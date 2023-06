Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Alienware AW3418DW vs Samsung CHG90 (2020)

Én av disse spillskjermene gjør noe ingen andre kan

Alle er store, alle har 1440p-oppløsning og 144hz – men hvilken er best?

Fire skjermer, men kun én vinner. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge og Ole Henrik Johansen

09:49, 14/4/2020: Testvinneren hadde først feil lenke. Vi har derfor oppdatert denne.

En skjerm kan nærmest sies å være det samme for en esport-spiller som skiene er for en langrennsløper; uten godt utstyr for å oversette handling til resultat, vil selv den beste mislykkes. I disse tider er det selvsagt mer fordelaktig å bedrive esport enn å stake på ski, både på grunn av mangelen på snø de fleste steder og fordi det for tiden jo er anbefalt å holde seg innendørs.

Så, om du er på utkikk etter en skjerm for å oppgradere spillopplevelsen noen hakk, vel, da har du kommet riktig sted. Vi har nemlig testet fire av de rimeligste spillskjermene der ute med 1440p-oppløsning og minst 144 Hz oppfriskningsrate, for å finne ut hvilken som gir deg mest mulig for pengene. Og som vi ganske raskt ut i testen fant ut: her er det flust av fallgruver du som kjøper kan gå i.

De fire skjermene vi tok inn til test var følgende:

Dell S2719DGF

Asus TUF Gaming VG27BQ

Acer Nitro VG270U

MSI Optix MAG271CQR

Product Asus TUF Gaming VG27BQ Dell S2719DGF Acer Nitro VG270U (bmiipx) MSI Optix MAG271CQR annonse Pris 4417 - 5949 9106 Skjermstørrelse 27 tommer 27 tommer 27 tommer 27 tommer Oppløsning/Oppfriskning 2560 x 1440 piksler/165 Hz 2560 x 1440 piksler/155 Hz 2560 x 1440 piksler/144 Hz 2560 x 1440 piksler/144 Hz Synkronisering FreeSync/G-Sync Compatible FreeSync AMD FreeSync AMD FreeSync Skjermteknologi/Paneltype LCD/TN LCD/TN LCD/IPS LCD/VA Målinger: lysstyrke / lysstyrke HDR / inputlag 335 nits / 375 nits / 8,8 ms 279 nits / 312 nits / 8,5 ms 280 nits / 390 nits / 8,8 ms 280 nits / 390 nits / 8,8 ms Tilkoblinger 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 4 x USB 3.0 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2a 2 x 2.0 HDMI, 1 x DisplayPort 1.2, 2 x USB 2.0, 1 x minjack Vekt (uten fot) 3,5 kg 3,9 kg 5,11 kg 5,6 kg Justering/Ergonomi Høydejustering (130 mm), rotasjon (-90/+90 grader), swivel (-90/+90 grader), tilt (-5/+33 grader) Høydejustering (130 mm), rotasjon (180 grader), swivel (90 grader), tilt (-5/+20 grader) Tilt (-5/+20 grader) Høydejustering (130 mm), tilt (-5/+20 grader) VESA-støtte Ja, 100 x 100 mm Ja, 100 x 100 mm Ja, 100 x 100 mm Ja, 100 x 100 mm Annet DisplayPort-kabel medfølger, integrerte høyttalere, Kensington-lås HDMI-kabel medfølger, Kensington-lås DisplayPort-kabel medfølger, integrerte høyttalere DisplayPort-kabel medfølger, Kensington-lås Åpne fullskjerm Mer +

Kamera Torstein Norum Bugge Tek.no

Felles for alle disse er altså at de har oppløsningen 2560 x 1440 piksler, og kan opprettholde en oppfriskningsrate på minst 144 bilder i sekundet. Noen av dem kan imidlertid også gå videre utover denne oppfriskningsraten, men 144 er altså kravet vi satte. Fullstendige spesifikasjoner kan du uansett se over. Men først og fremst: hvorfor skulle du ønske deg en skjerm med slik oppfriskning? Vel, flere bilder i sekundet er både svært behagelig og pent og se på, men ikke minst også helt essensielt for å kunne konkurrere i spill som CS: GO, Fortnite, Apex: Legends og PUBG. Haken er selvsagt at du skal ha ganske kraftig grafikk for å drive spill i noe i nærheten av 144 bilder i sekundet i 1440p-oppløsning, så om du lurer på hva du i så fall trenger vil vi gjerne dytte deg i retning av denne testen. For testing benyttet vi et RTX 2080-grafikkort, så vår spillopplevelse burde ligge i et mer eller mindre optimalt sjikt av hva du kan oppleve på slike skjermer.

