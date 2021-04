Vi har testet syv «smarte» knapper

Kjapp tilgang til funksjonene i smarthjemmet.

Oppdatert 26. april 2021: Vi har lagt til at Ikea Shortcut Button kan settes opp med to klikk i Apples Hjem-app når Ikea-huben er paret med Apple HomeKit.

Et lite gjennomtenkt «smarthjem» kan fort føles fremmed og tungvint. Hvis alt av styring skjer via apper på mobiltelefonen, eller om du stadig må gi kryptiske talekommandoer for å få ting gjort, er det ikke så smart som det kan bli.

Dette spesielt om husets «herre» har satt opp noen merkelige regler, eller om du bare er på besøk og må spørre verten om hvordan du får lys på badet.

Men det trenger ikke være så veldig komplisert. Mye kan også gjøres ved hjelp av et enkelt trykk på en knapp. For det finnes en rekke forskjellige smartknapper på markedet, og i denne testen skal vi se nærmere på en håndfull av dem.

Felles for de alternativene vi har hanket inn til test, er at de er batteridrevne og naturligvis støtter en eller annen trådløs standard som er vanlig i smarte hus.

De fleste produsentene ser ut til å ha satset på Zigbee-standarden, som jo krever lite strøm og blant annet benyttes i produktene fra Philips Hue og i Ikeas smarthjemssatsing Trådfri. Men vi har også eksempler på knapper med andre trådløse standarder innabords.

Trådløs teknologi Antall støttede trykk Annen funksjonalitet Festemåte Batteri Aqara Wireless Switch Mini Zigbee 3 Nei Selvklebende CR2032 Fibaro The Button Z-Wave 6 Nei Selvklebende ER14250 IKEA Trådfri Shortcut Button Zigbee 1 Nei Magnetisk, selvklebende, festeplate CR2032 Philips Hue Dimmer Switch (2021 mod) Zigbee 2 x 4 Nei Magnetisk, selvklebende, festeplate CR2032 Samsung SmartThings Button Zigbee 3 Termometer Magnetisk, selvklebende CR2450 Shelly Button 1 Wi-Fi 4 Wi-Fi aksesspunkt Ingen Oppladbart Xiaomi Mi Wireless Switch Zigbee 3 Nei Selvklebende CR2032

Her har vi altså knapper både merket Ikea og Hue, men også andre kjente aktører. Navnene Xiaomi, SmartThings og Fibaro vil kanskje ringe en bjelle, mens færre trolig har vært borti Aqara og Shelly tidligere.

Samtlige knapper i denne samletesten kommer med batteri inkludert. Hvor lenge dette varer vil selvsagt være avhengig av bruk, men typisk listes «opptil» to år.

Det er også verdt å notere seg at alle knapper opprinnelig er konstruert for å fungere med produsentens egen smarthub. Men ettersom enhetene bruker kjente kommunikasjonsstandarder, kan de fleste knappene også brukes med minst én tredjeparts hub.

Noen unntak er det. SmartThings-knappen vil ikke uten videre vil fungere med noe annet vi kjenner til. Heldigvis er SmartThings et system vi liker ganske godt. Ikeas snarveisknapp er heller ikke spesielt villig (ennå), men kan trikses til å fungere med nevnte SmartThings.

Men... hva gjør de egentlig?

Idéen bak denne typen knapper er egentlig svært enkel. Et klikk er vanligvis ment å sette i gang en eller annen form for automasjon – og siden vi da snakker om smarte hus, er det helt opp til deg selv å bestemme hva dette skal være.

For noen kan klikket slå av eller på alle lysene i huset. Andre vil kanskje sette opp en kjede med hendelser som å skru på TV-en og forsterkeren, dempe lyset og senke rullegardinene – altså gjøre klar for litt kvalitetstid med filmer eller noe helt annet.

Form og størrelse varierer noe mellom knappene, men enorme forskjeller er det ikke. Vegar Jansen / Tek.no

Eller du kan ha en «panikknapp» som sørger for at det sendes meldinger til alle naboene mens alarmen går i høy beredskap. Det er egentlig bare fantasien og smarthussystemet som setter grenser.

Smartknapper flest er også lagd slik at de kan registrere flere forskjellige typer klikk. Sånn sett går det an å sette opp smarthuset til å reagere forskjellig på slikt som korte klikk, lange klikk og dobbeltklikk. Det betyr altså at knappen kan programmeres til mer enn én ting, avhengig av hvor mange ganger du klikker på den.

