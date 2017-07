Hjemmenettverket ditt kan bli bedre. Slik fikser du det

I de fleste hjem har nettverket etter hvert blitt selve nervesenteret. Så godt som alt vi har i husene eller leilighetene er jo koblet opp på nettet, og det skjer nesten alltid trådløst. Smartmobiler, nettbrett, datamaskiner, TVer, hvitevarer og mye mer skal hele tiden være online, og det skal helst gå raskt og uten forstyrrelser. Få ting er tross alt mer irriterende enn når den etterlengtede nye episoden av en Netflix-serie bufrer og hakker.

Derfor må nettverksutstyret være robust og levere skikkelige hastigheter og dekning. For å få de beste hastighetene er det imidlertid et par ting du må huske på:

Riktige teknologier

1. Velg en ruter som er fremtidssikker

Det er mange ruter-standarder og teknologier der ute, og stadig nye utvikles kontinuerlig. Derfor er det viktig at hjemmeruteren støtter de nyeste standardene, og på denne måten er fremtidssikker - slik at det ikke blir nødvendig å erstatte den om et par år. Det aller viktigste å passe på er at ruteren du kjøper støtter ac-standarden. Såkalte 802.11ac-rutere garanterer at du får tilgang til de mest moderne teknologiene som sørger for den beste hastigheten og båndbredden. Det finnes flere varianter av ac-hastigheter, som merkes med AC1200, AC1750, AC3200 og så videre. Disse tallene betyr hva den høyeste teoretiske hastigheten ruteren kan by på.

2. Husk Dual Band

Moderne trådløse hjemmenettverk krever høy båndbredde. For å optimalisere overføring av data, har de fleste moderne rutere to bånd – 2.4 GHz og 5 GHz. 5 GHz er den raskere varianten, med mest båndbredde og færrest forstyrrelser fra andre enheter i huset. De beste ruterne har faktisk to separate 5 GHz-bånd, for de mest krevende hjemmenettverkene. Det 5GHz du helst bør koble dine enheter til, forutsatt at de selv støtter teknologien.

3. Ha riktige mottakere

Moderne rutere med bra ytelse er en ting, men det er også viktig at utstyret som skal på nett også støtter de riktige teknologiene. En bærbar maskin, for eksempel, bør støtte 802.11ac for å fungere optimalt med nye rutere. Heldigvis har de fleste maskinene som har kommet på markedet de siste fem årene støtte for dette. Det samme gjelder de fleste moderne mobiler eller nettbrett – men har du eldre utstyr, er det greit å sjekke om de er kompatible med ferske teknologier.

4. MU-MIMO er viktig

Dette er også en ny teknologi som skal gjøre trådløs overføring av data mer effektiv og raskere. Rutere som støtter MU-MIMO kan bryte opp båndbredden ned til separate «strømmer». Det betyr, veldig kort fortalt, at tilkoblingene blir jevnt distribuert til separate enheter, uten avbrytelser og uten kompromiss. Også MU-MIMO krever at både ruteren og mottakeren støtter teknologien, men stadig flere enheter gjør nettopp det.

Husk disse triksene for bedre nett

1. Plasser ruteren riktig

I større leiligheter eller hus er det vesentlig hvor ruteren faktisk befinner seg. Prøv å plassere den i høyden, i midten av rommet, og helst unna vegger, skap og andre objekter. Spesielt metall-elementer kan virke forstyrrende. Og gjerne også unna mikrobølgeovner, som faktisk kan forstyrre signalet ganske kraftig! Du må gjerne også fysisk vinkle antennene mot enhetene dine.

2. Beamforming

Nye rutere støtter ofte såkalt beamforming, som øker rekkevidden ved at signalet sendes i spesifikke retninger. Dermed kan signalet fokuseres i retningen av din laptop, ikke inn i veggen. Det finnes enda flere tjenester som sørger for bedre kvalitet på signalet og enklere oppsett: QQS, en funksjon som forenkler sikkerhetsoppsettet, Smart Connect, som velger den beste frekvensen for best ytelse, eller spillmodus.

3. Oppdater programvaren

De fleste av oss er gjerne flinke til å oppdatere våre mobiler eller pcer med den nyeste programvaren. Likevel glemmer vi ofte å gjøre det samme med rutere. Rutere får ofte firmware-oppdateringer som bringer nye funksjoner, fikser feil og forbedrer ytelse. Husk å sjekke etter oppdateringer jevnlig, enten på produsentens hjemmeside eller i ruterens programvare.

4. Bruk programvare for å analysere ytelsen

Det finnes tredjepartsprogrammer som analyserer hjemmenettverket ditt og skanner etter feil. Mange av disse er gratis, men tilbyr mye funksjonalitet. For eksempel Acrylic WiFi Analyzer, som går gjennom nettverket ditt, viser signalstyrke, hvilke kanaler som brukes, og gir deg massevis av tilleggsinformasjon. Det kan være et nyttig verktøy for å optimalisere nettverket ytterligere.

Bedre nett med mer maskinvare

1. Range extender gir bedre dekning

En mesh-løsning sørger for full dekning i hele huset.

Et triks for å få bedre dekning i et større hus er å kjøpe en eller flere små dingser som utvider den. En range extender tar i mot det eksisterende signalet og forsterker det, slik at den ruteren du allerede har, får bedre rekkevidde. Det er en ganske rimelig og ukomplisert løsning.

2. Bruk strømnettet

En litt mer avansert måte å utvide dekningen på er å bruke husets eksisterende strømkabler. Powerline-adaptere kan i beste fall være mer stabile, raskere og har mindre forsinkelse enn trådløse range extenders. Dessuten kan de nå plasser der trådløst nett er helt umulig. Ulempen er at de skal helst være på samme strømkurs, og at de er avhengige av at strømnettet i huset generelt har bra kvalitet.

3. Skaff et bedre nettverkskort

Har du en eldre bærbar eller stasjonær PC som ikke støtter de nyeste standardene eller teknologiene? Du må ikke oppgradere hele enheten. Det finnes separate nettverkskort som har de nyeste standardene, og disse kan både installeres i et pc-kabinett eller plugges inn via USB.

4. Prøv mesh-nettverk

Et såkalt mesh-oppsett er en ganske fersk trend i bransjen. Det betyr en elegant hovedruter, samt flere mindre satellitt-enheter. Disse enhetene er trådløst koblet sammen, og forsterker på denne måten signalet over hele huset. Det er en veldig fin måte å få full dekning på, samtidig som alle nye standarder og teknologier støttes. Asus Lyra mesh-løsning er et veldig godt eksempel på teknologien.