Selv om ren presisjon bildemessig ikke er hovedfokus for spillskjermer på samme måte som for TV-er eller mer profesjonelt orienterte skjermer, fant vi selvsagt også her frem måleutstyret og kjørte noen tester på alle panelene.

Kort om metode for bildekvalitet Input måles via HDMI hvor oppløsningen er 1080p ved 60 bilder i sekundet. Utstyret vi bruker måler altså inputlag, eller tiden det tar fra et en endring sendes til den er gjennomført på skjermen. Til å måle skjermene utover inputlag så bruker vi CalMan Ultimate med bildegenerator og meter fra Portrait Displays. Her har vi sett på hvor godt de ulike skjermene presterer med tanke på fargegjengivelse, skarphet, bevegelse, lysstyrke og kvaliteten på baklyset. Vi har tatt utgangspunkt i fargerommet DCI P3, og funnet hvilken av modusene til skjermen som gjør det best før du eventuelt kalibrer skjermen videre. Vi ser også på hvor god hvitbalansen er gjennom hele registeret, og har i etterkant gjort en justering av dette slik at hvitbalansen er riktig på alle de fire skjermene. Vi ser også på gamma-kurven til skjermene for å avdekke om lysstyrke og kontrast er riktig gjennom hele gråskalaen. Med lyset av og skjermen satt til å vise et sort bilde, har vi sett nærmere på hvor jevnt bakbelysningen av panelet er, og ikke om noen av skjermene sliter med ujevnheter eller lekkasjer i forholdt til dette. Vi sjekker også hvor god innsynsvinkel det er på skjermene. Tradisjonelt får ofte dette punktet lide litt på billigere skjermer. Mer +

Kort oppsummert er MSI- og Acer-skjermene nærmest hva angår ren «korrekthet» i fargegjengivelse og generell bildekvalitet, med Asus rett bak og Dell på bunn. Ikke så merkelig, egentlig, i og med at to av de tre første benytter IPS- og VA-paneler, og Dell et TN-panel. Da blir ofte rangeringen nettopp slik. Mer merkverdig er det at ASUS kommer såpass godt ut, til tross for at de benytter et TN-panel. Mer om det om litt.

Ingen av panelene har noe særlig av lekkasjer å snakke om, med jevn bakbelysning, og ingen av dem blir spesielt lyssterke selv med HDR aktivert. Det skal imidlertid sies at Dell hadde jevnt over lavere maks lysstyrke i sitt panel (med rundt 300 nits) enn konkurrentene, som alle karret seg oppunder 400 nits på det meste. Målingene kan du se i bildene under, mens mer detaljert informasjon finner du helt nederst i saken:

Forrige Neste MSI Optix MAG271CQR Acer Nitro VG270U DELL S2719DGF

Viktigere enn presisjonen i panelene er selvsagt hvordan de presterer i spill, og her er det helt andre ting som spiller inn. Dells panel har en umiddelbar fordel i og med at det benyttes TN-teknologi, og vi målte da også den laveste inputlagen her. Forskjellen var likevel ikke enorm, med 8,5 ms mot 8,8 ms hos både Asus, Acer og MSI. Viktigere er det å notere seg at både Asus og Dell lar deg dra oppfriskningsraten over 144 Hz, til henholdsvis 165 og 155 Hz, samt at Asus som eneste produsent har G-Sync-sertifisering. Alle de andre panelene fungerer også med G-Sync gjennom FreeSync-standarden, men Asus har altså validert skjermen for Nvidias standard. Erfaringsmessig er opplevelsen da også mer smertefri med det grønne lagets kort, og opplevelsen generelt bedre.

Asus-skjermen har også noe helt unikt å servere oss: kombinasjonen av både synkronisering og såkalt «ELMB» (Extra Low Motion Blur) aktivert samtidig. Så langt oss kjent er dette første gangen at du kan få denne kombinasjonen i et panel, for selv om de fleste andre paneler lar deg velge mellom en av de to er de som regel gjensidig utelukkende. Så, hva er fordelen med dette? Vel, ELMB er i praksis en funksjon som lar skjermen skru baklyset av og på lynraskt, noe som gjør panelet betydelig mer responsivt. Synkronisering, i dette tilfellet G-Sync, eliminerer «riving» i bildet og gjør endringer i bildefrekvensen langt mindre merkbart ettersom skjermen og grafikkortet faktisk snakker sammen. Dette er det altså ingen andre paneler som for øyeblikket kan tilby, og det gjør at Asus-skjermen peker seg ut som en nokså het kandidat.