Et klikk er ikke bare et klikk, det må slippes også. Vegar Jansen / Tek.no

En av knappene kan faktisk programmeres med hele seks forskjellige klikk – opp til fem raske etter hverandre pluss ett langt klikk. I den andre enden av skalaen har vi Ikeas knapp, som per i dag kun vil reagere på enkeltklikk.

For å ta et annet eksempel: En av kandidatene i testen er en lysbryter med fire knapper. Ved å pare bryteren med smarthuben Homey, kan vi sette den opp slik at forskjellige typer trykk på de forskjellige knappene kan utløse åtte forskjellige scener.

Et kort trykk på knapp én, og robotstøvsugeren kjører i gang. Et langt trykk på samme knapp, og støvsugeren tusler tilbake til ladestasjonen. Et trykk på knapp to, og høyttalerne spiller opp til dans mens lyset dempes. Det er altså helt opp til deg selv å velge hva som skal skje når du trykker – knappen bryr seg ikke om at den egentlig bare skulle styrt lyset.

Riktig knapp til riktig hub

Helst skulle vi hatt huset fullt av forskjellige smarthuber for denne testen. Det har vi dessverre ikke, og uansett er det ingen god løsning å kjøpe og sette opp en ny smarthub for hver nye knapp vi vil ha i huset. Det beste er derfor å holde seg til utstyr fra så få forskjellige aktører som mulig.

Athom Homey vil fungere med de fleste knappene i denne testen. Vegar Jansen / Tek.no

Derfor har vi sett på hvordan vårt utvalg av knapper fungerer med huber som skal takle enheter fra forskjellige produsenter: Athom Homey , Futurehome og Samsung SmartThings .

Nå er det lett å tenke at den beste knappen er den som støtter flest huber, men de fleste nøyer seg tross alt med ett system, og en knapp kan i de fleste tilfeller uansett bare være koblet til én hub om gangen.

Den beste knappen vil derfor snarere være den som er kompatibel med akkurat ditt smartsystem.

Våre mer oppmerksomme lesere vil merke seg at det i vårt relativt tilfeldige utvalg av knapper er laber støtte mot Futurehome, men relativt god støtte i retning Athom Homey. I slike tilfeller er det ikke verre enn å aktivt oppsøke støttede produkter for førstnevnte, men det gir jo også en pekepinn om at Homey stadig peker seg ut som en mer «altetende» smarthub.

Samsung SmartThings Button

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: SmartThings-huber.

Denne smartknappen er blant våre absolutte favoritter. Samtidig er den en av de minst anvendelige, ettersom den – så vidt vi vet – kun virker med en SmartThings-hub .

Men om du altså har en slik hub, alternativt en nyere Samsung-TV eller noe annet med en SmartThings-kompatibel hub innebygd, er denne knappen egentlig en skikkelig godsak. Prisen har også blitt dumpet den siste tiden, vi finner den nå ned mot halvparten av de to hundre kronene den tradisjonelt har kostet.

Dette kan bety at Samsung er i ferd med å fase ut produksjonen, men det er ingen klare tegn på at plattformen i seg selv er i ferd med å bli avviklet. Faktisk ser det ut til at det er andre produsenter som nå tar over produksjonen av maskinvaren.

Med magnetisk bakside er noen knapper ekstra enkle å plassere, eksempelvis på kjøleskapet eller på en oppslagstavle. Her er SmartThings-knappen, bryteren fra Philips Hue og Ikeas kandidat. Vegar Jansen / Tek.no

Men det er vanskelig å helt få tak i hvor SmartThings har tenkt seg, så vi kan ikke borge for systemets fremtid. Per i dag virker dog knappen som et godt kjøp – så lenge den faktisk er mulig å få tak i, og du altså bruker SmartThings.

I egenskap av å være en knapp er det nemlig en god del å like. Størrelsen er fin, baksiden er magnetisk og den har et tydelig og tilfredsstillende klikk. I tillegg har den innebygget termometer, noe som gjør at den plutselig blir enda mer anvendelig.

Siden den også overvåker temperaturen, kan du for eksempel sette opp SmartThings til å sette på varmeovnen hvis knappen registrerer at det skulle bli litt kjølig, eller senke rullegardina når sola varmer den opp. Joda, dette kan gjøres med frittstående temperatursensorer også, men det er egentlig ganske praktisk å ha slike ting kombinert.

