Derfor koster noen vaskemaskiner 15 000 kr og andre 1 500

Det er kun én ting en vaskemaskin skal gjøre: Få tøyet ditt så rent som mulig. Gjerne uten å ødelegge det, og helst kanskje også på billigst mulige måte. Det høres ut som noe de aller fleste maskinene skal kunne klare helt fint. Så hva er da vitsen med å kjøpe en vaskemaskin som koster en god slump mer penger enn det billigste merket man finner på en tilbudsnettside? Det er mange grunner, noen av dem er åpenbare, mens andre er knapt synlige.

En vaskemaskin er husholdningens hardest arbeidende hvitevare, og moderne vaskemaskiner har blitt utviklet gjennom tiår med forskning og utvikling. Resultatet er maskiner som får tøyet rent, og som er mer energieffektive enn noensinne før. Men det er ikke alt.

Dersom en rørlegger må til for å legge den siste finishen på installasjonen, er det greit at det bare gjøres én gang. For hver gang en billig maskin går i stykker, må man reparere den, eller bruke tid og penger på å finne en ny like billig maskin. Dermed kan det raskt lønne seg med noe mer pålitelig.

– Det er ikke vanlig for en produsent av hvitevarer å ha sin egen produksjon av elektroniske deler, det kommer normalt fra tredjepartsleverandører. Vi bestemte oss allerede i 1984 for å bygge denne fabrikken med de beste maskinene til å kunne lage vår egen elektronikk, sier Hellenkamp.

#5: Den varer som regel lenger

Det er kanskje ikke en stor overraskelse at et dyrere produkt er forventet å vare betraktelig lenger enn et billig. Mange er kanskje av den oppfatning at man like gjerne kan ha flere billige produkter som varer kort tid, i stedet for ett dyrere som varer lenge.

Om man er nødt til å kjøpe billig er man kanskje i en livssituasjon der man må prioritere et produkt med kortere levetid uansett. For de som har mulighet er det likevel mange som har oppdaget fordelene ved en pålitelig vaskemaskin som følger deg gjennom livet.

Tenker man litt på miljøet, skader det heller ikke å investere litt mer penger i en maskin som er ment å vare en god stund. Det koster ikke bare penger, men også betraktelig ressurser for å lage en vaskemaskin.

Når du endelig er ferdig med den, og den faktisk fremdeles fungerer, kan du gi den til noen andre som trenger en vaskemaskin.

– Vi lager maskinene med tanke på et tidsperspektiv på tyve år sier dr. Gayk hos Miele. Virkeligheten er at Miele-maskinene ofte har 18 år hos sin første eier.

– Så ser vi at mange selger dem videre, eller gir dem bort til barn som flytter hjemmefra, og der lever de videre.