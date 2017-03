La denne smarte dingsen finne telefonen, nøklene eller lommeboken din

Hvor mange ganger har du klart å rote bort telefonen, lommeboka eller nøklene dine? Er du som Domen, en av Chipolo-grunnleggerne, som konstant kom sent til møter fordi han aldri fant nøklene, telefonen eller lommeboken, og noen ganger til og med hele sekken sin?

Et ordtak sier at nød lærer naken kvinne å spinne, og Chipolo er ikke et unntak. Produktet ble oppfunnet fordi vennene til Domen hadde fått nok. De begynte å tenke på måter for å få slutt på at han alltid mistet tingene sine, og ideen om Chipolo ble født. Det viste seg at å rote bort tingene sine var et solid irritasjonsmoment for mange, og ideen ble raskt et prosjekt som fikk god fart på Kickstarter.

Nå kan Domen og mer enn en million andre enkelt finne nøklene sine med et enkelt trykk på telefonen, som får Chipolo til å lage en lyd høy nok til å trenge gjennom sofaputene i stuen. Selv ikke telefonen selv kan gjemme seg fra Chipolo, alt du trenger å gjøre er å trykke to ganger på en Chipolo, eller logge inn i nett-appen for å se lokasjonen. Alt du med andre ord trenger for å finne tingene du roter bort hele tiden, er den lille brikken, telefonen din og et par sekunder av din tid.

Tek.no har selv testet Chipolo, og omtalte den som den foreløpig beste sporingsbrikken på markedet:

Les anmeldelsen selv her »

Utvikles stadig til det bedre

Historien om Domen er bare en av mange, som er årsaken til at Chipolo står sterkt. Den grunnleggende ideen er enkel; bruk telefonen og dens eksisterende funksjoner til å snakke med en enkel enhet som har et så lavt strømforbruk som fysisk mulig. Så kan du feste den lille enheten på alle hverdagstingene dine.

Opp gjennom årene er appen utviklet videre, for å konstant presse grensene for hva som er mulig for å sikre en stabil Blåtann-grensesnittet, og for å legge til nye funksjoner brukerne har etterspurt. Eksempler på dette er at du nå kan velge mellom en vanntett Plus-modell, eller Classic der batteriet kan byttes. I appen kan du aktivere en Wake-funksjon som sørger for at Chipolo er koblet til iPhonen din selv om appen slås av. Du kan også «dele» telefonen din som om den var en Chipolo, slik at du kan gjøre mer enn å bare være frustrert om den blir stjålet.

To nyheter

I år skal løsningen utvikles stadig lenger, og fokuset ligger nå på et par helt nye modeller som heter Clip og Sticker. Begge har hovedfokus på Chipolos sporingstradisjon, men Sticker har en ekstra bonus i form av at den støtter trådløs lading for å eliminere den noen ganger litt begrensede batteritiden.

Akkurat nå i mars har Chipolo-teamet utviklet en egen utgave av modellen Strong&Fierce i anledning kvinnedagen. I begrenset utgave og med et enkelt design, kan den både være nyttig og et lite tegn på takknemmelighet.

Én enkel Chipolo koster 24,99 dollar, pluss frakt på omtrent 10 dollar til Norge. En topakning koster 49,98 dollar, og da er frakten gratis. Alternativt kan du kjøpe en firepakning til 30 prosent rabatt – 69,96 dollar. Ikke møt utforberedt og sjekk ut Chipolos nettbutikk via lenkene under.