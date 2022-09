Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste gassbrennere med slange (2022)

Seks ulike gassbrennere med slange

Noen ganger er faktisk «kjedelig» synonymt med «best».

De færreste drar på telttur uten mulighet for å koke kaffe om morgenen, eller middag til turfølget. Men i en jungel av dingser og greier, som lover alt fra høy effekt, til (nærmest) vektløse produkter for gramjegeren, kan det fremstå umulig å skille klinten fra hveten.

Ulike turer krever naturlig nok ulike brennere, og vi har derfor satt oss fore å teste flere kategorier med kokeapparater. Første test ut er brennere med slange som anvender gass. Det er en klasse hvor du både kan forvente bra med effekt, og en relativt lett nedpakking.

Kostnaden trenger heller ikke være avskrekkende, og det viste seg innmari fort at her kan du gjøre noen skikkelig gode kjøp for en rimelig penge.

Hva er viktigst: høy effekt, vekt eller pris?

Med vindskjermen rundt apparatet stopper du vinden fra å la deg vente for mye.

De fleste brennerne i testen ser noenlunde lik ut. De har tre bein, tre armer og en slange som leder gassen mot en brennflate. Så skilles de ad ved at noen kommer med innebygde tennere, andre ikke, og noen kommer med interne og eksterne vindskjermer. I tillegg har de ulik vekt, ulik oppgitt effekt, ulik pris, og varierer på en hel rekke andre små og store detaljer.

For å kunne vurdere dem opp mot hverandre, og således skille dem fra hverandre, har vi sett på en rekke kriterier:

Byggekvaliteten til brenneren . Virker den å være laget for å tåle mye bruk, er hengsler og andre bevegelige deler godt forankret. Mange kjøper en slik brenner for å ha en god og trofast turkamerat over flere år. Det betyr ofte at den må finne seg i å bli lagt i sekken sammen med andre, potensielt tunge ting. Og da er det kjekt at den er laget for å tåle litt «knuffing» i sekken.



. Virker den å være laget for å tåle mye bruk, er hengsler og andre bevegelige deler godt forankret. Mange kjøper en slik brenner for å ha en god og trofast turkamerat over flere år. Det betyr ofte at den må finne seg i å bli lagt i sekken sammen med andre, potensielt tunge ting. Og da er det kjekt at den er laget for å tåle litt «knuffing» i sekken. Brukervennlighet . Samtlige brennere i testen er rimelig enkle å bruke. Heldigvis. Men noen skilnader finnes det, slik som at noen kommer med innebygde tennere, hvilket er helt nydelig hvis det blåser nok til å gjøre fyrstikker til turens mest frustrerende element. I tillegg har noen skikkelig gode innfestninger til gassbeholderen, samt at det varierer hvor gode «tenner», eller tagger, brennernes armer har. Hvilket har noe å si for hvor godt kjelene faktisk står på brennerens armer.



. Samtlige brennere i testen er rimelig enkle å bruke. Heldigvis. Men noen skilnader finnes det, slik som at noen kommer med innebygde tennere, hvilket er helt nydelig hvis det blåser nok til å gjøre fyrstikker til turens mest frustrerende element. I tillegg har noen skikkelig gode innfestninger til gassbeholderen, samt at det varierer hvor gode «tenner», eller tagger, brennernes armer har. Hvilket har noe å si for hvor godt kjelene faktisk står på brennerens armer. Står brenneren stødig? Dette er et viktig element, hvor vi tester modellene mot ulike underlag, gjerne steinete underlag. Det er viktig at brenneren står godt og solid på ulike typer underlag, og vi måler dessuten størrelsen på «fotavtrykket» til brenneren. Oftest gir et bredere avtrykk mer stødighet. Størrelsen på kokeflaten spiller også inn på hvor stødig brenneren i sin helhet oppleves. Samtidig måler vi også diameter på hvor store kjeler brenneren har plass til, og om disse armene har godt med mønster i form av tagger slik at kjelen står godt mot brenneren.



Dette er et viktig element, hvor vi tester modellene mot ulike underlag, gjerne steinete underlag. Det er viktig at brenneren står godt og solid på ulike typer underlag, og vi måler dessuten størrelsen på «fotavtrykket» til brenneren. Oftest gir et bredere avtrykk mer stødighet. Størrelsen på kokeflaten spiller også inn på hvor stødig brenneren i sin helhet oppleves. Samtidig måler vi også diameter på hvor store kjeler brenneren har plass til, og om disse armene har godt med mønster i form av tagger slik at kjelen står godt mot brenneren. Hvor mye veier brenneren? Noen liker å ha så lett oppakning som mulig på tur, og dette tas med i vurderingen. Det vil være en fordel dersom to brenneren presterer likt, men den ene er betydelig lettere enn den andre.



