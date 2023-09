Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Sykkelcomputere (2023)

Gi syklingen en boost: Vi har testet sykkelcomputere

Kamera Emma Kristine Skjærstad

Emma Kristine Skjerstad Publisert 17. sep.

Sykkelcomputer er et genialt verktøy å bruke i forbindelse med tur, trening eller konkurranser.

Computeren kan være et fint hjelpemiddel til å justere intensitet, sammen med øyeblikkelig informasjon om treningstid, tid i pulssoner, watt, kilometer, hastighet og navigasjon.

Med pålitelig navigasjon kan computeren navigere deg gjennom ønsket rute eller destinasjonsmål. Uavhengig av nivå og ambisjoner kan en sykkelcomputer være fint å bruke når man vil gjøre turer og trening mer inspirerende, morsomme og informative.

De dyreste modellene har en prislapp og teknologi som kan sammenlignes med en smarttelefon, men må man betale 8000 kroner for en sykkelcomputer?

Disse produktene har vi testet

I vår test har vi valgt ut fire produkter i prisklassen 3000 til 4000 kroner. Prisen er lav nok til at den kan kjøpes av folk flest, og høy nok til at de er utstyrt med et godt utvalg av funksjoner.

For nysgjerrighetens skyld har vi også tatt med en allsidig håndleddsklokke fra Garmin, denne kan brukes til de fleste aktiviteter, også sykling.

Best i test: Garmin Edge 530

Emma Kristine Skjærstad

Førsteinntrykket av Garmins Edge 530 er at den er lett og snerten i størrelsen, med en godt lesbar fargeskjerm med ok oppløsning.

Veiledningen for oppsett er enkel å følge. Et stort pluss er at Garmin tilbyr norsk språk. Selv om enheten fint kan brukes uten bruker i Garmin Connect, er dette definitivt å anbefale.

Edge 530 har aktivitetsprofilene landevei, terreng og innendørssykling. Hver aktivitetsprofil har ferdig oppsatte skjermer med forhåndsvalgte visninger av for eksempel tid, fart og distanse, men dette kan du enkelt endre på selv.

Med Garmins app kan du opprette dine egne sykkelruter, laste ned gpx-filer av ruter fra ut.no eller andre nettsider med anbefalte turer. Selv testet jeg ut navigasjon fra Beitostølens anbefalte sykkeltur «Slettefjellet rundt».

Dette et område jeg aldri hadde syklet før, men med pålitelig navigering gjennom de nesten 60 kilometerne fikk jeg oppleve en magisk sykkeltur over en fjelltopp på 1300 meter over havet. Navigasjonen var også brukervennlig.

Du kan planlegge nye eller bruke Garmins egne treningsøkter, sette opp egne treningsmål, få treningsstatus basert på gjennomførte treninger og mye annet snadder for den store treningsentusiasten. I likhet med Hammerhead og Wahoo er også Garmin kompatibel med tredjepartsapper som Strava og Trainingpeaks.

For terrengsyklister som sykler mye sti har 530 en egen funksjon som måler lengde på hopp, som kan være gøy å notere seg.

Har du mobilen din tilkoblet enheten hele tiden, vil dette redusere batteritiden noe. Likevel holder Garmin sine ord med gode 20 timer, mens avkoblet mobil på sykkelturer øker batteritiden til 24 timer.

Min opplevelse at Garmin Edge 530 gir moderne funksjoner kombinert med brukervennlighet. Vi nevner blant annet ulike aktivitetsprofiler, kart, høydeprofil, pulsprofil og egne skjermer med ønsket oppsett.

