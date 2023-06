Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Små trådløse mobilhøyttalere (2017)

Enkelte låter faktisk helt grufullt

Kan man få god lyd fra en en bitteliten høyttaler? Det har vi funnet ut av.

Kamera Michael Selbekk

Michael Selbekk

Nå som vårsolen har begynt å vise seg og temperaturene er i økning, er det mange som trekker vekk fra stua og begir seg ut i finværet.

Det å ta med seg en liten bærbar høyttaler ut i finværet eller på tur for å kunne sette på litt musikk er fortsatt utrolig populært. Ute blant folk kan man ofte støte på spørsmålet: «har noen med seg en høyttaler eller no?».

Med denne samletesten tar vi en titt på det aller seneste markedet har å tilby til deg som vil ha en liten og portabel høyttaler du kan ta med ut av huset og ut på eventyr, uten å måtte pakke om sekken. Vi har testet det aller minste hver produsent har å by på.

Hva ser vi på?

Det viktigste kriteriet når man skal bedømme høyttalere er så klart lyden. Det er viktig at det skal låte klart og godt, helst uten å miste dynamikk eller bli skingrende når man skrur opp volumet. Når enhetene kommer ned i denne størrelsen er det klart at det er begrenset hva man kan forvente av lydstyrke og bassytelse, så her er det rom for å imponere.

Det er når man drar opp lyden at mange av svakhetene ved høyttalerne viser seg sterkest, så her har høyttalerne fått prøve seg ved alle volumnivåer, fra behagelig lytting helt opp til full guffe. Vi har vært gjennom forskjellige musikksjangre: fra rolige, vokaldominerte klassikere til pumpende partymusikk.

I en bærbar høyttaler som er ment for bruk langt unna strømuttaket er god batteritid en viktig faktor. Det skal sies at alle høyttalerene lades over micro-USB, så en «powerbank» kan fint brukes til å lade opp en høyttaler ute på tur. Likevel er god batteritid et stort pluss.

Vannbestandighet er også en enorm fordel hvis man planlegger å bruke høyttaleren ved bassengkanten, på stranda eller under morgendusjen. Ellers ser vi på byggekvalitet, gode funksjoner og andre detaljer vi legger merke til ved generelt bruk.

Hva bør du tenke på når du skal velge en høyttaler?

Det fins et mangfold av trådløse høyttalere der ute, så aller først må du komme frem til hva du skal bruke den til. Denne testen er for deg som vil ha en ganske liten høyttaler som er lett å ta med rundt.

Deretter må du tenke over hvilke egenskaper som er viktigst for deg. Liker du å høre på musikk i dusjen, og vil du slippe å bekymre deg når du tar den med på stranda? Da er vanntetthet en avgjørende faktor, og allerede her vil halvparten av høyttalerne i testen falle bort for deg.

I og med at dette er små høyttalere, bør man også være klar over lydstyrken disse småttingene klarer å produsere. Vil du ha muligheten til å skape skikkelig stemning under hagefesten, er ikke disse høyttalerne de beste kandidatene. Da bør du kanskje se mot vår test av noen større alternativer.

Trenger du mange tilkoblingsmuligheter i tillegg til bluetooth? Er ekstra lang batteritid kritisk for deg? Ta en titt på tabellen under for å se en oversikt over spesifikasjonene til de forskjellige høyttalerene, før du hopper inn i testen av våre utvalgte kandidater.

