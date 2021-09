Test Samsung Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic

Samsungs smartklokker har blitt helt nye

Men endringene ligger godt skjult.

Knallfine og lyssterke skjermer hører med når Samsung lanserer smartklokker.

På smartklokkefronten har det i all hovedsak vært to aktører å regne med de siste årene; Apple og Samsung.

Nå har Samsung fornyet sin klokke noe voldsomt - programvaren som ligger i bunn er ny og er et samarbeid med Google. Slike store forandringer har som regel en liten innkjøringsperiode og det er ikke uten grunn at ordet «barnesykdommer» har satt seg om småknirk i nye dingser.

Galaxy Watch 4-serien ligner likevel til forveksling på forgjengerne. Selv om Samsung har byttet ut «motoren» under menyene med helt ny kode, fra Tizen til Wear-plattformen, kan de fortsatt styre designet på menyene oppå. For en klokkeserie som for mange ha blitt kjent og kjær er det naturlig at Samsung har forsøkt å gjøre menyene likest mulig.

Selv om det ser likt ut blir det nødvendigvis forskjeller når alt er nytt, og man merker det mest på måten klokkene fungerer. Noen ting oppleves litt tregere, noen ting litt raskere - og batteritiden føles svakere enn den har vært. Det er altså snakk om en litt blandet pose dette her - samtidig som det ikke er nok å ta tak i til å senke Samsung-klokkene som de nest beste på markedet etter fruktselskapets firkantur.

7.5 Bra Samsung Galaxy Watch 4 44mm LTE annonse 3690 NOK Sjekk nå 3690 NOK 3690 NOK sitat " En ganske ålreit smartklokke med noen nykker. " Fordeler Krysse av Lyssterk og god OLED-skjerm

Krysse av Har støtte for alltid-på-skjerm

Krysse av Direkte støtte for Spotify på klokken

Krysse av Pauser treningsøkter automatisk og presist Ting å tenke på Bytt Relativt kortvarig batteritid

Bytt Noe fusk i programvaren

Bytt All navigering er sveipebasert

8 Meget bra Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm LTE annonse 4390 NOK Sjekk nå 4390 NOK 4390 NOK sitat " Klokkeringen gjør Galaxy Watch 4 Classic unik og lett å bruke. " Fordeler Krysse av Ring rundt urskiven gir enkel navigering

Krysse av Lyssterk og god OLED-skjerm

Krysse av Har støtte for alltid-på-skjerm

Krysse av Direkte støtte for Spotify på klokken

Krysse av Pauser treningsøkter automatisk og presist Ting å tenke på Bytt Relativt kortvarig batteritid

Bytt Noe fusk i programvaren

Watch 4 Classic har en ring rundt urskiven som brukes til å enkelt navigere menyene. På den vanlige Watch 4-modellen må du bruke sveip og berøring - men der får du til gjengjeld større skjerm uten at klokken blir så stor.

Bedre skjerm

Det første som slår oss er at skjermen har blitt mye bedre. Spesielt har lysstyrken og fargegjengivelsen blitt såpass god at du ikke lenger har noen problemer med å se hva klokken er selv med solen stekende på den. Det er imidlertid når skjermen er helt på - i alltid-på-modus demper skjermen lysstyrken noe når du ikke har lanken løftet, akkurat slik Apple Watch gjør.

Du har to ulike størrelser å velge blant i hver av de to designvariantene. Classic-utgaven finnes som 46 eller 42 millimeter kassestørrelse, mens den vanlige Watch 4, i tidligere generasjoner kjent som «Active», leveres som 44 eller 40 millimeter.

Klokken finnes altså i totalt fire utgaver. De to minste har lavere oppløsning enn de to største, med «bare» 396 x 396 piksler. De to største utgavene av Watch 4 og Watch 4 Classic har begge 1,4 tommer store skjermer, med oppløsning på 450 x 450 piksler. De to store skjermene er altså marginalt skarpere på papiret, men i praksis er det knapt mulig å se forskjell på disse.

Begge er AMOLED-baserte og er merkbart bedre enn foregående Galaxy-klokker. Det er her den største forbedringen ser ut til å ha kommet.

