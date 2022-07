Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Asus ZenFone 9

ZenFone 9 er en fantastisk telefon

Her har Asus fintet ut konkurrentene.

Designen er noe utenom det vanlige. En matt bakside med to store øyer. Og for en gangs skyld betyr designet noe - for det ene kameraet her er svært spesielt.

– Ooooooh!

Det er sjelden en mobiltelefon er så veldesignet at jeg gir fra meg lyder når jeg pakker opp telefonene. Enda mer overraskende er det med tanke på at materialvalget strengt tatt har blitt «dårligere» siden sist.

Men det var faktisk det som skjedde da jeg fikk ZenFone 9 mellom klypene her forleden. Hvordan kan den være «en vanlig telefon», men likevel se så annerledes ut?

Asus ZenFone 9 imponerte oss fra øyeblikket den kom ut av esken.

For dette er i likhet med telefoner flest «bare» et svart rektangel. ZenFone 9 har en spesifikasjonsliste som domineres av det som på overflaten er vanlige greier du ser overalt, inkludert plasten på baksiden. Der det før var glass.

Men ved nærmere ettersyn er dette likevel svært så uvanlig. For særegenhet er bygget inn i selv de «vanligste» hjørnene av denne telefonen. Joda, den er en vanlig mobiltelefon, litt på samme måte som en liten elektrisk cabriolet fra Fiat er en vanlig bil.

Så vanlig, så annerledes

Vi begynner med utsiden.

ZenFone 9 er blant de mest kompakte svarte rektanglene, eh mobilene, du kan kjøpe i dag. Den er bare 6,8 centimeter bred og burde dermed passe i de fleste lanker.

Den veier heller ikke så mye.

Menyopplevelsen stopper aldri, og ytelsen måles skyhøyt. Man kan kanskje kalle brukeropplevelsen kompromissløs.

På overflaten har den mindre eksklusive materialer, med plast på baksiden. Men baksiden har en utforming og farger som vi knapt har sett før i en mobiltelefon. Her er ikke én kamerahump, men i stedet det som ser ut som en liten «kikkert» i kontrastfarger som stikker ut, med to store linser.

Baksiden i seg selv er såvidt ruglete og dermed motstandsdyktig mot fingeravtrykk. Den er lys beige eller lys marineblå, med bare små hint av påskrift her og der. Du ser ikke skriften på avstand.

Asus ZenFone 9 Sony Xperia 5 III Asus Zenfone 8 Apple iPhone 13 Mini 128GB annonse Pris 7 999,- - 5 990,- 7 790,- Pris i testtidspunktet 8000,- 9000,- 6000,- 8000,- - - - - Dimensjoner (cm) 14,65 x 6,81 x 0,91 15,7 x 6,8 x 0,82 14,8 x 6,85 x 0,89 13,15 x 6,42 x 0,77 Vekt (gram) 169 168 169 141 Byggematerialer Glass, aluminium, plast Glass, aluminium Glass, aluminium Glass, aluminium Vannsikring IP68 IP68 IP68 IP68 - - - - Skjermtype AMOLED, 120 Hz OLED, 120 Hz AMOLED, 120 Hz OLED, 60 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 2520 x 1080 2400 x 1080 2340 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 5,9 6,1 5,9 5,4 Skjermglass Victus Gorilla Glass 6 Victus Gorilla Glass (Uspes) Fingerleser Sideplassert Sideplassert I skjerm, optisk Bare FaceID - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Apple A15 Bionic Lagringsplass (gigabyte) 128 / 256 128 / 256 128 / 256 128 / 256 / 512 Ram (gigabyte) 8 / 16 8 8 / 12 / 16 4 - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.9, Gimbal/OIS, PDAF 12 MP, f/1.7, OIS, PDAF 64 MP, f/1.8, OIS, PDAF 12 MP, f/1.6, Sensor Shift OIS, PDAF Vidvinkelkamera 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.3, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.4, FF Zoomkamera (ja/nei) Bytt ja, 12 MP, 4,4x OIS Bytt Bytt Selfiekamera 12 MP, f/1.9, PDAF 8 MP, f/2.0, FF 12 MP, f/2.5, PDAF 12 MP, f/2.2, FF - - - - Batteristørrelse 4300 mAh 4500 mAh 4000 mAh 2438 mAh Lader inkludert Ja, 30W Ja, 30W Ja, 30W Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Krysse av