Enheten lar seg fint tilkoble pulsbelte, frekvensmåler og wattmåler, og den er enkel å bruke. Skjermen kunne dog vært hakket bedre - og den kunne hatt touch.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Garmin Edge 530 annonse Billigste hos 2490 hos NetOnNet Sjekk nå 9 Imponerende sitat Moderne funksjoner kombinert med brukervennlighet Fordeler + Alt du trenger av treningsfunksjoner

+ God oversikt over treningsdata og treningsstatus

+ God batteritid

+ Enkel å bruke for folk flest

+ Pålitelig navigering

+ Garmin Connect

+ Norsk språk Ting å tenke på — Ikke touchskjerm

— Kun middels oppløsning og fargekvalitet

— Ikke det mest moderne kartet

Til sykkelentusiasten: Hammerhead Karoo 2

Emma Kristine Skjærstad

Hammerhead er blant de nyeste tilskuddene av computere på det norske markedet. Designet er kult, og fargen i matt sort gjør den pen å se på. Den er ganske stor sammenlignet med våre andre testprodukter.

Min første tanke når jeg holder Hammerhead Karoo 2 i hånden er at den er overraskende tung. Entusiasmen stiger likevel så fort jeg skrur på enheten. Den er langt mer moderne enn Garmin, med berøringsskjerm og en mobilinspirert programvare.

Et pluss er at du selv kan velge om du vil bruke enheten med knappene på siden eller med touch. Jeg testet begge deler.

Litt skuffende er det at Hammerhead ikke har en egen mobilapp, kun en nettportal. Her kan du, i likhet med Garmin og Wahoo, laste opp treningsøkter, analysere ruter og treningsdata, planlegge egne ruter, laste opp ruter i gpx-format og koble til tredjepartsapper som Strava og Traningpeaks.

Brukervennligheten er litt tvilsom, spesielt fordi registrering av bruker må skje på internett. I tillegg er oppsettet noe mer komplisert, og du kan kun velge mellom engelsk og spansk. Ingen krise, men norsk kan tross alt gjøre det mer brukervennlig for nye brukere.

Etter registrering og oppsett av profil skal selve enheten kobles til wifi, før den deretter laster ned nyeste programvare, kart og klargjøres for bruk. Berøringsskjermen er god, men har muligens noe små bokstaver for større tommeltotter.

I likhet med Edge 530 går ruteplanleggingen sømløst, og her viser brukervennligheten seg fra en bedre side. Så lenge enheten er koblet til wifi og brukerprofilen din er logget inn, skjer overføringen av ruten automatisk. Også Karoo 2 har ulike aktivitetsprofiler å velge mellom.

Kartet er av høy kvalitet, skjermen er godt lesbar og har skarpe og klare bilder med høy oppløsning. Ved hjelp av enkle sveip på skjermen får jeg fulgt med på kart og navigasjon, sammen med egendefinert informasjon som fart, distanse, tid, watt og puls.

Spesielt i de lengre bakkene i Hadelandsfjellene er klatrefunksjonen fin. Her kan jeg følge med på bakkens stigning for å disponere kreftene. Etter økten er jeg interessert i treningsdata og litt analyse. Begge deler kan gjøres på enheten, på nettsiden deres eller noe jeg fant enklest; Laste turen direkte inn på Strava. Overføringen skjer problemfritt.

Karoo 2 skiller seg ut med aktivitetsprofilene «Heart Rate» og «Power + HR». På landeveissykkelen min har jeg wattmåler fra Garmin, som jeg kobler til. Profilen «Power + HR» blir testet ut på intervalløkt hvor jeg har lagt inn planlagt økt med watt og puls. Dette er funksjoner som både sykkelentusiasten, mosjonisten og idrettsutøveren kan nyte godt av.

Et minus er batteritiden. 12 timers normal bruk er greit, men ikke mer enn det. Likevel er Karoo 2 en smart og informativ computer med funksjoner og egenskaper den ivrige syklisten kan nyte godt av.

Hvis du er helt ny i «gamet» og setter brukervennlighet høyt, ville jeg ikke valgt Karoo 2.

