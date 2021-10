Test Bose QuietComfort 45

QuietComfort-serien er tilbake, og det med et smell

QC45 plasserer igjen Bose nær toppen.

Ser det kjent ut? Bose viderefører designet fra tidligere QuietComfort-hodetelefoner, men har oppdatert teknologien inni.

Bose var en gang nærmest ensbetydende med den beste aktive støydempingen du kunne finne. Om bord på et fly kunne du i mange år med stor sikkerhet si at det fantes Bose-hodetelefoner omtrent på annenhver rad, enten flyet gikk til Stockholm eller Las Palmas.

Siden kan man kanskje si at Bose har hvilt litt på sine laurbær, og at de har blitt forbigått av både Sony og Apple. Sony har stadig forbedret sin 1000X-serie helt til det punkt at vi kalte versjon fire «nesten perfekte», mens Apple lanserte sine AirPods Max med brask og bram tidligere i år og plasserte seg aller øverst på støydempingspallen.

Mildt oppgradert

Nå er Bose endelig klar med et nytt tilskudd til sin QuietComfort-serie, etter at QuietComfort 35 kom helt tilbake i 2016 og oppdateringen QC35 II ble sluppet i starten av 2020. QC45 heter nyheten, men lista over nyvinninger kan kanskje ikke sies å være voldsomt lang.

I hovedsak skal støydempingen være forbedret, Bose har (endelig) introdusert en omgivelsesmodus, hodetelefonene skal ha fått bedre stemmeisolasjon under samtaler og ikke minst er ladeporten byttet fra mikro-USB til USB-C, som seg hør og bør i 2021.

9 Imponerende Bose QuietComfort 45 annonse 3999 NOK Sjekk nå 3999 NOK sitat " Bose melder seg (endelig) igjen på i toppen " Fordeler Krysse av Meget god støydemping

Krysse av Litt skarpere og mer fremoverlent lyd enn før

Krysse av Veldig gode til samtaler

Krysse av Rimelig god batteritid

Krysse av Lette og komfortable

Krysse av Sammenleggbare, pent bæreetui medfølger Ting å tenke på Bytt Noe trykkfølelse i ørene fra støydempingen

Bytt Andre leverer mer bass og mer engasjerende lyd

Bytt Ingen equalizer i Bose-appen

Designet er i hovedsak akkurat det samme som tidligere, som betyr lav vekt og svært høy komfort. Det betyr også at utformingen i hovedsak er av plast, og du ikke på langt nær får samme luksusfølelse som på enkelte andre hodetelefoner i denne prisklassen. QuietComfort-serien er laget for å kunne brukes i mange, mange timer av gangen på reise, og det endrer seg ikke med QC45.

Lanseringen av QC45 kan kanskje også sees på som at Bose innså at det å droppe QuietComfort-navnet da de lanserte det forrige støydempings-flaggskipet Noise Cancelling Headphones 700 ikke var så lurt. NCH 700 og QC45 skal imidlertid sameksistere, men prismessig legger QC45 seg foreløpig et stykke over, med en lanseringspris på 3990 kroner.

Du skal ha et godt trent øye for å skille QC45 fra forgjengeren. Men komforten er fortsatt høy.

Nesten identiske

Utvendig er det altså ikke store endringen fra tidligere å spore på QC45. Du får den samme strøm- og paringsbryteren på siden av den høyre øreklokka og de samme fjernkontrollknappene på «baksiden». Den ene knappen på venstre øreklokke, som ble introdusert på QC35 II, er fortsatt her, men muligheten til å velge mellom taleassistent og styrke på støydempingen er fjernet.

Bose har i det hele tatt forenklet denne delen av hodetelefonene noe, ved at knappen kun brukes til å bytte mellom støydemping og omgivelsesmodus (som Bose kaller Aware). Muligheten til å velge hvor kraftig støydempingen skal være er også tatt bort - nå er det alt eller ingenting, eller i praksis alt eller minus, siden du ikke engang kan velge å bruke hodetelefonene uten enten støydemping eller omgivelsesmodus aktiv. Det er litt underlig.

