Hæ? Kan vaskemaskinen min gjøre det?

I et hjørne på badet eller vaskerommet står et av de viktigste verktøyene i husholdningen, og gjør jobben sin dag ut og inn. Den vasker rent, og de fleste av oss har lært på den harde måten at det er forskjell mellom innstillingen som viser «90 grader» og «30 grader». Gjerne med noe finvask som nå passer bedre på en lekebamse enn en familiefar.

Bomull er verdens mest brukte vaskeprogram, men om du drister deg ut på andre programmer som følger med maskinen, kan det være bra for lommeboken og tøyet.

De mest avanserte av oss har sikkert lagt merke til at vaskemaskinen har et program som heter ”Ull” i tillegg, men der stopper som regel selv de mest avanserte brukerne. Faktisk viser en undersøkelse utført for Miele at halvparten av oss bare bruker tre programmer og stopper der. Dette til tross for at en moderne vaskemaskin har minst et dusin program for ulike typer tøy og vask.

– Det er vårt mål at maskinen skal ta seg av mest mulig på egenhånd, men litt må den vite om hva brukeren ønsker å gjøre, sier dr Gayk. Han er Mieles ekspert på vaskemaskiner, og eksperimenterer med hundrevis av kombinasjoner på vaskeprogrammer årlig for å komme frem til den beste måten å få tøyet rent.

I et laboratorium på Miele-fabrikken i Tyskland, står hundrevis av maskiner han kontrollerer og vasker. Og vasker, og vasker... De går gjennom en hard prøve for å vise at mekanikken og elektronikken kan holde ut i maskinens forventede levealder, men det er også veldig mye eksperimentering med nye programmer og varianter av eksisterende programmer.

Forskjellig tøybruk, forskjellig program

Torturtesting: Hos Miele testes de ulike programmene i lang tid. Hver nye modell må gjennom tusenvis av timer med testing, noe som utføres av det automatiserte testpanelet.

For det er ikke bare temperaturen som utgjør den store forskjellen i de ulike programmene. Kort fortalt er det fire faktorer som kombineres sammen i en vaskemaskin: Vann, varme, vaskemiddel og bevegelse. Alt programmet på maskinen gjør, er å variere disse ulike faktorene i rekkefølge, tid og intensitet. Det har alt å si for tøyet, noe alle som har vasket ull på 60 grader kjenner til. Det som kanskje ikke er så kjent, er at selv for tilsynelatende like materialer og klestyper, er det mye å hente på å velge riktig program.

– Ta jeans for eksempel. Du kan vaske jeans på bomullsprogrammet, men stoffet i buksene er mer følsomt for påkjenningene i vaskemaskinen enn de fleste t-skjorter. Derfor bør du ikke stappe maskinen full av jeans-tøy, men ta en lettere last og bruke jeans-programmet som er snillere mot stoffet. Slik unngår du at overflaten blir skadet, siden det er litt mindre bevegelse og litt mer vann i maskinen.

Lego kan gå i vaskemaskinen, men...

– Det er ganske mye man kan vaske i vaskemaskinen, men det fordrer at litt forarbeid blir gjort, forteller dr. Gayk. En av de mer spesielle gjenstandene som kan vaskes, er enkle plastleketøy som Lego, dersom det brukes vaskenett, kaldt vann og ingen såpe. Høres det utrolig ut? Det står faktisk i bruksanvisningen for enkelte av maskinene.

Gardiner, for eksempel, er også en egen kategori med tøy som har eget program på mange maskiner. Det programmet finnes, og det er en god grunn til det.

Om du skulle forsøke deg på vask av Lego, så husk for all del å bruke et solid vaskenett.

– Det er kanskje ikke så veldig ofte du får en skikkelig ketchup-flekk på gardinene, men fulle av støv kan de godt bli. Det krever to helt forskjellige måter å vaske på, noe ikke alle tenker over, forklarer dr. Gayk.

– Noen veldig spesielle maskiner, som det kanskje ikke er så mye bruk for i Norge, har et program for strandhåndklær. De har litt mer salt i seg, og en god del sand, så de må vaskes på en spesiell måte. Det gjelder å tilpasse programmene etter det brukeren trenger.

Etterhvert som flere og flere elektroniske gjenstander beveger seg ut på nettet, kommer vaskemaskinene etter de også. Miele har lenge jobbet med å lage mer fleksible maskiner, som blant annet kan endre seg etter livssituasjonen.

– Før hadde vi et utvalg maskiner som kunne forsynes med nye programpakker. Om det var en familieforøkning, for eksempel, kunne man legge til en "babypakke", sier Gayk.

– Nå beveger vi oss inn i en tid der alt er koblet til internett på et eller annet vis, så det er naturlig å se hva man kan gjøre på den måten. Dermed kan fremtidens brukere av vaskemaskiner for eksempel laste ned et vaskeprogram, og kanskje bare bruke det en gang i blant.

Og det mest brukte programmet er...

Dr Gayk hos Miele er eksperten på all slags vask av tøy, og leder Mieles testavdeling for vaskemaskiner.

Det er kanskje ikke en overraskelse for de fleste brukerne av vaskemaskiner at det mest anvendte programmet er "bomull". Som vaskemaskinenes svar på vaniljesmak har programmet en bred anvendelse, men det er ikke nødvendigvis til det beste for klær i vasken.

– Dersom du har en litt spesiell vask, for eksempel med noen vrange flekker, er det lurt å ta en titt på andre programmer som finnes i maskinen. Da er det lurt å kjøre en forvask, kanskje la vasken trekke litt i såpevannet før man går videre. Gjerne med en halvfylt trommel, sier Gayk.

Den vanligste feilen

De aller fleste av oss har en stor nok utfordring med å bryte bomulls-vanen, men det er også andre vaskevaner vi godt kunne ha forbedret.

– Den vanligste feilen folk gjør, ligger nok i mengden av vaskemiddel som anvendes per vask, sier Gayk. Ideelt sett skal man veie vasken før den går inn i maskinen og beregne mengden vaskemiddel ut fra dette, noe de fleste hopper elegant over. Dette tipset er et mange brukere lett kan følge, og det kan faktisk spare deg litt utgifter i vaskemiddel.

– Å helle på for mye vaskemiddel er nok det vanligste, mange tenker at det blir renere jo mer vaskemiddel man heller på men slik er det ikke nødvendigvis. Spesielt når folk ikke fyller opp vaskemaskinen, blir det for mye vaskepulver, forklarer Gayk.