Lærling IKT-servicefag

Har du gått IKT-servicefag og ønsker en læreplass hos Norges største teknologinettsteder? Nå kan du bli med å utforme fremtiden til Tek.no, Tu.no, Digi.no, Gamer.no, Diskusjon.no og de andre nettstedene til Teknisk Ukeblad Media.



Vi er en avdeling på ni personer som er lidenskapelig opptatt av web-utvikling og IT. Nå har du sjansen til å bli med på laget. Du kommer til å få jobbe med mange varierte oppgaver, som strekker seg fra å sette opp PC-er og servere til web-utvikling. I løpet av læretiden vil du også få inngående kunnskap om sentrale teknologier innen web-utvikling slik som HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL, Linux, Nginx, Solr og Varnish.

Send oss din søknad:

Vi søker deg som er motivert for å lære mest mulig om IT i løpet av de to læreårene. Du må være pliktoppfyllende, sulten på ny kunnskap og løsningsorientert. Det er også et absolutt krav at du har bestått IKT-servicefag VG2 innen oppstart i juli/august 2017. Du kan også søke dersom du har bestått IKT-servicefag tidligere år.



Teknisk Ukeblad Media kan by på et ungt og innovativt arbeidsmiljø med høy kompetanse. Vi har lang erfaring med IKT-lærlinger, og har ansatt lærlinger hvert år siden 2004. Derfor kan vi tilby en meget bra læreplass for deg som ønsker å gjøre noe ekstra ut av læretiden.



Vi holder til i flotte lokaler i Oslo sentrum (rett ved Stortorget).



Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Erlend Blakstad på epost erlend@tek.no eller mobil 975 06 447.



Interessert? Send oss en søknad med CV og karakterutskrift. I søknaden er det viktig at du forteller om din interesse for IT, dine fritidsinteresser, og hvorfor du passer bra til denne læreplassen.

Søknaden sendes til erlend@tek.no . Søknadsfrist 1. mars 2017.