Noen liker å ha så lett oppakning som mulig på tur, og dette tas med i vurderingen. Det vil være en fordel dersom to brenneren presterer likt, men den ene er betydelig lettere enn den andre. Høy effekt = hurtig oppkok, eller? Vi har valgt å gjøre to målinger, med hovedvekt på en måling under kontrollerte vindforhold (les: i en garasje med ventilering, men ingen vind). Så veide vi opp én liter med vann og kokte opp i en kjele med lokk, for å unngå all mulig form for vindbevegelser. Men vi valgte også å utfordre brennerne ved å ta de ut, og varme opp halvannen liter vann uten lokket på – på en vindstille dag i 13°C. Forskjellen var altså at det var langt kaldere ute, samt at mangel på lokk gir mer behov for effekt.



Vi har valgt å gjøre to målinger, med hovedvekt på en måling under kontrollerte vindforhold (les: i en garasje med ventilering, men ingen vind). Så veide vi opp én liter med vann og kokte opp i en kjele med lokk, for å unngå all mulig form for vindbevegelser. Men vi valgte også å utfordre brennerne ved å ta de ut, og varme opp halvannen liter vann uten lokket på – på en vindstille dag i 13°C. Forskjellen var altså at det var langt kaldere ute, samt at mangel på lokk gir mer behov for effekt. Vindtest i mangel på faktisk vind: hårføner med kaldluft. Denne plasserte vi på siden av brenneren, for å se hvor mye varme som forsvant ut på den andre siden kontra når føneren ikke var på. Og forskjellene var store.



Denne plasserte vi på siden av brenneren, for å se hvor mye varme som forsvant ut på den andre siden kontra når føneren ikke var på. Og forskjellene var store. Trenger vi å blakke oss for å få en god brenner? Pris er som alltid viktig. Skulle to produkter være helt like ellers i hvor godt de presterer og fungerer, så vil det komme det billigere alternativet til gode. Noen ganger kan vi likevel forsvare at et produkt er mye dyrere enn andre på bakgrunn av kvaliteten forøvrig.



Pris er som alltid viktig. Skulle to produkter være helt like ellers i hvor godt de presterer og fungerer, så vil det komme det billigere alternativet til gode. Noen ganger kan vi likevel forsvare at et produkt er mye dyrere enn andre på bakgrunn av kvaliteten forøvrig. Selv om innpakningen i seg selv ikke avgjør hvorvidt en brenner får et «yey» eller «ney», så teller det helt klart positivt at den kommer med en god innpakning.

Sist, men ikke minst, har vi testet støynivået. Er det viktig? Nei. Ikke egentlig. Så hvorfor gidder vi teste det? Fordi vi kan, så hvorfor ikke når vi allikevel sitter der og ser på vann koke. Vi satte derfor opp en telefon med støymålerapp 40 centimeter vekk fra brennerne. Ikke verdens mest presise målinger, men de gir likevel en indikasjon om hvem som støyer mest. For sikkerhetsskyld: vi har overhodet ikke ilagt denne delen av testen noen som helst verdi, men du finner svarene i tabellen. Og kanskje noen foretrekker at det er minst mulig lyd når man koker kaffe i forteltet? Hvem vet.

Husk vindskjerm!

Et kokeapparat er helt topp å ha med på tur. Men dens aller beste kompanjong blir fort en vindskjerm og en kjele med lokk om du vil ha vannet varmt raskt.

Vind er trolig den verste fienden et kokeapparat møter på (sammen med kulde for gassbrennerne). Mange kjenner seg nok igjen når man har gått en lang tur og er i ferd med å koke opp vann til en kaffepause. Med mye vind vil du ende opp med å vente på at vannet skal koke i «evigheter».

En vindskjerm er en billig investering i sjelefreden. Prisene vil variere en del, men du slipper ofte unna med en hundrelapp eller to for en kurant løsning. Men sjekk også om du allerede får med en slik vindskjerm til brenneren din, for noen leveres nemlig med dette.