Spes. Ultimate Ears Wonderboom Creative MUVO 2c JBL Clip 2 Koss BTS1 Kygo B4:200 KitSound Cube Creative Woof 3 Skullcandy Barricade Mini Pris: 999,- ca 399,- 595,- 449,- 499,- 249,- 290,- 399,- Batteritid: 10 timer 6 timer 8 timer 5 timer 3,5 timer 5 timer 6 timer 6 timer Lydtilkoblinger: Bluetooth Bluetooth 4.2, AUX, microSD, micro-USB Bluetooth 4.2, 3.5 mm AUX Bluetooth 3.0, AUX Bluetooth 4.0, AUX Bluetooth, AUX Bluetooth 2.1, AUX, microSD, micro-USB Bluetooth, AUX Vannbestandig: IPX7 IP66 IPX7 Bytt Bytt Bytt Bytt IPX5 Andre egenskaper: Trådløs seriekobling, flyter i vann Mikrofon, trådløs seriekobling Karabinkrok, mikrofon, trådløs seriekobling Utfellbar vinkelfot, kablet seriekobling Mikrofon Mikrofon, kablet seriekobling Mikrofon Kablet seriekobling Farger: Grå, svart, rød, blå, rosa, lilla Svart, blå, rød, grønn Svart, blå, grå, rød, turkis Hvit, svart Svart, rosegull, sølvgrå Svart, blå, gull, rosa, lilla Sølvgrå, rød, blå, gull (alle glossy) Rød, svart, grå/lime Vekt: 425 g 159 g 184 g 163 g 222 g 105 g 237 g 273 g Dimensjoner (H/B/D): 102 x 93,5 x 93,5 mm 67 x 93 x 38 mm 141 x 94 x 42 mm (med krok) 75 x 100 x 25 mm 60 x 79 x 60 mm 50 x 50 x 50 mm 75 x 65 x 68 mm 96 x 92 x 66 mm Åpne fullskjerm Mer +

Logitech UE Wonderboom

Logitech har gjort stor suksess med sine Ultimate Ears-høyttalere. Wonderboom blir det nyeste medlemmet av UE-familien, og er alternativet for de som syns Boom og Megaboom-høyttalerne er i største laget. Wonderboom kan sees på som en kortere, feitere versjon av sine storvokste konkurrenter. Det kjente UE-designet går igjen, med friske farger og sporty design, og høyttaleren ligger godt i hånden; litt som en tennisball.

Der den UFO-formede broren UE Roll var utstyrt med en lang stropp, har Wonderboom fått en kort, elastisk stropp på toppen, slik at den kan henges på sekken eller hvor enn det måtte passe deg. Akkurat som sine storesøsken har Wonderboom 360-graders lyd og IPX7-vannbestandighet. Dermed kan du i teorien holde høyttaleren én meter under vann i 30 minutter, selv om dette ikke vil gi den beste lydopplevelsen. Du slipper også å hoppe etter dersom den faller uti bassenget, den flyter nemlig fint helt av seg selv.

En av de største klagene ved UE sine tidligere høyttalere er rettet på, nemlig mangelen på mediakontroller. En ny knapp med UE-logoen har fått plass på topplokket, hvor enkelttrykk pauser/fortsetter musikken, og dobbeltrykk hopper til neste låt. Dette er også knappen du holder inne for å pare høyttaleren til et ekstra eksemplar for stereo. Jepp, du trenger ingen app lenger. To lysende knapper for av/på og bluetooth-paring pryder også toppen, mens volumknappene sitter foran på høyttalergrillen. Batteristatusen sjekker du ved å holde begge disse inne, og telle antall toner av fire.

Den lille klumpen er kompakt og passelig tung, men rommer mye lyd. Til størrelsen å være spiller den ganske høyt, og klarer å brumme til også i rimelig store rom. På undersiden finner du et vanntett lokk som skjuler micro-USB-ladeporten. UE har gjort som Apple gjorde med iPhone 7: Droppe 3,5 mm-porten. Du får dermed kun brukt Wonderboom med bluetooth-kompatible enheter. Dette er ikke noe vi trekker for, men det er verdt å merke seg dersom du har enheter uten støtte for blåtann.

Når det kommer til lyden kan vi bekrefte at UE-høyttalernes «boomy» lydsignatur går igjen, med mye bass og knallhard diskant. På engasjerende musikk med bass og rytme klarer den seg veldig godt, og gir deg bra lydtrøkk med et engasjerende driv. 360-gradersutformingen gir deg et veldig bredt lydbilde, og gjør at Wonderboom høres større ut enn det den er. Det må også nevnes at mellomtonene dessverre kan bli litt anonyme blant all bassen og diskanten. Vokaler og stemmer er ikke like klare og sjarmerende som hos Creative MUVO 2c. Vi skulle også ønske at bassen var litt fastere, da den i blant kan virke litt bløt og buldrete.