8.5 Meget bra Samsung SmartThings Button
En skikkelig godknapp, vel å merke kun for den som har SmartThings. Fordeler Magnetisk bakside

Innebygd termometer

Enkel og god å klikke på Ting å tenke på Fungerer kun med SmartThings

Innebygd termometer

Enkel og god å klikke på Ting å tenke på Fungerer kun med SmartThings

Philips Hue Dimmer Switch

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Homey, Philips Hue Bridge (og kan lures til å fungere med SmartThings)

Nei, Philips Hues knapp er langt unna å ligne på noen av de andre knappene i denne testen. Men vi hadde lyst å ha den med likevel. For selv om det visstnok også finnes en Hue Smart Button , har vi aldri sett den på det norske markedet.

Samtidig er altså denne dimmerbryteren ganske så anvendelig. Jo, den er større enn de andre kandidatene i denne samletesten, men så får du faktisk også fire forskjellige knapper i ett.

Bryteren kommer med en festeplate som kan skrus eller teipes fast på veggen. Vegar Jansen / Tek.no

Denne knappen/bryteren har for øvrig nylig kommet ut i en nyere og forbedret versjon. Tidligere var det festeplaten til å ha på veggen som var magnetisk, nå er det selve knappedelen. Den er også blitt rundere i kantene, og plasten er nå matt.

I Hue-appen oppfører den gamle og nye seg også litt annerledes – men det viktigste er uansett at prisen for den nye varianten er den samme, og drøye 200 kroner er ikke spesielt avskrekkende.

I hvert fall ikke om målet er å bruke den sammen med Athom Homey, som sørger for at hver knapp kan programmeres med både kort og langt trykk. Det vil si at én Hue Dimmer Switch kan sette av minst åtte forskjellige automasjoner eller scener.

Dessverre er det ikke like grei skuring å bruke dimmerbryteren med andre smarthuber – selvfølgelig med unntak av Philips Hue Bridge – men som med andre Zigbee-knapper er det visse muligheter for hacke noe på plass for SmartThings. Det er dog dessverre ingen spesielt god, enkel eller garantert løsning.

8 Meget bra Philips Hue Dimmer Switch (2021 mod)
En grei lysbryter for Hue, men det er med Homey at den virkelig skinner. Fordeler Fire knapper i ett

Magnetisk bakside

Festeplate følger med i pakka Ting å tenke på Størrelsen

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Magnetisk bakside

Festeplate følger med i pakka Ting å tenke på Størrelsen

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Xiaomi Mi Wireless Switch

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Homey, Xiaomis hub (og kan hackes til å fungere med SmartThings)

Bortsett fra fasongen og at knappen dekker hele fronten, har Xiaomis smartknapp svært mye til felles med kandidaten fra Aqara. Samme type plast, samme type selvklebende etikett – og de kan visstnok begge bruke Aqaras smarthub. Homey bruker på sin side faktisk den samme appen for begge knappene.

Sånn sett virker de to ganske så identiske, og undertegnede ville gjerne gjettet på at knappene er produsert på samme fabrikk. Men selv om begge er oppgitt til å støtte tre klikk hver med sine opprinnelige huber, lar Homey oss programmere opptil fem klikk på Xiaomi-knappen.

Hvorfor dette ikke også gjelder Aqara aner vi ikke, men det kan altså bety at det er en faktisk forskjell i maskinvaren. Uansett fører det til at den som har en Homey får mer ut av en Xiaomi-knapp enn en Aqara Wireless Mini Switch.

Siden man trykker inn hele fronten, er den også enklere å treffe, og den lave profilen gir mer presisjon når den skal trykkes inn flere ganger etter hverandre. Dette spesielt sammenlignet med Fibaros knapp, som har større vandring og mindre tilfredsstillende «klikk».

Blant smarthubene vi har prøvd med, er det dessverre kun Homey som er grei skuring å pare med. For SmartThings er det mulig å hacke det til ved å finne (eller programmere selv) en tredjeparts «device handler», men det er ingen garanti for full funksjonalitet.

7 Bra Xiaomi Mi Wireless Switch
En ganske god Zigbee-knapp. Fordeler Enkel og god å klikke på Ting å tenke på Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Ikea Trådfri Shortcut Button

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Ikea Trådfri Gateway (og SmartThings med hack)

Vi skal ikke kjøre et stort dypdykk i Ikeas snarveisknapp. Denne knappen har vi nemlig en hel test av fra før. Det viktigste å få med seg fra den, er at knappen ikke må forveksles med Ikeas trådfrie lysbryter/dimmer, og at den kun støtter ett klikk – som da kun kan trigge én bestemt scene.

