mørkeste bildene.

En egenskap jeg irriterer meg er at bildene gjøres nærmest unaturlig skarpe i noen sammenhenger. Det ser rett og slett litt «skrikende» ut. Omtrent slik en hyperaktiv diskant er for lyd. Det får bildet til å fremstå som mer detaljrikt enn det er, og det kan være greit i de situasjonen der du må lyve på deg litt kvalitet for å dytte bildet forbi «brukbargrensa». Men i enkelte sammenhenger senker det kvalitetsinntrykket. En iPhone 12 Pro Max gjør ikke det samme i like stor grad. Kanskje en mulighet til å velge oppskarping for bildene etter at de er tatt er en bedre løsning - slik nevnte Apple-telefon også har i sitt redigeringsverktøy?

Der Grillmeister Johansen i aksjon.

Garasje hos motorsportorientert familie.

Kamera og fokus i S21 Ultra jobber vanligvis raskt nok til å ta gode bilder av dyr og barn i bevegelse.

Det er fugler i fuglehuset langt unna.

30x zoom viser at det ikke bare er en vanlig spurv.

På 100x zoom ser vi at det er en flaggspett. Men bildekvaliteten er ikke noe å synge arier for.

Enda et forsøk på å få klart bilde på 100x.

Ole Henrik Johansen på avstand.

Ole Henrik Johansen zoomet inn.

Ole Henrik Johansen zoomet kraftig inn (30x).

Ole Henrik Johansens smultring på 100x zoom.

Sjølfie.

Katt i halvmørke - lang eksponering.

Aker brygge fotografert med vidvinkel.

Måke i 30x zoom. Legg merke til hvor tydelig skriften på merkeringen er.

Nattmodus, landskap.

Nattmodus, traktor.

Enda en traktor i nattmodus.

100x.

30x

10x

1x

Fikset fokuset, men litt igjen

Fokuset jobber rimelig raskt på denne telefonen. Her hadde S20 en av sine største akilleshæler, og den treige og søkende fokusen er noe Samsung ikke helt har klart å oppdatere den bort fra. Med S21 Ultra er det en laseresensor på plass, og hvis det er noe foran den finner telefonen fokus og knipser. Den bruker fortsatt litt tid på å ta bildet, så selv i godt lys opplever jeg tidvis bevegelsesuskarpheter, men det er sjelden den ikke treffer noenlunde med fokuset.

En annen ting som irriterer litt er at S21 Ultra jager litt på fokus når lasersensoren ikke oppdager noe foran seg. Da burde kameraet gå rett i avstandsmodus. Resultatet er at i middels dårlig lys og ned til helt mørkt, vil kameraet jobbe seg sakte fra nærfokus til langt-unna-fokus før det knipser bildene. Det er i og for seg greit, siden det er sjelden at landskapet er like viltert som for eksempel en hund. Man har jo tid til å vente litt, og den fine horisonten, eller bygningen, beveger seg neppe. Men brukeropplevelsen hadde vært bedre hvis man slapp å vente. Heldigvis har S21 Ultra sensorene den trenger til å fokusere raskt på nært hold uansett, så dette er en kjapp endring å gjøre hvis Samsung vil.

Ok, zoomer ...

Det er én svært synlig nyhet på baksiden av telefonen; et ekstra zoom-kamera. Fjorårets 4x-zoomkamera erstattes av ett kamera som gir 3x og ett som gir 10x zoom. Begge gjør solid nytte, og selv om det ene er rimelig lite lyssterkt i periskop-optikken, gjør begge også tidvis en grei jobb i utfordrende lysforhold. Det hjelpes nok av at alle de tre viktigste kameraene i denne telefonen er optisk stabiliserte.

100x zoom-en Samsung skryter av er ikke fullstendig ubrukelig i år - bare nesten, slik du kan se på bildet av flaggspetten i bildekarusellen. Men den virkelige fordelen er at 30x zoom ser enda bedre ut enn i fjor, da det var 4x-kameraet som ga «akseptable» bilder ved den zoomfaktoren, sammen med programvarehjelp. Nå må programvaren formodentlig hjelpe til langt mindre for å gi samme effekt, og bildene blir rett og slett bedre.

En kjekk ting er zoom lock-funksjonen, som gjør at kameraet gjør sitt beste for å hjelpe deg å holde motivet i søkeren. Det merkes at dette er en programvarefunksjon, siden bildet ser stabilt ut, men blir mindre skarpt når telefonen beveges. Du må fortsatt prøve så godt du kan å holde telefonen i ro hvis du vil knipse et bra bilde, men det hjelper likevel til med å holde oversikten og utsnittet du har valgt.

En 3x-linse som har optikk på f/2,4 i motsetning til «bare» fjorårets 4x-linse med f/3,5 betyr også bedre innzoomede bilder i mørket, om enn ikke på like lang avstand som fjorårets periskop ga.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skal hjelpe til med filming

Sist, men ikke minst; kamera som går fra 0,6x via 1x til 3x og 10x betyr i utgangspunktet muligheten for en svært jevn økning i innzooming når du filmer.

Men her må jeg tilstå at jeg er litt misfornøyd. Det er merkbart ulik hvitbalanse etter hvert som telefonen bytter mellom kamera. Hvert av kameraene virker som om de blir litt overrumplet og må få det du sikter på i fokus. Samspillet mellom linsene er fortsatt ikke godt nok, selv om telefonen i hvert fall har alt den burde trenge på maskinvarefronten til at det kan bli bra etter noen oppdateringer.

Vi får nevne selfiekameraet som en ettertanke her; det er det samme som i fjor. Og fortsatt helt kurant.