Selv om Ultimate Ears WONDERBOOM ikke byr på noen hifi-opplevelse, låter den fremdeles overraskende fyldig og godt til størrelsen. Med vann- og støtbeskyttelse er høyttaleren også den perfekte partneren på stranda eller ute på farta. Prisen er derimot ganske stiv, og har du mindre penger å bruke fins det andre gode alternativer.

8.5 Meget bra
Logitech UE Wonderboom
8.5 Meget bra
En kraftig liten klump som byr på massevis av lyd
Fordeler
+ Fyldig og engasjerende lyd med god bass

+ Spiller høyt for størrelsen

+ Topp batteritid

+ Kan senkes i vann (IPX7)

+ 360-graders lyd

+ Lett å pare med ekstra høyttaler Ting å tenke på — Dyr

— «Boomy» lydsignatur passer ikke all musikk

— Mellomtonene er litt fjerne

— Ikke kjempeportabel

Creative MUVO 2C

Om du ikke har en tusenlapp å bruke, og heller vil ha nøytral og god lyd, gir Creative deg masse for pengene med sin MUVO 2c. Denne lille høyttaleren er kjempeportabel, ikke større enn håndflaten din, og får også fint plass i en gjennomsnittlig bukselomme. Man skal som kjent ikke skue hunden på hårene, for MUVO 2c låter større enn den ser ut.

Med IP66-vannbestandighet er også denne egnet for å ha med på stranda eller bassengkanten. Den bør dog ikke senkes under vann, men er oppgitt til å motstå meget kraftig vannsprut, så den skal nok tåle å falle uti bassenget. Det første sekstallet i IP-ratingen går på hvor tett enheten er mot støv og skitt, og tilsier at høyttaleren er totalbeskyttet mot sand og alt annet du skulle klare å utsette den for.

MUVO 2c kan fås i flere farger, og byr på et enkelt og stilrent design som vil falle i smak hos de fleste. På toppen av høyttaleren sitter en mikrofon og to lysdioder for lade- og tilkoblingsstatus. Rett under finner vi knapper for av/på, bluetooth-paring, bytte av lydkilde (markert «M») og volum. For å stoppe eller fortsette avspilling trykker du én gang på Bluetooth-knappen, mens bytte av sang skjer ved å trykke «M + volum opp/ned» for neste eller forrige låt.

Baksiden domineres av en passiv bassradiator som har i oppgave å fylle det nedre lydregistret. Dette gjør den på en meget tilfredsstillende måte, men ikke forvent like dyp eller sterk bass som hos Wonderboom. Likevel byr den lille saken på kurant bassytelse, som sammen med høyttalerelementet gir et klart og fyldig uttrykk til musikken din. Høyttaleren byr på en flat og presis gjengivelse av lyden, og har akkurat nok fyldighet i alle ender til å gi en meget behagelig lytteopplevelse. Vokaler er klare og sterke uten å bli for masete, og det er veldig god dynamikk i lyden, slik at det er lett å skille instrumentene fra hverandre. Likevel har den også passelig med futt til å skape bra stemning til fengende musikk.

Ankepunktet til denne høyttaleren er lydstyrken, hvor den raskt kan bli litt spinkel i store rom eller bråkete utendørsomgivelser. Det er fysiske grenser på hvor mye lyd som kan komme ut av en så liten høyttalerkropp, men den klarer seg ganske greit så lenge den slipper å konkurrere mot altfor mye støy. Noe som derimot irriterte oss litt er at det er altfor få lydnivåer i det lavere sjiktet. Allerede på 4/16-dels volum er vi oppe i ganske høy lyd, og vi hadde satt pris på muligheten til å finstille dette mer hvis man liker å ha lyden lavt iblant.

I sterk kontrast til Wonderboom kan MUVO 2c skilte med et mangfold av tilkoblingsmuligheter, i tillegg til bluetooth. Bak det vanntette sidepanelet finner du 3,5 mm innlinje, microSD-kortleser og micro-USB som kan brukes til å spille lyd fra datamaskiner. Alle lydkildene funket fint, og selv om det ikke er et krav å ha så mange tilkoblingsmuligheter sier vi ikke nei takk. Noe vi liker er muligheten til å plugge den inn i hvilken som helst datamaskin med micro-USB, og nesten umiddelbart få lyd uten å måtte tukle med drivere eller blåtannparing.

