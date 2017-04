Derfor dro superstjernen til Tokyo for å hente en mobil

Fem Tokyo-lokasjoner å ta bilder på: 1. Tokyo Tower/Tokyo Skytree/Roppongi Hills Tokyo gjør seg helt fantastisk fra lufta, og fra disse tre stedene kan du nyte utsikten over den enorme byen. Med litt flaks får du sett Fuji-fjellet også! 2. Shibuya Crossing Den hektiske fotgjengerovergangen er full av folk til alle døgnets tider, og belyses av enorme neonskilt og reklamer. Krysset gjør seg faktisk best i mørket, og hvis det regner litt blir stemningen ekstra spesiell. 3. Akihabara Denne bydelen er mekka for teknologi-interesserte og gamere, samtidig som den er veldig fargerik, med masse artige bildemotiver. Det finnes hundrevis av artige og sære butikker å forevige. 4. Fiskemarkedet Tsukiji Markedet er en helt unik opplevelse, kaotisk og fullt av fascinerende mat. Et helt spesielt sted der du kan teste slow motion-mulighetene til Xperia XZs. For eksempel filme fiskerne når de spretter opp fiskene. I tillegg til å kunne smake på verdens beste sushi. 5. Meiji-helligommen For å komme deg litt unna storbymaset, og få tatt noen ordentlig nydelige bilder, ta deg en tur til det rolige, behagelige tempelet. Parken rundt komplekset innbyr også til en avslappende gåtur og har masse fine bildemotiver.

Om du lukker øyene og tenker deg avgårde til Tokyo, er kanskje det første du forestiller deg neonlys, pumpende elektronisk musikk, høyteknologi på hvert hjørne, kanskje er det tradisjoner, blomstrende sakura-trær på vårparten og utrolig rik historie – eller kanskje ser du for deg de lekreste sushi-rettene akkompagnert av en varmende karaffel med sake.

Denne byen er uansett ikonisk, og tiltrekker seg trendsettere fra alle verdenshjørner. Ikke minst fra Norge.

Alan Walker, den unge elektronika-artisten, er en av dem. Han kommer opprinnelig fra Fana i Bergen, men i dag reiser han verden rundt med sin musikk.

Fra gutterommet til utsolgte konserter

Walkers karriere startet på gutterommet, foran en PC, og hans første produksjoner ble ganske enkelt lastet opp til YouTube. De opplastningene ble nøkkelen til hans suksess, og bare for noen uker siden feiret Walker at hans første store hit, Faded, passerte vanvittige 1 milliard avspillinger på YouTube. Ingen andre norske artister har klart det tidligere.

Det er verdt å merke seg at strømmetjenester vi er vant med, som Spotify, er mindre betydningsfulle på det asiatiske markedet, men likevel er Alan Walker et enormt navn også der. Den asiatiske strømmetjenesten KKBox, som er dominerende i regionen, hadde Walker som den mest spilte artisten i 2016.

Det visuelle har vært utrolig viktig for Alan Walker helt fra starten av, og hans særegne image har bidratt til at han skiller seg ut fra andre musikere i sjangeren. Det er også noe som merkes i hans musikkvideoer.

Det er kanskje ikke så rart at han derfor reiste helt til Tokyo for å få tak i en mobiltelefon som kan leve opp til imaget hans - og skyte en video i samme slengen.

Hentet mobilen til Norge

Mobilen, Sonys Xperia XZs er en ny modell fra det japanske selskapet, som opprinnelig kun var ment for hjemmemarkedet. Den skulle bare lanseres i Japan. Det er kanskje ikke helt utelukkende Alans fortjeneste at vi nå får lekt med mobilen også på det nordiske markedet, men han var i alle fall involvert.

Siden Tokyo gjør seg spesielt bra på film og på bilder, er det viktig å bruke bra utstyr når man prøver å fange essensen av byen. Som for eksempel et av de mest avanserte mobilkameraene som finnes.

Hele turen til Japan ble dokumentert på film, og deler av opptakene ble også gjort med Sonys XZs. Kameraet til mobilen har nemlig noen veldig unike funksjoner, som det å kunne filme i ekstremt sakte film.

Nesten proff kvalitet

Denne funksjonaliteten fanger opp videoer i 960 bilder per sekund. Dette er mye mer enn andre smartmobiler, og åpner for noen spennende spesialeffekter. Kameraet kan selvsagt også filme i 4K, for å få frem den optimale skarpheten.

Musikkvideoen som Alan Walker nå slipper, instrumentalversjonen av låta «Ignite», ble altså i sin helhet filmet i den japanske storbyen. Og til dels filmet av Alan selv, med den nye mobilen.