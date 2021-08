Rask i felt - årets beste terrengsko

Er det mulig å finne en sko som gir deg bra nok demping på grus, men som samtidig står støtt som fjell?

TERRENGSKOTEST: Vi har testet fem terrengsko med demping. Nå som høsten kommer med regn og våte stier, er terrengsko et must for enhver løper. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Veslemøy Wedum 14 Aug 2021 06:00

Aldri før har tid på sti vært mer i vinden. Det å komme seg ut i frisk natur, rase gjennom segmenter til den store Strava-kronens medalje, leke seg over våte røtter og steinete stier for så å nå toppen eller målet. Å løpe i skog og på sti er fantastisk, men det fordrer at du har gode sko og godt grep.

Det er nok av produsenter på markedet som påstår de har den perfekte skoen, både for rene stiturer, langturer, ultraløp og ikke minst for varierende underlag. Derfor har vi testet sistnevnte; terrengsko som har solid grep, men også en liten dose demping.

Opprinnelig var planen å ha med ytterligere et par modeller, men leveringsutfordringer hos enkelte leverandører gjorde det vanskelig å få inn nok sko til å gjennomføre en ordentlig test.

Disse skoene er med i testen:

Product Asics Trabuco Max (Dame) VJ Ultra Salomon Cross/Pro (Dame) Dynafit Alpine (Dame) Hoka Zinal 1699 NOK 1082 NOK 1409 NOK 1989 NOK Passform Dame Unisex Dame Dame Dame Tilgjengelige farger Sort, Oransje, Rosa, Lilla Gul, Grønn Sort, Rød, Lilla Hvit og blå, rosa og svart Turkis, fersken Dropp (høydeforskjell fra hæl til tå) 5 mm 6 mm 8 mm 6 mm 5 mm Produktvekt 245 g 265 g 250 g 240 g 199 g Funksjoner Pigger, trailrunning Pigger, trailrunning Pigger, trailrunning Pigger, trailrunning Pigger, trailrunning Gore-Tex Nei Nei Nei Nei Nei Material (overflate) Mesh, Syntetisk Dupont Kevlar og Nylon Mesh, stoff, tekstil Mesh Mesh, vegan 100 % resirkulert materiale Lissesystem Quick-Lace Adaptive Fit System Quick-Lace kevlar fiber Adaptive Fit System Vanlig snøring Størrelse i testen 40 39,5 40 40 39 1/3 Passform på fot Medium bred Bred Smal Medium bred Medium bred Materiale (yttersåle) Flyte-Foam Butyl-gummi Contragrip TA VIbram Megagrip Vibram Megagrip

Typisk for en terrengsko

Det er flere signifikante forskjeller på en terrengsko og en ren asfalt eller mengdesko. For det første er terrengsko ofte hardere, stivere og mer robuste. De kan føles uvant i starten, da materialet på selve skoen også er mer robust slik at de skal tåle mer (løpe i vann, gjørme, steinrøyser og så videre). Dette betyr at en terrengsko tåler mye mer enn en vanlig asfaltsko. De får ikke så lett hull, burde i alle fall ikke få det, og sålene holder lenger.

Sålene på en terrengsko er som nevnt stivere og har mønster under (knotter, gummi, pigger) for å gi best mulig grep. Dessuten er terrengsko ofte smalere enn mengdesko for asfalt, dette for å sitte bedre. Det er fort gjort å tråkke over i vått terreng med en vanlig asfaltsko, da de utvider seg ettersom de tar inn vann. Derfor er det et poeng hva slags type stoff terrengskoen er laget i, slik at den mestrer å holde formen og øke din.

Lest denne? Treningsklokkene som passer alle!

Vi har også testet: Supermosjonistenes drømmeklokker

Det er svært mange ulike terrengsko å velge i på markedet. Enten du vil ha en ren terrengsko med null «dikkedakker», altså ingen demping av noe slag, eller du foretrekker en hybridvariant som har litt av det beste fra begge verdener. Uansett hva du tror du bør ha, bør du tenke over følgende: løper jeg mye på sti, eller foregår hovedvekten av min trening på en grusveg eller asfalt med litt sti i ny og ne?