Creative MUVO 2c er dermed et kjempegodt alternativ dersom du vil ha en god og ultraportabel høyttaler som også tåler en tur på stranda. Lyden er i tillegg overraskende klar og god, og er best i testen når det gjelder å gi en ren og presis gjengivelse av de fleste musikksjangre. Noen festhøyttaler er det derimot ikke; da bør du heller se mot vår test av mellomstore «sommerhøyttalere».

8 Meget bra
Creative MUVO 2C
8 Meget bra
MUVO 2c gir god og presis lyd uten å blakke deg
Fordeler
+ God, klar og velbalansert lyd

+ Grei bassgjengivelse

+ Bra pris, mest for pengene

+ Tåler sand, støv og kraftig vannsprut (IP66)

+ Flust av tilkoblinger Ting å tenke på — Spiller ikke kjempehøyt

— Diskanten kan skingre ved høyt volum

— Dårligere dynamikk ved høyt volum

JBL Clip 2

Kamera JBL Clip 2

JBL har opp gjennom årene utviklet hel rekke med forskjellige høyttalere til forskjellige formål og livsstiler. Clip 2 er deres nyeste bidrag til dem som vil ha en liten og hendig høyttalerkompanjong med på tur. Denne lille saken har nemlig en karabinkrok på topp, slik at du enkelt kan feste den til hva det måtte være; ryggsekken, dusjhodet, buksa eller gardinstanga, for å nevne noen av mulighetene.

Høyttalergrillen består i kjent JBL-stil av et vevd tøymateriale som er vanntett. Denne saken er i likhet med UE Wonderboom helt vanntett (IPX7), så denne kan du senke i vann og bruke i all slags vær. Resten av høyttaleren er dekket av et matt, gummiert materiale som er godt å holde i.

Det følger i tillegg med 3,5 mm-kabel som henger fast i baksiden og er tredd rundt kanten. Dermed er det kjempelett å gi høyttaleren til kompisen og la ham plugge seg inn. Rundt kanten finner du knappene du måtte trenge; av/på, paringsmodus, volum og en telefonknapp som også fungerer som play/pause/neste låt.

Lyden er klar og god, og kan skrus helt til topps uten at det går nevneverdig ut over kvaliteten. Vokaler og instrumenter får mye kraft i JBLs lille sak, og lydbildet er kraftig og godt. Det er imidlertid veldig lite bass å vise til, og dette legger ikke høyttaleren skjul på heller. Den forsøker ikke å gjøre noe den ikke klarer, men briljerer heller på sterke mellomtoner og oppover. Vi skulle derimot ønsket oss bittelitt mer skarphet og detalj i diskanten.

Clip 2 fungerer greit til det meste av musikk, og er kjempegod for deg som vil ha en lett og praktisk liten mobilhøyttaler, selv om den mangler mye på bassen. Med åtte timers batteritid og total vanntetthet er JBL Clip 2 klar for lange dager på stranda eller fjellturer i regnvær mens den henger fra ryggsekken din.

7 Bra
JBL Clip 2
7 Bra
JBLs nyeste minihøyttaler er praktisk, låter greit og tåler pryl
Fordeler
+ Klar og sterk lyd

+ God batteritid

+ Beholder kontrollen ved maks volum

+ Helt vanntett (IPX7)

+ Kan henges opp, festes og vinkles med avtagbar krok

+ Påmontert 3,5 mm-kabel Ting å tenke på — Veldig lite bass

— Kunne vært skarpere i diskanten

Kygo B4 200

Kamera Kygo B4 200

B4:200 er den minste av Kygo Lifes tre nye høyttalere. Ikke lenge siden testet vi deres trådløse hodetelefoner, og støtte på et lydproblem vi ikke har vært vitne til før. Det slapp vi heldigvis her.

Designet er det første som slår deg med denne høyttaleren – den er nemlig veldig pen å se på. Det matte aluminiumsskallet er stilig og solid, og den kan fås i både svart, gull og «rose gold». Sammen med den gode tyngden har denne høyttaleren testens høyeste kvalitetsinntrykk.