I tillegg er det greit å minne om at Ikeas enheter i hovedsak kun er ment å fungere med selskapets egen smarthub kalt Trådfri Gateway.

Men dersom smarthuben kobles mot Apple HomeKit , får vi faktisk muligheten til å konfigurere denne snarveisknappen i Apples Hjem-app – og da støtter den både kort og langt klikk. Her har altså Apple tatt ansvar og gjort knappen enda bedre.

Foruten dette kan knappen også trikses til å virke med Samsung SmartThings. Egentlig forventer vi at støtten skal komme på plass hos Homey også, men det har ikke skjedd enn så lenge.

Full pakke for 99 kroner: Knapp, batteri, festeplate, teip, klistremerker og enkel dokumentasjon. Eventuelle skruer må du stå for selv. Vegar Jansen / Tek.no

Totalt sett får du egentlig mye for pengene med Ikeas knapp. Den er magnetisk, og systemet med at knappen kan merkes individuelt med selvklebende lapper – som følger med i esken – er smart og praktisk. At det følger med en festeplate i metall er også et pluss.

Den største ulempen med løsningen er begrenset smartsystemstøtte. Dernest at den faktisk ikke støtter noe annet enn kun ett eneste klikk, altså med mindre du også har muligheten til å ta i bruk Apple HomeKit.

For andre vil det kanskje uansett være deilig å slippe å tenke over når man trenger å trykke én, to, tre eller fire ganger.

7 Bra IKEA Trådfri Shortcut Button annonse Sjekk prisen En enkel knapp med potensial for litt mer avansert bruk. Fordeler Magnetisk bakside

Kan merkes etter ønske og behov

Festeplate følger med i pakka Ting å tenke på Støtter kun ett enkelt klikk i Ikeas app

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Aqara Wireless Switch Mini

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Homey, Aqaras hub, Xiaomis hub (og kan visstnok «macgyvres» til å fungere med SmartThings)

Dersom du allerede har lest om Xiaomi-knappen over, vet du allerede det meste du trenger å vite om Aqara Wireless Switch Mini. Her har du altså en ganske enkel Zigbee-knapp, men med en mer konvensjonell form.

Den måler omtrent 4,5 x 4,5 centimeter og er 1,2 centimeter høy. Dette er åpenbart en ganske vanlig størrelse – de fleste smartknapper ligger rundt dette. Unntakene i dette selskapet er Fibaros knapp, som er høyere, og Samsungs SmartThings-knappen, som faktisk er litt mindre.

Aqaras knapp skiller seg også ut ved at du ikke trykker inn hele knappen, men kun den runde delen i midten. Den leverer likevel en tydelig taktil tilbakemelding samt et godt og hørbart klikk.

Akkurat som med mange av de andre Zigbee-knappene i denne testen, er denne knappen i hovedsak aktuell dersom du har en Athom Homey – eller i dette tilfellet Aqaras egen hub.

Vi rangerer Aqara-knappen et halvt poeng bak Xiaomis kandidat på grunn av sistnevntes større trykkeoverflate og muligheter for flere typer klikk med Homey. Men ellers er de altså ganske så like.

6.5 Helt greit Aqara Wireless Switch Mini
En helt grei Zigbee-knapp. Fordeler God å klikke på Ting å tenke på Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Fibaro The Button

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Futurehome, Homey, SmartThings, Fibaro Home Center (og evt. andre smarthuber med Z-Wave-støtte)

Be noen om å se for seg en klassisk «panikknapp», og mange vil nok mane fram et bilde av noe som ligner ganske mye på Fibaros «The Button». Gjerne denne røde, selv om knappen er få i et lite utall forskjellige farger.

Dette er den eneste knappen i testen som benytter seg av Z-Wave-protokollen, og i likhet med Z-Wave-enheter flest er den heller ikke spesielt rimelig. Kvaliteten virker grei nok, men heller ikke noe mer, da hele greia er av plast. Det gjør at prislappen på nærmere nærmere fire hundrelapper virker en tanke drøy – og ekstra skuffet ble vi over at den ikke har magnetisk feste i bunnen.

Denne knappen må altså enten stå løst, eller festes med dobbeltsidig teip, som i det minste følger med i pakken.

Med sin relative høye profil, kan vi heller ikke kalle The Button spesielt diskret. Men anvendelig, det er den – tross alt støtter knappen opptil seks forskjellige typer klikk. Vi skulle dog ønsket oss at den var enda litt bedre å klikke på.

