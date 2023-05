Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette er de beste rimelige telefonene

10 mobiler for deg som ikke vil blakke deg.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Gamle vaner henger i, og mange nordmenn går fra en dyr toppmobil til den neste. Noen ganger bytter folk kun fordi lagringsplassen er full i den gamle.

I et år der det meste blir dyrere og Super Mario heiser renta til topps kan altså mobiler være et sted å spare penger. Det første du bør vurdere er om du trenger det kjempedyre Svitsj- og Swap-abonnementet. Disse lønner seg sjelden, siden de driver konstante, unødvendige oppgraderinger - gjerne til dyre toppmodeller.

I 2023 har telefoner blitt så gode at du kan finne svært finfine modeller i alle prisklasser. Derfor har vi satt sammen denne oversikten over ti av de beste vi har testet der du slipper å betale skjorta.

Fra 2000 til 6200 kroner

Prisen for mobilene vi tar med strekker seg fra så vidt over 2000 kroner til omtrent 6200 kroner.

Vær obs på at noen operatører kan gi avslag ved kjøp av telefon samtidig med oppretting av abonnement.

Pass på at det ikke krever binding eller et dyrere abonnement enn du trenger.

Billigere telefon bare for å bytte til en leverandør, uten andre kostbare forpliktelser kan i noen fall være en grei måte å bytte på. Bare speid som en hauk etter småtekst som kan fordyre løsningen.

Et annet alternativ er at flere operatører har rentefrie og kostnadsfrie nedbetalingsløsninger.

Hvis du vil gjøre det så billig som mulig - unngå for all del vanlig kredittkort med nedbetaling over tid, eller fordyrende abonnement der du kunne brukt påslaget på en enda bedre telefon. Den ekstra tusingen i året abonnementet koster deg kan gi deg en telefon som holder lenger eller som er bedre å bruke.

Sammenlikningstabellen Tabellen under er en omtrentlig oversikt over hvordan telefonene stiller seg mot hverandre. Det som ikke er fullt ut med i den er prisfaktoren. Selv om alle er billige og opp til middels prisede telefoner, er den dyreste vi har med tre ganger dyrere enn den billigste. Derfor blir sammenlikningen ikke fullt så rettferdig som vi skulle ønske. Alle telefonene som er med overbeviser totalt sett i sin prisklasse, så selv om noen ser dårligere ut enn andre, reflekteres det i prisen for produktet for alle sammen. De kan altså være et godt valg for deg som ønsker å spare prisforskjellen, og ikke er så innmari opptatt av akkurat det aspektet. Vær spesielt oppmerksom på tilbehøret som følger med, siden det kan gjøre nokså stor forskjell på prisen i kassen hvis du trenger deksel og lader attåt. Mer +

Samsung Galaxy A14 4/64 GB Bytt OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128GB Bytt Nothing Phone (1) Bytt Google Pixel 6a Bytt Motorola Edge 30 Bytt OnePlus Nord 2T Bytt Google Pixel 7a Bytt Apple iPhone 11 64GB Bytt Samsung Galaxy A54 Bytt Xiaomi 12 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB Bytt

Aller enklest: Under 3000 kroner

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy A14

For så vidt over 2000 kroner kan du kjøpe Galaxy A14. Du får en veldig fin brukstelefon som stort sett har kvikk respons, en god skjerm og et kamera som leverer overraskende godt på dagtid. Batteritiden er også helt topp!

Som vi ofte ser for rimelige telefoner kan du koble til kablede hodetelefoner og minnekort.

Du vil likevel merke at ting ikke går innmari fort på denne telefonen. De mest avanserte spillene og appene vil enten ikke kjøre, eller kjører dårlig. Mens helt vanlige apper, som Spotify og Snapchat fungerer problemfritt.

Grunnversjonen av Galaxy A14 er et slags startpunkt for den gode mobilopplevelsen, og dermed er den ekstra gunstig til nettopp startprisen. Vi anbefaler ofte å velge større lagringsplass dersom du kan, men vil du ha Galaxy A14 er det sannsynlig at det er snakk om lett bruk, og at prisen er viktig. Mengden telefon du får for de dryge 2000 kronene A14 starter på er vanskelig å slå.

