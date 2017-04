Ingen andre mobiler klarer å filme slikt

Våren er på full vei inn, og det er ikke så lenge til ferietid, festivaler og flotte muligheter for å ta bilder og video med mobilen. Kanskje er det på tide med et mobilkamera som har noen kule triks på lager?

De fleste av oss er nok enige i at videoer i sakte film er kult å se på. Til nylig har det likevel vært en filmteknikk som alltid har krevd veldig dyrt utstyr og mye ekspertise – og dermed har vært forbeholdt de spesielt interesserte.

Sakte film har imidlertid blitt mer allemannseie de siste årene, ettersom funksjonaliteten har inntatt smartmobiler. Plutselig kan vi alle eksperimentere med stilige visuelle effekter i slow motion.

Teknologien går stadig fremover, og Sony er blant selskapene som har vært tidlig ute med å dytte avanserte kameramuligheter i sine egne mobiltelefoner. Nå bringer de ekte slow motion til sin Xperia XZs-mobil, og setter rekord for antall bilder i i sekundet på mobilen, med inntil 960.

Ekstrem sakte film

Har du en slik mobil, og er fristet til å teste litt sakte filming?

Før du gjør det, er det greit å planlegge opptaket bitte litt: Først og fremst krever modusen godt med lys, så det er greit å være utendørs, eller et sted med gode lyskilder. Det er krevende for kameraet å filme i sakte film, så du må tilrettelegge litt.

Sakte film-modusen aktiveres ved å trykke på et ikon i kamera-appen, og deretter setter du bare i gang med å filme. Når du fokuserer på det motivet du vil skyte i sakte film, trykker du på slow motion-ikonet, og da tar telefonen opp en snutt i 960 bilder i sekundet. Du kan aktivere dette flere ganger i løpet av ett opptak, om du ønsker.

Rent teknisk sitter det en lagringsenhet i kameraet som mellomlagrer sekvensene som filmes i sakte film, og etter at sekvensen er ferdig behandlet, blir den lagret på telefonens minne på vanlig måte.

Øyeblikkene du filmer i sakte film blir strukket ut til rundt seks sekunder. Og det ser unektelig veldig kult ut.

Den ene tekniske begrensningen er at opptakene i sakte film begrenses til en oppløsning på 720p. Det er jo HD-oppløsning, så det ser veldig skarpt ut.

Sørger for de beste bildene

Om du ønsker å filme mer vanlige klipp, kan du selvsagt skru oppløsningen rett opp til 4K. Det vil si at opptakene dine vil være sylskarpe, og vil kunne vises på en stor 4K-TV i korrekt oppløsning. De ser helt nydelige ut, og det er forbløffende hvor langt kamerateknologi er kommet. Å filme i 4K med en vanlig mobiltelefon ville vært utenkelig for få år siden, nå kan vi ta vare på minnene våre i nesten kinokvalitet.

Stillbilder er heller ikke glemt. Xperia XZs har noe som heter Motion Eye-teknologi, som kort fortalt forsøker å bufre bilder før du faktisk begynner å knipse. Hvis kameraet oppdager bevegelse som det tror er relevant, begynner det å ta bilder før du rekker å trykke på utløseren. Så, etter at du har knipset bildet, kan du gå inn og velge mellom flere varianter, og plukke ut det som egner seg best. På denne måten unngår du bilder med uskarpheter eller dårlig bevegelse.

Oppløsningen på bildene er på 19 megapiksler, med andre ord er det mer enn nok for gode bilder i alle typer forhold. Kameraet har også avansert bildestabilisering, med en teknologi som kompenserer for bevegelse i fem retninger, slik at videoene og stillbildene blir så gode som mulig.