Også metallsidene av telefonen og forsiden fremstår som kontraster, med svart ramme og forside for den blå utgaven og sølvfarget ramme attåt svart forside for den beige utgaven.

Javisst er den «vanlig». Men den er også høyst uvanlig. En akkurat passe liten telefon? Hvor ofte ser vi det i dag?

Men som regel har de for små batterier og strikkmotor. De har sjelden de nyeste vinningene, ikke sant? Nope. For med ZenFone 9 får du også de viktige nyhetene.

Et helsprøtt kamera

Inni linsen til høyre er det et kamera der hele innretningen er fast i en stabilisator og beveger seg. Du kan se kameraet jobbe fra utsiden.

Neste på listen er kameraet. Her er teknologien relativt ny og relativt unik i mobilsammenheng. Vi kjenner til at Vivo har lekt seg litt med såkalt «gimbal»-stabilisert kamera før, men utover dette har denne løsningen mest vært brukt i større video- og stillbildekamera.

Satt i sammenheng er det slik at ZenFone 9 stabiliserer kameraet ved å flytte på hele kameraet inni telefonen. Langt de fleste av konkurrentene flytter på enkelte linseelementer for å kompensere for risting. Det kalles optisk bildestabilisering, eller OIS. Apple er foreløpig alene om å ha det som gjerne kalles IBIS, eller in body image stabilization, der selve bildesensoren flyttes rundt.

Fargegjengivelsen i bildene rett fra ZenFone 9-kameraet er en vi ellers nesten bare ser fra systemkamera som har spesialisert seg på slikt. I motsetning til enkelte mobilkamera legger heller ikke ZenFone 9-kameraet til farger som ikke er der. Det er naturlige farger, men vi har sjelden sett dem penere.

Hovedkameraet gjør en kremjobb på stillbilder. Her får vi gode bilder enten det er sent eller tidlig på dagen, og spesielt fargegjengivelsen imponerer virkelig. Jeg trodde det var konkurrentene til Asus som samarbeidet med Leica?

Også selfiene blir overbevisende når det kommer til farger og skarphet, og portrettmodusen leverer som bare det.

Forsøk på makrofoto er imidlertid noe mer varierende kvalitet på, og ultravidvinkelen kunne vært kvassere. En annen merkbar ting som mangler her er støtte for råfiler, for den som måtte ønske det. Du får imidlertid en manuell modus som gir deg rimelig god kontroll. Og resultatene rett fra kameraet er så gode at jeg tror svært få vil savne råfilene. Av de få som brukte dem i utgangspunktet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den nye stabiliseringsløsningen ser nokså sprø ut fra utsiden - for hele kameraet beveger seg rundt inni den ene av de to store linsene.

Men det funker.

Video forsøkt tatt opp mens vi hopper og løper rundt er i stor grad så stabil at det ser ut som det er skutt med «steadycam». Unntaket er hvis hoppingen blir for intens - da oppstår det vibrasjoner i selve kamerakonstruksjonen og vi ser at bildene flimrer litt mer. Dette kan for ordens skyld oppstå i alle mekanisk stabiliserte kamera. Stabiliseringen er der i hovedsak for å dempe moderat håndristing og bevegelsene fra skritt.

Resultatet blir imponerende, og er en kombinasjon av optisk og digital stabilisering. Regjerende mester på video er for tiden Apples iPhoner, og de har vært det lenge. Vi skal ikke si at ZenFone 9 går forbi, men langt unna er den definitivt ikke, og i noen ekstreme situasjoner kan den være bedre.