Disse er med i testen:

Primus Easy Fuel

Soto Fusion Trek

Kovea Moonwalker

Firemaple FMS-105

Rast gassbrenner 3500W

Optimus Vega gassbrenner

Optimus Vega gassbrenner Primus Easy Fuel w/ Piezo Soto Fusion Trek Rast gassbrenner 3500W Kovea Moonwalker Firemaple FMS 105 annonse Pris 860 1119 - 799 799 399 Varmekilde Gass Gass Gass Gass Gass Gass Oppgitt produktvekt 178 g 346 g 182 g 380 g 290 g 230 g Effekt 3700 W 3000 W 3260 W 3500 W 1920 W 3000 W Oppkok 1 liter vann, kontrollerte vindforhold 7:49 min 7:17 min 3:55 min 7:04 min 7:42 min 7:00 min Pakkstørrelse 130 x 70 x 65 mm 85 x 160 x 88 mm 140 × 100 × 43 mm 115 x 100 cm 100 x 115 x 90 mm 110 x 90 x 65 mm Fotavtrykk størrelse i diameter 17 cm 20 cm 16 cm 20 cm 23 cm 18 cm Kokeflate størrelse i diameter 17 cm 17 cm 16 cm 20 cm 14 cm 17 cm Desibel 59 dB 66 dB 69 dB 58 dB 54 dB 60 dB

Og vinneren er: Primus Easy Fuel

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Primus Easy Fuel er ikke den letteste, den billigste, eller en gang brenneren med høyest effekt. Faktisk er den på mange vis nesten kjedelig. Men når du en sen ettermiddag etter å ha gått X antall «alternative ruter» til målet, endelig har slått opp teltet i vind og regn, og turfølget ditt for lengst har surnet. Ja, da er «det kjedelige alternativet» turens tryggeste valg.

For Primus’ EasyFuel er tillitsvekkende. Den står støtt og standhaftig med ben som har en diameter på 20 centimeter. Også kokeflaten er romslig og god, og har armer som strekker seg ut 8,5 centimeter fra midten. Sammen med armenes gode tagger holder det mangt et kokekar stabilt i ro.

I tillegg har den en smal vegg rundt selve brenneren, som sørger for å ta av litt for vinden. Klart, står du i storm holder den ikke mål, og man bør alltid sørge for å ta med seg en ekstra vindskjerm, samt lage mat mest mulig skjermet fra vinden. Men i lett bris – i vårt tilfelle en hårføner med kald luft – klarer disse veggene faktisk å holde varmen samlet der den skal.

Den kommer også med en egen tenner, som jo er supert i spesielt litt vindfulle situasjoner når fyrstikker fremstår meningsløse og lighterhjulet er en dårlig vits. I Primus’ tilfelle er også denne tenneren noe beskyttet av nevnte vindvegg, som gjør det mindre sannsynlig å skade den ved frakt.

Den kommer med en tykk og god pakkpose som i alle fall virker å beskytte den relativt godt fra omgivelsene, selv om den kanskje ikke er den minste – eller letteste – brenneren sammenpakket. Den er heller ikke den billigste, faktisk er den den desidert dyreste i testen. Men, som en i testpanelet uttalte:

– Denne brenneren er typen du får til konfirmasjonen, og blir med deg til dommedag og tilbake.

9 Imponerende Primus Easy Fuel w/ Piezo Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Det enkle er ofte det beste Fordeler + Har en innebygget vindskjerm som tar noe av vinden

+ Kommer med innebygget tenner

+ Står svært støtt

+ Romslig kokeflate

+ Kommer med tykk pakkpose Ting å tenke på — Blant de tyngste brennerne

— Koster en del

Anbefalt: Soto Fusion Trek

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den er lett, den er liten, og den har kraften til en drage. Aldri før har det å se på vann koke vært mer spennende enn med Sotos Fusion Trek.

I gjennomsnittet tok det samtlige brennere i testen mellom 7–8 minutter å koke 1 liter vann under vindkontrollerte forhold. Soto? I underkant av 4 minutter. Og det til tross for å ikke være den brenneren som lover høyest effekt (Soto lover 3260W mot den høyeste på 3700W).

For å gi brennerne litt mer å bryne seg på, satt vi dem ut i 13 grader, uten vindskjerm og uten lokk. For å koke opp 1,5 liter med vann brukte Soto kun 6 minutter og 40 sekunder, mot gjennomsnittet på 13 minutter. Det er faktisk imponerende.