Men, hvordan står så altså kandidatene seg mot hverandre?

Best i Test:

Asus TUF Gaming VG27BQ

Forrige Neste

Asus sin TUF Gaming VG27BQ er en spillskjerm som ser ut som en spillskjerm, spesielt fra baksiden. Foten har også klare gamingdetaljer, ikke minst den røde ringen og den noe klumpete og skarpe foten. Foruten dette er designet nokså nøytralt. Viktigere enn designet er det imidlertid at denne skjermen er den desidert beste i testen å spille på, grunnet den tidligere nevnte funksjonalitet Asus så langt er alene om å ha. Det å kunne ha ELMB og AdaptiveSync aktivert samtidig er uvurderlig for spilling, ikke minst i titler der rask respons er helt avgjørende. Da kan du få både rask responstid og den behagelige flyten G-Sync/FreeSync/AdaptiveSync (alt dette er ulike teknologier som gjør det samme) er kjent for.

Ser vi forbi dette, så har imidlertid Asus også flere andre ess i ermet her. Først og fremst vil vi trekke frem at skjermen kan overklokkes til 165 Hz fra fabrikken, uten å lempe på andre kvaliteter. For det andre er panelet nokså korrekt, og altså ikke dårlig til fargearbeid eller spill der du først og fremst er ute etter visuell skjønnhet. Dette til tross for at det er et TN-panel, som tradisjonelt er uegnet for slikt. Så er det verdt å merke seg at dette er et eksepsjonelt godt TN-panel, som grenser ekstremt tett opptil IPS-territorie hva angår innsynsvinkel og fargegjengivelse. Så vi ville ikke tillagt ordet «TN» særlig vekt.

Totalt sett gir Asus-skjermen den desidert beste spillopplevelsen av alle i testen, uten riving eller tegn til at pikselresponstiden faller av. Rett og slett en fantastisk skjerm til både raske skytespill og RPG-spill. Det hjelper også at denne skjermen som den eneste i testen er validert og godkjent fra Nvidias side som G-Sync-kompatibel. Dette gjør oppsettet mot Nvidias grafikkort langt enklere, tilkobling raskere og synkroniseringen bedre.

Ser vi over til ergonomien, så er også den helt i toppsjiktet. Selv om foten hverken er den peneste eller mest plassbesparende, så er den den desidert mest fleksible i testen og kan snus på alle tenkelige måter. Selve skjermfestet kan også roteres 90 grader i begge retninger i foten, noe vi ikke helt vet hvor nyttig er i spillsammenheng foruten for å plugge i kabler på baksiden. Men la det være liten tvil: dette er den desidert mest fleksible foten av alle vi har testet i denne testen.

Skjermmenyene kunne vært mer moderne, men også her vil vi si at Asus har et lite fortrinn over resten rett og slett fordi styrespaken på baksiden utvilsomt har høyest kvalitet av alle i testen og er lett å benytte. Du får også fire knapper du kan bruke som snarveier til ulike modi. Kjekt. Kabelrutingen er ikke den beste vi har sett, men den fungerer helt ålreit.

Det er verdt å merke seg at om du skal benytte deg av G-Sync og 165 Hz, så må du koble deg til via DisplayPort-inngangen. HDMI-inngangen har ikke kapasitet til å dytte denne mengden data. Asus har heller ikke inkludert noen USB-innganger her, og selv om det er synd så vet vi også fra egen erfaring at slik USB Hub-funksjonalitet ikke er å foretrekke over andre, eksterne løsninger. Eksempelvis vil mange tastatur og mus ikke ha tilgang til å snakke med sine programvarer gjennom slike skjerminnganger, og overføringshastigheten er generelt begrenset.

Uansett: Asus har levert et panel med innovativ funksjonalitet og en totalpakke vi synes er smått imponerende. Prislappen på rundt 4500 kroner synes vi ikke er avskrekkende gitt det du får, men om du er på leting etter noe billigere har vi testet plenty av slike tidligere. Her er det imidlertid bare én ting å si: anbefalt!