Terrengtyper

Akkurat som det finnes et hav av sko å velge mellom, finnes det like mye ulikt terreng.

Grusveg/traktorveg - harde og faste, ofte kan man bruke asfaltsko på disse stiene om hovedvekten av treningen din foregår på denne type underlag.

Sti/råk - velgåtte og harde stier som er brede og gode. Kan vurdere hybridsko på dette underlaget.

Myrlent og bløtt - sier seg selv, her bør du ha gode sko!

Skiløyper - disse er ofte enten steinete eller bløte. For å unngå overtråkk anbefales det gode terrengsko på slikt terreng.

Fjellstier - her er det ofte variert underlag, alt fra lyng, myr, stein og røtter. Her bør man ha gode terrengsko.

ULIKE TERRENG: Skoene er testet på sti/råk, grusveger og i myr/skiløyper. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Slik har vi testet

Testen er utført over flere uker, der hver sko er testet i en uke med fire-fem turer hver (eller mer). Merk: skoene er kun testet av én testperson over denne perioden (les passform på fot til testperson lenger ned).

Skoene er testet i alle de fem terrengtypene som er listet over: grus, sti og råk, myr, skiløyper og rene fjellstier. Dette er viktig fordi terrengsko først kommer til sin rett når de er både våte og varme, det er først da man ser hva som bor i dem, og om de holder mål både på passform, grep og stabilitet.

Kriteriene man bør se etter på en terrengsko, og som vi har målt skoene i testen etter, er følgende:

Støtdemping

Løpsfølelse

Grep (stein og røtter)

Stabilitet

Vekt

Dropp (forskjell i tykkelsen på sålen fra bak til foran)

Passform

Pris - er de verdt pengene?

Når det gjelder passform er det viktig å nevne følgende om testpersonen. Det vil bli nevnt under hver sko hvordan den passer på foten, om de er store eller små i størrelsen, slik at man kan sammenlikne før et eventuelt kjøp.

Størrelse: vanligvis en 39 i damesko, 39,5–40 i unisexmodeller

Lengde på fot, fra hæl til ytterst på stortåen: 25,5 cm

Bred/vid/smal eller rett lest: smal

Best i test: Dynafit Alpine W

EN PRESIS TERRENGSKO: Dynafit Alpine W sitter godt utmerket godt på foten, er lett og tar deg presist frem i terrenget. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Ved første øyekast er dette en utrolig pen sko. Den er lett, 240 gram, og ikke så rent lite god på foten. Ifølge produsenten er dette en sko for raske turer i terrenget, der grep og løpsfølelse står høyt i kurs. Vi kan bekrefte at skoen leverer på det den lover, selv om vi har noen småting å utsette på den.

Passform

La oss begynne med det første, og viktigste. Hvordan sitter skoen på?

Dette er en sko vi opplevde smatt rett på. Denne kom i damestørrelse 40, som fungerte helt utmerket. Hverken for stor i tåpartiet, ikke for tykk, og ikke minst, veldig lett på. Skal du først ta for deg årets motbakke hjelper det å ha sko du knapt merker sitter på foten.

Lissesystemet er «vanlig», i motsetning til mange terrengsko med såkalt «QuickLace» hvor du strammer snøret med en klemme. Dette fungerte i utgangspunktet bra, men så fort skoen blir våt, noe den fort blir i terrenget, måtte vi stramme lissene opptil flere ganger på de lengste turene. Ikke et stort problem, men mange av de andre modellene i samme kategori har smartere system for lisser, som kan være mer praktisk.

Det skal også nevnes at skoen har et adaptivt tungesystem, altså tungen under lissen, som sitter som et skudd. Det gjorde at selv om man strammet skoen veldig stramt, så var den ikke plagsom under løp. Ofte kan stramme lisser gjøre vondt og gnage, men ikke her.