Det skal sies at det var vindstille, hvilket nok teller i Sotos favør. For selv om den har en slags innebygget beskyttelse for vinden, tapte den en del varmekonsentrasjon ved introduksjon av den kaldtblåsende hårføneren vår. Dette lar seg greit nok løse med en ekstra vindskjerm, men det må du i fall kjøpe i tillegg.

Det bør forøvrig også vurderes å anskaffe en bedre innpakkingspose enn den som følger med, for den var rimelig tynn og pinglete.

Selve brenneren står støtt med 16 centimeter i diameter både i fotavtrykk og kokeflate. Den har gode tagger på armene, er rimelig fjærlett med sine 182 gram, og pakkes enkelt og lett sammen. Det er rett og slett en kjempegod gassbrenner, og absolutt en av våre favoritter. Så hvorfor får den ikke høyeste karakter og all hyllest i verden? Fordi den selges ikke i Norge.

Så da er det bare å vente på at Norges innkjøpere kjenner sin besøkelsestid.

8.5 Meget bra Soto Fusion Trek Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Den mest effektive brenneren Fordeler + Den mest effektive brenneren

+ Veldig lett av vekt

+ Enkel og stødig gassmontering Ting å tenke på — Har ikke innebygget tenner

— Har ikke vindskjerm

— Selges ikke i Norge

Anbefalt: Kovea Moonwalker

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En brenner som gjør mye riktig er denne modellen fra Kovea.

Noe av det vi liker godt er at den er lett og ikke minst enkel å pakke sammen. I tillegg kommer den med et en liten oppbevaringsboks i plast som gjør at du ikke trenger å bekymre deg nevneverdig om hvor i sekken du legger den med tanke på at den skal bli klemt eller ødelagt.

Og jakter du et kokeapparat som står støtt er denne blant de bedre i testen. Ferdig utslått så kan den jo nesten minne litt om fartøyet de landet på månen med i 1969, men nettopp den måten å løse utformingen av føttene gjør den så stabil. Her har du godt over 20 centimeter med fotavtrykk.

I tillegg har du rundt 14 centimeter i diameter med kokeflate. Det er ikke blant de største i testen, men den veier opp en del med god tagger på armene som gjør at kjelen står støtt og godt.

Av andre smarte løsninger er det verdt å neven at denne brenneren har en egen tennknapp, slik at du ikke nødvendigvis må ha med fyrstikker på tur. I tilegg er det verdt å nevne at når du bretter opp beinene på brenneren så har disse en liten vindskjerm festet til seg som gjør at tåler noe mer vind enn de dårligste i testen.

Når det kommer til varmekapasitet så er dette den svakeste brenneren på papiret, men likevel ikke blant de tregeste til å varme opp vannet. Det betyr i teorien at du får et kokeapparat som er ganske snill med tanke på gassforbruk.

Heller ikke prisen er avskrekkende.

Det vi dog ikke liker med denne modellen er at den nedre delen av brenneren blir veldig varm. Riktignok er denne godt merket, men du må altså regne med å vente en del lenger med denne modellen før den kan pakkes ned enn de beste i denne testen.

Likevel er dette en av de bedre kokeapparatene i denne testen, og gjør seg godt fortjent med et Anbefalt-stempel.

8.5 Meget bra Kovea Moonwalker Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Står like støtt som et fartøy på månen Fordeler + Står støtt - ser ut som en månelanding

+ Kommer med innebygget tenner

+ Enkel og stødig gassmontering

+ Har innebygget vindskjerm

+ Kommer med praktisk innpakkingseske Ting å tenke på — Tar litt tid før brenneren kjøler seg ned

— Lav bunn - treffer nesten bakken

Mye for pengene: Firemaple FMS-105

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er den desidert rimeligste gassbrenneren i testen. Og beviset for at kvalitet ikke trenger å være synonymt med høy pris.

For Firemaple er i all beskjedenhet en skikkelig god og enkel gassbrenner. Den står støtt med brede ben og romslig kokeflate. Den kunne nok hatt noe skarpere tagger på armene, som ville gjort at kokekar stod enda stødigere på toppen, men vi var aldri redd for at de skulle kvelve.

Under vindkontrollerte forhold lå brenneren helt på gjennomsnittet med 1 liter vann kokt opp på syv minutter, men var langt over gjennomsnittet utendørs. Hele 18 minutter tok det før vannet ble kokt opp. Men her tar vi også brenneren voldsomt i forsvar, for den var siste brenner ut og mottok mer bris enn de øvrige brennerne.

