Knallbra lyd i kompakte ørepropper

Devialet Gemini byr opp til engasjert takttramping.

Til vanlig lager Devialet kjempesuperdyre stereoforsterkere med startpris på rundt 55.000 kroner, og trådløse småhøyttalere med startpris rundt 17.000 kroner. Nå har de laget en bent frem «ordinært priset» øreproppvariant, som låter prima. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 4 Sept 2021 06:00

Devialet er kanskje mest kjent for sine svært dyre designhøyttalere. Vi snakker gjerne trådløse Sonos-konkurrenter som fint kan koste ti ganger så mye. Devialet Gemini er noe annet; bittesmå helt trådløse ørepropper, med en prislapp omtrent på linje med konkurrentene.

Det er alltid spennende når en ny aktør melder sin ankomst til et relativt ferskt felt som er under rivende utvikling. Selv om det i dag er mange som lager helt trådløse ørepropper, er det fortsatt slik at ting som batteritid, støydemping og lydkvalitet kan variere mye. Til og med i samme prisområde. Derfor er det spennende hva de litt smågale ingeniørene i Devialet har fått til.

7.5 Bra Devialet Gemini annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Devialet Gemini sjarmerer deg i senk når de spiller på sitt beste. Fordeler Energisk og engasjerende spillestil

Relativt kompakte

Trådløs lading er støttet

Kurant total batteritid med etui

Grei telefonlyd i samtale

Greie funksjoner i appen

Passform som burde passe de fleste Ting å tenke på Irriterende med login-krav i appen

Langt fra den beste støydempingen

Kunne vært kvassere som handsfree

Hvor er galskapen?

Aller første «skuffelse» kommer idet jeg tar Gemini ut av esken. For de ser ikke gale ut på noe som helst vis. De er ikke så fryktelig små i millimeter, men har likevel en design som gjør dem nokså kompakte i ørene. Utover en Devialet-logo er det egentlig designmessig litt pregløse saker dette her.

Og for noe som du uansett bare skal stappe i ørene, og ikke ha stående fremme på et bord, er det kanskje like greit? Det viktigste her er tross alt lyden - og der vet vi at Devialet ofte oppholder seg i noen av de høyere kvalitetssjiktene.

Relativt sett rimelige

Devialet Gemini koster «bare» 3300 kroner. Det er ikke akkurat billig for helt trådløse ørepropper som du tross alt kan kjøpe fra 199 hvis du jakter rundt på steder som eBay og Ali Express, men det er heller ikke uhørt dyrt. Ting som AirPods Pro, Sonys WF-1000X-serie og Sennheisers toppmodeller ligger i nabolaget 3.000 til 3.500 kroner.

Men når for eksempel de kompakte multiromshøyttalerne Devialet Phantom starter på drygt 17.000 kroner fremstår Gemini nesten som budsjettprodukter i produsentens utvalg. Ikke for det - Devialets produkter låter som regel riktig så bra etter min erfaring, men det du får for hver tusenlapp over 5.000 kroner i en multiromshøyttaler synker fort.

De ser nokså små ut på egen hånd, men siden de er lange og smale og stikker litt ut av øret ser de ikke like små ut når de sitter på plass. Ignorer det fårete ansiktsuttrykket om du kan - selvportrett av ørene er en kronglete vitenskap. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stort etui

Der Gemini-proppene i seg selv er relativt små og kompakte er ikke batteridekselet det. Det er tvert om av de større jeg har vært borti, og på størrelse med en litt oval snusboks. Men jeg har sett enda større ladeetui flere ganger før, blant annet i Bose Quiet Comfort Earbuds. Samtidig får du kjekt å ha-funksjoner som trådløs lading her og et nokså dugelig batteri i batteridekselet som gir tre hele oppladinger av proppene.

Selve proppene har imidlertid ikke oppsiktsvekkende god batteritid, med sine «inntil» seks timer. Jeg har ikke brukt proppene fra helt full til helt tomme i en enkelt omgang i testperioden, men den oppgitte batteritiden virker å være noenlunde fornuftig med tanke på hastigheten batteriprosenten synker med.

Fra venstre; Devialet Gemini, Sony WF-1000XM4, Samsung Galaxy Buds Plus, Samsung Galaxy Buds Pro og Bose Quiet Comfort Earbuds. Et kronestykke har kastet seg med som størrelsesreferanse. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Over middels fin passform

Undertegnede er nær to meter høy, men har noen av de smaleste og vanskeligste øregangene man kan tenke seg. Selv formstøpte ørepropper blir svært tynne i godset for å få plass i krinkelkrokene innenfor Dumbo-seilene mine som ellers (dessverre) matcher størrelsen min ganske bra.

Derfor er passform en viktig del av vurderingen når jeg tester ørepropper, og en fullstendig avgjørende egenskap når jeg velger meg lydutstyr selv. Devialet Gemini passer meg nokså godt, og er på linje med Samsungs tidligere Buds-modeller uten støydemping - Galaxy Buds og Buds Plus .