Skoen har en fargekombinasjon, i alle fall på denne damemodellen, som er hvit ytterst og blå innerst. Skal vi være fisefine kunne denne med fordel vært byttet om på, slik at skoene ikke ser ut som en gjørmefest etter første løpetur. Men det er tross alt ren kosmetikk, det har ingenting å si på skoens score i denne testen. Dessuten finnes disse i rosa og turkis, så de setter vi på årets ønskeliste!

FORT SKITNE: Etter en langtur på 33 km så skoene slik ut. Her har de vært brukt i alle de tre terrengtypene: grus, sti og myr. De satt derimot som et skudd på foten og ga utrolig nok ikke et eneste gnagsår under hele turen. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Grepet

Disse skoene er utstyr med en Vibram Megagrip-yttersåle. Den er lett, og som bildet under viser, har den god tekstur og er utført med knotter av gummi som skal gripe underlaget best.

Vi opplevde at skoen både har godt grep, i alle fall så godt man kan forvente. I myr og på våte stier satt den utrolig godt, og den holder unna vann rundt skoen i ganske stor grad.

Når det er sagt var det flere ganger på veldig sleipe og glatte steiner/røtter at skoene ikke satt bom fast, men det er et vanskelig krav å oppfylle. I alle fall på en sko som har noe demping og en litt tykkere såle enn en ren terrengsko.

FESTE: Stort sett satt skoene bra og hadde fint grep om terrenget, men på de våteste partiene sviktet det noen ganger. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Løpsfølelse og pris

Med en så lett sko er det opplagt at løpsfølelsen er svært god. Skoen har en dropp på seks millimeter, som er ganske lite. Om du sammenlikner med asfalt- eller mengdetreningsmodeller så ligger disse ofte fra åtte og opp til 14. På turer med rask frekvens og stor forskjell i underlaget er det gunstig med lav dropp. Eksempelvis er det ikke gunstig med en sko med 14 millimeter dropp når du løper i bratte motbakker, da hælen din vil havne nedpå «lenge» før forfoten. Ofte løper man mer fremoverlent både på raske og også bratte turer.

Skoen er ikke tykk i utforming og sålen heller ikke for stiv. Dette gjør at du får en følelse av underlaget, du kjenner hva du tråkker på uten at steinene kommer helt gjennom.

Så, prisen. Dette er en sko til rundt 1400 kroner. I og med at vi ikke har fått testet disse over en lengre periode, som man bør for å se holdbarhet på materiale og skoen generelt, vil vi mene at dette er en sko det er verdt å bruke penger på. Den vil ta deg både høyt og langt, den kan brukes både til vanlig gåtur i rask gange i fjell samt raske tempoløp på sti. Kvaliteten fremstår bra, og yttersålen vil tåle mye. Forsterkninger rundt tåboksen i tillegg, og bak på hælboksen, tilsier at skoene er godt polstret for mye tur.

Alt i alt: verdt pengene.

Konklusjon

Alt i alt: dette er den beste skoen i testen. Med god margin. Er du ute etter en terrengsko som også leverer på mellomdistansene, som ikke er en flat terrengsko, men har litt såle, så er dette et utmerket valg. Den er lett, sitter som støpt og responderer godt. Som en bonus er den også lynrask å se på.

Denne tråkker du ikke mye feil med!

9 Imponerende Dynafit Alpine (Dame) annonse Sjekk prisen Fordeler Lette

Tåforsterker

Godt grep og yttersåle

Godt lissesystem Ting å tenke på Litt ustabile om man lett tråkker over

En god nummer to: VJ Ultra

GRØNT OG SKJØNT: Skoene er utvilsomt freshe å se på. I terrenget går de i ett, og de leverer bra også! Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

VJ er et finsk merke som er ukjent for mange som ikke er bevandret i terrengskoenes verden. Fra før av har de den kanskje aller mest kjente og rene terrengskoen, iRock, men denne Ultra-modellen har noe mer demping og er en sko for litt mer varierende terreng enn bare beinhardt terrengløp.