Samsung Galaxy Watch 4 40mm LTE Samsung Galaxy Watch 4 44mm LTE Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm LTE Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm LTE annonse Pris 3288 NOK 3690 NOK 4390 NOK 4688 NOK Skjermstørrelse 1,2 tommer 1,4 tommer 1,2 tommer 1,4 Oppløsning 396 x 396 450 x 450 396 x 396 450 x 450 Batteristørrelse 247 mAh 361 mAh 247 mAh 361 mAh Vanntetting 50 meter 50 meter 50 meter 50 meter Lagringsplass 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB

Strøm-appetitt

En av de store svakheten til Apple Watch har ofte vært batterilevetiden. Her har Samsung tradisjonelt vært flere knepp kvassere. Men med omlegningen til Googles egen plattform, er ikke dette forspranget like tydelig lenger.

I starten av testperioden hadde klokken en voldsom appetitt på strøm. Men det kan nok for det meste settes på kontoen for oppstart og installering av apper og funksjoner. For etter noen timer, og ikke minst en rekke oppdateringer sendere, virker den å stabilisere seg.

Men det betyr ikke at det stabile nivået er spesielt imponerende av den grunn. Med skjermen «alltid på», slik man gjerne har på klokker som tilbyr dette, og funksjoner som posisjon og Wi-Fi slått på, med 60 prosent lysstyrke eller mer, har vi ikke klart å tyne ut noe særlig mer enn en dag med batteri før du må hilse på laderen igjen.

Skrur vi av «alltid-på»-skjermen, og setter den til å bare skru seg på når vi vender klokken mot ansiktet, strekker levetiden seg til halvannen til to dager i stedet. Det er greit, men ikke fantastisk - og rundt halvparten så bra som tidligere Galaxy Watch-modeller har prestert.

Under testperiodene har klokkene vært i aktiv i bruk. Sykkelprogram, svømmeprogram og gåprogram har vært hentet frem fra sportsfunksjonene, og klokkene har også fått lov til å starte og stoppe aktivitetslogging automatisk. Det innebærer nokså høyt strømforbruk og at GPS-mottakeren i klokken går på. Kutter du i denne typen aktiviteter kan brukstiden din øke noe. Det har variert om mobilen klokkene har vært tilkoblet har vært med, uten at vi har sett store utslag i batteritiden - det er vanlig for smartklokker å spare strøm ved å «låne» GPS-mottak fra mobilen hvis den er med på turen.

Samtidig er bruken nokså lik den vi har hatt med tidligere smartklokker fra Samsung. Og disse har vi klart å bruke opp mot tre hele dager uten å måtte lade. Det er lite lite tvil om at de nye klokkene er mer strømhungrige enn sine forfedre. De er nå kun marginalt bedre enn sine konkurrenter fra Apple.

Funksjonsringen skiller Classic fra resten

Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic er ganske like i bruk. Unntaket er likevel vesentlig: Classic har en egen funksjonsring (bezelring) som du kan vri på.

Med Watch 4 må du sveipe på skjermen for å bla i de ulike menyene og funksjonene. Noen ganger er ikke responsen så silkemyk som den burde være, og av og til dukker det opp tregheter, eller at den rett og slett ikke registrerer et sveip i det hele tatt. En sjelden gang leses også sveipet som en annen bevegelse enn tiltenkt, og plutselig er du et annet sted enn du skulle.

Ved å ta i bruk funksjonsringen unngår du en del av disse problemene. Og etter vår mening bidrar den samtidig til å gjøre Samsungs smartklokker unike sammenlignet med både Apple Watch og andre Android-baserte smartklokker.

Ringen gir god flyt når du navigerer deg rundt i menyene. Du slipper bomsveip for å bla deg rundt i de ulike standardmenyene, og ikke minst når du skal bla deg inn i mindre undermenyer. I starten kan den virke litt uvant, men det blir etter hvert en automatisk del av bruken på klokken.

Det er en mengde helsefunksjoner på klokkene. Puls kan måles over og under vann, det er EKG-målinger av hjerteaktivitet, du kan måle blodtrykk og oksygenmetning i blodet.

Holder ikke alt den lover - i vannet

Vi bruker klokkene temmelig tungt under testperiodene. Og blant de viktigste tingene smartklokker gjør er aktivitetssporing. Da er det viktig at pulsmåleren henger med i svingene – gjerne sammen med GPSen.

Spesielt under svømming knoter den med å få kontakt med atomklokkene på himmelen. Det er åpenbart at den burde klare det, for holder du på lenge nok begynner den til slutt å vise avstand, men det omfatter som regel kun en brøkdel av turen.