Kanskje hadde den klart å karre til seg lavere tid om den hadde hatt noen form for vindbeskyttelse - ekstern eller innebygget, men det har den altså ikke. Her behøves en ekstra skjerm. Den kommer til gjengjeld med en innebygget tenner, som jo er praktisk i vind og vær.

Firemaples konstruksjon fremstår likevel noe mer skjør enn testvinneren, som er en bauta i forhold til samtlige andre. Men til en tredjedel av prisen av testvinneren, og med en plastikkboks som beskyttelse mot sekkens andre gjenstander er dette utvilsomt et kjempegodt kjøp!

8 Meget bra Firemaple FMS-105 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Mye brenner for pengene Fordeler + Har innebygget tenner

+ Kommer med praktisk innpakkingseske

+ Kommer med innebygget tenner

+ Enkel og stødig gassmontering

+ Svært billig Ting å tenke på — Har ikke vindskjerm

Rast gassbrenner 3500W

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den er kanskje størst i vekst og tyngst i vekt, men ingen står så støtt som denne. Den har nemlig gummierte føtter.

En liten forsvarsborg skapes når Rast er sammenpakket.

Med gassbrennerens ekvivalent til sklisokker oppleves den å være trygg nok på tur med hunder, barn og andre mindre rolige individer. Også sammenpakket er den godt beskyttet mot omgivelsene, og nærmest brettes sammen som en liten forsvarsborg.

Naturlig nok har den også en god og bred kokeflate i tillegg til fotavtrykket. Begge ligger på 20 centimeter i diameter, som gjør at kokekar står godt.

Minuset er selvsagt at den tar litt plass, og at den er den tyngste i testen. Men funksjonsmessig er den likevel helt på det jevne, og koker opp 1 liter vann på knappe syv minutter under vindkontrollerte forhold. I et vindstille uteområde, med lokket av og uten ekstern vindskjerm, er 1,5 liter vann kokt opp på 11,37 minutter. Dét er imponerende.

Kanskje spesielt siden det ikke egentlig er noen vindbeskyttelse rundt brenneren. Den står i det som ligner på en liten kopp, men beskyttelsen derfra er mager. Selv om den ikke var den verste i hårføner-testen vår, var den langt fra den beste på å holde varmekonsentrasjonen inntakt.

Likevel er dette absolutt ingen dårlig brenner. Den er bare ikke aller best heller.

7.5 Bra Rast gassbrenner 3500W Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Står svært støtt med gummierte føtter Fordeler + Enkel og stødig gassmontering

+ Står særdeles støtt, med gummierte bein

+ Kommer med innebygget tenner Ting å tenke på — Veier mest av de testede brennerne

— Tar en del plass

— Har ikke vindskjerm

Optimus Vega gassbrenner

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ingen slår Optimus på vekt! Problemet er at Optimus lar seg bli slått på mye annet.

Optimus Vega ser skikkelig lekker ut med sine sorte, mønstrede vegger. Det er bare det at de samme veggene er så tynne at de ikke står støtt nok før du har satt på en kjele. Og det er jo litt dumt hvis brenneren skal danse rundt mens du forsøker å fyre den opp..

Prisen for lett vekt er med andre ord en brenner med egen agenda. Men det hverken trenger, eller kommer til å være et problem hele tiden. Du må bare være litt mer nøye på brennerens plassering.

Vind trenger derimot ikke være ditt aller største problem her. For selv om brenneren ikke har noen integrert beskyttelse mot vinden, så kommer den med en egen ekstern vindskjerm. Og det trenger den beviselig, for uten dette skjoldet, og med lokket av, tok det 17 minutter å koke opp 1,5 liter vann.

Under mer kontrollerte vindforhold, gikk tiden betydelig ned, og lå greit på gjennomsnittet med 7,49 minutter.

For den som vil ha minst mulig gram på tur er denne 178 gram tunge og smalt innpakkede brenneren (130 x 70 x 65mm) et godt alternativ. Ikke koster den mest heller. Men for dem som vil ha den kjappeste, mest stabile, eller rimeligste brenneren, så må den likevel se seg slått.

7.5 Bra Optimus Vega gassbrenner Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Testens desidert letteste brenner. Fordeler + Svært lett av vekt

+ Har «vinger» som gjør at gassboksen kan snus på hodet

+ Kommer med ekstra vindskjerm Ting å tenke på — Beina fremstår vinglete før man setter på kjele

— Har ikke innebygget tenner