(0 år gammel, 3 års oppdateringer igjen)

8 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung Galaxy A14 4/64 GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1990 hos Elkjøp Sjekk nå 2390 hos Komplett Sjekk nå 2390 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Vi forventet dårlig, men fikk middels - til en svært god pris. Fordeler + Grei ytelse

+ Design som låner fra de dyrere

+ Vi har sett verre skjermer i dyrere telefoner

+ Virkelig godt hovedkamera til prisen

+ Plass for dobbel SIM og minnekort

+ Hodetelefonkontakt

+ Responsiv ansiktsgjenkjenning og fingerleser

+ Bod batteritid (og varer en evighet i standby)

+ Bra lyd i samtale og støtte for WiFi-tale Ting å tenke på — Sterk plastfølelse

— Noe lyssvak skjerm med svak innsynsvinkel

— Tar seg en tenkepause av og til

— Får færre oppdateringer enn de dyreste

— Ingen vanntetting

— Lader følger ikke med

— Ikke sterk nok for alle apper selv i dag - og ulempen vil øke med tid

— Kameraet krever mer lys enn dyrere løsninger

OnePlus Nord CE2 Lite

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus Nord CE2 Lite er litt mer velutstyrt enn Samsungs enkleste. Men her får du 5G som standard, og du får 128 gigabyte lagring og mer RAM som gjør telefonen mer fremtidssikker til startprisen på 2800 kroner.

Verdt å ta med er at denne telefonen ikke sjelden er på tilbud under 2500 kroner - da blir den virkelig prisgunstig.

Designmessig har den fått inspirasjon fra de dyrere OnePlusene, og selskapet har tradisjon for å ikke kompromisse på opplevd ytelse. Vi liker at det følger med en rask lader i esken, så du slipper å bruke ekstra hundrelapper på slikt. Medfølgende deksel er også helt prima for en telefon med slitasjeutsatt bakside i plast.

(1 år gammel, 2 års oppdateringer igjen)

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3290 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Billig og slett ikke så verst, faktisk. Fordeler + Rask og fin brukeropplevelse

+ Stilren og pen design

+ Kamera som gjør en kurant jobb

+ Hodetelefonkontakt

+ Laaaang batteritid - opp til 3 døgn

+ Rask lader medfølger

+ Deksel medfølger

+ Oppdateres i tre år

+ Ganske billig Ting å tenke på — Ikke den raskeste maskinvaren

— Litt blass skjerm

— Ikke optisk stabilisert kamera

— Ikke vanntett

— Ingen trådløs lading

Litt mer påkostet: 3000 – 5000 kroner

Google Pixel 6a

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mange foretrekker en renest mulig telefon uten unødvendig dilldall fra mobilprodusentene. Og Pixel 6a er en sånn telefon. Den har svært god ytelse og et skikkelig bra kamera. Den er også vanntett med IP68-sertifisering.

Den har også stilig design som skiller den fra andre telefoner, med flere farger og en stor kamerastripe på baksiden.

Der andre telefoner har kjapp opplåsingsmetode med enten en god fingerleser, eller ansiktslesing - eller begge deler, har Pixel 6a kun en litt dårlig fingerleser. Dermed betaler du for det gode kameraet i at det er litt ekstra pes hver gang du skal låse opp mobilen. Trådløs lading og rask skjerm får du heller ikke.

Så lenge du tåler å taste koden den oftere enn med andre mobiler.

(Lovet oppdateringer ut juli 2027)

7.5 Bra fjerne Sammenlign Google Pixel 6a annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4490 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Vanntett (IP68)

+ Meget bra kamera

+ Flott ytelse

+ Stilig totonedesign

+ Grei batteritid

+ Passelig størrelse for mange

+ Ingenting overflødig i programvaren

+ Godt med oppdateringer fra Google Ting å tenke på — Treg 60-hertz skjerm

— Ingen ansiktslås

— Ikke trådløs lading

— Hverken deksel eller lader er med

— Svak ytelse på fingerleser

— En del bugs (telefon ble lansert i mai)

Motorola Edge 30

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Edge 30 er en av de telefonene som imponerer både på ytelse og pris. Telefonen ser langt dyrere ut enn den er, det er rask lader med i esken og den er helt prima å bruke.

Motorola gjør lite selv med menyer og apper på telefonen. Dermed er det nesten en slags Pixel-opplevelse du får her, uten altfor mye skrot inkludert på telefonen.

I den grad det var noe som irriterte under testen var det batteritiden på ned mot døgnet heller enn de vanlige «inntil to» som mange telefoner med større batterier gir. Og skjermen, som ikke har allverden med lys å gi på med utendørs.

(1 år gammel, 2 års oppdateringer igjen)

9 Imponerende fjerne Sammenlign Motorola Edge 30 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4987 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Motorola gjør alt rett med Edge 30. Fordeler + Lynrask

+ Lekker design

+ Riktig pris

+ Kjapp lading medfølger

+ Vannavstøtende design

+ Lynrask skjerm

+ Flotte menyer med drøssevis av funksjoner

+ Syltynn telefon

+ Deksel medfølger

+ Solid hovedkamera Ting å tenke på — Batteriet kunne vært større

— Smugtittfunksjonen er (fortsatt) irriterende

— Ikke den mest lyssterke skjermen

— "Bare" vannavvisende, ikke IP-sertifisert

OnePlus Nord 2T

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus Nord-serien er den klassiske «midrangertelefonen» som plukker komponenter bittelitt nord om midterste hylle. Resultatet er et kompromiss som du nesten ikke merker at er et kompromiss.