Er du derimot spesielt interessert i sykkel, navigasjon, nyttige treningsfunksjoner og moderne teknologi - samtidig som du vil ha en gunstig prislapp, gir Karoo 2 deg dette.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Hammerhead Karoo 2 GPS annonse Billigste hos 2999 hos Spinn.no Sjekk nå 8 Meget bra sitat Til sykkelentusiasten som ønsker en elegant computer Fordeler + Moderne display og teknologi

+ Stor skjerm

+ Touch, men også knapper

+ Funksjoner spesielt til sykkelentusiasten

+ Pålitelig navigering, skarpt og detaljert kart Ting å tenke på — Sett av tid til oppsett og installering

— Kun 12 timers batteritid

— Noe tung

— Kun spansk og engelsk

Liten, lett og god: Wahoo Elemnt Bolt V2

Emma Kristine Skjærstad

Wahoo Elemnt Bolt V2 er en svært liten, lett og kul sykkelcomputer. Dingsen har en størrelse og et design som skiller seg ut fra testens andre produkter: En skikkelig lettvekter på under 70 gram, som samtidig virker robust.

Wahoo har en egen mobilapp, og du scanner rett og slett en QR-kode som dukker opp på computeren for å sette dem opp.

Sammenlignet med Garmin Edge 530 går paringen mellom appen Elemnt og computeren enda raskere. I appen kan du benytte deg av ferdiglagde økter som ulike intervaller på flatt eller i bakke, FTP-tester, spurtøkter og blandede økter. Du kan også lage ditt eget treningsprogram for uken eller måneden.

Til supermosjonisten og idrettsutøveren som bruker treningsplanleggere som Trainingpeaks eller TrainerRoad kan du sammenkoble og laste inn planlagt trening til Elemnt. Et stort testpoeng her, altså.

Appen har også god oversikt over treningsdata fra gjennomførte økter, med ukentlig informasjon om distanse, timer og høydemeter du har syklet. Bolt V2 har alt man trenger av nyttige treningsfunksjoner.

Det er imidlertid et «men» her: Computeren i seg selv scorer litt lavere på brukervennlighet og oversikt. Jeg bruker rett og slett litt tid på å forstå den. Computeren har ingen «startside» med valgmuligheter for aktivitetsprofil, her er det rett inn på aktivitetsprofilen.

Videre har enheten tre knapper foran, hvor du kan trykke start, stopp og naviger. Når turen avsluttes trykker du stopp, velger lagre eller ikke lagre. I utgangspunktet en svært enkel løsning og noe alle vil forstå, men jeg fikk følelsen av at «jeg savner noe». Det tok meg også litt tid å innstille egne ønsker for hva jeg vil skal synes av treningsinformasjon på skjermen.

Når det kommer til navigasjon, ruteplanlegging og rutevalg viser computeren seg fra en god side. Bolt V2 er perfekt til eventyreren og tursyklisten som søker nye opplevelser og pålitelig navigering.

I appen kan du velge å bruke «Kamoot» eller «Ride with GPS», du finner også publiserte ruter i området du befinner deg. Jeg testet en av de allerede publiserte rutene i Valdres, og lastet ned til appen som overførte den direkte til computeren.

Navigasjonen gikk uten særlig problemer, og igjen scorer Bolt V2 poeng. På computeren er det LED-lys på toppen av skjermen som blinker med navigasjonsvarsler underveis på turen. Genialt, spesielt når mørket senker seg.

Batteritiden er også god, men fortsatt ikke på høyde med Garmin. Bolt V2 holdt i underkant av 16 timers bruk, hvor mobilen min hele tiden var tilkoblet. På noen sykkelturer synes jeg det kan være greit å få opp varsler fra innkommende anrop, men vil du spare batteri bør du droppe dette.

Wahoo Element Bolt V2 er en god kandidat til mosjonisten, tursyklisten og idrettsutøveren som vil kombinere upåklagelig navigasjon med utallige muligheter for ruteplanlegging og treningsdata.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Wahoo Elemnt Bolt v2 annonse Billigste hos 2749 hos Training365.no Sjekk nå 7.5 Bra sitat God på navigasjon, liten i størrelse, lavest på vekt Fordeler + Oversiktlig app, nyttige treningsfunksjoner

+ Enkelt å planlegge egne ruter

+ Lett i vekt

+ God skjerm Ting å tenke på — Litt bratt læringskurve

— Skjermen kan føles litt liten

— Litt svakere batteri enn Garmin

— Kun engelsk

Til mosjonister som ikke trenger navigasjon: Garmin Venu 2 Plus

Emma Kristine Skjærstad

Denne klokken skiller seg ut fra resten, men er tatt med som bonus fordi den også kan brukes som treningsverktøy på sykkelen. Venu 2 Plus er en håndleddsklokke som kan brukes til hverdags og de fleste aktiviteter.