Den store fordelen med denne knappen er at den har vært på markedet en god stund, og støttes derfor av alle de tre smarthubene vi har i hus: Futurehome, Homey og SmartThings.

Samtidig må det være lov å sette et spørsmålstegn ved at Fibaros smartknapp faktisk bruker Z-Wave. Ikke at det er noe galt med protokollen, men for tiden er det nok Zigbee som virkelig er på frammarsj i smarthusmarkedet.

Et eksempel vi ikke kan unngå å nevne, er at Amazon nå inkluderer Zigbee (men ikke Z-Wave) i sin nye generasjon av smarthøyttalere. Det betyr kanskje ikke så mye her hjemme akkurat nå, men i visse andre markeder – der Amazons Alexa-produkter og Echo-høyttalere er mer utbredt – vil det si at man heller kan plukke seg en kompatibel Zigbee-knapp og spare seg for en egen smarthub.

Det forundrer oss egentlig heller ikke om Google med tiden får den samme idéen med sin smarthjemssatsing.

Vi må også nevne at The Button også er å få i en Apple HomeKit -kompatibel versjon med Bluetooth LE i stedet for Z-Wave. Men da kan ikke knappen brukes med så mye annet enn Apples system.

6 Helt greit Fibaro The Button
Kostbar, men støtter flere huber. Fordeler Kommer i flere farger

Støtter flere smarthuber

Takler mange forskjellige klikk Ting å tenke på Prisen

Størrelsen

Støtter flere smarthuber

Takler mange forskjellige klikk Ting å tenke på Prisen

Størrelsen

Shelly Button 1

Vegar Jansen / Tek.no

Virker med: Homey, Shellys egen skytjeneste

Shelly Button 1 er knappen som skiller seg mest fra de andre kandidatene i testen. Wi-Fi er med god grunn gjerne kun brukt i lyspærer, smartplugger og andre enheter som er permanent koblet til strøm, ettersom den ellers har en tendens til å sluke batteri.

For å bøte på dette har denne knappen noe spesielle egenskaper. Den ene er et oppladbart batteri, samt mulighet for å kobles til USB-strøm – noe som gjør at den vil reagere kjapt.

På ren batteridrift unngår knappen vanlig «standby»-modus og stenges ned når den ikke blir trykket på. Da må den våkne og gjenoppta kommunikasjonen med nettverket ditt hver gang den klikkes med. Dette tar gjerne et par sekunder – en ekstra forsinkelse vi ikke får med Zigbee eller Z-Wave.

I tillegg går kommunikasjonen – i hvert fall i vårt tilfelle – via Shellys egen skytjeneste. Og mens mye fint sikkert kan sies om det bulgarske firmaet bak Shelly, har de stadig litt å gå på når det gjelder apper og brukervennlig design.

Knappen lades via Micro-USB, eller kan være koblet til permanent for å reagere kjappere. Vegar Jansen / Tek.no

Vi dro med oss en Shelly Button 1 i håp om at den kanskje skulle fungere med flere enheter, men selv om både SmartThings og Google Home byr på integrasjon mot Shellys skyløsning, har vi ikke fått knappen til å dukke opp i de respektive apper. Men den ble faktisk med på notene med Homey.

Opprinnelig ville vi sagt at skyintegrasjonen ikke er noen fordel, men med akkurat denne knappen betyr det at vi kan være på hvilket som helst trådløst Wi-Fi-nettverk og sette i gang operasjoner på smarthuben hjemme med et knappetrykk. Det vil sikkert være til nytte for noen.

For folk som bare trenger en knapp, vil de fleste andre alternativer være rimeligere og enklere å bruke.

Fysisk sett har enheten helt grei størrelse i seg selv, og en LED-indikator rundt selve knappen i midten viser status ved hjelp av blink og farger. Knappedelen gir et tilfredsstillende klikk. Skallet har en åpning for snorfeste i det ene hjørnet.

Da den må lades med visse mellomrom – produsenten sier opp til 3000 klikk – er det forståelig at den ikke er ment å festes permanent på veggen. Men et magnetfeste hadde uansett vært kjekt.

5 Middelmådig Shelly Button 1 annonse Sjekk prisen Lite egnet som generell smartknapp, men den har til gjengjeld høy nerdefaktor. Fordeler Bruker Wi-Fi

Oppladbar

Farget LED-ring viser status Ting å tenke på Bruker et par sekunder på å «starte opp»

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber

Lite brukervennlig app

Avhengig av skytjeneste