En fantastisk menyopplevelse

Menyene er ganske grunnleggende Android-menyer som er lette å bruke.

ZenFone 9 stopper aldri. Menyene tikker og går og er lynraske. Her er ingen av «av-og-til stoppene» fra enkelte andre toppmodeller i markedet. Telefonen virker uanstrengt - alltid.

Tross at vi har testet telefonen før offisiell lansering, som av og til kan bety trøbbel med tidlig programvare har det vært ekstremt lite å plukke på i form av bugs også.

Kjapp og god biometri

Når denne telefonen skal låses opp er det trynefaktor eller fingrene dine som må til pers. Begge deler fungerer bra. Fingerleseren er sidemontert. Det kan av og til være irriterende saker, siden de har en tendens til å «lese» alt mulig som kommer i nærheten og sperre telefonen.

Men jeg har aldri opplevd å ta ZenFone 9 opp av lommen og se at den klager over for mange forsøk eller liknende, slik enkelte Sony-modeller for eksempel gjør ustanselig. Den er alltid klar, og det er veldig sjelden den må ha flere forsøk på å lese fingeren.

Hvis lyset er godt nok tar uansett ansiktsgjenkjenningen seg av jobben. Den fungerer rimelig bra den også, selv om den kanskje føles bare øyeblikket bakpå i noen situasjoner. Resten av denne telefonen setter forventningene høyt, så jeg skal ikke akkurat påstå det går tregt her heller.

Blir ganske varm

Alt av apper som er brukt på telefonen i testperioden har fungert bra. Det inkluderer timevis med TikTok og Diablo, på tvers av to testenheter.

Dette er en liten tass av en telefon. Den har den beste kjølingen du kan oppdrive i telefoner, altså fordampingskamre som sprer varmen utover med fuktighet, av og til upresist omtalt som væskekjøling. Like fullt er det lite område å spre varmen utover, så jobber telefonen hardt lenge - blir den varm, varm varm.

Det uventede er hvor lenge batteriet likevel holder. Her er det på 4300 mAh, som er 700 mAh mindre enn i en del større toppmodeller. Men likevel kan du spille og spille på denne telefonen uten å tenke stort på at batteriprosenten går ned.

Under ser du for øvrig ytelsestestene fra telefonen. Kort fortalt er det fint lite å utsette på ytelsen her. Den sparker såpass godt fra seg som en telefon med denne spesifikasjonslisten skal gjøre. Selv om målingene tidvis går noe over ROG Phone 6 Pro er kjølingen vesentlig bedre på den store gamingtelefonen, som holder bedre på ytelsen over tid.

Uansett er det mer enn nok kraft i også ZenFone 9 til å levere en stabil gamingopplevelse over tid.

Kjapp lading, men én ting mangler

Skulle batteriprosenten først være på vei mot bånn kan du lade den raskt igjen med den 30-watts medfølgende USB-C-laderen. Her er i praksis 200 til 400 kroner spart sammenliknet med telefoner fra Samsung og Apple. Verdt å merke seg er det at Sonys Xperia 5 III har lader med, til tross for at nyere modeller fra Sony ikke har det.

Den kanskje tydeligste ulempen med ZenFone 9 er imidlertid også på ladefronten. Det er ingen trådløs lading her, hverken av selve telefonen eller i «revers» mot ting som øreplugger. Har du først vent deg til trådløs lading vet jeg at det kan være en «dealbreaker» for noen. Det er i praksis den eneste tingen som kan omtales som det med ZenFone 9.

Til gjengjeld holder den altså nokså lenge på strømmen. I min erfaring lades den hver til annenhver dag, og det eneste som virkelig belaster den hardt er gaming i to-tre timer i slengen. Driver du med slikt må du lade hver dag.