Også Apple Watch bruker litt tid på å finne ut av avstander når du surrer rundt i vannet, men der er det gjerne ett minutt eller to på starten av svømmeturen man mister. Med Galaxy Watch 4 har vi opplevd at en hele svømmeturen passerer uten at klokken vet hvor den er.

Klokkene kan for eksempel måle stress og søvnkvalitet.

Bedre enn Apple Watch på én viktig ting

I likhet med produkter fra for eksempel Garmin, skal Samsung-klokkene kunne måle puls mens man svømmer. Men dette fungerer nokså middels. Ved ett tidspunkt målte Watch 4 hele 175 i puls da testeren sto nokså rolig og trådde vann. Egen pulsmåling mot hals ga en puls på rundt 110 til 120 et sted. At dette er upresist underbygges også av at hele pulsfeltet titt og ofte blir blankt under svømming, selv om klokken sitter tett inntil håndleddet.

Dette er antakeligvis problemer som rammer i større grad under svømming. Begge klokkene, både Watch 4 og Watch 4 Classic, har vært langt mer stabile med fast jord under beina.

Det er veldig hyggelig at klokkene nær umiddelbart starter treningsprogrammet om vi er ute og går, mens det automatisk pauses så fort aktiviteten stopper opp. Her gjør Samsung en prima jobb, og er vesentlig bedre enn Apple, som gjerne ender med å mase på deg for å finne ut av om du fortsatt trener eller ikke hvis du stopper.

GPS-trøbbel og pulstrøbbel merket vi ingenting på landjorda.

Ikke opplevd kritiske bugs

Det har vært rapportert om mange og til dels store bugs i de tidligste testene. Vi har ikke merket noen virkelig kritiske problemer med klokken. Vi har gjennomført samtaler med klokken i håndfrimodus og brukt den svært aktiv med mye både skjermtid og mange funksjoner aktivert uten at klokkene har blitt overopphetede, slik en del tester har vist til.

Samtidig er det merkbar forskjell i hvor godt hver av de to klokkevariantene vi har fått til test fungerer - selv om de har samme programvare og samme maskinvare innabords. Det kan rett og slett tyde på litt ustabilitet og at ytelsen fra klokke til klokke kan variere litt, avhengig av flaksen med programvare og kombinasjon av funksjonsbruk og apper.

Samsungs Galaxy Watch-serie er fortsatt veldig bra, og langt bedre i bruk enn de fleste andre smartklokker. Men koreanerne er ikke helt i mål med programvaren ennå.

Gode, men ikke uten kluss

Samsungs nye klokker har Spotify-støtte bygget inn, tilgang på Google Play rett på klokka og en mengde funksjoner. De er ekte «smartklokker». Det skal sies at folk flest sjelden bruker i nærheten av all smartheten som finnes på smartklokker, og begynner du først med ekstraordinært hard bruk skal det ikke mye til før du bruker opp batteriet mye fortere enn vi opplevde.

Og med skjermen på lader du altså én gang i døgnet med disse klokkene her.

Samtidig er de knallgode på trening - så fremst du ikke er veldig opptatt av svømming - da hadde vi muligens sett etter noe annet.

En ting de fortsatt ikke er helt 100 prosent på er brukeropplevelse. Startprogrammet med opplæring og de første innstillingene hakker og stotrer. Du skal bare gjennom det én gang, men det gir et ganske dårlig førsteinntrykk. Og selv om klokkene er langt bedre under bruk dukker en treghet og litt hakking opp her og der likevel.

At klokkene gjennom testperioden har fått en hel liten haug oppdateringer tyder på at Samsung vet at det er litt rydding igjen her. Samtidig har klokkene vært på markedet i noen uker. Det er kanskje et spørsmål om tid før programvaren blir så polert som den burde være, men strengt tatt har også Samsung hatt anledning til å komme dit på ukene siden slippet.

Galaxy Watch 4 og Watch 4 Classic er fortsatt den viktigste konkurrenten til Apples Watch-serie. Men i sin første generasjon med Wear-programvare føles det likevel litt som Samsung er på vei over en fartshump. Forhåpentligvis øker både hastighet og batteritid på med noen oppdateringer til. Og selv med skjønnhetsfeil er dette fortsatt svært gode klokker, i et marked uten mange gode alternativer.