Legg merke til tutene på disse fire øreproppene. Selve tuten som leder lyden inn mot øregangen er ofte det som avgjør om en propp kan få god passform i vanskelige øreganger eller ei - smalere er bedre. Devialet Gemini er nederst til venstre, under Galaxy Buds Plus. Til høyre finner vi Buds Pro og WF-1000XM4 fra Sony. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I bildet over ser du Buds Plus og Gemini på venstre side, med Devialetene nederst. Men legg merke til proppene på høyre side av kronestykket. Her har vi en propp mange har problemer med, og en propp som burde passe de fleste. Galaxy Buds Pro med sin relativt sett digre tut er for mange vanskelig å få til å sitte som den skal - jeg får den kun til å henge i kortere perioder, og fysisk aktivitet fører gjerne til at de faller ut. I rak motsetning har Sony WF-1000XM4 en ekstremt tynn «tut» og en litt spesiell form på selve proppen som fyller ytterøret - dermed sitter den ekstremt trygt, godt og tett i mine ører.

Du kan være uheldig og ha en øreform som likevel gjør Devialetene vanskelig å få på plass, men hvis trange øreganger er hovedproblemet er Gemini i den bedre enden av skalaen med tanke på passform.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Energiske og engasjerende

Proppene har en voldsom dynamikk. Jo mer fart det er i musikken - jo mer våkner de. Men også rolig og vokaldrevet musikk eller jazz - kompleks som nedstrippet og bar - låter tidvis gåsehudpent i Gemini.

Stereoperspektivet kunne likevel vært noe videre. Den virkelig brede «scenen» som enkelte hodetelefoner gir musikken er ikke helt til stede. Samtidig er det slett ikke så verst - Gemini er langt bedre enn ørepropper flest, som har en tendens til å samle all lyden på omtrent samme sted midt inni knollen.

Diskanten er litt i bakgrunnen

Men kanskje kunne diskanten vært noe mer til stede? Det blir liksom aldri så «krispt» som det burde være, og diskanten havner aldri helt i fokus. På dette området minner Gemini mye om eldre produkter fra Bose - som aldri har vært spesielt lyse og krispe i tonen, selv om Devialet-proppene med sin vanvittige dynamikk ellers har lite til felles med den litt mer trauste sounden fra gamle Bose-produkter.

Når til og med hihatsporet som bærer Wu Tang Clans evige klassiker «Gravel Pit» låter litt dølt er det på tide å skru på equalizeren for å se etter bedring. Men økt diskant blir fort litt skingrende, og gir ikke nødvendigvis noe særlig forbedring på en diskantrik låt. Forøvrig legger proppene mer fokus på diskanten når de er i «nøytral»-modus med støydempingen avslått. Men også her merkes tendensen mot skingring, så å bare skru av støydempingen er ikke egentlig til hjelp - og i et sett ørepropper nord om 3.000 kroner er det jo ikke ønskelig å skru av en av primærfunksjonene uansett.

Variabel ytelse på rock

Foretrekker du rock får du variabel ytelse fra Devialet Gemini. Basskåtheten til disse proppene kler noen låter skikkelig godt, mens i andre blir det for mye. Gitt at også lydproduksjonen på rockelåter kan variere fra det tragiske til det helt fabelaktige kan tendensene forsterkes.

Likevel; i det store og hele låter dette veldig bra. Antakeligvis har et par hundre ulike låter fått prøve seg i proppene i løpet av en par uker lang testperiode. For det aller meste med et bredt og til dels ufrivillig smil om munnen. Men altså heller ikke helt uten et hevet øyenbryn her og der.

Noen av testlåtene: Låt meget bra: Keith Jarrets Köln-konsert (jazz) GoGo Penguin - Raven (jazz/fusion) Blue Foundation - Ricochet (elektronisk/chill) Claptone - Wake up (elektronisk/pianodrevet house) Black Keys - Lo/Hi (bluesrock) Zeal & Ardor - Ship on Fire (metal/spirituals) HEALTH, Second Skin - CYBERPUNK 2.0.2.0 [Second Skin rmx] (noise rock) Kilo Kish - BLOODY FUTURE (r’n’b) Junior Jack - Stupidisco [David Penn rmx] (edm) Foxlee - Heart Attack (singer songwriter) chuala - wake up! (r’n’b-ish) Låt middels Melkeveien - Hockey Pizza (elektronisk, space disco) bbno$ - Edamame (partyhiphop) Wu Tang Clan - Gravel Pit (partyhiphop) TroyBoi - BUSS IT (trap/r’n’b) Låt uvanlig svakt/feil/slitsomt Type O Negative - My Girlfriend’s Girlfriend (goth metal) Gojira - Another World (metal) Dojo Cuts - Ain’t Got No Reason (soul)

Middels støydemping

Støydempingen her kan skrus fra lav til høy til «fly». Det er ekstremt irriterende at Devialet legger en ganske høy statusplong over idet jeg endrer modus. Dermed hører jeg ikke i overgangen akkurat hva som skjer, men får i stedet et uønsket avbrudd i lyden før den gjenopptas. Med små nyanseforskjeller spesielt mellom høy støydempemodus og den spesifikke utgaven for fly er det ikke så godt å si hva som egentlig skjer - men flyutgaven låter litt som den slipper stemmer bedre gjennom, mens høy gjør det den kan for å blokke alt.