Fabelaktig støydemping

Støydempingen er kanskje det mest spennende når det lanseres nye Bose-hodetelefoner, og her må vi definitivt si at Boses ingeniører har brukt tiden siden forrige lansering godt. Støydempingen er nemlig meget solid.

På (simulert) flystøy er QC45 og Sonys WH-1000XM4 omtrent på par, men de demper litt ulikt. Bose er bedre på å dempe den «whooooshhh»-lyden som utgjør en stor del av flymotorstøyen, mens Sony kanskje er ørlite bedre helt i bunnen av frekvensregisteret. Her ville vi kanskje foretrukket Bose, rett og slett fordi vi tror det hadde vært mer behagelig på de lengste flyturene.

Denne knappen brukes nå kun til å bytte mellom støydemping og omgivelsesmodus.

For flystøy er nok fortsatt Apples AirPods Max et lite hakk hvassere enn begge disse to. De demper både de laveste og de litt høyere frekvensene like godt, og som vi skrev i AirPods Max-testen er det en litt underlig opplevelse når du kan kjenne brummingen fra høyttalerne i sofaen, mens du ikke kan høre lyden fordi hodetelefonene fjerner den fullstendig.

Sammenliknet med Boses egne NCH 700 er uansett QC45 definitivt en forbedring. Det er det liten tvil om. Og da følger det også at det er en stor forbedring fra QC35.

For de litt mer ujevne lydene, for eksempel på kontoret, er inntrykket at QC45 kanskje faktisk er bedre enn begge hovedkonkurrentene. Tastaturlyder og kollegenes småskravling dempes i større grad her enn både på WH-1000XM4 og AirPods Max, selv om alle er såpass gode at du nok ikke vil la deg plage av det om du har noen form for innhold spillende.

En ting som kanskje er verdt å notere seg er at Bose-hodetelefonene gir en ganske stor følelse av trykk i ørene. Det bidrar utvilsomt til den gode støydempingen, men er noe du bør ta med i betraktningen om du er følsom for sånt. Her er kanskje spesielt Sony mindre problematiske.

Det må også nevnes at Boses omgivelsesmodus er god og høres naturlig ut.

QC45 til venstre, Sony WH-1000XM4 til høyre.

Lyden: Skrudd litt opp

Lydmessig har Bose tidligere vært kjent for en litt tilbakelent og utpreget komfortabel lydsignatur som kanskje ikke har vært like populistisk og «flashy» som det for eksempel Sony har levert i sin 1000X-serie. Undertegnede har stort sett regnet QC-serien som litt for kjedelig lydmessig til å være aktuell som hoved-hodetelefoner, og NCH 700 endret heller ikke på det. Med QC45 virker Bose å ha skrudd til spesielt diskantgjengivelsen noe - til tross for at det altså ikke skal ha vært gjort noe særlig med lyden.

Jeg har dessverre ikke hatt QC35 tilgjengelig for direkte sammenlikning, men sammenliknet med NCH 700 er QC45 flere hakk skarpere og mer fremoverlent i diskanten. Det er en velkommen endring i mine ører, men det gjør nok også at QC45 er noe mindre egnet for de mange timer lange lytteøktene vi snakket om tidligere.

Fjernkontrollknappene sitter på høyre øreklokke. Hit er nå også taleassistentfunksjonen flyttet.

Stemmer og instrumenter er mer veldefinerte enn tidligere, men Bose flytter seg også nærmere terskelen for hvor det kan bli ubehagelig å lytte til. Det gjør det sjelden, men risikoen for lyttetretthet øker proporsjonalt med tiden du lytter.

Lyden QC45 leverer er fortsatt balansert og god, men Sony WH-1000XM4 oppleves som noe mer engasjerende og morsomme å lytte til, takket være en fyldigere mellomtone og ikke minst en mer kraftfull bassgjengivelse.

