Dette er app-triksene som virkelig gir deg mer tid i hjemmet

Husarbeid, matlaging, klesvask, handleturer – alt dette er aktiviteter som er nødvendige i hverdagen, men som de fleste av oss vil kutte ned på. For all del, mange av oss synes det er koselig å handle til eller tilberede en god middag, men uansett finnes det ofte andre ting vi skulle gjort i stedet.

Litt avhengig av hvor du er i livet, og hvilken livssituasjon du er i, ønsker du kanskje å bruke fritiden din annerledes. Ikke «kast bort» denne tiden på å passe på tørketrommelen. Noe av det lureste du kan gjøre med tanke på å spare tid, er å investere i smarte, internettkoblede hvitevarer.

Prioriteringene kan variere veldig, kanskje ønsker du å trene mer, være mer med barna, være mer med venner eller reise mer med kjæresten. Uansett kan de smarte løsningene hjelpe deg med det.

#2 Når du er ordentlig voksen

Barna har kanskje flyttet ut, økonomien er solid, og kvalitet er i fokus. Du har råd til lengre feriereiser og bruker fritiden mer sammen med partneren.

Du har kanskje anledning til å unne deg enda mer skikkelig kjøkken-utstyr, som for eksempel et ordentlig avansert kjøleskap som vil gjøre hverdagen din lettere?

Et kjøleskap med to innebygde kameraer vil for eksempel strømlinjeforme handleturene dine. En titt på appen på smarttelefonen gir deg full oversikt over hva du allerede har liggende i kjøleskapet, og dermed slipper du å kjøpe mer løk eller mer melk, fordi du glemte at du allerede hadde det fra før.

Kameraene tar også bilder av innholdet med jevne mellomrom, så du kan sjekke hvordan innholdet i kjøleskapet var tidligere samme dag, eller enda lenger tilbake i tid.

Appen vil også tipse deg om optimal oppbevaring av forskjellige varer, slik at du husker hvor lenge de er spiselige, eller hvor de helst bør ligge.

Kanskje viktigst av alt, du får selvsagt varsler i appen om det er noe feil med temperaturen, eller om døra mot formodning står oppe.

Ifølge den samme undersøkelsen svarer 7 av 10 respondenter at de blir hjemme, eller ber noen bli hjemme, når hvitevarer er på.