Passform

Denne skoen føles umiddelbart som en litt tyngre sko enn Dynafit sin. Den har noe høyere vekt, 300 gram, men det er nok yttersålen og materialet som skiller dem mest, i tillegg til noe tykkere mellomsåle. Hælboksen er større enn eksempelvis på iRock, og vi ville forventet at den ikke satt så godt, men det gjorde den. Ergo føles den litt stivere og mer voldsom, men til gjengjeld er den også mer stabil og sterkere på lange strekk på eksempelvis grus og vei.

Dersom du lett får overtråkk eller trenger litt bedre demping, vil denne skoen passe veldig godt.

Overdelen er laget i en slags blanding mellom kevlar og nylon, som ifølge produsenten skal gjøre den svært slitesterk. Vi opplevde aldri at skoen ga etter på noen måte, ofte kan det gå hull foran på stortåen som er typisk for en sko du løper mye hardt nedover med, men skoen er heller ikke testet mer enn én uke. Første og femte inntrykket er i alle fall at det skal godt gjøres å slite hull på disse skoene, og på tross av det føles de bra på foten.

TYKKERE: Mellomsåle og materiale er noe tykkere enn eksempelvis Dynafit, men den gir god støtte og bra demping ute i felt. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Passformen ellers er god, men det skal nevnes at dette er en unisex-modell, så her måtte vi en halvstørrelse opp. Altså kom denne i 39,5 (UK 6). Dette kan noen ganger slå flere veier, ofte at de blir litt større over tåpartiet, noe denne også ble. Men her er kanskje ikke testpersonen helt representativ.

Dette er den bredeste passformen av alle skoene fra VJ, så den kan med andre ord passe veldig bra for mange. Det betyr også at den er mindre teknisk og kanskje best på lengre turer på de ikke mest utfordrende stiene.

Lissene har et såkalt FitLock-system som er helt konge! Kombinert med tungen på skoen måtte vi ikke under noen omstendigheter justere lissene, og dette er typisk for samtlige av VJ sine modeller. Veldig bra!

For ordens skyld: fargen er definitivt noe vi liker ved denne skoen. Løper du over enga med denne er det kun bremsesporene som synes!

GREP: Sålene, av butyl, sitter godt i terrenget. Den brede passformen og store tåboksen vil kunne passe veldig mange løpere. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Grepet

Disse skoene har ikke fullt så markante knotter under, men har gummi laget av butyl. Dette er en type gummi som er slitesterkt og tåler mye.

Vi ble oppfordret av produsenten å få skoen våt ganske fort, da dette ville gi bedre grep og respons. Dette opplevde vi fungerte veldig bra, og skoen sitter godt. Det at skoen er såpass bred gir den også mer feste på underlaget, som var kjærkomment. På alle slags underlag satt skoene godt, dog var det uvant med såpass mye demping og så tykk såle i terreng, spesielt sammenliknet med Dynafit som hadde noe bedre respons.

EN GOD NUMMER TO: Disse skoene er solide og grundige. Kanskje ikke like presise som Dynafit Alpine DNA, men de tar deg sannsynligvis bedre over lange strekker med grusveg. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Løpsfølelse og pris

Det sier seg selv at en sko med demping og kraftig såle vil minske løpsfølelsen. Men her snakker vi ikke om mye. Jo mer vi brukte skoen og den fikk «satt» seg, desto bedre ble den. Det var også merkbart bedre etter at skoene ble våte og varme, noe som gjorde at de formet seg langt bedre rundt hæl og lest.

På mellomdistanser kommer denne skoen utvilsomt til sin rett, og her kan man holde på lenge uten å få det i knærne. Skoen responderer godt og tar unna mye på både grus og traktorveger.