På-knappen sitter bak, og denne brukes også til play/pause ved ett trykk. Du må derimot ikke finne på å dobbeltrykke denne knappen, da ringer telefonen din automatisk til det siste nummeret som ble oppringt. En ganske tåpelig og irriterende funksjon i våre øyne, som kun fører til hodebry og uønskede oppringinger.

Volumknappene sitter på toppen, og også her må du være forsiktig med kontrollene. Hvis du prøver å skru opp lyden flere hakk ved å trykke flere ganger, vil du i stedet ende opp med å bla videre i spillelista di. For å skru opp lyden må du derimot holde inne knappen, men du vil kanskje bli overrasket over hvor lavt maksvolumet er.

Irriterende mediakontroller til side: det er lyden vi bryr oss mest om når vi tester høyttalere. Her faller det dessverre også litt gjennom for Kygo-høyttaleren. Det låter helt OK; høyttaleren har dugelige og sterke mellomtoner, men ellers er det et veldig komprimert lydbilde vi serveres. B4:200 har et høyttalerelement som gir inntrykk av å prøve litt for hardt på noe den ikke klarer. Dynamikken mangler, og høyttaleren spiller heller ikke særlig høyt. Uten en passiv radiator blir dessuten bassen lite imponerende.

Batteritiden er heller ikke noe å juble over, og allerede etter 3,5 timer er det over og ut. Uten vann- og støtsikkerhet skal du også sjekke værmeldingen nøye før du tar den med utenfor hjemmets fire vegger.

Vi blir dermed ikke veldig imponert over denne lille høyttaleren, men det er ikke et kjempedumt kjøp. Likevel vil vi heller anbefale Creatives MUVO 2c, med bedre lyd og funksjoner til en lavere pris.

6 Helt greit
Kygo B4 200
6 Helt greit
Låter ikke like bra som den ser ut
Fordeler
+ Sterk på mellomtonene

+ Solid aluminiumsutførelse

+ Topp kvalitetsfølelse Ting å tenke på — Lite dynamikk, komprimert lydbilde

— Svak batteritid på 3,5 timer

— Lite imponerende bassytelse

— Forvrengning ved maks volum

— Tåler ikke vann

— Spiller ikke særlig høyt

Koss BTS1

Kamera Koss BTS1

Koss er helt klart mest kjent for sine PortaPro-hodetelefoner, som utrolig nok fortsatt holder god stand i billigmarkedet. BTS1 er deres forsøk på å innta markedet på bærbare høyttalere. Utførelsen i hvitt og grått ser veldig bra ut, og på baksiden kan du vippe ut en gummifot for å vinkle opp høyttaleren.

Lyden er overraskende skarp og klar, og du kan dra denne helt til topps uten å oppleve forstyrrelse i lyden. Likevel har den ett problem: det er ingen bass. Null og niks. Dermed blir det ikke noen særlig behagelig lytteopplevelse når du nesten utelukkende blir servert god, men i overkant dominerende diskant. BTS1 har heller ingen mediakontroller, kun volumknapper og av/på/paring.

Selv uten bass er det likevel en helt grei høyttaler Koss har kommet på banen med, og diskanten er imponerende ren og klar. Det spede lydbildet trekker dog karakteren ned mye, i tillegg til mangelen på mediakontroller.

6 Helt greit
Koss BTS1
6 Helt greit
Dypere lyd må til for å kunne måle seg blant konkurrentene
Fordeler
+ Klar og fin lyd

+ Spiller høyt og uten forvrengning

+ Enkelt og fint design

+ Utfellbar fot støtter opp høyttaleren Ting å tenke på — Bassen er helt fraværende

— Ingen mediakontroller

— Kan skingre litt ved høyt volum

— Tåler ikke vann

Skullcandy Barricade Mini

Kamera Skullcandy Barricade Mini

Skullcandy er et relativt kjent merke når det gjelder lyd, notoriske for sine ungdommelige designuttrykk og som oftest middels lydkvalitet. Barricade Mini er uheldigvis intet unntak.