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus TUF Gaming VG27BQ annonse Billigste hos Se alle priser 4417 hos Multicom Sjekk nå 9 Imponerende sitat ASUS innoverer på skjermfronten, og det betaler seg. Fordeler + Kan ha både ELMB og AdaptiveSync aktivert samtidig

+ Overlegent responsiv og behagelig å spille på

+ Supre justeringsmuligheter i foten, så fleksibelt som du får det

+ Bra joystick til styring av menyene

+ Kjekk kabelruting

+ G-Sync-validert Ting å tenke på — Ikke de tynneste rammene

— Menyene kunne vært mer intuitive

— Designet er ikke det mest nøytrale

— Bunnen av foten er stor og klumpete

DELL S2719DGF - En gamingskjerm i forkledning

Forrige Neste

Dell har gjort noe vi ikke trodde vi skulle se med det aller første: de har laget en «stealth»-gamingskjerm. Hva mener vi med dette? Vel, først og fremst at denne skjermen kunne du plassert i et hvilket som helst rom uten at rommet på noen måte ville gitt uttrykk for at du drev med noen form for gaming overhodet. Skjermen ser kliss lik ut som Dells mer profesjonelt orienterte skjermer i designet, og dermed er ordet «kjedelig» også ganske fristende å bruke om designspråket. Vi lander imidlertid heller på «stilrent», for om det først og fremst er dette du er ute etter tror vi ikke du får en spillskjerm som kan skjule spillinteressen din bedre enn denne.

Proff-arven ser vi også i ergonomien; selv om Asus sin skjerm er fantastisk på justering og ergonomi, vil vi plassere Dell et ørlite knepp foran. Først og fremst for høydejusteringen og minimalismen i konstruksjonen. Foten er også mer kompakt og stilren, og helt skrueløs. Kort sagt: bunnsolid konstruksjon og ergonomi. Rammene er også de tynneste i testen, og gir panelet et moderne uttrykk.

Der det begynner å gå nedover er på bildekvaliteten. Det blir fort tydelig at dette er et TN-panel, for både farger, kontrast og innsynsvinkel er merkbart dårligere enn på de andre skjermene i testen. Det kan tidvis være utfordrende å skjelne fiender på lang avstand i FPS-spill, og vi skulle gjerne sett mer «punch» sånn sett. Samtidig er altså inputlagen den laveste i testen, og det teller jo også for noe. Dell har laget et godt spillpanel, men først og fremst for raske skytespill og ikke for spill der bildekvalitet og skjønnhet er det viktigste. Overraskende nok kan ikke panelet klokkes like høyt som på Asus sin modell, dog; her stopper nålen på 155 Hz, mot 165 Hz hos Asus.

Vi stusser også litt over at det er en HDMI 1.4-inngang i tillegg til HDMI 2.0-inngangen, for førstnevnte kan ikke håndtere de mange bildene per sekund denne skjermen kan levere. Så har da også Dell klistret på en liten pil som viser hvilken inngang som er den moderne 2.0-inngangen men forvirring kan fort oppstå likevel. DisplayPort-kabel må du kjøpe selv. På USB-siden får du i pose og sekk, med hele fire innganger hvorav to er å finne på undersiden av skjermen og to på baksiden.

Det mest negative med denne skjermen er helt klart fargegjengivelsen, raskt etterfulgt av skjermmenyene og mangelen på styrespak. Måtte vi velge, ville vi gått for Asus sin modell (om ikke nøytralt design er veldig viktig, da).

7.5 Bra fjerne Sammenlign Dell S2719DGF 7.5 Bra sitat Dells skjerm ser ikke ut som en gamingskjerm, men er det. Men den har også noen problemer. Fordeler + Lavest inputlag i testen

+ Nøytralt og veldig stilrent design

+ Tynne rammer

+ Bra å spille raske spill på

+ Desidert best ergonomi i testen, helt i toppklasse Ting å tenke på — Kan ikke ha ELMB og AdaptiveSync aktivert samtidig

— Fargegjengivelsen er den svakeste i testen

— Noe svak innsynsvinkel

— Desidert verst menynavigering; ingen joystick. Superlett å skru av skjermen mens man navigerer

— Menyene kunne godt vært mer moderne

MSI Optix MAG271CQR

Forrige Neste

Det beste med MSIs skjerm er at den har RGB på baksiden. Okay, det er kanskje ikke det viktigste, men tillat oss denne lille spøken for det er også ett av «essene» MSI har opp i ermet. Optix MAG271CQR er uten tvil den mest forseggjorte skjermen rent designmessig av alle vi har hatt inne til test, med et kurvet panel, RGB-detaljer på baksiden, en blanding av blank og børstet plast og en fot som er så solid at vi tror du like gjerne kan bruke den som slegge som til å holde en skjerm oppe. Den er kompakt, og av massivt metall. Justeringsmulighetene og ergonomien er helt innafor, men ettersom panelet er kurvet forstår vi også mangelen på rotasjon. Likevel, et lite steg ned fra de tidligere modellene i ren ergonomi her altså.