Disse skoene finner du til rundt 1700 kroner. Ikke ille for en såpass utholden sko. Løper du mye og variert er disse skoene klart verdt pengene. Holdbarheten vil være god da kvaliteten er megasolid på disse. Til gjengjeld har vi prøvd andre VJ-modeller (Extreme) der tåboksen ikke er forsterket, og det gikk ganske fort hull i dem over storetåen. Disse vil derimot vare lenge og du kan fint bruke disse på andre underlag enn ren sti.

8 Meget bra VJ Ultra annonse Sjekk prisen Fordeler Svært stabile

Robuste

Godt lissesystem

Bra grep Ting å tenke på Litt stive

Brede

Asics Trabuco Max, dame

FRESHE: Iøynefallende sko som både ser bra ut, og sitter godt på foten. Men de har noen svakheter. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

En terrengsko for lange distanser på sti og i mykt terreng. Den har et pustende materiale i hele overdelen, og sålene i såkalt «Flyte-Foam» skal bidra til at man, ja, flyter avgårde selv i terreng. Asics er ingen nykommer på joggeskomarkedet, men dette er altså skoen som skal trekke deg fort fram på ulendt terreng.

Passform

Rett ut av boksen føles disse stive og tykke, men det er kanskje ikke så rart, da sålene her tar mye plass. Trabuco Max har 28 millimeter skum under hælen og 23 millimeter foran under forfoten, som umiddelbart føles som mye sko. Dette er også en damemodell, og vi fikk tilsendt både størrelse 39 og 40. Vi måtte opp i størrelse 40 på disse, så de er om noe litt små i størrelsen selv på damemodell.

De sitter godt på foten. Som bildet viser går også tåboksen ganske høyt opp, så skoen er skånsom mot tærne både på steiner og i nedoverbakke.

Overdelen på skoen er i pustende materiale, slik at man skal holde seg tørr og fin underveis. Dette kan vi bekrefte, dersom det er tørt, men vått gress etter regn gikk fort gjennom. Til gjengjeld virker materialet ekstremt slitesterkt, med ekstra polstring rundt selve tåboksen. Det kan vi like, da terrengsko som utsettes for hardt underlag typisk ofte ryker foran på tåa etter mye hardkjør i bratte nedoverbakker.

PLAGSOM: Som man ser går lissene her på innsiden, og pløsen tar ikke unna for at lissene gnager seg innpå foten. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Ellers har også disse skoene «QuickLace»-system. Altså at du strammer dem ved hjelp av en liten sort knapp på lissen som du drar til, og deretter har skoene en liten lomme på pløsen du gjemmer lissene i. Denne pløsen er for øvrig ganske stor, og lommen er heller ikke så stram i strikken, så lissene faller ofte ut etter en stund i fart.

Så til det som oppleves som en liten hake vi forundret oss over at ingen i utviklingen eller andre tester har lagt merke til. På innsiden av skoen på øverste lisse går lissene direkte inn på foten og sokken. I og med at lissene er såpass harde, føltes det utrolig ubehagelig etter de første fem kilometerne på tur med disse.

MERKBART: At lissene går direkte inn på innsiden av skoen og direkte på foten, var svært merkbart og til tider irriterende. For en sko som skal ta deg på lange distanser vil man definitivt merke dette. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Grepet

Grepet på disse skoene er veldig godt, dog ikke de råeste i testen. På de hardeste underlagene, som våt stein, opplevde vi flere ganger å skli. I myr og mykt underlag, på våte klopper og sti generelt, fungerte de derimot veldig bra. Vi har også lest i en del andre tester av disse skoene, at de også fungerer godt på snø og is. Det kan vi se for oss. Yttersålene er solide greier!

Her skriver produsentene om den unike trekkraften disse skoene gir, og med fire millimeter lange knotter under på yttersålen, så kan vi bekrefte det. De ligger dessuten i forskjellige retninger under skoen for å best dra deg fremover i krevende terreng. Det blir gøy å teste disse på vinterføre.