At hodetelefonene er så lette gjør at komforten blir høy. Polstringen over hodet er også god, men det som er inni kjennes fortsatt ut som papp, og gir ikke akkurat noen voldsom kvalitetsfølelse.

Ikke best på noe, men likevel gode

Bosene er i det hele tatt en slags mellomting mellom mange av de andre hodetelefonene med støydemping - de har ikke det største og luftigste lydbildet, de har ikke den mest veloppløste diskanten eller den kraftigste bassen, men de står liksom til godkjent på alle områder.

Med andre ord: Synes du som meg at QuietComfort-hodetelefonene tidligere har vært litt for sedate for din smak, kan det hende QC45 vil være mer aktuelle - i hovedsak takket være at diskanten bryter litt mer gjennom lydbildet enn før. Disse kunne jeg vært fornøyd med å bruke som hoved-hodetelefoner, og jeg anser meg selv etter hvert som relativt kresen på akkurat dét.

Bose-appen har for øvrig ingen equalizer-mulighet per nå, men QC35 har i alle fall blitt oppdatert gjennom hele levetiden, så det er jo ikke utenkelig at det vil dukke opp i fremtiden.

Hodetelefonene kan legges sammen og det følger med et etui. Det gjør dem ganske enkle å hive i sekken.

Batteritiden er oppgitt til 24 timer, som er opp 20 prosent fra forgjengeren. Vi har ikke opplevd noe som skulle tilsi noe vesentlig avvik i løpet av testperioden. Lading gjøres nå endelig med USB-C, og du skal kunne lade nok til å lytte i tre timer bare på et kvarter. En full opplading skal ta rundt 2,5 timer.

Multipoint er som tidligere støttet, og vi liker at Bose-appen forteller oss hvilke enheter som har blitt paret med hodetelefonene. Vi liker også at stemmen i hodetelefonene forteller oss hvilken enhet den prøver å koble til, eventuelt har koblet til. Dette er Bose fortsatt ganske alene om.

Bose-appen lar deg endre på enkelte funksjoner, men vi skulle gjerne sett en equalizer-mulighet.

Samtalekvaliteten er også et høydepunkt her. Nettopp den er jo ett av elementene Bose selv fremhever som forbedret, og inntrykket vårt er at Bose er oppe og nikker med Jabra Elite 85h som noen av de beste på akkurat dette punktet.

Bosene klarer først og fremst å fremheve stemmen på en veldig god måte, selv når det er ganske støyete rundt. De slipper gjennom noe av omgivelsesstøyen, men ikke mer enn at det fint går an å føre en samtale selv langs en ganske trafikkert vei. Dynamikken er også god, og Bosene ser ikke ut til å ha problemer med vind. Vi liker også at du kan justere hvor mye av din egen stemme du skal høre under samtaler i Bose-appen.

QC45 er mange steg opp for Bose.

Konklusjon

Det er gått fem år siden Bose først lanserte sine QC35, og siden den gang har vi fått ikke mindre enn fire iterasjoner av det som etter hvert har blitt hovedkonkurrenten, nemlig Sonys 1000X-serie. Og selv om listen over nyvinninger på QC45 ikke er enormt lang, så er de betydelig bedre der det teller mest.

Støydempingen er absolutt i toppsjiktet, og litt avhengig av type støy er Bosene enten helt på topp eller veldig nært. Lyden er også skrudd i en litt mindre sedat og «kjedelig» retning, hovedsaklig med litt friskere og mer fremtredende diskant. Det er til det bedre, spør du oss.

Samtalekvaliteten er veldig god, og Bosene er fortsatt veldig lette og komfortable, men med små teknologioppgraderinger som gjør dem mer verdige i 2021. Etter noen år hvor Bose har måttet se seg satt litt i bakevja av Sony og Apple, gjør de i så måte et solid comeback med QuietComfort 45.

De er fortsatt langt fra de gøyeste å lytte til, men kombinasjonen av lyd, støydemping, komfort, samtalekvalitet, batteritid og andre funksjoner er likevel en veldig solid pakke - selv om det finnes andre som er bedre på enkeltområder.