For her er prosessoren lynrask, kameraet helt supert og en veldig kraftig lader følger med.

Du kan faktisk game på denne telefonen uten at den svetter så fælt - det er uvanlig for telefoner i samme prisklasse.

(1 år gammel, 2 års oppdateringer igjen)

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Nord 2T annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3890 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Du bør ikke kjøpe mobil uten å vurdere OnePlus Nord 2T. Fordeler + Vanvittig bra kamera til prisen

+ Pen design som føles solid

+ Ekstremt rask lader inkludert (80W)

+ Deksel inkludert

+ Raske og gode Android 12-menyer

+ Stillemodusbryteren er med

+ Stereohøyttalere er uvanlig i billige telefoner

+ Kjører krevende spill uten problemer Ting å tenke på — Ultravidvinkelen kunne vært bedre

— Boksete stereolyd

— Ingen trådløs lading

— Ikke vanntett

For deg som vil ha mer: 5000 – 6500 kroner

Nothing Phone (1)

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nothing Phone (1) er den rimeligste telefonen i utvalget som føles «toppmodellete». Den har likevel økt en del i pris siden lansering i fjor, da de fleste modellene befant seg under 5.000. Du kan fortsatt være heldig og finne et billigere eksemplar, men i dag vil du stort sett finne den rundt 5400 kroner.

Den gir det veldig mye av det de kjempedyre telefonene gir deg, uten at det koster en arm og et bein.

Du får trådløs lading i en telefon med sertifisert sprutsikkerhet. Det er en meget god skjerm her, og telefonen er svært rask og smidig i bruk.

Det er såkalte «glyph»-lys på baksiden som lyser opp når noen ringer, eller hvis telefonen ligger og lader. Løsningen kan skrus av, men er også en artig designfunksjon. Den kan forresten og brukes som ringlys når du tar selfier.

Det er i det hele tatt svært lite vi har å utsette på Nothing Phone (1). Den er et ekstremt godt kompromiss på både pris og nødvendig ytelse i alle bauger og kanter.

(1 år gammel, 3 års oppdateringer igjen)

9 Imponerende fjerne Sammenlign Nothing Phone (1) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5390 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Definitivt en av de beste telefonene du kan velge i sin prisklasse. Fordeler + Glyph-lysene er faktisk nyttige

+ Lynrask

+ Gode materialer m. glass foran og bak

+ Flott skjerm

+ Ingen ekstra reklameapper

+ Trådløs lading

+ Sertifisert sprutsikker Ting å tenke på — Ingen lader i esken

— Av og til "colorbanding" i bildene

— Litt irriterende skjermsnu-automatikk

Google Pixel 7a

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pixel 7a er det nyeste «billigbeistet» fra Google. Vi har sett telefonen på forhåndssalg helt ned i 4500 kroner, inkludert trådløse ørepropper, og for det får du en telefon som har forbausende mye til felles med de absolutte toppmodellene i markedet.

Den har Googles sedvanlige gode ytelse, og det er ikke bare på overflaten - for også maskinvaren her er rask og kraftig. Telefonen er vanntett, pent designet og du får trådløs lading i den og.

Kameraet er helt topp og konkurrerer med stort sett det som kan krype og gå av telefoner. Skjermen er flott å se på den også, og Google lover svært langt oppdateringsliv.

Dette er det billigste du kan kjøpe en telefon som er så nært en toppmodell at få ville merket forskjell. Men du må ha laderen i tillegg.

(0 år gammel, 5 års oppdateringer igjen)

10 Fantastisk fjerne Sammenlign Google Pixel 7a annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5490 hos Elkjøp Sjekk nå 10 Fantastisk sitat Så billig har aldri en mobil "med alt" vært før. Fordeler + Trådløs lading er på plass

+ Skjermen er finfin

+ Endelig ansiktsgjenkjenning

+ Topp ytelse til prisen

+ Langvarige oppdateringer

+ Vanntett

+ Rått kamera Ting å tenke på — Lader medfølger ikke

— Trådløs ladehastighet er lav (7,5W)

iPhone 11

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone 11 er den billigste iPhonen du kan kjøpe som oppfører seg som en «moderne» iPhone, med ansiktslåsen FaceID og i hovedsak samme design som dagens iPhoner.

Telefonen er tett og har kraftige stereohøyttalere rundt skjermen. Kameraet er godt på dagtid, men her hadde Apple bare akkurat omfavnet nattmodus på telefonene sine, så om kvelden er kameraet et stykke unna dagens modeller i ytelse.

