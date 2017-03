5 tips som gir deg en stillere vaskemaskin

Det skal ikke mye verktøy eller tid til for å kvitte seg med et skikkelig irriterende problem på badet.

Dersom vaskemaskinen høres ut som den holder på å riste seg i hjel, eller stopper under sentrifugering, kan det lønne seg å prøve noen enkle grep. De fleste moderne vaskemaskiner vil stanse automatisk dersom de er i ferd med å riste i stykker, men helt opp til det punktet kan det bråke fælt.

Heavy metal: Slik ser en vaskemaskin ut innvendig. Tunge vekter hjelper til å holde vibrasjonene under kontroll.

Bråkete vaskemaskiner skyldes at de bevegelige delene i maskinen vibrerer mer enn maskinen er laget for, eller på en måte som maskinens oppbygging ikke kan hindre. For en maskin som spinner opptil et dusin kilo tøy i hastigheter på 1600 omdreininger i minuttet er likevel vibrasjon en del av livet.

– Vibrasjoner betyr ikke nødvendigvis at maskinen tar skade av dem, da den kan håndtere normale vibrasjoner, forklarer Dr. Karsten Gayk.

Han er Mieles ekspert på testing av vaskemaskiner. Hvert år passer han på å kjøre hundrevis av vaskemaskiner til de kneler, for så å plukke dem fra hverandre og tipse ingeniørene om hvordan designet kan forbedres. Han ser at problemene kommer straks det er et avvik fra normalen; enten fordi maskinen ikke er riktig plassert, ikke er korrekt innstilt eller er lastet feil.

– Det vil alltid være noe vibrasjon, men det finnes grep man kan ta for å unngå at det blir mer støy enn nødvendig.

Noen av tipsene er verdt å tenke på selv før man kjøper en ny vaskemaskin, men noen av dem handler om hvordan du bruker maskinen i det daglige.

Tips #1 Tenk hardt på plasseringen Den beste måten å skaffe seg en stillegående vaskemaskin på er å tenke både én og to ganger over hvor den skal plasseres. Det fleste av oss har vaskemaskinen stående på et baderom, men mange har den på et vaskerom, eller kanskje på kjøkkenet.

Noen gulv fungerer nemlig som en forsterkning av maskinens vibrasjon, og det er ikke bra. – Dersom du har et gulv som gir etter, kan det være et problem. Det beste er å ha et fast gulv, som betong, da får man vanligvis ikke noen problemer, sier Gayk. Her er det verdt å merke seg at selv om det kan virke som om gulvet er av betong, for eksempel når man har flis og innstøpte varmekabler, kan konstruksjonen under være tre. – Hvis du ikke har noe valg, og må plassere maskinen på et tregulv, gjelder det å sette den nærmest mulig en del av bærestrukturen – for eksempel rett over en vegg som går under gulvet. Eller du kan legge en tykk plate av presset tre under maskinen og feste den til gulvet.

Tips #2 Vær nøye under installasjonen Sørg for at maskinen står ordentlig i vater. Ved installasjon av vaskemaskinen er det mer å ta hensyn til enn bare å dytte den inn i et hjørne. Dette en maskin som trenger en del omtanke under installasjonen, uansett om du monterer en ny eller tar med deg din gamle vaskemaskin på flyttelasset. Det gjøres ved å nøyaktig innstilling av føttene under vaskemaskinen. Anvisningene finnes som regel i maskinens bruksanvisning. Til dette er det best å ha et vater – eller aller helst to, så du kan måle langs to sider av gangen. Sett vatrene på toppen av vaskemaskinen, ett langs fronten og ett langs siden av maskinen. Så er det bare å finjustere til maskinen er så nær 100 prosent rett som menneskelig mulig langs alle tre aksene. Sørg også for at alle fire bena har svært god kontakt med gulvet, og at de sitter godt.

Tips #3 Pass på doseringen av vaskepulver. Pass på mengden vaskepulver, og ikke bruk for stor dose. Av de litt mer uvanlige feilene som kan føre til støy og overdreven risting i maskinen finner vi en svært vanlig feil mange brukere gjør: De heller for mye vaskepulver i maskinen, og dermed lager den for mye skum under vask. Feildosering av vaskepulveret kan være direkte skadelig for maskinen, selv om man skal opp i ganske drastisk overdosering før dette skjer. – Ved bruk av for mye vaskepulver kan skummet i maskinen forstyrre sentrifugeringen, forteller dr. Gayk. – Dette skjer vanligvis de gangene maskinen spinner raskt under vask, ikke under den siste sentrifugeringen. Pass på at du bruker riktig mengde så går det bra. Overdosering av vaskepulver er, kanskje med unntak av den berømte røde sokken i den hvite vasken, en av de vanligste feilene brukerne gjør med vaskemaskinen sin.

Tips #4 Last vaskemaskinen riktig. Det er mer å passe på når man legger tøyet i vaskemaskinen enn at du ikke blander røde sokker inn med hvite skjorter, eller vasker ullgensere på 60 grader. Når du fyller opp maskinen er det viktig å laste den jevnt, altså ikke bare tunge jeans på den ene siden og lett undertøy på den andre. Det gir trommelen jevnere drift fra starten av, og et bedre utgangspunkt for mindre vibrasjon. Bonus: Hvis du samtidig unngår å legge alt som en ball inne i trommelen, vil vannet lettere komme til alle steder på tøyet også.