I front er det lite som skriker «gaming», og det er jo for så vidt like greit med «business in front, party in the back». Panelet som er benyttet er av VA-typen, noe som betyr bedre kontrast enn IPS- og TN-konkurrentene men også mindre stabil innsynsvinkel. Dette er en skjerm du har rett mot deg, noe kurvaturen også tilsier. Tross alle detaljene som skulle tilsi at dette var en sabla bra spillskjerm, synes vi den mangler litt akkurat her.

Det er tydelig at panelet sliter med pikselresponstiden, og du får et svakt svømmende bilde ved raske bevegelser. Ikke like god som Dell eller Asus sine paneler, rett og slett. Fargegjengivelsen kan imidlertid stilles til å være svært presis, og det kan komme godt med. Bare hold deg unna de medfølgende modiene; flere av dem, spesielt «FPS», er så dårlige at vi håper ingen noensinne rører dem. Dårlige både for spilling og til fargesensitivt arbeid, altså. MSI skal imidlertid ha ros for portutvalget, og spesielt for at de har fått på plass en USB Type-C-inngang. Dét vil bli mer og mer relevant i årene som kommer.

Kabelrutingen er også nokså laber, og skjuler ikke kablene spesielt godt fordi utgangen på hullet i foten er såpass høyt. MSI benytter en styrespak til skjermmenyene, men stabiliteten er ikke helt der vi skulle ønske den og feiltrykk var nokså vanlig. Menyene er det imidlertid ingen å utsette på; de er moderne og intuitive. Totalt sett en ålreit skjerm, men svakhetene veier ikke opp for fordelene kontra Asus sin skjerm, synes vi.

7 Bra fjerne Sammenlign MSI Optix MAG271CQR annonse Billigste hos Se alle priser 9106 hos Multicom Sjekk nå 7 Bra sitat Lekker kurvet gamingskjerm med mye bling, men ikke den beste for raske spill. Fordeler + Beste fargegjengivelse og kontrast i testen

+ Svakt kurvet; ser stilig ut

+ RGB-belysning på baksiden og generelt mest forseggjort design

+ Særdeles solid og lite plasskrevende fot

+ Moderne og innlysende menyer Ting å tenke på — Sliter med pikselresponstiden; bildet svømmer ved raske bevegelser

— Ser veldig "gamer" ut

— Kunne hatt bedre justeringsmuligheter for ergonomi

— Er ikke spesielt godt egnet for spilling, gir lite mening

Acer Nitro VG270U

Forrige Neste

Acer sin skjerm ser ut fra fargemålingene våre ut som en het kandidat, og yter da også svært godt både i fargespektrumet og på gammakurven. Det er også det mest lyssterke panelet i testen, spesielt med HDR-modus aktivert. Skjermmenyene er helt ålreite, om enn ikke de mest intuitive, og det er en styrespak her. Ingenting stort å utsette her. Der det virkelig begynner å bli røft for Acer er på byggekvalitet og ergonomi.

Foten er helt legendarisk ustabil (og neonblå), og foruten tilt har den heller ingen muligheter for justering. Acer er testens desidert dårligste på kvalitet, og ikke minst også på ergonomi. Du får riktig nok en fot som både tar ganske lite plass og ikke krever noen skruer for å montere men den er også veldig, veldig dårlig konstruert. Skal du ha noen som helst form for ergonomisk innstilling av denne skjermen må du til med en separat fot, og det er heldigvis VESA-feste her. Men mens de andre skjermene faktisk kan brukes helt fint med den medfølgende foten er vi tilbøyelige til å si at med mindre du er forberedt på å stable bøker og gamle DVD-er under skjermen din så vil du slite kraftig med å finne en komfortabel posisjon foran denne skjermen.

En annen negativ ting med Acers skjerm er at den av en eller annen grunn ikke ser ut til å være den mest stabile på AdaptiveSync-fronten. Skrur du dette av eller på, må du nemlig plugge fra og til skjermen igjen for å få et bilde, og unngå at maskinen går i svart og setter viftene på fullt. Dette var den eneste skjermen vi hadde slike problemer med, og et RTX 2080-kort er ikke spesielt uvanlig eller unaturlig å benytte med en skjerm som dette. Og ja, vi installerte driverne våre på nytt og prøvde også med en annen maskin.