KNOTTER: Det er ulike retninger på knottene på yttersålen for å gi best trekkraft på ujevnt underlag. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Løpsfølelse og pris

Skoene føltes som skrevet noe myke og tykke før vi fikk dem på. Og det hjelper ofte å komme seg ut i terrenget, la skoene bli varme og gjerne litt våte, slik at helheten kommer frem. Det gjorde det også på disse. Men skoene har også en plate i yttersålen som skal beskytte mot de skarpeste steinene og det hardeste underlaget, noe vi opplevde som litt begrensende hva gjelder å føle underlaget. Dermed opplevdes det litt som at skoene ikke var helt med deg på turen og ikke responderte like bra i det røffeste terrenget.

Ellers var vi positivt overrasket over at skoen føles så lett på foten, selv med mye mellomsåle, og man flyter virkelig framover på grus og mellomdistanser på disse.

Når det gjelder pris får du disse til rundt 1700 kroner, noe vi mener er mye sko for pengene! Særlig om det er som mange sier, at disse også fungerer veldig bra på vinterføre. Dette er en solid sko med bra grep, selv om vi betviler at stoffmateriale som er pustende og forholdsvis lett rundt skoen, vil tåle så mye røtter og stein om man skulle være uheldig.

SOLIDE: Trabuco Max er solide sko som kan ta deg lenger enn langt også på lange partier med grus/asfalt. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Konklusjon

En veldig bra allrounder og en solid sko for lange og varierte turer. Disse tåler lange strekk på hardt underlag og er snille mot foten. Grepet er ikke det råeste, og det trekker noe ned at lissene på innsiden av skoen var såpass plagsomme og markante tidlig i økten. Ellers er dette en sko du vil kunne ha lenge, og muligens også få god bruk for på vinterføre!

7 Bra Asics Trabuco Max (Dame) annonse Sjekk prisen Fordeler God demping

Bra grep og yttersåle

Bra tåforsterker

Pustende og godt materiale

God passform Ting å tenke på Lissen øverst ligger på innsiden og gnager på foten

Ikke den beste responsen og løpsfølelsen på grovt underlag

Hoka Zinal

ELSKER FARGENE: Hoka-skoene er freshe som få! En ganske bred sko som vil passe flere. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Hoka er langt fra noen nykommer, og de aller fleste hjem med løpere i hus, har eid eller har et par Hoka-sko i stallen. Det er litt enten eller på Hoka, du elsker eller hater dem gjerne. Skoene er brede og forholdsvis store, men til gjengjeld lette og svært pene å se på.

Produsenten selv skriver om skoene at dette er den perfekte skoen for tempo og hurtighet på kortere distanser i krevende terreng.

Passform

Dette er en damemodell, og en nykommer i Hoka-stallen. Vi fikk disse i størrelse 39 1/3, og de passet perfekt.

Skoene er brede og store, føles det som, men de veier omtrent ingenting. Oppgitt vekt er utrolige 199 gram for damemodellen! Det merkes. De føles svært lette og sitter godt på foten.

Ellers er skoen utformet med såkalt «ProFly»-konstruksjon, vibram-yttersåle og et pustende mesh-materiale rundt hele. Den føles rett og slett utrolig god på foten og man merker knapt at den er på.

Tungen på skoene er fastsydd og svært tynn, noe vi liker godt. Den rikker seg ikke, og lissene er også veldig gode og i et mykt, men fast materiale. Dessuten liker vi tåforsterkningen på skoene - som tidligere nevnt, så er dette et sted det ofte fort går hull.