Høyttaleren er litt større enn de andre i testen, og vår modell har et grått plastskall med neongrønn høyttalergrill. Plasten på grillen lar seg lett bøye, og kvalitetsinntrykket er ikke særlig høyt. Skullcandy oppgir likevel at høyttaleren er laget for å tåle litt bank, men dette har vi ikke våget å teste.

Det spilles akseptabelt med bass, som kommer greit frem i lydbildet. Lenger opp på frekvensgrafen begynner derimot høyttalerelementet å vise hvor dårlig det er på mellomtoner og diskant. Bortsett fra bassen låter ikke resten av lydbildet veldig mye bedre enn ventemusikken du blir bombardert med over telefonen mens du venter på kundeservice.

Barricade Mini skal ha for at den klarer å spille høyt og lage rimelig med bråk, men det gir ingen god lytteopplevelse når vokalene og instrumentene blir tåkete og uklare. Konklusjonen er derimot klar: Dette er ikke noe godt kjøp.

5 Middelmådig
Skullcandy Barricade Mini
5 Middelmådig
Flinkere til å lage bråk enn å spille godlyd
Fordeler
+ Grei bassytelse

+ Spiller ganske høyt

+ Billig

+ Tåler vannsprut (IPX5) Ting å tenke på — Grumsete og uklar diskant

— Dårlig kvalitetsinntrykk

— Designet faller nok ikke i smak hos alle

Creative Woof 3

Kamera Creative Woof 3

Creatives forrige minimodell Woof 3 ble aldri noen «hit». Denne høyttaleren er laget for å stå oppreist og spre lyden utover fra alle kanter. Det kan se ut som at en telysholder var utgangspunktet for designet, delvis inspirert av roperter også. Den vil kanskje passe fint til konferansesamtaler, da den også har innebygd mikrofon.

Rundt høyttaleren prydes overflaten av et skinnende, farget metallmateriale. Høyttaleren ser bra ut, men overflaten blir utrolig kjapt fettete og full av fingeravtrykk.

Lyden er dessverre Woof 3 sin svakeste side, noe som ikke er særlig fordelaktig på en høyttaler.I høyttaleren befinner det seg en passiv bassradiator, noe som gjør at det dunker greit til i det nedre lydregistret.

Uheldigvis låter diskanten og mellomtonene litt som om det faktisk skulle kommet ut av en megafon. Grumsete, uklart, og et ganske hult og metallisk lydinntrykk oppsummerer raskt hvorfor Woof 3 ikke er en høyttaler du bør ta med i kjøpsvurderingen, selv om den er billig.

4.5 Svakt
Creative Woof 3
4.5 Svakt
Kan skilte med et pent ytre og forferdelig lyd
Fordeler
+ Godt kvalitetsinntrykk

+ Dugelig i bassgjengivelsen

+ Gode tilkoblingsmuligheter Ting å tenke på — Meget uklar og hul lyd

— Blank overflate samler fingeravtrykk

— Ingen volumkontroller

KitSound Cube Bluetooth

Kamera KitSound Cube Bluetooth

KitSound Cube minner mye om Music Angel Friendz som var meget populær for noen år siden. Heldigvis har de aller fleste bevegd seg forbi denne sørgelige perioden i lydhistorien, men det har ikke KitSound.

Lydkvaliteten i denne boksen oppsummeres fint ved bruk av ordet «redselsfullt», for det låter nemlig som om det skulle kommet ut fra en hermetikkboks. Mediakontrollene sitter i tillegg på bunnen av høyttaleren, noe som er et ganske upraktisk designvalg i våre øyne.

KS Cube skal ha pluss for at den billig. Konklusjonen blir likevel: Hold deg langt unna denne til du får råd til noe utrolig mye bedre, for eksempel Creative MUVO 2c, testens beste kjøp.

4 Svakt
KitSound Cube Bluetooth
4 Svakt
Låter som den ser ut: metallisk og boksete. Styr unna.
Fordeler
+ Billig

+ Liten og hendig Ting å tenke på — Låter som en blikkboks

— Dårlig på mellomtoner

— Maksvolum er meget lavt

— Kontrollene sitter på bunnen

Oppdatert 27. juni 2023