Den viktigste dealbreakeren her er mangelen på trådløs lading. Men prisen gjør opp for noe av den mangelen, og at telefonen innfrir eller «overpresterer» på nesten alle andre områder gjør opp for resten.

Litt flisespikkeri

Som de fleste toppmodeller justerer ZenFone 9 lysstyrke og fargebalanse i skjermen selv basert på omgivelsene. En ting jeg har lagt merke til er at telefonen titt «misforstår» hvis jeg justerer på måten jeg holder den. Det er ikke uvanlig at andre telefoner kan feiljustere lysstyrken litt, men her kan hele fargeuttrykket i skjermen endre seg. Telefonen hadde kanskje tjent på «mykere» og mindre brå overganger i fargejusteringen.

Apropos flisespikkeri og måter å holde telefonen på - en større høyttalergrill i bunnen av telefonen hadde gjort seg. Det er nokså lett å tette til bunnhøyttaleren under bruk. Spesielt ved lading.

Flott deksel med i pakken

Dette dekselet følger med den blå telefonen. Et fargematchet beige deksel følger med den andre varianten.

Blant de mange oppsidene ved denne telefonen er det medfølgende dekselet. Her er det ikke noe blankt gummiaktig deksel som lover permanente fingermerker og snarlig gulning á la flere av konkurrentene. I stedet er det fargetilpasset telefonen - et beige deksel med den beige, et enda mørkere blått med den blå. Og utførelsen er nokså solid. Dekselet går også litt foran skjermen, og burde beskytte noe mot skjermknus mot et flatt gulv. Dette er tilbehør i en klasse man måtte betalt for ellers.

Ellers finnes det også deksler for telefonen laget av Asus, der du kan feste kortholder eller en utfellbar fot for filmtitting, men til 550 kroner er det en like kostbar fornøyelse som deksler fra Apple og Samsung.

Dekselet som kan kjøpes utenom er ganske likt det som følger med i esken, foruten at det er litt tykkere og har medfølgende kortholder og «kickstand». Du må imidlertid velge hvilken du bruker.

En «økonomisk» toppmodell

Det er ikke ofte vi får stifte bekjentskap med en telefon som krysser av i alle boksene. ZenFone 9 er det nærmeste vi kommer en sånn på en god stund. Her starter vi med en nokså riktig pris sett opp mot andre toppmodeller. Til 7990 i testtidspunktet er den mellom 1500 og 3000 kroner billigere enn det meste som kan sammenliknes. Og attåt å være tusenlapper rimeligere kommer den med tilbehør inkludert som konkurrentene fort skal ha 500–800 kroner ekstra for.

Når først det økonomiske er unnagjort er designet på et nivå jeg knapt har sett i en telefon de siste årene. Alle jeg har vist den til har berømmet den uvanlige designen. Og designen er også en nær perfekt kombinasjon av kompakt og med stor skjerm og kraftig lyd. Den er altså liten uten at du mister noe særlig fra større telefoner.

Konklusjon: Noe helt spesielt fra Asus

Også spesifikasjonene er på linje med det beste fra langt større innpakninger. Her får du vanvittig kamerateknologi og den raskeste maskinvaren som er tilgjengelig - en generasjon foran de fleste andre toppmodeller akkurat nå. Selv om konkurrentene neppe er veldig langt unna - høstlanseringene kommer øyeblikkelig. Men de fleste av prisene vil nok fortsatt være høyere.

Her ser Asus rett og slett ut til å ha fintet ut konkurrentene.

ZenFone 9 er en fryd å bruke, den tar fantastiske bilder og batteriet varer og varer. Alle som ser den lurer på hva den er, og den skuffer deg aldri i hastighet eller brukervennlighet.

Den mangler trådløs lading og zoomkamera. Men gitt at kvaliteten på hele resten av pakka er godt over forventningene er jeg tilbøyelig til å tilgi. Dette er den beste telefonen vi har testet i 2022, og om den skulle overgås er den fortsatt noe helt spesielt.