GREPET: Yttersålen er laget av Vibram-gummi, som så mange andre såler i terrengskosegmentet. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Grepet

Så til grepet, og her ble vi dessverre ganske skuffet, selv om det er 4 mm knaster under på yttersålene. Som bildet viser er ikke knottene på disse skoene så veldig markante, de føles i alle fall ikke slik. Dette kan godt være skyldes at det er større avstand mellom de, at de ikke fyller hele skoens bredde og heller ikke hele lengden. Vites ikke, men de oppleves på ingen måte lite limt på underlaget som en del av de andre i denne testen.

Vår opplevelse etter mange turer på sti og krevende underlag, var rett og slett at de ikke satt noe særlig godt på underlaget. Ja, de er gode og komfortable på foten, men særlig i bratte nedoverbakker på våte stier opplevde vi at kroppen løp fortere enn skoene, som ikke satt fast der de burde. I tillegg er de noe brede for testerens fot, så man sklei litt rundt i skoen uten å sitte helt støtt (selv med etterjustering av lissene underveis).

På snillere stier fungerte de derimot godt. I motbakkene som var ulendt fungerte de bra, og de tok oss definitivt godt frem. Skoen er dessuten usedvanlig komfortabel på foten.

Løpsfølelse og pris

I og med at skoene har såpass tynt og pustende mesh-materiale rundt hele skoen, føles det nesten som å løpe uten sko. Det helt til du er på smale stier, da de dog tar mye plass. Sålen er ganske stor og tykk, så man mister litt følelse med underlaget. Ergo responderer den ikke like godt på veldig ulendt terreng.

Derimot føles de raskere enn forventet, kanskje fordi de er såpass lette, så gir de deg en god flytfølelse - kanskje spesielt på litt bredere stier der underlaget ikke er fullt så ujevnt.

Disse skoene får du i skrivende stund til rundt 2000 kroner. Om du er en løper som tilbringer mye tid på variert underlagt, og ikke nødvendigvis ren sti og skog, så vil disse helt klart gjøre nytten for seg. Når det er sagt tror vi stoffmaterialet på skoene fort kan ryke, og selv om tåen er forsterket, og det er bra, tror vi dessverre disse fort kan få hull på seg. Det er fortsatt en ultralett sko som sitter godt og gir ypperlig komfort, dog ikke en ren teknisk terrengsko i så stor grad som vi håpet.

TÅLER MYE: Tåforsterkeren tar unna for mye, men i nedoverbakke føles disse skoene litt for glatte under på yttersålen og tar ikke grepet helt slik vi hadde håpet. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Konklusjon

Lette og gode sko, pustende og gode på foten. Disse kan ta deg langt på hardt eller delvis ujevnt underlag, men vi merket lite til grepet på de bratteste nedoverbakkene og fikk fort følelsen av at skoene ga etter og skled fort. Har du en bred fot og trenger først og fremst god demping i felt er disse en god sko.

6 Helt greit Hoka Zinal annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Lette

Godt lissesystem

God tåforsterker

Bra demping Ting å tenke på Brede - tar mye plass

Ikke imponerende grep - særlig ikke i nedoverbakke

Best grep: Salmon Cross Pro dame

SITTER SOM STØPT: Dette er skoene som knapt rikker seg fra en våt stein, men testvinner blir de ikke. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Disse skoene er smale, utformet med multi-fit-teknologi med en slags sokkelignede utvidbar overdel. Salomon har fra før en rekke terrengsko, både for fjellturing og vandring, men dette er den modellen med best grep, ifølge produsent, som skal kunne gi deg både stabilitet, fart og grep på krevende underlag.

Passform

Passformen er, for testpersonen, helt upåklagelig. Siden dette er en ren damemodell har vi her testet en størrelse 39. Skoen sitter svært tett på, som en sokk som jo også er en del av konseptet, og snøresystemet Quicklace gjør det enkelt å stramme skoen og feste den under strikkene foran. Snedig og ikke minst enkelt.

Siden skoen ikke trengs å strammes så hardt, da den er såpass tettsittende, slipper man også å dra på lissene til det fulle, noe som på slike Quicklace-systemer ofte har en tendens til å gnage litt på overdelen av foten.