En kjekk ting er forresten at Samsungs delingsfunksjon selv foreslår å strippe vekk lokasjonsinformasjon fra bildene før du sender dem til noen. Dermed unngår du å uforvarende sende noen plasseringen din når du deler eller laster opp et bilde.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Super ytelse, lite varme

Det er en helt ny prosessor på plass i S21-serien. Den ser ut til å ha bedret både batteritid og ytelse en del. Men ytelsen ser ikke ut til å slå Snapdragon-prosessorene fra i fjor. Hverken ytelsesmålingene eller den opplevde batteritiden overgår for eksempel S20 FE 5G, som hadde Qualcomm-maskinvare på innsiden.

Men det er bedre enn det vi opplevde med fjorårets Exynos-modeller, og det er ikke en ubetydelighet at brukeropplevelsen nå er skikkelig på plass. Den ekstra timen med skjermtid vi opplever er også kjærkommen, selv om det ikke plasserer telefonen i noe toppsjikt.

Veksling mellom ulike apper gjøres enkelt og raskt, i en av de mest prikkfrie versjonene av One UI jeg har brukt siden Samsung først lanserte menyene. Det er rett og slett hverken bugs eller tregheter å spore her av nevneverdig format. Men det hører med at vår telefon kjører bittelitt tidlig programvare. Den er «ferdig», men det kommer alltid en siste-øyeblikks-oppdatering idet du som kunde kan kjøpe den. Noen ganger introduserer disse oppdateringene flere feil enn i programvaren rett før salg, så skulle du oppleve krøll er det sannsynligvis det som er forklaringen. Heldigvis har Samsung også bygget seg opp et rykte for å være flinke til å oppdatere, og det er sjelden at telefonene deres har virkelig dårlig programvare så lenge av gangen.

Med mange ytelsestester på rad gikk ikke ytelsen særlig ned. Ved langvarig spilling blir heller ikke telefonen særlig varm. Selv om den ikke har grensesprengende ytelsestall virker det som om den ytelsen den har er forholdsvis robust.

Sammenliknet med Apples telefoner er Galaxy S21 Ultra svakere på ren dataprosessering, mens grafikkdelen øyensynlig jobber raskere hos koreaneren.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Endelig en S-pen for store hender

En ting som alltid har irritert meg med Galaxy Note-serien er de bittesmå pennene. Med store hender er ikke en liten penn så veldig nyttig for meg. Jeg har likt konseptet, men ikke helt fått til å utnytte det. Pennen skal tross alt bo i et lite hull nederst i mobiltelefonen.

Med S21 Ultra er pennestøtte på plass, men penn følger ikke med. Det må du betale rundt 600 kroner ekstra for, og da får du et deksel med holder for pennen. Her er det grunnleggende pennefunksjoner som er med, og foreløpig ikke fjernstyringsfunksjonene fra Note-serien. Det kan tenkes det kommer senere, men foreløpig er det tegning og skriving som står i fokus. Det fungerer akkurat like utmerket her som på Note.

Og med en større penn som det er plass til i dekselet har også skriveopplevelsen blitt betydelig bedre for oss med store hender.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Bør du kjøpe S21 Ultra? Hvis du har én av de siste toppmodellene fra Samsung eller andre produsenter kan du like gjerne vente. S21 Ultra revolusjonerer ingenting. Den bygger videre på noen ting og den sørger for å rydde bort noen blindveier fra Samsung-universet.

Nesten alt krøllet fra fjorårets S20-modeller er borte. Batteritiden er blitt bedre, men er fortsatt ikke fantastisk. Flere kameralinser på baksiden gir bedre zoom, og god kvalitet ved 30x, men den jevne zoomen og filmfunksjonen er ikke helt der jeg gjerne skulle sett den kvalitetsmessig. Takket være en lasersensor jakter ikke telefonen på fokus i lange tider før den knipser bilder.

Vi har altså noen få nesehår å plukke med Samsungs toppmodell også denne gangen. Men jevnt over er det ikke veldig mye å klage over her. Det viktigste er nok prisen. For til 14.500 kroner har ikke den norsksolgte S21-en blitt noe billigere enn i fjor, slik den har blitt i utlandet.

Men folk i utlandet får ikke med trivelig tilbehør for over 2500 kroner om de spytter i en ekstra hundrelapp. Jeg regner med S21 Ultra-kjøpere enten vil være ganske misfornøyd over å ikke ha fått den lavere prisen, eller ganske fornøyd for å få «full pakke» uten å betale noe særlig mer enn mobilprisen.

Spørsmålet er likevel; med topputstyrte OnePlus 8T tilgjengelig fra 6800 kroner - er dette 7700 kroner mer mobil enn en raskere OnePlus med bedre batteritid?

At du får litt mer i S21 er utvilsomt. Bedre kamera, en vanntett telefon, pennestøtte og flottere skjerm er viktige egenskaper å nevne. Men OnePlusen er tross alt værtettet og tåler uvær, den har helt ålreit om enn svakere kamera og rask OLED-skjerm får du der også. Du betaler i stor grad for den siste, ekstra finishen hos Samsung. Og det er ikke så uvanlig hverken hos andre mobilprodusenter eller for andre typer ting.

En ting ser uansett ut til å være sikkert; utviklingen av de «vanlige» mobiltelefonene nærmer seg veis ende nå. Der det gjenstår spenning og raffinering på mobilfronten er på nye konsepter og design, så som de bøyelige telefonene. Det er grenser for hvor mange øyne man kan slenge bakpå en ny modell og si «se her, veldig mye bedre enn i fjor.»

Men S21 Ultra er tross alt bedre enn i fjor. Og den er bedre der det teller.