Hva spillopplevelsen angår, så presterer Acer-en bedre enn MSI men dårligere enn både Dell og spesielt Asus – ikke minst i raske spill. Panelet er tydelig mindre responsiv, men har ikke problemer slik MSIs panel hadde. Vi vil tro du får en nokså ålreit spillopplevelse her, men Nitro VG270U er ikke tunet så tydelig for FPS-spill som de to første vi gikk gjennom her. Gitt fargekorrektheten, lysstyrken og de generelt andre gode bildeegenskapene er nok Acers panel bedre egnet for mer langsomme og «vakkert» orienterte spill.

Til prisen greier vi imidlertid ikke å anbefale Acers skjerm. Ikke minst fordi du nesten er nødt til å punge ut ekstra for en separat fot i tillegg og også styre med oppkobling mer enn nødvendig.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Acer Nitro VG270U (bmiipx) annonse Billigste hos Se alle priser 5949 hos Senetic Sjekk nå 6 Helt greit sitat Acers skjerm er god på farger, men er totalt sett et produkt vi ville styrt unna. Fordeler + Veldig god innsynsvinkel; best i testen

+ God fargegjengivelse pga. IPS

+ Høyest lysstyrke i testen Ting å tenke på — Foten er helt hinsides ustabil, forferdelig kvalitet og stabilitet

— Mer wonky på AdaptiveSync enn de andre i testen; må plugges ut og inn

— Helt forferdelig ergonomi, ingen justeringsmuligheter. Krever VESA-fot

— Menyene kunne vært bedre

Målinger gjort av skjermene Asus: Inputlag på 8,8 ms ved 1080p@60fps Heller ikke denne modellen klarer å gjengi hele DCI P3-fargerommet, selv om den er en del bedre enn Dell sin skjerm. Mye den samme tendensen her, der det er grønn og rød som ikke klarer å strekke seg helt ut. Gråskalaen har et distinkt rødstikk gjennom hele skalaen, men dette lar seg enkelt justere i menyene. Gamma-kurven på denne skjermen er testens mest presise sammen med skjermen fra Acer. Justeringer: Colortemp: User: Rød 94, Grønn 100, Blå 100. Måler 335 nits ved normal modus, mens den klarer 375 nits med HDR. Dell: Inputlag på 8,5 ms ved 1080p@60fps. Testens beste. Denne skjermen er testens dårligste på å gjengi farger. Hvitbalansen er ikke feil, men den sliter med å gjengi like mye av fargerommet som de beste i testen. Spesielt mangler det en del rundt grønt og rødt, i tillegg til at blått havner utenfor fargerommet. Gamme-kurven er ganske så presis hele spektret igjennom, mens gråskalaen blir unøyaktig mellom 40 og 100 prosent grått. Sistnevnte blir betydelig mer nøyaktig når du justerer i menyene, og dette retter også opp hvitbalansen slik at den er riktig.

Justeringer: Gain: 90 % rød, 92 % grønn og 95 % blått. Måler 279 nits ved normal modus mens dette endrer seg til 312 med HDR. MSI: Inputlag på 8,8 ms ved 1080p@60fps. Denne skjermen er sammen med Acer den beste skjermen for deg som jakter presise farger ut av esken. Skjermen har ingen problemer med å dekke hele DCI-fargerommet. Hvitbalansen er mest presis når du er i området rundt 30 prosent grått, mens den blir gradvis dårligere jo mer du beveger deg mot 100 prosent. Dette går likevel fint å korrigere med litt enkel kalibrering i menyen. Justeringer av hvitbalanse: Rød: 50, Grønn: 48 og Blå: 50. Måler 330 nits ved normal modus, mens dette øker til 370 nits med HDR påslått. Acer: Inputlag på 8,8 ms ved 1080p@60fps Acer har ingen problemer med å gjengi hele fargespektret i DCI P3, og har i tillegg den mest nøyaktige gamma-kurven i testen sammen med Asus. Skal vi setter fingeren på noe, så er det at rødfargen ikke er helt presis. Heller ikke gråskalaen er helt hundre, men denne lar seg fint justere riktig i menyene, slik at også hvitbalansen blir helt presis. Justeringer: R-gain: 43, G-gain: 43, B-gain: 50, R-bias: 50, G-bias: 50 og B-bias: 53. Måler 280 nits ved normal modus og 390 nits ved HDR. Mer +

Oppdatert 26. juni 2023, 15:49