En transparensmodus finnes også, som skal slippe lyd gjennom utenfra. Den er kanskje den svakeste enkeltfunksjonen i disse ørepluggene, for joa - den slipper lyd gjennom, men det låter som transparensmodusene vi støtte på da slikt først dukket opp. Den slipper ikke gjennom så mye, og det er liksom noe «feil» med synkroniseringen av lyd utenfra med det den faktiske lyden. I det siste har de aller beste ørepluggene fra Apple og Samsung gjort dette så riktig som det kan gjøres. Mens her er resultatet forglemmelig.

Støydempingen er ellers litt variabel. Den knekker bort det meste av jevn dur, slik de fleste slike funksjoner gjør, og den gjør en noenlunde jobb på stemmer og annen støy. Men musestille blir det ikke. De beste er bedre, men Devialet gjør det likevel så godt at støydempingen slett ikke er en bortkastet funksjon, slik det er på noen ørepropper.

Også middels: handsfree

I motsetning til mange ørepropper er Gemini nokså forsiktige i sin behandling av håndfripreik. Den prøver ikke å skjære vekk all støy fra lyden. Mange propper gjør det uten å være særlig treffsikre, og resultatet blir at stemmen bare forsvinner eller forvrenges til det ugjenkjennelige når du snakker med mye bråk rundt deg. Det skjer ikke her.

Men det skyldes ikke at Devialetene er spesielt gode på støydemping under samtale. Mye støy slipper gjennom proppene, men for det aller meste holder stemmen seg både hørbar og forståelig oppi bråket. Dermed gjør de en respektabel jobb også på mobilsamtalene, selv om de langt fra er best.

Irriterende app

Det føles svært lite fornuftig å måtte opprette og logge inn på en Devialet-konto for å få brukt appen i det hele tatt. Det er ingen plass å hoppe over dette skrittet, og det ser heller ikke ut til å være noen personliggjorte funksjoner i appen. Kan hende er målet at man skal få med seg innstillingene på tvers av enheter - men som regel er de siste innstillingene uansett lagret i proppene, og hvis selskapet virkelig ønsket den best integrerte løsningen de kunne få hadde de heller benyttet Googles og Apples skylagring for produktene sine.

I 2021 vet vi at sikkerhet og tilkoblede dingser er vanskelig. Det hagler av phishing og kryptolockere, og det siste noen av oss har behov for er enda en unødvendig angrepsvektor. De er alene om å kreve innlogging - ei heller blant hodetelefonprodusenter - men det unnskylder det ikke.

Til syvende og sist er det uansett ikke spesielt brukervennlig.

Appen er av typen som må bruke en god bit på å «koble til» en eller annen serverløsning i proppene. Så selv om du lytter til påskrudde ørepropper fra før, og telefonen godt vet at de er tilkoblet - tar det mange sekunder fra du åpner appen til den vet det samme. Det føles ikke smidig på noen måte. At det er flere Devialet-apper, men kun én som funker med Gemini er også irriterende, siden det skaper forvirring. I det minste heter appen «Gemini», slik at du slipper å lese detaljerte beskrivelser for å vite at den passer.

Men alt det sagt; brukervennligheten i appen er god når man først har kommet inn, og alle knappene gjør det de skal og er intuitivt og enkelt merket. Designen er også god.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Solide sjarmbomber

Alt i alt får du en solid pakke i Devialet Gemini. De tåler svette og regn uten problemer (IPX5), og de låter fantastisk i de fleste fall. Spillestilen er svært tiltalende for deg som liker rytmisk musikk i R’n’B- og elektronisk-land, og passformen er også god. Trådløs lading er på plass, og det samme er en ikke altfor tullete pris - i motsetning til resten av Devialet-utvalget som er priset for hifi-entusiastiske skipsredere.

Til 3.300 «smekkers» burde Devialet Gemini også være et mulig kjøp også for oss som bare er chipsredere.

Det finnes kvassere løsninger der ute - egentlig nesten samme hva du vil ha. Du får bedre lyd, du får bedre støydemping og du får bedre batteritid - om ikke nødvendigvis alt i samme ørepropp. Du kan også kjøpe propper til noe lavere pris uten å få spesielt mye mer påtrengende kompromiss enn du vil oppleve i Gemini.

Men avstanden er ikke så stor. Og når Devialet Geminis spillestil får foten til å gå uavbrutt gjennom varierte spillelister er det ikke sikkert det gjør allverdens at de aller gjeveste karakterene glipper.