Skoen er satt sammen av flere deler, og Matrix-delen, den sorte rundt selve midtpartiet, er vannavvisende. Det skal sies at man sjeldent bare er nedi myra med deler av skoen, så man blir våt over hele, særlig når frontpartiet ikke er vannavvisende.

Skoene er forøvrig veldig smale, som vist på bildet under, så om man er bred over lest og foten generelt, vil vi ikke anbefale disse skoene. Da vil både VJ og Hoka gjøre seg bedre på foten din. Når det er sagt, er du smal på foten tar disse minimalt med plass på stien, de veier kun 290 gram, så de er ingen sak å løpe både teknisk og fort med. Selv i gjørme og på våte steiner.

Så til det kjipe: På grunn av at skoen er formet som en slags sokk, og på tross av at den har noe forsterkning rundt midten, er det veldig fort gjort å tråkke over i disse. Vi hadde stort sett tre-fire overtråkk på hver eneste tur med disse, særlig i ulent terreng, og selv om testeren har to stykk hypermobile ankler, så var akkurat det ganske slitsomt. Ifølge produsent er de svært stabile, og det stemmer godt om man tenker på underlaget, men de holder lite igjen på foten hva gjelder støtte. Her må man selv kjenne sin fot og hvorvidt man er avhengig av støtte, men for testpersonen ble dette utfordrende.

SMAL: Skoene er smale, så om man er bred over foten vil vi ikke anbefale så tettsittende og smale sko. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Grepet

Halleluja! For en lek å løpe med sko som ikke rikker seg fra underlaget omtrent nesten uansett hva vi utfordret dem på. Myr, grus, stein, sti eller verstingen av alle, våte røtter! Dette var omtrent som å løpe med sugekopper, rent bortsett fra at den også forflytter deg raskt fremover.

Som nevnt er skoene både lette og med svært godt grep. En sko som tar liten plass på stien, som lar deg løpe teknisk og snirkle deg gjennom gjengrodde stier og våte partier. Virkelig gøy. Så på tross av at vi hadde en serie med overtråkk, som kan skyldes svakhet akkurat hos testperson, var dette et sett morsomme sko å teste i terreng.

TEKNISK VIDUNDER: Dette er skoene du kjøper om du vil eie underlaget og aldri miste grepet. Er du derimot hypermobil eller slite med mye overtråkk, pass opp! Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Løpsfølelse og pris

Vi har testet skoene på alt mulig slags underlag, og de fungerer bra på både grus, sti og steder som krever noe mer demping. Når det er sagt er nok dette testens minst dempede sko, her er det mer fokus på grepet. Likevel, skoene ble testet over en lengre distanse på en tur med grusveg og sti, og de ga på ingen måte slag i knær eller bein som gjorde det ubehagelig. De føltes bra hele vegen.

Sålen på skoen er en stor del av skoen, og vi trodde før test at de skulle føles veldig stive. Særlig også fordi knottene under er svært markante. Men i sitt rette element var dette sko som rettferdiggjorde materialvalget. Den lave profilen gjør også at man får svært god kontakt med underlaget.

Ikke bare er disse råe på grep, de er også testens rimeligste sko. Med god margin. Disse får du til rundt 1000 kroner, noe som er billig. Og selv om skoen kommer sist ut i testen sammenliknet med de andre, er det vel verdt de kronene om du ser etter en sko som kan pushe deg i motbakkene om du har en fot som ikke tråkker lett over - og ikke har en altfor bred fot.

Konklusjon

Dette er først og fremst en teknisk terrengsko. Den gjør ikke skam på noen på flate og harde mellomdistanser, men den kommer klart til sin rett ute i ulendt terreng. Grepet er upåklagelig, men stabiliteten så som så. Vi tråkket over alt for mye, så selv om sokken, som skoen er utformet som, sitter som støpt, blir det litt for lite sko og støtte til at den når helt opp i testen.