Prosessoren var kjemperask for sin tid (2019), så dette er fortsatt en mer enn kapabel telefon som yter godt.

Det er like fullt noen ulemper her - og den kanskje viktigste er at varigheten er usikker. Telefonen er tre og et halvt år gammel, og med utstyr generelt oppdatert mellom 5 og 7 år fra Apple, kan iPhone 11 være over halvgått i sitt livsløp. Billigste modell ligger rundt 5.500 kroner, med bare 64 gigabyte lagringsplass.

(4 år gammel, 1–3 års gjenstående oppdateringer)

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple iPhone 11 256GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat iPhone 11 innfrir og gir deg en solid bit av Apples beste løsninger uten å koste for mye. Fordeler + Vanvittig kraftige høyttalere

+ Ålreit batteritid

+ Lynende rask

+ Meget godt kamera på alle områder

+ FaceID har blitt bedre enn i fjor

+ Relativt rimelig lagringsoppgradering

+ Som alltid: Apples store og gode økosystem

+ U1-brikke gir forbedret AirDrop og mer i fremtiden Ting å tenke på — Proprietær Lightning-kabel er irriterende

— Mangler zoom-kamera fra Pro (2x)

— Ingen hurtiglader med i esken (Knurr!)

— Ingen 3D Touch her heller

— Ingen av kameraene egner seg for makrofoto

Samsung Galaxy A54

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy A54 gir deg en helt fantsatisk mobilskjerm i sin prisklasse. Den kan så vidt fås tak i under 5.000 kroner, men koster som regel mer - så vi tar den med som den rimeligste i den «dyrere» klassen.

Designen er igjen stjålet fra Galaxy S-mobilene, og det er en helt fin design med tre utstikkende kamera på baksiden, og en god vanntett byggekvalitet.

Dette året har det overrasket hvor kjappe selv de litt rimeligere Samsungene er. Vanligvis bruker OneUI-menyene ganske mye krefter, slik at selv kraftige telefoner kan hakke litt. I år er dette mye bedre, og selv de billige telefonene oppleves smidige og gode.

Og så velutstyrt som Galaxy A54 er blir totalopplevelsen meget god. Du må bruke noen ekstra kroner på lader hvis du ikke har fra før, og den lader ikke trådløst. Hvis du skal game hyppig er de andre alternativene i denne klassen bedre.

(0 år gammel, 5 års oppdateringer igjen)

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung Galaxy A54 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5790 hos Elkjøp Sjekk nå 5790 hos Power Sjekk nå 5990 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Her har Samsung gjort veldig mye riktig. Fordeler + Klasseledende skjerm (120Hz, 1000 Nits, OLED)

+ Meget godt hovedkamera

+ Godt brukbar opplevd ytelse

+ Vanntett (IP67)

+ Kraftig stereolyd

+ Design fra de dyreste modellene

+ Lang oppdateringsplan

+ Kan lade raskt Ting å tenke på — Lader følger ikke med

— Ingen trådløs lading

— Det finnes enda bedre ytelse til denne prisen

Xiaomi 12

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi 12 er en av få «ekte toppmodeller» i dette utvalget. Den gir deg masse lagringsplass, og massevis av spesifikasjoner.

Det er ytelse i hauger i denne telefonen, og det gjelder også både skjerm og kamera. En rask lader følger med, og trådløs lading støttes også.

Menyene har Xiaomis eget design, men er lette å bruke og graver du i dem finner du mange valg du kan bruke til å tilpasse telefonen din egen bruk. Til rundt 6200 kroner er den utvalgets dyreste telefon. Men til gjengjeld konkurrerer den med ting til opp mot ni-ti-elleve-tolv tusenlapper i ytelse og funksjon.

Modellen er rukket å bli halvannet år gammel, men det er lovet fire års oppdateringer, så den har fortsatt 2,5 år igjen med garanterte sikkerhetsoppdateringer foran seg.

(1,5 år gammel, 2,5 års oppdateringer igjen)

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi 12 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8487 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Xiaomi 12 er en prisgunstig toppmodell med fokus på det viktigste. Fordeler + Svært rask lading (67W)

+ Støtte for rask trådløs lading (50W)

+ Flott hovedkamera

+ Lynraske menyer

+ Flere funksjoner vi sjelden ser

+ IR-fjernkontroll

+ Greit med lagringsplass og RAM (256/8 GB)

+ Relativt prisgunstig for ytelsen Ting å tenke på — Ikke vanntett

— Lyd i stereohøyttalere kunne vært bedre

— Zoom og ultravidvinkel er bare sånn passe

21. mai 2023, 06:00

Mer om MobiltesterMobil