Oppstart og installering foregår på samme måte som Edge 530, og med brukervennlig veiledning fra Garmin går det radig.

Det største minuset på Venu 2 Plus er at du ikke kan benytte deg av noen navigeringsfunksjon eller ruteplanlegger. Klokken er derfor ikke noe godt alternativ til deg som ønsker navigering og en computer med stor skjerm. Likevel synes jeg håndleddsklokken klarer seg overraskende godt.

Jeg prøvde sykkeltur med klokken festet på armen og et forsøk på å sette klokken på styret. Fordelen med å ha klokken på armen er at du kan bruke tiden på å se deg rundt, fremfor å hele tiden se ned på skjermen. Vinn-vinn hvis du vil frigjøre deg fra tall, kart og treningsdata på sykkelstyret når du er ute i naturen eller langs landeveien.

Etter testing på sykkeltur virker Venu 2 Plus for meg brukervennlig og enkel. Jeg valgte sykkel som egen aktivitetsprofil, satte opp tre ulike skjermer med valgfri informasjon som fart, kilometer, puls, watt og høydestigning. Med touch på klokkeskjermen kunne jeg sveipe meg gjennom så fort jeg fikk behov for å se informasjon om dagens sykkeltur.

Med muligheter for å koble klokka til mobilen og Garmin Connect ble økta direkte lastet opp, også i Strava og Trainingpeaks. Her kunne jeg bruke den tiden jeg ville til å lese meg opp på nyttig treningsdata og analysere kartet fra rutevalg på sykkelturen. I appen Garmin Connect får du også med treningsbelastning, treningsstatus og funksjoner hvor du kan planlegge egne økter eller bruke Garmin sine ulike treningsøkter.

Selv etter sykkelturer er Venu 2 Plus fortsatt oppe og går, og batteritiden overrasker meg. Grunnen til dette er selvsagt fordi sykkelcomputere og andre GPS-klokkers batteritid regnes med brukstid hvor GPS er i bruk. Venu 2 Plus kan brukes rundt ni timer med GPS, men har langt bedre batteritid ved bruk som håndleddsklokke.

Venu 2 Plus er en ypperlig klokke til mosjonisten som ønsker et mer allsidig alternativ til sykkelcomputeren. Her får du mye for pengene og en klokke som kan brukes til flere treningsaktiviteter.

Hvis målet er Birkebeinertrippelen kan Venu 2 Plus fint brukes til både løp, sykkel og langrenn.

7 Bra fjerne Sammenlign Garmin Venu 2 Plus annonse Utvalgte butikker 3979 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 3970 hos Scandinavian Photo Sjekk nå 7 Bra sitat Mest for pengene til allsidige mosjonister som ikke trenger navigasjon Fordeler + Kan brukes til mer enn kun sykkel

+ Brukervennlig og forståelig

+ Norsk språk

+ God batteritid

+ Robust reim, god på armen

+ Helsestatistikk, treningsstatus og -data Ting å tenke på — Har GPS, men ikke navigasjon

— Du må se på armen for å følge treningsdata underveis

— Begrenset hvor mye informasjon du kan få på skjermen samtidig

Slik har vi testet

Testen er gjennomført med testing av produktene før, under og etter tur og trening. Alle fire produktene har blitt vurdert ut ifra spesifikke kriterier:

Brukervennlighet.

Batteritid

Computerens vekt

Skjerm

Navigasjon, GPS og kartfunksjon.

Computerens treningsverktøy med treningsfunksjoner som treningsdata, -økter og -status.

Publisert 17. september 2023, 05:00